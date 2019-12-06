DHA YURT BÜLTENİ - 18

TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (2)

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ VE CAMİ AÇILIŞLARINA KATILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bursa 'nın Orhangazi ilçesindeki Bahçeşehir Koleji'nin yeni eğitim binasının açılışını gerçekleştirdi.

Burada açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Şentop, "Eğitim, milli davamız. Eğitim olmadan bir ülkenin, bir toplumun gelişmesi, güçlenmesi, güzelleşmesi mümkün değil. Biz de ülkemizin insanlarımızın eğitim seviyesini yükselterek gelişeceğine inanıyoruz. Bu sebepledir ki 2002 yılına kadar yeterli kaynak ayrılmayan eğitim bütçemizi, 2003 yılından itibaren ilk sıraya çıkardık. Önümüzdeki yılın bütçesinde de eğitim harcamalarına 176 milyar lira ayırdık. Yani bütçemizin yüzde 16'sını eğitim hizmetlerine ayırdık. Toplam öğrenci sayımız 18 milyondan fazla, 143 ülkenin nüfusundan daha fazla öğrencisi olan bir ülkeyiz. Özel okullarda öğrenim gören çocuklarımızın sayısı 1 milyon 440 bin. Doğu Akdeniz'de bize kafa tutan Kıbrıs Rum Kesimi'nden çok daha fazla. Yani öğrencilerimizin yüzde 8.7'si özel okullarda öğrenim görüyor. Bu oran her yıl artarak, yükseliyor. Eğitimde özel okulların sayısı ne kadar artarsa devletimizin eğitim yükü de o kadar azalacaktır. Bu anlamda Bahçeşehir okullarının önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini düşünüyorum" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, daha sonra Bursa'nın İnegöl ilçesine geçerek, buradaki Hacı Yusuf Şahin Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Şentop ile protokol üyeleri, cuma namazının ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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-Camii açılışından detaylar

-Camii içerisinden detaylar

-Meclis başkanının karşılanması

Haber: Muammer İRTEM- Yavuz YILMAZ/BURSA, - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Genç kız, sokak ortasında dövüldü

Bursa'da bir erkeğin, genç kızı sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, zanlıyı tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Genç bir erkekle ile kız, sokak ortasında tartışmaya başladı. Kimliği henüz belirlenmeyen erkek, genç kızı darp etmeye başladı. Vücuduna defalarca yumruk darbesi alan genç kız, kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Zaman zaman genç kızı, saçından da sürükleyen şüpheli, bir süre sonra genç kızı da alarak gözden kayboldu. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bursa Emniyet Müdürlüğü, şüpheli ve genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

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-Genç kızın darbedilmesi (Güvenlik kamerası)

HABER: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

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SGK'yı 5 milyon lira zarara uğratan 31 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ merkezli 3 ilde, hasta olmayanlar adına reçete düzenleyerek ve sahte engelli raporu düzenleyerek, SGK'yı 5 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 49 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçesi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibi sonunda, hasta olmayan kişilere farklı tanılar konularak, piyasa değeri yüksek olan ilaçlar yazıldığı ve para karşılığı sağlık raporu verildiği belirlendi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli doktor ve çalışanlar ile eczacı kalfalarının da aralarında bulunduğu şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin, malulen emeklilik, ÖTV indirimi ve engelli bakım parası gibi nedenlerle sağlık raporu isteyenlere, engel oranını yüzde 80 gösteren rapor düzenledikleri belirlendi. Soruşturmada çok sayıda kişinin de hasta temini için aracılık ettiği, para alışverişinin bu aracılar ile yapıldığı, olmayan hastalar adına reçete düzenlenerek, SGK'nın 5 milyon liradan fazla zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen gözaltı kararları üzerine Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon yapıldı. 49 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyette sorguya alınan şüpheliler, dün ve bugün 2 grup halinde Çerkezköy Adliyesi'ne çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ü savcılık tarafından salıverildi. Mahkemeye sevk şüphelilerden aralarından doktor A.E.'nin de bulunduğu 31 şüpheli tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane

-Adliyeden detaylar

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

-Şüphelilerden detaylar

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), -

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Fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförüne ödül

Trabzon'da, seyir halindeki halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcuya, ilk müdahaleyi sürücü Mehmet Bülbül yaptı. Müdahale anlarına ait görüntüler ise otobüsteki güvenlik kamerasına yansırdı. Sürücü, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından altınla ödüllendirildi.

Trabzon- Beşikdüzü hattında sefer yapan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mehmet Bülbül idaresindeki 61 AH 316 plakalı halk otobüsüne binen 80 yaşlarındaki kadın, aniden fenalaştı. Durumu fark eden sürücü Bülbül, otobüsü durdurup, kadına ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada diğer yolcular sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçirdiği öğrenilen kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

MÜDAHALE ANI KAMERADA

Sürücü Bülbül ise Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından altınla ödüllendirildi. Otobüs içerisindeki güvenlik kameralarına müdahale anı yansıyan sürücüyü makamında kabul eden Başkan Zorluoğlu, "Yaşanan bazı olaylar sonrası insanlığımızdan utanıyoruz ama bu tür yaklaşımları gördüğümüzde de tekrar insan olduğumuzu hatırlıyoruz. Bunlar çok özel ve güzel yaklaşımlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Otobüs kamerasındaki anlar

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON, -

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Gevaş'ta 300 kişinin istihdam edildiği fabrika törenle açıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde, 300 kişinin istihdam edildiği ayakkabı fabrikası törenle hizmete girdi. Açılışta konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni açılan bu tesislerin sosyal boyutunun kendileri için çok önemli olduğunu ve insanların kaynaşmasına da neden olduğunu söyledi.

Van'ın 30 bin nüfuslu Gevaş ilçesinde merkezi İstanbul'da bulunan 'Çiftçiler Ayakkabı' firması tarafından ilçede ayakkabı fabrikası kuruldu. 300 kişinin istihdam edildiği ayakkabı fabrikasının açılı bugün törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bİlmez, AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İlçe Kaymakamı Hamit Genç, İlçe Belediye Başkanı Murat Sezer, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından Van Valisi Bilmez ve beraberindeki protokol üyeleri,ayakkabı fabrikasının açılış kurdelesini kesti. Fabrikayı dolaşan Vali Bilmez, tesisin 4-5 ay önce açıldığını söyledi. Bugün de açılışını yaptıklarını belirten Vali Bilmez, "Burada yeni işe başlamış gençlerimizin kızlarımızın heyacanına ortak oluyoruz. Herkes çok mutlu. Bunun ekonomik tarafı ayrı bir tarafa, bunun sosyal boyutu bile bizim için çok önemlidir. İnsanların kaynaşmasına evden çıkmasına vesile oluyor ve kendi özgüvenleri oluşuyor. Dolayısıyla böyle tesisler bizim barışımıza da ciddi anlamda katkı sunuyor. Bu tesisin ilçemize kazandıranlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Fabrikadan detaylar

-Açılışın yapılması

-Vali Bilmez ile röportaj

-Fabrikadan ve çevreden genel tedaylar

HABER: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,

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