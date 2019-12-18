DHA YURT BÜLTENİ - 18

Telabyad'da patlama: 1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinde, 6 kişilik ailenin bulunduğu aracın, PKK/PYD'li teröristlerce yola tuzaklanmış mayına çapması sonucu meydana gelen patlamada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Patlama öğleden sonra sınırın Türkiye'ye yakın bölgesinde meydana geldi. El Hamit Ailesi, Türkiye'de yaşamını yitiren kardeşlerinin cenazelerini almak için Akçakale Gümrük Kapsı'na geldi. Cenazeyi aldıktan sonra, Suriye'ye dönen ailenin bulunduğu araç, Suriye gümrük sahasının 300 metre ilerisinde, geri manevra yaptığı sırada teröristler tarafından daha önceden tuzaklanmış mayına çarptı. Meydana gelen patlama üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 6 kişiden 3'ü Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedaviye alınan yaralılardan Eye El Hamit (9) ile Resmiye Muhammed (52) isimli kadın, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Telabyad'daki hastaneye götürülen 3 yaralı ile Akçakale'deki 1 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Tüm ilçeden duyulan patlama sonrası gümrük sahasındaki güvenlik önlemleri artırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sınırı geçen ambulanslar

Gümrük sahasındaki güvenlik önlemleri

Yaralıların ambulansla alınması

Telebyad'da ki güvenlik güçleri

Haber-Kamera: Hadi KURT/ ŞANLIURFA

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Freni boşalan iş makinesi 3 otomobile çarptı: 2 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, rampa inerken freni boşalan iş makinesinin park halindeki 3 otomobile ve evin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçe merkezi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ünsal A. (29) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen iş makinesi, rampa inerken freni boşalınca kontrolden çıktı. İş makinesi, önce yol kenarında park halindeki 3 otomobile, ardından yine kol kenarında bulunan evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, iş makinesinin çarptığı 66 T 808 plakalı otomobilde bulunan Abdulkadir Özdemir ve Recep Demirci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Araçlardan görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat),

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Akdeniz zabıtasından, 'şırıngalı çikolata' denetimi

Mersin'de Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iki çocuğun yaşamını yitirmesine yol açan 'şırınga çikolata' denen ürünün, okul kantinlerinde satılıp satılmadığını tespit etmek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

İlçe sınırlarında yer alan okul kantinlerini kontrol eden zabıta ekipleri, özellikle 'şırınga çikolata' denen ürüne yönelik denetim yaptı. Ekipler, temizlik, hijyen ve gıda ürünlerinin son kullanım tarihine yönelik kontroller de gerçekleştirdi. İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ekipler de denetimlerde yer aldı.

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, denetimler hakkında yaptığı açıklamada, söz konusu ürün nedeniyle 2 küçük çocuğun hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi, ailelere başsağlığı ve sabırlar diledi. Böylesi üzücü olayların tekrar yaşanmaması için zabıta ekiplerinin sıkı denetim uyguladığının altını çizen Başkan Gültak; "En değerli varlığımız olan çocuklarımızın hayatını tehdit eden, sağlığını bozan her türlü gıda ürününün satışına yönelik kontrol ve denetimler, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz eliyle aralıksız devam edecek. Elbette bu anlamda başta okul kantinleri olmak üzere, her türlü gıda satışı yapılan işletmelerin sahiplerinden de gereken hassasiyeti ve duyarlılığı bekliyoruz. Denetim ve uyarılara rağmen bu tür ürünlerin satışını yapan işletmelere yönelik yasal işlemleri başlatacağızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Denetim yapılan okuldan görüntü

-Okul kantininde denetim yapılırken

Haber-Kamera: MERSİN,

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4 kişinin öldüğü kavşak genişletiliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde pazar gecesi 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın meydana geldiği kavşakta genişletme çalışması başlatıldı.

Manavgat'ta 15 Aralık Pazar günü saat 22.00 sıralarında Çakalderesi kavşağında meydana gelen kazada, Telad Elmas'ın (67) kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, önce kaldırıma çarptı ardından savrularak takla atıp, köprü direğine çarptıktan sonra durdu. Kazada sürücü Telad Elmas ile aynı araçta bulunan eşi Ayşe, gelini Aysel, torunları Telat ve Büşra (9) Elmas yaralandı. Sağlık durumu ağır olan Telad Elmas, Ayşe Elmas, Aysel Elmas ve Telat Elmas tedaviye alındıkları hastanede yaşamını yitirdi. Büşra Elmas'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kazanın ardından vatandaşlar dün kavşakta ve D-400 karayolunda eylem yaparak yaklaşık 1 saat süresince karayolunu ulaşıma kapattı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit'in kavşakta gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun ilgili birimlere talimat verdiğini söylemesinin ardından vatandaşlar yolu trafiğe açtı.

Bugün sabah saatlerinde Çakalderesi kavşağına gelen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, düzenleme çalışmasına başladı. Karayolları ekipleri, kavşağın güney tarafında kazanın olduğu bölgede bulunan kaldırımı sökerek kavisi ortadan kaldırıp, yolu genişletmeye başladı. Çalışma yapıldığı sırada, 07 L 3145 plakalı otomobile ait bazı parçaların hala kazanın olduğu yerde durduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kavşakta meydana gelen trafik kazası

Kavşağın önceki hali

Kavşakta yapılan çalışmalar

Kaza yapan otomobilin parçaları ve çalışma

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi, gül lekesiyle ailesini arıyor

Antalya'da, 27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrenen Dilek Yakar (28), gözünün altındaki doğum lekesi ve bebeklik fotoğraflarıyla, gerçek ailesinin peşine düştü.

Antalya'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Dilek Yakar, 20 Mart 1991 tarihinde Kepez ilçesindeki özel bir doğum kliniğinde dünyaya geldi. Ancak evlilik dışı dünyaya geldiği için anne- babası tarafından kliniğe terk edildi. İddiaya göre kadın doğum uzmanı Doktor F.Ö. ile aynı klinikte görev yapan ebe tarafından düzenlenen raporla, Zekiye-Arif Yakar çiftine evlatlık verildi. 27 yıl boyunca gerçeği saklayan aile, 1.5 yıl önce ise, Dilek Yakar'ın evlatlık olduğu yönündeki söylentilerin artması üzerine gerçeği kızlarına anlattı.

DOĞUMU YAPTIRAN DOKTOR İNTİHAR ETMİŞ

Yakar da gerçek ailesinin izini sürmeye başladı. Doğum raporuyla evlatlık verildiği için en kolay yolun Doktor F.Ö. olduğunu düşündü. Ancak doktorun yıllar önce intihar ederek yaşamına son verdiğini öğrendi. Bunun üzerine doktorla birlikte doğum belgesini hazırlayan ebenin peşine düştü. Kaş'ta bir köyde yaşadığını öğrendiği ebenin yanına giden Yakar, 80 yaşındaki kadının alzheimer hastası olması nedeniyle hiçbir şey hatırlalamasıyla bir kez daha yıkıldı.

TEK İPUCU DOĞUM LEKESİ

Bir kardeşi olabileceği heyecanını yaşadığını söyleyen Dilek Yakar'ın elindeki tek ipucu ise sağ gözünün altında doğum lekesi. Bebeklik fotoğrafları ve doğum lekesiyle biyolojik ailesini arayan Dilek Yakar, "Şimdiki ailem, 10 yıl boyunca çocukları olmadığı için beni evlatlık edinmiş. Herhangi bir rapor ya da resmi evrak yok. Beni dünyaya getiren doktorun çok fazla bu tür olaylara karıştığını duydum. Benden başka çocuklar olduğunu da düşünüyorum. Bir yıl boyunca çok zor günler geçirdim. Gerçek ailemi bulmak istiyorum. Gerçek soy bağımı bilmek istiyorum. En büyük ihtiyacım kardeş. Bir kardeşimin olmasını istiyorum. Gözümün altında gül beni var. İsterlerse beni tanıyıp, bulabilirler" diye konuştu.

Yakar, gerçek ailesinin ortaya çıkmaması halinde yapacak bir şeyi olmadığını, her şeyi kabullenerek yaşantısına devam edeceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dilek Yakar'ın bebeklik fotoğrafları

Dilek Yakar'ın bebeklik fotoğraflarını incelerken

Dilek Yakar'ın gözünün altındaki gül lekesinden detay

Dilek Yakar röp

Dilek Yakar'den yürüyüşü detayı

HABER-KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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Öğrencilerden 'kadına şiddete hayır' yürüyüşü

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri 'kadına şiddete hayır' yürüyüşü düzenledi.

Tokat Ülkü Ocakları öğrenci temsilcileri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi kadına şiddeti protesto için üniversite kampüsünde yürüş yaptı. Düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Kampüs girişinde başlayan yürüyüş, üniversite yemekhanesi önünde son buldu. Öğrenciler yürüyüş esnasında "Kadına şiddete hayır", "Kadına uzanan eller kırılsın", "Özgecan ölmedi aramızda yaşıyor" sloganları attı.

Yürüyüş sonrasında konuşan Ülkü Ocakları Üniversite Temsilcisi Gazi Güller, "Bizler kadına karşı şiddete her zaman karşıyız. Şiddetin karşısında bizlere Allah'ın emaneti olan kadınların daima yanlarında olduğumuzu bir kez daha buradan haykırmak istiyorum. Kadına yönelik her türlü şiddetin, yaşam hakkını tehdit eden temel insan hakkı ihlali olduğunu biliyoruz. Kadına yönelik şiddetin 'töre', 'gelenek' gibi sebeplerle meşrulaştırılamayacağına tüm kalbimizle inanıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüşten görüntüler

-Açıklama

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı, temsili olarak canlandırıldı

Milli Mücadele döneminde Sivas'ta 108 gün kalan Atatürk'ün, Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrılışı, 100'üncü yılında temsili olarak canlandırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Sivas Kongresi döneminde 108 gün kaldığı kentten ayrılışının 100'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, sivil toplum örgütleri, dernek temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Cumhuriyet Üniversitesi İnkılap Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Ergun Tarıkahya, Milli Mücadele yıllarını ve Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışını anlattı.

Vali Salih Ayhan, 100'üncü yılda 4 Eylül Sivas Kongresi'nde geçmişi yad etmek, geleceğe umutla bakmak adına çok güzel çalışmaların yapıldığını belirterek, "250 tane etkinlik yapıldı. Bu sene ziyadesiyle kongremizin 100'üncü yılını herkese hatırlattık. O farkındalığı, o ruhu, o anlayışı, geçmişteki anlayışı çok güzel bir şekilde idrak ettik. Bugün de Atatürk'ün Sivas'ta 108 gün kalma sürecinin akabinde Ankara'ya, Sivas'tan aldığı ilhamla, Sivaslıların desteği ile Cumhuriyet ile oluşturduğu felsefeyle beraber buradan ayrılışının 100'üncü yılında hep beraber uğurlayacağız. 100 yıl önce Sivaslılar nasip sahip çıktıysa, 100 yıl sonra da aynı anlayışla bugün onu hayal edeceğiz ve buradan Atatürk'ü Ankara'ya uğurlayacağız" dedi.

100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında her kesimi kuşatan etkinliklerin düzenlendiğini söyleyen Ayhan, "Hakikaten Cumhuriyete giden yolda Sivas çok büyük bir vazife ifa etti. 100 yıl önce ve 100 yıl sonra aynı anlayış. Bu kongremiz, 4 Eylül bizim için çok güzel, çok kutlu bir miras olduğunu hep ifade ediyorum. Bunu inşallah sürekli etkinliklerle, aktivitelerle ulusal gündeme taşıma noktasını gayret edeceğiz. 100'üncü yıl ile ilgili yaptığımız etkinlerde hiç kimse ben bu etkinliklerde kendimi göremedim diyemeyecek. Hakikaten herkesi kucaklayan, kuşatan etkinler yaptık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünden Atatürk'ü canlandıran Sivas Belediyesi tiyatro eğitmeni Bülent Olgun'u yolcu etti. O döneme ait bir araca binen Olgun, yol üzerindeki vatandaşları selamladı.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntüler

-Valinin konuşması

-Temsili Atatürk'ün uğurlanması

Haber: Rahmi MEYVECİ/SİVAS,