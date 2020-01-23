DHA YURT BÜLTENİ - 18

Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi

MANİSA'nın Akhisar ilçesi 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD verilerine bu depremden 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Kırkağaç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Art arda meydana gelen depremler başta Manisa olmak üzere Ege ve Marmara'da geniş bir alanda hissedildi. Manisa ve bazı illerde vatandaşlar sarsıntılarla birlikte sıokağa çıktı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ilçede can ve mal kaybı yaşanmadığını belirtirken, depremin merkez üssü musalar köyü'ne ulaşılmaya çalışıldığını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) verilerine göre saat 22.22'de merkez üssü Akhisar ilçesine bağlı Musalar Köyü'nde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.98 kilometre derinliktüe meydana gelen bu deprem 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 22.25'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Art arda meydana gelen bu depremler hissedildiği bölgelerde vatandaşlar arasında endişe ve paniğe neden oldu. Vatandaşlar sarsıntı ile birlikte koru içerisihnde sokaklara kaçıştı.

GENİŞ ALANDA HİSSEDİLDİ

Manisa merkezli depremler kent genelinin yanısıra Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinden hissedildi. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

BAŞKAN DUTLULU: MERKEZ ÜSSÜ MUSALAR KÖYÜNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Depremin merkez üssü Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı ilk açıklamada, şehir merkezinde yıkılan bina ihbarı gelmediğini, ciddi bir sıkıntı bulunmadığı belirtirken,depremin merkez üssü olan Musalar Köyüne ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANDI

Bu arada Akhisar ve Kırkağaç merkezli depremlerden sonra bölge çok sayıda meydana gelen art şoklarla beşik gibi sallandı. AFAD verilerine bu depremlerden sonra sırasıyla şu depremler meydana geldi:

Saat 22.26'da merkez üssü Akhisar'da 3.0, saat 22.34'te merkez üssü Akhisar'da 3.8, saat 22.46'da merkez üssü Akhisar'da 3.1, saat 22.48'de merkez üssü Akhisar'da 3.2, saat 22.48'de merkez üssü Kırkağaç'ta 4.1, ve saat 22.57'de merkez üssü Akhisar'da 3.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölge art arda artçı şoklarla sallandı. AFAD verilerilerine göre bölgede büyüklükleri 4.3 ile 3.1 arasında değişen çok sayıda artçı şok meydana geldi.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nden geniş bir alanda hissedilen ve vatandaşaların korku ve panik halinde sokaklara kaçıştığıo deprem ile ilgili ilk açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22.01.2020 tarihinde saat 22.22 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olup, ilçede bulunan bazı binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir. İlçede AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur."

DEÜ MÜDÜRÜ SÖZBİLİR: YENİ BİR DEPREM FIRTINASI YAŞANABİLİR

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Hasan Sözbilir, depremin Soma-Kırkağaç fayı ile Gelembe Fayının kesim noktasında meydana geldiğini belirtirken, artçı şokların devam edebileceği uyarısında bulundu. Sözbilir, "Bugün meydana gelen deprem Soma-Kırkağaç fayı ile Gelembe Fayının kesim noktasında meydana geldi. Bu bölgede çok birbiriyle bağlantılı sayıda fay segmenti var. Bu nedenle bu deprem yakın fayları tetikleyebilir ve yeni bir deprem fırtınası yaşanabilir. Bu deprem yıkıcı bir deprem niteliği taşımıyor. Fakat bazı köy evleri hasar görmüş olabilir. Bu tür evler var ise AFAD yetkililerine haber verilmesi gerekiyor. Çünkü yeni bir deprem fırtınası ve yeni artçılar yaşanabilir." uyarısında bulundu.

BAŞKAN DUTLULU: 4 YARALI VAR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem ile ilgili bilgi veren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sarsıntı sırasında 3 kişinin balkon ya da pencere gibi yüksek yerden atlamaları sonucu yaralandığını, 1 kişinin ise panik atak sonucu hastanede tedaviye alındığını söyledi. Başkan Dutlulu, ilçede ve depremin merkez üssü Musalar köyünde bazı evlerin duvarlarının yıkıldığını ve bazı binalarda da çatlaklar oluştuğunu belirtirken, vatandaşların ise panik halinde olduğunu kaydetti. Başkan Dutlulu, "Yaralılardan 3'ü yüksekten atlama, 1 kişi ise panik atak nedeniyle tedaviye alındı. Basit, hafif yaralılar, ayakta tedavi görüyorlar. Bazı evlerin duvarlarında yıkıntılar ve çatlaklar oluştu. Ama önemli bir sıkıntı yok. Tek sorun vatandaşlar panik halinde, dışarıdalar. Evlerine girmiyorlar, çadır ihtiyacımız var. Valimizle görüştük." dedi.

ARTÇI ŞOKLAR SÜRÜYOR

Bu arada Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı şoklar devam ediyor. Bölgede saat 23.20'de Akhisar'da 3.7, saat 23.53'te Akhisar'da 3.5, saat 23.57'de Akhisar'da 3.5 ve 23.58'de Akhisar'da 3.8 ve saat 00.24'te yine merkez üssü Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde artçı şoklar meydana geldi.

GÖRÜNTÜLER 13 PARÇA HALİNDE GEÇİLDİ

Haber: Cemil SEVAL/MANİSA,

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MHP Gürsu İlçe Başkanı evinde tabancasıyla intihar etti

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir (46), evinin bahçesinde kendi tabancasıyla intihar etti.

Olay saat 22.00 sıralarında Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir, evinin bahçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı kendi tabancasıyla intihar etti. Silah sesini duyan ailesi evden bahçeye indiklerinde, Beysir'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tabanca ile başına ateş eden Ali Osman Beysir'e ilk müdühaleyi yaptı. Ağır yaralı olarak abbulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılamn Beysir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayı duyan Ali Osman Beysir'in yakınları ve partililer hastaneye akın etti. Hastaneye gelen MHP Bursa İl Başkanı M.Cihangir Kalkancı, çok üzüntülü olduğunu belirterek, "Akşam saatlerinde elim olay oldu. Teşkilat olarak çok üzüntülüyüz. Merhumun cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Orhaneli İlçesi Topuk Köyünde defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet dilerim". dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneden detaylar

-Ölen MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir'in fotoğrafları

Haber: Mehmet İNAN-Huzeyfe ÖZDEMİR

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TIR devrildi, otoyol ulaşıma kapandı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kuş yemi yüklü TIR orta refüje devrildi. TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Derince Yenikent mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 76 DG 296 plakalı kuş yemi yüklü TIR kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan TIR, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri tarafından aracın yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karayolları ekiplerinin çalışmaları

-Trafiğe kapanan yol

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),

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