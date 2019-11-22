DHA YURT BÜLTENİ-18

Motosiklet sürücüsü kazada metrelerce havaya fırladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Ferhat Kanat, metrelerce havaya fırlayıp, yere düştü. O anlar, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, geçen çarşamba günü saat 13.30 sıralarında, Yeni Şafak Mahallesi 1017 Sokak ile 1009 Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Kontrolsüz kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Sena Zorlu yönetimindeki 20 ZS 903 plakalı otomobilin sağ ön kısmına, yan yoldan gelen Ferhat Kanat'ın kullandığı 34 BTM 950 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kanat, metrelerce havaya fırlayıp, takla atarak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar, Kanat'ın yardıma koştu. Hafif yaralanan Ferhat Kanat, ambulansla, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanat, tedavisi sonrası taburcu edildi. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güvenlik kamera görüntüsü

Kaza anı ve motosikletin çarpması

Motosiklet sürücüsünün havaya fırlayıp, yere düşmesi

Olay yeri yoldan detay

Bir vatandaşın olayı anlatması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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HDP önündeki eylemde 81'inci gün (2)

KAYSERİLİ ŞEHİT AİLELERİNDEN DESTEK ZİYARETİ

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini 81'inci günde de sürdüren ailelere, Kayseri'deki şehit aileleri, destek ziyaretinde bulundu. Talas Belediyesi öncülüğünde Diyarbakır'a gelen şehit aileleri, getirdikleri mantıları ailelere ikram etti. İstanbul Halkalı'da, 2010 yılında askeri personelin taşındığı servis otobüsüne teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Duran Bayram'ın annesi Kudret Bayram, "Kayseri'den bacılarımıza destek amaçlı geldik. Onların da bizler gibi acıları var. Allah başka acı göstermesin. İnşallah biz beraber olacağız. Biz yavrularımızı toprağa verdik. Bizim yavrularımız şehit oldu. Bize bölücülük yapanlara inanmayın. Çok acı, evlat acısı başka. Annelerin acısı bizim de acımız. Evlat acısını Allah vermesin. Sonuna kadar annelerin yanındayız" diye konuştu.

HDP binası önünde oturan aileler, Kayseri'den gelip, kendilerine destek ziyaretinde bulunan şehit ailelerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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HDP önü

Ailelerin bekleyişi

Mantının hazırlanması

Ailelerin ziyareti

Kudret Duran'ın konuşması

Genel ve detay

Haber- kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR

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Erzurum'dan Darıca'ya gelen öğrenciler hayvanat bahçesini gezdi

Kocaeli'ye, Erzurum'un Tekman ilçesinden gelen 45 öğrenci Darıca'daki hayvanat bahçesini gezdi.

Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Tekman Belediyesi'nin ortak organizasyonuyla Tekman'da eğitim gören 45 öğrenci, Darıca'ya geldi. Öğrenciler ilk olarak Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nı gezdi. Hayvanları ilgiyle izleyen öğrenciler, daha sonra Darıca Belediyesi'nin sahildeki sosyal tesislerinde öğlen yemeği yedi. Öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Çocukların gezisinin İstanbul'da devam edeceği öğrenildi.

Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin, öğrencilerin ufuklarını açmak, dünyaya bakış açılarını geliştirmek istediklerini belirterek, "Bu etkinliğin kültürel ve eğitim anlamında çocuklara çok şey katacağına inanıyoruz. İnşallah bunun devamı da gelecek. Biz bu minik yavrularımızın, minik yüreklerindeki hayallerini daha iyi daha iyi geleceklere taşımak için her türlü katkıyı vereceğiz" dedi.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise, "Asıl amacımız, doğuda yaşayan çocukların bu tür organizasyonlarla batıyla olan entegrasyonlarını sağlamak. Bunun çok faydalı olduğunu görüyoruz, çocukların ufuklarını açıldığını görüyoruz" diye konuştu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise etkinliğin önemine değinerek, "Ülkemizin her köşesinde yaşayan çocuklar bizim evladımız, canımız, ciğerimiz, onlarla birlikte vakit geçirmekten keyif alıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrenciler hayvanat bahçesinde lamaları sevmeleri

-Öğrenciler dinozor maketi önünde sevinç çığlığı atmaları

-Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin ile röportaj

-Öğrencilerle röportaj

-Öğretmenlerle röportaj

-Darıca Kaymakamı röportaj

-Öğrenciler ilk defa gördükleri denizi seyrederken

-Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık röportaj

-Öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

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İznik Gölü'nde vinç battı

Suların çekilmesiyle gündeme gelen Bursa'daki İznik Gölü'nde temizlik çalışması yapan vinç battı.

İznik Gölü'nde balıkçıların, barınak olarak kullandığı bölgeye girişte sorun yaşaması üzerine Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait vinç, bu sabah temizlik çalışması yapmaya başladı. Ancak vinç, göl içerisindeki yumuşak tabana denk gelince battı. Bölgede bulunan Jandarma Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, iş makinesinin operatörünü kurtardı. İş makinesi ise Bursa'da gelen özel bir ekip tarafından gölden çıkartıldı.

Görüntü dökümü

-Göldeki vinçten detaylar

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/İZNİK,(Bursa),