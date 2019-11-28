DHA YURT BÜLTENİ -18

Havanlı saldırı şehidi 2 uzman çavuş, törenle uğurlandı

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Tekçe Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Abyad'dan düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuşlar Şevket Tekin ve Davut Armağan Keskin, düzenlenen törenle, memleketlerine uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, teröristlerden arındırılan Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn İsa bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler dün gece sınır hattındaki Akçakale Hudut Karakolu'na havanlı saldırı düzenledi. Saldırıda Uzman Çavuşlar Şevket Tekin ve Davut Armağan Keskin ile 2 asker yaralandı.

Sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından saldırının yapıldığı bölge ateş altına alınırken, Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Uzman Çavuşlar Şevket Tekin ve Davut Armağan Keskin, şehit oldu.

Şehit Keskin ve Tekin için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu. Edilen duaların ardından şehit uzman çavuşların Türk bayrağına sarılı naaşları, askeri kargo uçağıyla memleketleri Balıkesir ve Nevşehir'e uğurlandı.

Davut Armağan Keskin Balıkesir'de, Şevket Tekin Nevşehir'de toprağa verilecek.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,

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Kurtulmuş: Herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz (2)

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Malatya'daki temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Kurtulmuş, daha sonra Büyükşehir Belediyesi 'Cazibe Merkezleri'ni Destekleme Programı Uygulaması' kapsamında Orduzu Pınarbaşı mevkiindeki 'Kongre ve Fuar Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Numan Kurtulmuş, bu coğrafyanın, bu asil milletin, bu coğrafyanın egemen olmasından rahatsız olanların, bu coğrafyanın bir insanlık yurdu haline gelmesinde rahatsızlık duyanların dün olduğu gibi bugün de aynı şekilde bir takım oyunlar oynamaya devam ettiklerini kaydederek, şunları söyledi: "İstiyorlar ki; bu aziz millet 40 yıldır terör örgütleri vasıtasıyla meşgul edildiği gibi yine ayaklarına prangalar bulunsun. İstiyorlar ki, hemen Türkiye'nin güneyinde Suriye'de oluşturulacak terör koridoruyla bu medeniyetin insanlığın, esenliğin son rotası olan Anadolu kıtası huzur bulmasın, rahat bulmasın. İstiyorlar ki; bu coğrafyanın insanları nasıl bir asır evvel sınırlarını bölerek birbirlerinden ayırdılarsa şimdi bu coğrafyanın insanlarını gönüllerini ve zihinlerini ayırsınlar ve birbirlerine düşman etsinler. Onun için PYD'yi desteklerler, onun için PKK'yı desteklerler, onun için DEAŞ'ı desteklerler, onun için FETÖ'yü desteklerler. Bu milletin yeniden güçlü büyük bir millet olarak ayağa kalmasını önlemek için bunları desteklerler. Bize düşen, Malatya'nın güzel insanlarına düşen Anadolu kıtasının bu ferasetli insanlarına düşen aziz milletimize düşense Allah'ın izniyle bu oyunları bozmak ve emperyalist bu acıyı ters düz etmektir. Nasıl yapacağız? Güçlü bir şekilde önce bir araya birlik içerisinde geleceğiz. Saflarımızı sıklaştıracağız, aramızdaki dostluğu, kardeşliği, birliği, dirliği daim kılacağız. Ayrıca aziz milletimizin millet varlığımızı sadece Türkiye'deki 82 milyondan ibaret görmeyeceğiz. Millet varlığımız Arakan'dan, buradan 8-9 bin kilometre öteden, Asya'nın en ucundan başlar Afrika'nın en batısına kadar gider. Millet varlığımız Kafkaslardan, aynı şekilde Arabistan çöllerine kadar gider, millet varlığımız Balkanlardan, ön Asya'ya kadar uzanır. Bütün bu millet varlığımıza sahip çıkarak, dostluklarımızı pekiştirerek, içerde de birliğimizi, dirliğimizi sağlayarak yolumuza devam edeceğiz. Bu oyunları bozuyoruz. Hep beraber bu oyunları bozmaya ahdediyoruz. İşte Barış Pınarı operasyonu Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, kahraman ordumuzun kahramanca mücadelesiyle Allah'a çok şükür başarıyla sonuçlanmıştır. Zannettiler ki; Türkiye konuşur, konuşur bir hareket yapamaz öyle mi? Paylaşmışlar 'Fırat'ın batısı Rusların, Fırat'ın doğrusu Amerikalıların' paylaşmışlardı; 'falanca terör örgütü filancanın, öteki terör örgütü filancanın' önce anlatın bakalım 'DEAŞ' dediğiniz bu örgüt nasıl bir araya geldi, nasıl 80 bin terörist bir arada toparlandı ellerine en önemli dünyanın en gelişmiş ölüm silahları verildi. Anlatın bakalım bu PYD'ye binlerce TIR, silahı kim ne için verdi? Amaç açıktı bu coğrafyada halkları dağıtmak, bu coğrafyanın insanlarını kendi emperyalist projelerinin parçası haline getirmek. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu coğrafyanın esas unsuru olan bu aziz millet, aziz Türk milleti hiçbir zaman ferasetinden bir şeyler kaybetmez. Bu millet hiçbir zaman oynanan oyunu büyük oyunun detaylarında kaybolmaz, büyük oyunun asalını görür, resmin tamamını görür. Oyunu gördük, bu emperyalist projeyi bozmaya niyet ettik ve Allah'ın izniyle Barış Pınarı operasyonuyla tarihi anlamda bir dönemde adımı geride bıraktık. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bu ana çerçeve içerisinde milli hedeflerimizde bir ve beraber olmak üzere aynı zamanda ülkemizin ekonomik şartlarını da daha ileriye götüreceğiz."

Görüntü Dökümü

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Numan Kurtulmuş'un konuşması

Temel atma töreni

Duaların okunması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Diyarbakır'da öğrenciler halk otobüslerinde kitap okudu

Diyarbakır'lı öğrenciler, kitap okumaya teşvik amacıyla, 28 farklı duraktan halk otobüslerine binip kitap okudu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ünal Koç, ilçe genelinde kitap okuma seferberliği başlattı. Koç, bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla kitap dağıttığı çocuklarla beraber yolcu duraklarından halk otobüslerine binip, kitap okudu. Ünal Koç, Türkiye'de en çok Z kütüphaneye sahip ilçe konumunda olduklarını söyledi. Koç, bu kapsamda çocuklara 500 bin kitap temin ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Geçen seneki çalışmalarımızı taçlandırmak adına bu yıl tüm okullarımızda eğitim gören 80 bin öğrencimizin derse başlamadan önce ilk 15 dakika kitap okumalarını sağlıyoruz. Çocuklarımız artık kitap okuyarak güne başlıyor. Düzenli olarak en çok kitap okuyan öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Tabi bu okuma etkinliğini hayatın diğer alanlarına da yaymak istiyoruz. Farkındalık yaratmak adına bugün otobüslerimizde çocuklarımızla birlikte kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Öğrenciyken biz otobüslerde çok kitap okuyorduk. Ama son dönemde çocuklar ve gençler teknolojiyle haşır neşirler. Biz ise bu teknoloji bağımlığından kurtularak onların kitap bağımlısı olmasını istiyoruz. Bu projemizin amacı bu. Bunu daha da yayarak çocukların akşamları anne babalarıyla en azından 15 dakika kitap okumalarını sağlamaya çalışıyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Millet İlkokulu

-Öğrencilere kitap verilmesi

-Muhabir Selim Kaya anonsu

-Kahmakam Koç'un öğrencilerle buluşması

-Kaymakam Koç'un otobüse binmesi

-Öğrencilerin otobüste kitap okuması

-Kaymakam Koç ile otobüste röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Halk ozanı Sönmez, Beytüşşebap'ta konser verdi

Halk ozanı Nihat sönmez, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde konser verdi. Sönmez "Hiçbir ozan Beytüşşebap'a gelmemişti. Ben bunun ilkini gerçekleştirmek istedim" dedi.

Kato Dağı eteklerindeki ilçede bulunan öğretmenevinde gerçekleşen konsere, Kaymakam İsmail Pendik ve eşi Büşra Nur Pendik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, kurum amirleri ile özel harekat ve polis memurları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Konser öncesi konuşan Sönmez, ilk defa Beytüşşebap'ta türkü söylemenin gururunu yaşadığını söyledi. Sönmez, şu ifadelere yer verdi:

"47 senedir Almanya'dayım. Hala resmi ikametgah adresim orada. Burada izinli gibi görünüyorum. Türkiye'nin tüm sınırlarını dolaşmak istedim. İçimde bir ah kaldı, neden Beytüşşebap'a gidemedim diye. Bu yüzden geldim. Zaten tarih boyunca hiçbir ozan Beytüşşebap'a gelmemişti. Ben bunun ilkini gerçekleştirmek istedim. Bugün buradayım birkaç gün daha kalacağım. Herkesi bu güzel konserlere davet ediyorum."

Konuşmaların ardından Sönmez, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Konseri izleyenler, birbirinden güzel eserleri dinlerken cep telefonlarıyla kaydetti.

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ise ozan Sönmez'e teşekkür ederek, güzel bir gece geçirdiklerini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Konsere katılanlar

-Nihat Sönmez'in konser vermesi

-Sönmez'in sazıyla türkü söylemesi

-Konuşmalar

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL-BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak),

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Avrupa Boks Şampiyonu Camkıran'dan, memleketi Tunceli'ye ziyaret

Avrupa ağır sıklet boks şampiyonu Umut Camkıran, memleketi Tunceli'yi ziyaret edip, eldivenlerini Vali Tuncay Sonel'e hediye etti.

Avrupa Boks Birliği (EBU) ağır sıklet şampiyonu Umut Camkıran, memleketi Tunceli'ye geldi.

Camkıran, Dünya Kick Boks Şampiyonu Birol Topuz ile birlikte Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Camkıran, Vali Tuncay Sonel'e maçta kullandığı eldivenleri imzalayarak hediye etti. Vali Sonel ise Camkıran'a yöresel kilim hediye etti.

Vali Sonel, şampiyon boksör Camkıran'ı başarılarından dolayı kutlayarak "Umut, Tunceli'mizin değerlerinden Nazımiyeli. Kendisi boks şampiyonu ve gururumuz. Kendisini Tunceli'mizde ağırlamaktan son derece gururluyuz. Gençlerimize güzel örnek. Biz maddi ve manevi olarak Umut kardeşimizin yanındayız. Nice şampiyonluklar diliyoruz" dedi.

Umut Camkıran ise Vali Sonel'e teşekkür ederek "Bütün halkımıza ve valimize çok teşekkür ederim. Çok güzel karşılandık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Şampiyon boksörün valiyi ziyareti

-Boksör Umut Camkıran'ın eldiven hediyesi

-Valinin kilim hediyesi

-Valilik önünde natıra fotoğrafı çekimi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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