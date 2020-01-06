DHA YURT BÜLTENİ - 18

Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zonguldak'ta, üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın (20) hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hasancan Açıkgöz, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin adliyeye çıkarılması

-Adliyeden detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Türk mühendislerinin tasarladığı insansız kara taşıtı kar küreyip, testten geçti

AFYONKARAHİSAR'da tarım makineleri üreten bir firma tarafından 27 farklı aparat kullanılabilen ve 1 kilometre uzaktan kumanda edilebilen insansız kara taşıtı üretildi. Taşıt, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından kar kürüme çalışmasında test edildi.

Afyonkarahisar'da tarım makinesi üretimi yapan firmanın sahibi yüksek makine mühendisi İbrahim Savrukoğlu ve 10 mühendis arkadaşı tarafından üretimi 2017 yılında tamamlanan insansız kara taşıtı teste tabi tutuldu. Yerli mühendisler tarafından tasarlanan ve kar kürümeden, mayın arama işlemine kadar 27 farklı alanda işlev görebilecek şekilde tasarlanan makine, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından test edildi.

'İNŞALLAH BİR BAŞLANGIÇ OLUR'

Test sırasında kar kürüme işlemi yapan aracı kumanda eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, testin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Afyonkarahisarlı genç müteşebbisler tarafından üretilen insansız kara taşıtını beğendiğini ve belediyeler için faydalı olacağını belirten Başkan Zeybek, "Geçen cumartesi günü Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın, Afyonkarahisar'ı ziyareti sırasında aynı zamanda belediye meclis üyemiz olan sanayicimiz Bahattin Savrukoğlu'nun evladının imal etmiş olduğu bu kara taşıtını da bakanımıza göstermiştik. İnsansız kara taşıtı uzaktan kumanda edilebilen ve 1 kilometre menzilde kumandayla hareket ettirilebilme kabiliyeti var. Gece yarısı başlayan ve şiddetini artıran kar yağışını da fırsat bilerek bugün bu aracın kar kürüme işinde de kullanılabileceğini düşünerek test yapmak istedik. İnsansız kara taşıtının imalatını yapan İbrahim Savrukoğlu ve arkadaşları ile birlikte test ediyoruz. Belediyelerin özellikle dar alanlarda ve sokaklarda rahatlıkla kar kürüme işinde kullanabileceği bir makine. Bu insansız kara taşıtını imal eden gençlerimizi tebrik ediyorum. Afyonkarahisar'dan böyle müteşebbis gençlerimizin çıkması bizler ve ilimiz için gurur vesilesi. İnşallah bu makine bir başlangıç olur. Gençlerimize güveniyorum daha iyilerini de yapacaklarından şüphem yok. Afyonkarahisar Belediyesi olarak ilerleyen zamanlarda makine parkımıza bizde dahil edebiliriz. Sonuç itibariyle yerli ürünümüz" dedi.

'TAMAMEN YERLİ MÜHENDİSLER TARAFINDAN TASARLANDI'

Firma sorumlusu İbrahim Savrukoğlu da aracın üretim sürecini ve özelliklerini anlattı. Savrukoğlu, şöyle dedi:

"Ben makine yüksek mühendisiyim ve bu aracı Türk mühendisler olarak tasarladık. Elektronik, mekatronik farklı alanlardan yaklaşık 10 kişilik bir mühendis kadromuz var. Biz Türk mühendislerinin Türk sanayisinin istediğinde neler başarabileceğini göstermek istedik. Bu alanda bir benzeri olmayan bir ürün çıkarmak istedik. Bunun meyvesi olarak bu araç çıktı. Araç dizel motora sahip, yaklaşık 1 kilometre öteden kontrol edebiliyoruz ve tamamen otomatik vitesli yani hızın gerektirdiği yerde hız torkun gerektirdiği yerde tork ve otomatik vites gibi belli kademler yok. Tamamen sonsuz kademede. Bu da farklı bir yenilik aslında. Diğer taraftan 45 derece eğime tırmanabilme kabiliyeti var. Bu tarz araçlarda bu maksimum sınır demektir ve bu sayede insanın hayatının tehlikeli olduğu ve iş güvenliğinin maksimum olması gerektiği yerlerde örneğin savunma sanayi alanında, yüksek eğimli tarım arazilerinde, mayın temizleme işlerinde iş makinesi anlamında ve hafriyat işlerinde kullanılabilen bir platform yapmak istedik. Bugün bunun meyvesini gördük. Sayın Başkanımızın vesilesiyle bakanımız ziyaret etti. Bakanımızın iyi dilekleri bizim için gurur kaynağı. Bu gurur kaynağıyla daha iyilerini yapmak için çalışacağız. Biz bunu 2017 yılında bitirmiştik prototipini. Geçen 2 yıl süresince tüm koşullarda denemek istedik. Hamdolsun şu an çalışıyor. Kepçe aparatı var. Yaklaşık 27 aparat tasarladık bunun için. Kar üfleme, kar küreme, ön kepçe tarımsal amaçlı, kategori 1'deki bütün tarım makineleri, diğer taraftan mayın temizleme aparatı gibi forklift çatalı gibi birçok aparat tasarladık. Bunlarla kullanılabildiğinde farklı alanlarda güzel işler yapacağını düşünüyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İnsansız kara taşıtının kar kürüme çalışması

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in taşıtı kumanda etmesi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in gazetecilere yaptığı açıklama

Makineyi üreten İbrahim Savrukoğlu'nun gazetecilere yaptığı açıklama

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (2)

ÇOBAN VE 130 KOYUN MAHSUR KALDI

Serik'e bağlı Kayaburnu Mahallesi'nde Hasan Karakoyun'a ait 130 küçükbaş, ağılın bulunduğu bölgenin sel ve yağmur sularıyla dolması nedeniyle mahsur kaldı. Adının Muhammet olduğu öğrenilen çoban, suyun yükselmesi üzerine hayvan sahibi Hasan Karakoyun'u arayıp, mahsur kaldıklarını ve su seviyesinin yükselmeye devam ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis, itfaiye ve İHH ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, zodyak botla çoban ve hayvanların bulunduğu yere giderken, hayvan sahibi Hasan Karakoyun da poşete doldurduğu ekmeklerle bota bindi. Karakoyun ve ekiplerin bulunduğu bot daha sonra bölgeye gitti. Hayvanların mahsur kaldığı noktaya kara ulaşımının olmaması nedeniyle kurtarma çalışmasının yapılamayacağı, kurtarma için çok büyük bir bot veya paletli bir kepçeyle çalışma yapılabileceği kaydedildi.

Hasan Karakoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayvanların yattığı yer sel oldu. Koyunlar, kuzular yağmurun altında kaldı. 130 hayvan var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin botla gidişi

Yol kenarında bekleyenler

Çalışmalardan detay

İtfaiye aracından detay

Polis ekipleri detay

Hasan Karakoyun'un konuşması

HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR- Namık Kemal KILINÇ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Alanya'da 1'i doktor 2 kişinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağlık merkezi sahibi doktor Leman Ege (57) ile Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf'in (66) evde cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin soruşturma geniş kapsamlı sürdürülüyor.

Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki özel bir sağlık merkezinin sahibi olan doktor Leman Ege'den haber alamayan arkadaşları, jandarmadan yardım istedi. Dün saat 11.30 sıralarında Leman Ege'nin oturduğu Konaklı Mahallesi The Hill Sitesi G Blok Daire 2'deki evine giden jandarma ekipleri, kapıyı açan olmayınca savcılıktan alınan izin doğrultusunda çilingir yardımıyla içeri girdi. Yatak odasında Leman Ege'nin yerde cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, evdeki merdivene bornoz kuşağıyla boynundan asılı halde bir de erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, erkeğin Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf olduğu belirlendi. Leman Ege ile Issam Skaf'in bir süredir dini nikahlı olduğu belirtildi. İncelemede Leman Ege'nin başına darbe aldığı tespit edildi. İki gün önce öldüğü tahmin edilen Leman Ege ve Issam Skaf'ın cansız bedenleri, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Diğer yandan ekipler olay yerine geldiğinde Leman Ege'nin Rusya'nın başkenti Moskova'da tıp eğitimi alan oğlu Barış'ın da evin dışında olduğu ve ekipler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

KARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, BABASI İNTİHAR ETTİ, ANNESİ KANSERDEN ÖLDÜ

Eşinden boşanan Leman Ege'nin yaklaşık 2 yıl önce emekli olduğu, ardından Konaklı Mahallesi'nde bir sağlık merkezi açtığı belirtildi. Alanya'da birçok sosyal projede görev alan Leman Ege'nin yardıma muhtaçlar için konserler düzenleyen Alanya Halk Musiki Korosu'nda şarkı söylediği kaydedildi. Leman Ege'nin babası olan müteahhit Muhsin Ege'nin 2001 yılında iflas ettiği ve kokoreç satarak geçimini sağlamaya başladığı, ardından aynı yıl bunalıma girerek, 'Bir servet yok oldu. Artık intihar etmek bana hak oldu. Elveda sevdiklerim elveda. İntiharımdan dolayı Allah'ım beni affetsin. Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı mektup bırakıp, iki kutu hap içerek yaşamına son verdiği öğrenildi. Leman Ege'nin annesinin bu olaydan bir süre sonra kanser nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Leman Ege'nin kardeşi radyoloji uzmanı Dr. Aykut Ege'nin ise 2003 yılında İstanbul Olimpiyat Stadı yakınlarında, el ve ayakları domuz bağıyla bağlandıktan sonra başından 2 kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturmanın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

TABİP ODASINDAN AÇIKLAMA

Diğer yandan Antalya Tabip Odası'ndan olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Kadın cinayetlerinin kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hepimizin başı sağ olsun. Bu olay Türkiye'nin kadına yönelik şiddet gerçeğinin bir örneği ne yazık ki. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre 2019 yılında 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Kadınların yüzde 21'i evli olduğu erkek tarafından, yüzde 7'si ayrıldığı, diğer yüzde 7'si ise birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü. Kadınların en yakınlarındaki erkeklerin şiddeti sonucu hayatlarından olmalarının temel gerekçesi ise yüzde 31 oranda kendi hayatlarıyla ilgili karar vermek istemeleriydi. Şiddet yaratan nedenler değişmedikçe, haksız indirimlerle cezasızlık sürdükçe, kadınlar vahşice katledilmeye devam edecektir. Ölüme karşı yaşamı savunan bir mesleğin üyeleri olarak bizler de kadın cinayetlerine 'hayır' demeyi sürdüreceğiz. Başta devleti yönetenler olmak üzere ilgili çevreleri kadın cinayetlerinin durdurulması konusunda etkin önlemler almaya davet ediyoruz."

DOKTORUN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Alanya ilçesinde dini nikahlı eşi Lübnan asılı Almanya vatandaşı Issam Skaf ile evinde ölü bulunan doktor Leman Ege için Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işleminin ardından, Meltem Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, çocukları Burak ve Barış Okan, kendisi gibi doktor kız kardeşi Mehtap Serra Ege, erkek kardeşi, sağlık çalışanları, yakınları ve arkadaşları katıldı. Ege'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Issam Skaf'in cenazesi ise yakınları gelmediği için morgda tutuluyor.

Diğer yandan olayla ilgili savcılığın başlattığı soruşturma devam ediyor.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Toroslar'da sağanak yağış ve fırtınaya mücadele sürüyor

Mersin'de Toroslar Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kırmızı kodlu uyarının ardından oluşabilecek sel ile fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

Fen İşleri, Temizlik İşleri, Zabıta ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri tarafından oluşturulan kriz masasında ekipler, ilçe genelinde olası sel, ve fırtınanın zararlarını en düşük seviyede tutmak için iş makineleriyle birlikte gece gündüz görev başında hazır bekleyecek. Ekipler aynı zamanda yüksek rakımlı mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarına da devam ediyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşlardan gelebilecek taleplere cevap verebilmek amacıyla ekiplerin sahada her an hazır olduğunu kaydederek; "Mersinli hemşerilerimizden sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Biz de gerekli önlemleri aldık. Belediye olarak herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı bekliyoruz" dedi. Vatandaşlar, herhangi bir olumsuzluk halinde belediyenin 0324 322 72 00 numaralı telefonunu arayarak ekiplere ulaşabilir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekipler iş makineleri ile çalışma yaparken

Haber-Kamera: MERSİN,

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