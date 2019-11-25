DHA YURT BÜLTENİ-18

Marmaris'te lodos etkili oldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, öğle saatlerinde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan lodos kentte etkili oluyor. Kaptanlar, denize açılmamaları, açıkta olanlar ise güvenli bir yere demir atmaları konusunda uyarıldı.

Marmaris'te aralıklı yağan yağmura, saat 13.00 sıralarında lodos da eklendi. Rüzgarın saatteki hızı, 40 kilometreye kadar çıktı. Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde demirli günübirlik gezi tekneleri, boyu 3,5 metreyi bulan dalgaların etkisiyle beşik gibi sallandı. Yürüyüş yolları ve sahil kıyısı, deniz suyuyla doldu. Marmaris- Datça ve İçmeler- Turunç arasındaki karayoluna, yağmurla gevşeyen tepelerden kopan toprak ve kaya parçaları düştü. Ayrıca Hatiprimi Mahallesi 136 Sokak üzerindeki bir ağacın kırılan dalları, bir otomobile zarar verdi. Belediye ve karayolları ekipleri, ilçe genelinde teyakkuza geçti. Tıkanan rögarlar açıldı, karayollarına düşen kaya parçaları ve ağaç dalları temizlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise telsizle uyarılarda bulundu. Kaptanların denize açılmaması, denizde olanların ise güvenli bir yere demir atmaları istendi. Bazı kırsal mahallelerde aralıklı olarak elektrik kesintileri de yaşandı. Lodosla birlikte Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'nda su sporları yapan sporcular bir araya geldi. Bazı sporcular, sörf ve uçurtma sörfü yaptı. Bazı vatandaşlar, yürüyüş yollarına kadar gelen dalgalara aldırış etmeden öz çekimle hatıra fotoğrafı çekti. Yat Limanı'ndaki bir restoranda çalışan garson Ahmet Asken, "Güzel dalgalar var. Kendim için cep telefonuyla çekiyorum. Hatıra olsun" dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS ( Muğla ),

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Perinçek: Türkiye, Amerika'nın FETÖ'sünü 15 Temmuz'da ezmiştir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye, zincirlerini kırmıştır. Türkiye, Amerika'nın o FETÖ'sünü 15 Temmuz'da bastırmış, ezmiştir" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Mersin'de partisinin Anamur İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Kaşdişlen Mahallesi Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Perinçek, Türkiye'nin birinci ticaret ortağının Rusya olduğunu ardından Çin ve Almanya'nın geldiğini söyledi. Perinçek, "Hızır'ın yetişmesi bir anlamda devrim. Atatürk yetişiyor, o da Hızır. Türkiye, İstiklal Savaşı'nı başarıyor. Şimdi de Türkiye dara düştü, Hızır yetişecek. Hızır kim? Hızır, Türk milletidir" diye konuştu.

ABD'nin Türkiye'ye hükmedemeyeceğini vurgulayan Doğu Perinçek, "İktidarları Amerika belirlemiyor. Türkiye'de partiler gidip, Amerika'dan ruhsat alarak, icazet alarak iktidara gelemez. Amerika'ya kim kafa tutarsa onlar iktidardadır. Kim üreticinin yanında olursa onların hükümeti olur. Kim milli olursa onlar beraber olacak ve hükümet kuracaklar. Bu dönemde Türkiye, zincirlerini kırmıştır. Türkiye, Amerika'nın o FETÖ'sünü 15 Temmuz'da bastırmış, ezmiştir. Türkiye, şimdi Amerika'nın dayattığı ekonomiden de çıkacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Perinçek'in gelişi

-Salonda İstiklal Marşı

-Perinçek'in konuşması

-Genel ve detaylar

-Kitap imzalaması

Haber-Kamera: MERSİN,

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Sivas'ta 'kadına şiddet' tuvallere yansıtıldı

Sivas'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı. Kadına ve erkeğe yönelik şiddetin tuvallere yansıtıldığı 25 resmin yer aldığı serginin geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.

Sivas Gençlik Merkezi tarafından 'Sanat Sivas Projesi' kapsamında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı. Şems-i Sivasi İl Halk Kütühanesi'ndeki serginin açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Şiddetin her türlüsüne karşı açılan kadına ve erkeğe yönelik şiddetin anlatıldığı sergide, akademisyenler ile üniversite öğrencilerin yaptığı 25 resim yer aldı.

Serginin küratörlerinden üniversite öğrencisi Damla Yüksek, "Biz burada 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nü önemli kılmak, anlamlı kılmak adına 25 sanatçı arkadaşımızla çalışmalar yaptık. Umarım sesi olmak istediğimiz tüm kadınlarımızın adına seslerini duyurmuşuzdur. Bizim amacımız, hedefimiz buydu. Kadınlar bizim için çok önemlidir. Annedir, abladır, kardeştir, çocuktur. Onlara çok değer ve kıymet vermeliyiz. Serginin gelirini Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağız, çünkü bizim toplumumuzun en değerli en önemli mihenk taşı çocuklarımızdır. Çocuklarımıza eğer el uzatırsak, onların eğitimine destek verirsek topluma kazandırırız" dedi.

Proje üzerinde yıllardır çalışmalar yaptıklarını söyleyen serginin küratörlerinden Caner Kemahlıoğlu ise, "Uzun bir süreç sonrasında bu sergiyi açtık. Çalışmalarda kadına şiddet, psikolojik şiddet, erkeğe şiddet, hayvana şiddet ve birçok şiddeti barındırarak şiddete 'hayır' diyerek bir farkındalık yarattık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Serginin açılışı

-Sergide yer alan resimlerin görnütüleri

-Küratörlerin açıklamaları

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Atakent Mahallesi'ne 80 öğrenci kapasiteli kreş

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Atakent Mahallesi'ne 80 öğrenci kapasiteli kreş hizmete açtıklarını, yeni kayıtların sürdüğünü söyledi.

Sabah 08.00 ila akşam 17.00 saatleri arasınde hizmet verecek kreşte çocuklara 2 öğün yemek verileceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kreşlerin çocukların gelişiminde önemli rol oynayacağını kaydetti. Başkan Kocaispir, "Çocuklarımız kreşe gittiklerinde sosyalleşmeyi, özgüveni, başkalarına saygı duymayı, becerilerinin gelişmesini, dil gelişimi, spor alışkanlığı, öğrenme alışkanlığı ve düzenli yaşama uyum sağlamayı öğrenirler" dedi.

Çalışan ailelerin de büyük ihtiyaç duyduğu tüm günlü kreşi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Kocaispir, "0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi, gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Bu nedenle okul öncesi eğitim, çocuklarımız için hayati öneme sahiptir. Çocuklarımız fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal olmak üzere gelişimini 4 farklı alanda sürdürürler. Hizmete açtığımız kreşimizde çocuklarımızın oyun saatleri, uyku saatleri, yemek saatleri ve eğitimleri düzenli olarak veriliyor. Atakent Mahallesi'nde hizmete açtığımız kreşimizde öğrenci kayıtlarımız devam ediyor" diye konuştu.

Başkan Kocaispir, kreşte eğitim sınıfları, oyun alanı ve uyku odalarının da yer aldığını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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Çocukların kreşteki aktivitelerinden görüntüler

Uyku odasında uyuyan çocuklar

Kreşin dış görüntüsü

Haber-Kamera: ADANA,

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Serdar Tuncer'e kitap imzalatmak isteyenler kuyruk oluşturdu

Rize'de 2'ncisi düzenlenen kitap fuarı, kitapseverlerin akınına uğradı. Yazar Serdar Tuncer'in kitap imza gününde ise uzun kuyruklar oluştu.

Rize Valiliği'nin desteği ile organize edilen 2'nci Rize Kitap Fuarı, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuara, yerli ve yabancı birçok yazar katılıyor. Son olarak fuara katılan 'Hiçbir Zaman Hiç Bir Şey, Delilim Yok Kalbimden Başka' kitaplarının yazarı Serdar Tuncer, imza günü düzenleyerek, okuyucularıyla buluştu. Tuncer'in kitaplarını imzalatmak isteyen okuyucular ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Fuara gelen kitapseverlere teşekkür eden yazar Tuncer, "Karadeniz insanının duyguları çok nettir. Bu sevgiyi görmek beni çok mutlu etti. Birilerine ulaşmak, gönüllerine dokunmak için yazıyorsunuz ve bu etkiyi görmek gerçekten gurur verici. Bizim yazdıklarımız, okuyucularımızın yüzünde bize bir ayna oluyor. Sermayem Yok Derdimden Başka, isminde bir kitap yazdım. Bizim kadim geleneğimizde insanlar birbirlerine, 'Allah derdini artırsın' der. Bugün yaşadığımız çağda, herkes derdine derman arıyor. Ancak sahte dertlere derman arıyoruz. Halbuki hakiki derdin kendisi dermandır. Biz bu dünyaya niye geldik? Bu yangın yerinde ne işimiz var? Buradan alıp başımızı bir gün gideceğiz ve nereye gideceğiz? Gittiğimiz yerde bize ne soracaklar? İşte dert budur ve bu dert kıymetlidir. Diğer dertler gelip geçicidirö dedi.

BEBEĞİ KUCAĞINDA BEKLEDİ

Bebeği kucağında imza gününe katılan ve dakikalarca sıra bekleyen öğretmen Betül Pune ise Serdar Tuncer'in söyleyişlerini kaçırmadığını dile getirerek, "Serdar Bey'in söyleşilerine ve imza günlerine katılmaya çalışıyorum. Önceden Trabzon'da düzenlediği söyleşiye de katılmıştım, şimdi de iyi ki gelmişim çok mutlu oldumö diye konuştu. Türkçe öğretmeni Melek Memoğlu da, "Yazar Tuncer, buraya geldiği için çok mutlu oldum, kendisi ile sohbet etme fırsatı bulduk, kitaplarımızı imzalattık. Söyleşisinde üstat Necip Fazıl'dan bahsetmesi bir Türkçe öğretmeni olarak beni çok mutlu ettiö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fuardan detay

-Kalabalıktan detay

İmza detay

Kuyruktan detay

Haber Kamera: Mehmet Can PEÇE/ RİZE-DHA