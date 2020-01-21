DHA YURT BÜLTENİ - 18

Erbil'de Türk diplomat Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 1 kişi daha yakalandı

IRAK'ın Erbil kentinde, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesi ile ilgili hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç., Habur Sınır Kapısı'ndan Şırnak'a geçmek isterken güvenlik güçleri tarafından yakalandı. F.Ç., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen yıl 7 Temmuz'da Erbil'in işlek bölgelerinden olan Havaalanı Caddesi'nde, üzerinde otelin de bulunduğu iş merkezinin girişinde yer alan ve güvenlik görevlilerinin giriş çıkışları kontrol ettiği restoranda meydana geldi. Sivil kıyafetle giren PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse şehit oldu, 2 Iraklı ise hayatını kaybetti. Saldırının ardından MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda terörist V.A. geçen yıl 29 Kasım'da, M.B. ise 26 Aralık'ta Şırnak'ta yakalanıp tutuklandı.

Tutuklanan iki terörist ile aynı dosya kapsamında arandığı tespit edilen ve hakkında 'terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve kasten adam öldürme' suçlarından yakalama kararı bulunan F.Ç. bugün Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan Şırnak'a geçmek isterken güvenlik güçlerince yakalandı. F.Ç. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: ŞIRNAK,

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Balkonda tutuşan talaşlar evi yaktı

KAHRAMANMARAŞ'ta Suriyeli ailenin kaldığı evin balkonunda bulunan talaşların tutuşmasıyla çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Aile komşularının yardımıyla evi terk ederken, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Barbaros Mahallesi'nde 3 katlı binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli Muhammed Abdurrabbo, Mustafa Abdurrabbo ve Emel Hatib'in kaldığı evden birden alevler yükselemeye başladı. Suriyeli ailenin komşularından Cuma Tekiş hemen eve girerek o sırada evde bulunan Mustafa Abdurrabbo ve Emel Hatib'i dışarı çıkarıp itfaiyeden yardım istedi.

SİGARA İZMARİTİ ŞÜPHESİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yan binadan da vatandaşlar bahçe hortumuyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi. Yapılan ilk incelemede yangına balkonda bulunan talaşların neden olduğu belirlenirken, talaşların da sigara izmaritinden tutuşmuş olabileceği değerlendiriliyor.

Cuma Tekiş, eve girdiğinde yoğun dumanla karşılaştığını belirterek içeride bulunan yaşlı adamla kadını dışarı çıkardığını söyledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiye araçları

Evden yükselen dumanlar

Vatandaşın bahçe hortumuyla yangına müdahale etmesi

Cuma Tekiş ile röp.

Yanan evden detay

Muhammed Abdurrabbo (Kafasında kırmızı puşi olan) ve oğlu

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

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Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi

ERZİNCAN'da, kara çarşaf giyerek kuyumcuya giren silahlı soyguncu Nedim V. (54), çevredeki esnafın yardımıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi'nde Mesut Yıldırım'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Şüpheli Nedim V., iddiaya göre tanınmamak için kara çarşaf giyip, kuyumcu dükkanına girerek silahlı soyguna kalkıştı. Dükkan sahibi ile soyguncu arasında yaşanan arbede sırasında, yardıma çevredeki esnaf yetişti. Olay yerinden kaçmak isteyen Nedim V., bölgede devriye görev yapan polisin de desteğiyle kuyumcu dükkanından çıkmadan yakalandı. Gözaltına alınan Nedim V., üzerindeki çarşaf ile birlikte çevredekilerin şaşkın bakışları altında polis aracına bindirildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kuyumcu dükkanından görüntü

-Polislerin inceleme yapması

-Olay sonrası yakalanan zanlının polis otosuna götürülmesi (cep telefonu görüntüsü)

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Otomobilin kornasında esrar ele geçirildi

ELAZIĞ'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada korna bölümüne gizlenmiş 30 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüphe üzerine bir otomobili il merkezinde durdurarak narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada narkotik köpeği otomobilin direksiyonuna tepki verdi. Bunun üzerine otomobilin korna kısmını söken ekipler, 30 gram esrar ele geçirdi. İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köpeğin esrar aramasından görüntü

-Otomobilin kornasından çıkan esrardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY/KAMERA: ELAZIĞ,

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İş insanlarından emniyete araç hibesi

HATAY'ın İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere sanayici iş insanları tarafından hibe edilen 4 minibüs ile yunus ekiplerinin kullandığı 5 motosiklet törenle hizmete alındı. Kaymakam İskender Yönden yapılan bağışın 1 milyon TL değerinde olduğunu söyledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törene Kaymakam İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, OSB Başkanı Ayhan Tosyalı, İTSO Başkanvekili Muhsin Yeter, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Gözükara ile iş insanları katıldı.

'EMNİYETİN ARAÇ FİLOSU GÜÇLENDİ'

Emniyete araç desteği sunan iş insanlarına teşekkür eden İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, "Emniyet olarak araç filomuzu güçlendirdik. Bundan sonra daha hızlı şekilde olaylara müdahalede bulunacağız. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsunö dedi.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden de 1 milyon TL'lik araç hibesinde bulunan yardımsever iş insanlarına teşekkür etti.

'DEVLETİMİZİN VE POLİSİMİZİN YANINDAYIZ'

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı ise İskenderun polisinin başarılı çalışmalara imza attığını vurgulayarak, "Bu güzel şehirde herkes bunu hissediyor. Emniyet Müdürümüz Nevzat Güneş nezdinde tüm polis arkadaşlarımızı kutluyor, katkı sunan iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman devletin ve polisin yanındayız" diye konuştu.

Törende, iş insanları Mustafa Baştuğ, Recep Atakaş, Levent Hakkı Yılmaz, Erol Ayhan ve Fuat Tosyalı'nın emniyete hibe ettiği 4 hafif ticari araç, 5 motosiklet, 500 bariyer ve 3 bilgisayarın teslimi, Hatay Emniyet Müdürü Vedat Yavuz tarafından kesilen kurdeleyle gerçekleştirildi. Polisler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne hibe edilen araçlarla şehir turu attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Törene katılanlardan genel görüntü

-Hibe edilen araçların görüntüsü

-İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in konuşması

-Kaymakam İskender Yönden'in konuşması

-İş insanlarına plaketlerin takdimi

-Kurdalenin kesilmesi

-Polisin araçlarla şehir turu atması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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Yüksek voltaj nedeniyle eşyalarının zarar gördüğünü iddia ettiler

MARDİN'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayanlar, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nce (DEDAŞ) trafoya yüksek voltaj verilmesi nedeniyle elektonik ve beyaz eşyalarının hasar gördüğünü iddia ederek, zararlarının karşılanmasını istedi.

Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesinde yer alan Mardin'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, iddiaya göre, dağıtım panosuna yüksek voltajda elektrik verilmesiyle 20 evdeki televizyon, klima, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinelerinde hasar meydana geldi. Mağdurlar DEDAŞ'tan zararlarının karışlanmasını istedi.

Mahalle halkından Abdulaziz Üge, abonelere gelen elektriği ölçtüklerini ve 200 volt olması gerekirken 390 volt olduğunu, bu yüzden elektronik cihazların hasar gördüğünü söyledi. Yüksek voltaj nedeniyle evindeki bütün eşyalarının hasar gördüğünü anlatan Üge, zararının karşılanmasını beklediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Mahalleden görünüt

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE/ MARDİN

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Annesini 15 yerinden bıçaklayan zanlı adliyede (2)

TUTUKLANDI

Manisa'nın Kula ilçesinde, annesi Ummuhan Akça'yı (53), 15 bıçak darbesiyle yaralayan, ardından da polise teslim olan Kaan Akça (18) sevk edildiği adliyede tutuklandı. Babasından ayrılmasının ardından annesi başkasıyla birlikte yaşayan Kaan Akça'nın ifadesinde, ailevi sebeplerden dolayı daha önce annesini uyardığını, uyarılarına rağmen kendisini dinlemeyince 'korkutmak için' bıçakladığını söylediği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ummuhan Akça'nın tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlının emniyetten çıkarılışı

-Zanlının adliyeye getirilişi

-Anne Ummuhan A.'nın tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nden görüntüler

Haber - Kamera: Hasan YİGEN/KULA, (Manisa),

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Van'da ihaleye fesat operasyonu: 6 tutuklama

VAN'da jandarma ekiplerince bazı kurum kantinlerinde ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, resmi evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullandıkları belirlenen ve aralarında kamu personeli ile firma sahiplerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Jandarma'daki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van'da Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bazı kurum kantinlerinde ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, resmi evrakta sahtecilik, irtikap, zimmet ve görevi kötüye kullandıkları belirlenen ve aralarında kamu personelenin de bulunduğu 18 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü kamu personeli, 3'ü Van ilinde faaliyet gösteren firma sahipleri olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,