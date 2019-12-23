DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bursa'da sazlık alanda yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın İznik İlçesi Çakırca Mahallesi Yeniköy mevkiinde akşam saatlerinde başlayan sazlık yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangına İznik, Orhangazi, Yenişehir, İnegöl ve Bursa itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 60 personel müdahale etti. Alevlerin çevreye sıçramasını önleyen ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından görüntü ve söndürme çalışmaları

Röportajlar

Yangından genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY- Hayri ŞEN/ İZNİK,(Bursa),

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Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki arkadaş, öldü

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce durdurulan otomobildeki sürücü Bülent Mamak (40) ve arkadaşı Murat Gökler'e (46) ateş açıldı. Tabancayla vurulan iki kişi yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Mamak'ın kullandığı 01 GF 100 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası bilinmeyen araçla önü kesilerek durduruldu. Araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, otomobile tabancayla ateş açıldı. Silahlı saldırıda mermilerin isabet ettiği 2 çocuk babası Bülent Mamak yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı Murat Gökler ise ağır yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gökler, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gökler, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Yumurtalık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 kişinin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Polislerin olay yerinde çalışması

Hastane acilinden görüntü

Cenazenin sedye ile morga taşınması

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/ YUMURTALIK(Adana),

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Fethiye'de DSİ kanalına düşen kişi yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düştüğü kanalda akıntıya kapılarak yaklaşık 3 kilometre sürüklenen Adlen Balkaş (56), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Patlangıç Mahallesi Patlangıç-Ölüdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Adlen Balkaş henüz bilinmeyen nedenle cadde üzerinden Devlet Su İşleri (DSİ) kanalına düştü. Balkaş'ın kuvvetli akıntıda sürüklendiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 kilometre sürüklenen Balkaş, Taşkaya Mahallesi, Ölüdeniz Caddesi üzerindeki köprünün altında itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Kalbi durduğu belirlenen Balkaş'a olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Daha sonra ambulansa alınan Balkaş, Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne götürüldü. Balkaş yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Balkaş'ın kanala düşüş nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Balkaş'ın kanaldan çıkarılması

-Balkaş'a kalp masajı yapılması

-Balkaş'ın ambulansa taşınması

Haber-Kamera: Ergün TOS/ MUĞLA,

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Bursa'da deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

MARMARA Bölgesini etkisi altına alan şiddetli lodos, deniz ulaşımını da etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), şiddetli lodos nedeniyle yarınki bazı seferlerini iptal etti.

Marmara Bölgesini etkisi altına alan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Yalova'da etkisini hissettiren lodos deniz ulaşımınında sefer iptallerinin yaşanmasına yolaçtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO'nun yarın iptal edilen seferleri şöyle:

BUDO:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO

07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı

07.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa

08.30 Bursa - Armutlu - Armutlu Tatil Köyü - Yenikapı - Kadıköy

09.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa

Haber: Mehmet İNAN/ BURSA,

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Aydın'da depoda yangın

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında, Pamukören Mahallesi'nde bulunan depoda çıktı. Belirlenemeyen nedenle çıkan yangında depodan yükselen dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede deponun tamamını saran yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda söndürüldü.

Öte yandan, yangının deponun yanındaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması olası bir faciayı önledi.

Haber: Bahattin ALBAYRAK/ KUYUCAK(Aydın),

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İzmir'de 3 ilçede 3 gün su kesintisi yaşanacak

İZMİR Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Tahtalı Barajı'nda ana boru hattının arızalanması sonucu 3 büyük ilçede yaklaşık 2 gün 12 saat su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

İZSU, Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm'lik ana boru hattının arızanlandığını duyurdu. Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığını bildiren İZSU, yaklaşık 2 gün 12 saat boyunca Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde su kesintisinin yaşanacağını da açıkladı.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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18 yaşındaki işçi elektrik akımına kapılarak öldü

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Özcan Koraman (18), hayatını kaybetti.

Çaycuma'ya bağlı Perşembe beldesinde binanın inşaatında çalışan Özcan Koraman, akşam saatlerinde elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Koraman'a haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Koraman, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Haber: Yeliz ALAGÖZ/ ÇAYCUMA(Zonguldak),

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Tarım ilacı içen kadın hastaneye kaldırıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre tarım ilacı içmesi sonucu zehirlenen D.Ü., hastaneye kaldırıldı.

Turgutlu'nun kırsal Sarıbey Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen D.Ü. (36), saat 22.00 sıralarında iddiaya göre tarım ilacı içti. Bir süre sonra rahatsızlanan D.Ü., yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan D.Ü.'nün hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),

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