DHA YURT BÜLTENİ-18

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (7)

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Arduç hakkında, 'canavarca hisle kasten adam öldürme' suçundan soruşturma yürütüldüğü açıklandı.

CİNAYETTEN SONRA SOKAKTA BÖYLE GEZMİŞ

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un sokaklarda elini kolunu sallayarak gezdiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Elinde şemsiye ile gezinen Arduç'un bir market ve manavlara girip çıktığı görülüyor. Arduç'un parası olmadığı için market ve manavlardan gıda ve meyve istediği belirlendi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Nedim KOVAN ORDU-DHA

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İzmir'de silahlı çatışma: 10 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 10 kişi yaralandı. Polis, tarafların yeniden karşı karşıya gelme ihtimali üzerine olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, öğle saatlerinde Çimentepe Semti 690/1 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olan 2 grup, sokakta karşılaştı. Başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmada, 2 gruptan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, tedaviye alınırken, polis, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, tarafların yeniden karşı karşıya gelme ihtimaline karşı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürüyor.

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Olay yerinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Davut CAN/ İZMİR

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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.10 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 35 'inci kilometresinde meydana geldi. Samet Aydoğdu (22) yönetimindeki 38 ABT 579 plakalı otomobil, kavşakta Muhammed Yunus Yıldız'ın (29) kullandığı 68 EC 372 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Muhammed Yunus Yıldız ve Samet Aydoğdu ile Aydoğdu'nun yanındaki Elif Aydoğdu (53), Mehmet Aydoğdu(57), Sevda Aydoğdu (41) ve Elifsu Aydoğdu (4) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Muhammed Yunus Yıldız'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada yaralanan Aydoğdu ailesinin Kayseri'den Isparta'ya akraba ziyaretine gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Yaralıların hastaneye getirilmesi

Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-DHA

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Kayseri'de FETÖ soruşturmasında 6 şüpheli adliyede

Kayseri merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 gün önce, aralarında askeri ve sağlık personelinin de bulunduğu farklı meslek grubundan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden 6'sı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada soruşturma kapsamında firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi

Şüphelilerin işlemlerinin ardından polis araçlarına bindirilmesi

Diğer görüntüler

HABER: Yasin DALKILIÇ, KAYSERİ

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Elazığ'da gümrük kaçağı 430 elektronik cihaz ele geçirildi

Elazığ'da jandarmanın bir araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı 430 elektronik cihaz ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen akıllı saat, mikrofon, şarj cihazı, hoparlör, radyo ve cep telefonu aksesuarlarından oluşan 430 elektronik cihaz ele geçirildi.

Elektronik cihazlara el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak elektronik malzemelerden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,

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