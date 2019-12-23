DHA YURT BÜLTENİ-18

Muğla'da kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'da etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi, sağanak yağmur nedeniyle caddeler göle döndü. Derelerin taşmasıyla tarım arazileri sular altında kaldı. Bodrum ilçesinde ise sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi.

Muğla ve ilçelerinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgarın hızı saatte 65 kilometreye kadar ulaştı. Bodrum'da bugün saat 05.00 sıralarında Kaynar Kavşağı'nda bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı otomobil şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve 911 Arama Kurtarma Derneği üyeleri sevk edildi. Kazada kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı belirlenen sürücünün burnunun bile kanamaması mucize olarak değerlendirildi. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de ise kuvvetli fırtına nedeniyle Harputpaşa Sokak üzerindeki bir çam ağacı devrildi. Menteşe Belediyesi tarafından devrilen ağaç yoldan kaldırıldı. Şiddetli yağmur nedeniyle Kötekli, Muslihittin, Akyol, Emirbeyazıt mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Yeniköy Mahallesi'nde yollarda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Kırsal Çakmak Mahallesi'nde yaşayan, evli 2 çocuk babası Mevlüt Doğan (55), derenin taşması sonucu araçlarıyla evlerine gidemediklerini, ulaşım için demir köprüyü kullandıklarını söyledi. Doğan, "Her kış mevsiminde aynı sorunu yaşıyoruz. Menteşe Belediyesi ile Devlet Su İşleri'ne mahallemize köprü yapılması için dilekçe verdik. Ancak hala bir çözüm bulamadık. Ambulans buraya gelse evimizin önüne kadar ulaşma şansı yok. Yetkililerimizden sorunumuzu çözüme kavuşturmalarını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen ağaçtan görüntü

-Göle dönen cadde ve sokaklardan görüntü

-Yeniköy Mahallesi'nde yükselen su seviyesinden görüntü

-Çakmak Mahallesi'nde su seviyesi yükselen dereden görüntü

-Mevlüt Doğan ile röp.

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

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Tekirdağ'da, 'Rumeli-Tekirdağ Göç' çalıştayı

Tekirdağ'da, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği'nce, 'Rumeli-Tekirdağ Göç' çalıştayı düzenlendi. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlker, Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla 19'uncu yüz yıldan itibaren yüz binlerce insanın Rumeli'yi terk ederek anavatana sığındığını söyledi.

NKÜ Rektörlük Konferans salonundaki çalıştaya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, akademisyenler, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Çalıştayda söz alan Vali Aziz Yıldırım, Balkan Savaşları'ndan bahsederek, "Balkan Şavaşları ve sonrasında yaşanan süreçler, 1989 yılında yaşanan göç hareketi, pek çok trajediye sebep olmuştur. Bu yaşananları unutmamalı, unutturmamalıyız. Tarihi tekerrürden ibarettir diyorlar, 'Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi' der Mehmet Akif Ersoy. Tarih şuuru olmayan milletler, yaşadıkları olaylardan ders almazsa, bu da o milletler için yeni felaketlere, yeni musibetlere neden olur. Geçmişimizi bilmeden geleceğe emin adımlarla ilerleyemeyiz. Bu düşünceden yola çıkılarak yapılan bu çalıştayın tarih bilincini aşılama açısından faydalı olacağını umuyor, bu çalıştay sonucunda hazırlanacak olan kitap, Tekirdağ'ın tarihine ışık olacak, bu konuda çalışma yapmak isteyenlere önemli bir kaynak olacaktır" dedi.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de çok güzel bir çalıştaya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Göç her aile her insan için farklı anıları olan bir husus. Bu vesileyle bizler de bu konuda bir şeyler yapmak istedik. Bu çalıştaya katılanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bugün Tekirdağ'da güzel bir çalıştay gerçekleştirilecek. Bazı tarihsel gerçekler bir kez daha ortaya çıkacak" diye konuştu.

'EN BÜYÜK ACILAR BALKAN SAVAŞLARI'NDA YAŞANMIŞTIR'

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlker Alp de, Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla 19'ncu yüz yıldan itibaren yüz binlerce insanın Rumeli'yi terk ederek anavatana sığındığını ifade etti. Alp, tarihte bazı dönemlerde soykırım ve göçlerin yaygın olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "1821-1826 yılları arasında Yunan isyanı sırasında 400 bin Türk'ü Yunanlılar katletmişlerdi. Aynı zamanda bütün Türk eserlerini yok etmişlerdi. 93 harbinde de aynı hadiseler yaşanmıştı. 93 harbi yıllarında 350 bin Türk katledilirken 1 milyondan fazla insan yurdundan olmuştur. Yine Balkan Savaşları'na geldiğimiz zaman tam anlamıyla bir soykırım yaşanmıştır. Türk tarihindeki en büyük acılar bu süreçte gerçekleşmiştir. Batı kaynaklarına göre sadece Türklerden 632 bin sivil katledilmiştir. 440 bin kişi zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Doğu Trakya'da 300 bin kişi vahşice öldürülmüş."

Görüntü Dökümü

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-Konferans salonundan detaylar

-Katılımcılar

-Vali Yıldırım'ın konuşması

-Prof.Dr. Alp'in konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Kolombiyalı dolandırıcılar, Edirne'de yakalandı

Edirne'de bir AVM'deki döviz bürosunda 'tırnakçılık' yöntemi ile 3 bin 900 dolar dolandıran Kolombiya vatandaşı Raul Martin R. ile Jilari Joana Oliva M. adlı kadın, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin Bulgaristan'da dolandırıcılık yaptığı belirtildi.

Olay, bir hafta önce Edirne'deki bir AVM'nin döviz bürosunda meydana geldi. Döviz bürosu çalışanı İ.Ş., 3 bin 900 dolar dolandırıldığını belirterek, polise başvurdu. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti. Aracın, İstanbul'dan Kolombiya vatandaşı Raul Martin R.'nin kiraladığı ve olay günü kente beraberinde Joana Oliva M. adlı kadınla birlikte geldikleri ve kadının döviz bürosunu tırnakçılık yöntemi ile dolandırdığı belirlendi.

Polis, şüphelilerin kiraladığı aracı Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında park halinde bulurken, içindeki Raul Martin R. ile Joana Oliva M.'nin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a yaya olarak çıkış yaptıkları tespit edildi. Polisin sıkı takibe aldığı şüpheli Kolobiyalı 2 kişi, dün akşam saatlerinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda yaya olarak giriş yaptıktan sonra gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında yüklü miktarda dolar ve euro ele geçirildi.

Bulgaristan'da da dolandırıcılık yaptıkları duyumu alınan şüphelilerle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Kamyonet, yol kenarında yürüyen çifte çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce iki otomobile ardından yol kenarında yürüyen Asiye- Ali Sazoğlu çiftine çarptı. Ali Sazoğlu, kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Asiye Sazoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Bağlar Caddesi Duman Sokak'ta meydana geldi. Rampa aşağı inen Aygün Kocacenk yönetimindeki 54 ZK 117 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, önce iki otomobile ardından yol kenarında yürüyen Asiye- Ali Sazoğlu çiftine çarptı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Kocacenk, olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler, polisi ve sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Ali Sazoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Sazoğlu'nun cansız bedeni, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü morguna götürüldü. Yaralanan Asiye Sazoğlu'na ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü Aygün Kocacenk'in Serdivan Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Kamyonetin görüntüsü

-Olay yerinde inceleme yapan polis

-Vatandaşların görüntüsü

Haber-Kamera: Güven HASBAŞ/SERVİDAN(Sakarya)