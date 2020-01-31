DHA YURT BÜLTENİ - 18

Çatıdan kopan buz parçası başına isabet etti

AFYONKARAHİSAR'ın en işlek caddelerinden Yeşilyol'da yürüyen Oktay Yüksel'in (35) başına, çatıdan kopan buz parçası isabet etti. Yaralanan Yüksel, ölümden döndü.

Olay, pazartesi günü akşam saatlerinde, Afyonkarahisar'ın Yeşilyol Caddesi'nde meydana geldi. Eski gazeteci Oktay Yüksel, evine giderken çatıdan kopan buz kütlesi başına düştü. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Yüksel'in yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Yüksel'in, başında 10 santimlik kesik oluştuğu kaydedildi. Buz parçasının Yüksel'in başına düştüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sağlık durumu iyi olan Oktay Yüksel, "Allah'a şükürler olsun ki hafif sıyrıklarla atlattım. Apartmanlarda biriken kar birikintilerini itfaiye aracılığıyla indirin ki kontrolsüz bir şekilde başkasının üzerine düşmesin" dedi. Yüksel, vatandaşları da her ihtimale karşı apartman saçaklarının altından geçmemeleri konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olayın yaşandığı anın güvenlik kamerası görüntüleri

-Oktay Yüksel açıklama

Haber-Kamera Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR

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Apartmanın çatısı yan binanın bahçesine düştü

OSMANİYE'de bir apartmanın çinko çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle yerinden çıkarak, yan taraftaki binanın bahçesine düştü.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 7 Ocak Sitesi'nde meydana geldi. 9 katlı Aleyna Beyza Apartmanı'nın çatısının büyük bir bölümü, dün geceden bu yana devam eden fırtına nedeniyle kopup, yan tarafta bulunan 5 katlı apartmanın bahçesine düştü. Yaşanan olayın ardından apartmanların çevresine güvenlik şeridi çekildi. Kopan çatının apartmanda kalan parçası, vinç yardımıyla indirildi.

Görüntü Dökümü

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Apartmandan genel ve detay

Düşen çatının çinko parçasından görüntüler

Olay yerindeki vinç

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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11 kamyondan oluşan yardım konvoyu Akdeniz 'den yola çıktı

MERSİN'de Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak'ın çağrısıyla başta Elazığ ve Malatya olmak üzere, deprem afetinden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere, 11 kamyondan oluşan yardım konvoyu yola çıktı.

Akdeniz ilçesinde toplanan; kuru gıda, su, ilaç, yaş sebze-meyve, giyim, ısıtıcı, halı, battaniye ve temizlik ürünleri gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan 11 kamyonluk konvoy bölgeye hareket etti. Ayrıca Akdeniz Belediyesi tarafından, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Eski Hal Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından mevlit de okutuldu. Konvoyun hareketi öncesi bir konuşma yapan Başkan Gültak; yardım malzemelerinin; Kızılay ile koordinasyon halinde toplandığını ve Elazığ ve Malatya'da yaşayan deprem mağduru insanlara ulaştırılacağını belirterek, "Kampanyamıza destek veren tüm kardeşlerimize, işadamlarımıza, STK ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti öyle bir devlet ki zor günde hemen bir araya geliyor. Bu da bunun bir örneğidir. İnşallah bu yardımlarımızın, deprem mağduru kardeşlerimize faydası olacaktır. ve gerekirse bir kampanya daha düzenleyeceğiz" dedi.

AK Parti Milletvekili Hacı Özkan da, deprem bölgesi için Akdeniz'de başlatılan yardım kampanyası nedeniyle Başkan Gültak'a, Kızılay'a, hayırsever iş insanları ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve milletvekili arkadaşlarımız deprem bölgesine hareket ederek devletimizin büyüklüğünü gösterdiler. Aziz milletimiz de güç birliği ile göçük altında kalan kardeşlerimizin yardımlarına koştular. Tüm dünyaya, birliğimizi, beraberliğimizi ve güçlü kardeşliğimizi göstermiş olduk" diye konuştu.

Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ise, törende yaptığı konuşmada, "Depremin ilk anından

itibaren devletimiz, hükümetimiz alanda hazırdı. Anında müdahale edildi. Bu son derece anlamdı. En az bunun kadar anlamlı olan, tüm ülkemizin, milletimizin bir seferberlik ruhuyla yardıma koşmuş olmasıdır. Bu seferberliğin bir parçası olarak ilçemizde de Akdeniz Belediyesi öncülüğünde; Kızılay'ın, sivil toplum örgütleri, iş adamlarımızın destekleriyle anlamlı bir kampanya gerçekleştirildi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye Kızılay Derneği Şube Başkanı Muharrem Köse de, Kızılay gönüllüsü Türk milletinin, gerek nakit, SMS yardımları ve gerekse ayni yardımlarıyla gönlünün güzelliğini bir kez daha gösterdiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Akdeniz Belediyemizin yardım konvoyu da hayırsever milletimizin bu erdemine, kadirşinas yardımseverliğine tercüman olmuştur. Belediye Başkanımız Gültak'a, insanımızın kara gün dostu olduğu için Mersin Kızılay ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz."

Konuşmaların ardından okunan dualarla birlikte yardım kamyonları yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Melit okutulması

-Mevlitten genel ve detay

-Cami önünde ikram

-Belediye Başkanı Gültak vatandaşlarla konuşurken

-Konvoy uğurlamaya gelenler

-Kızılay Şube Başkanı Muharrem Köse konuşurken

-Belediye Başkanı Gültak konuşurken

-Araçların görüntüsü

-Kaymakam Muhittin Pamuk konuşurken

-Milletvekili Hacı Özkan konuşurken

-Dua edilirken

-Araçlar giderken

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Vali Aykut Pekmez Gerger'de depremzedeleri ziyaret etti

ADIYAMAN Valisi Aykut Pekmez geçtiğimiz Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gerger ilçesine bağlı Güngörmüş Köyü Yaylacık Mezrası ile Su Tepe Köyünü ziyaret etti.

Güngörmüş Köyü Yaylacık Mezrası ile Su Tepe köyünde evleri zarar görerek AFAD'ın kurduğu çadırlara yerleştirilen vatandaşları ziyaret eden Vali Aykut Pekmez'e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Gerger Kaymakamı Resul Özdemir ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ eşlik etti.

Depremin meydana geldiği günden bu yana depremden etkilenen Gerger ve Sincik ilçelerine bağlı en ücra köşedeki köy ve mezraları dolaşarak vatandaşları yalnız bırakmayan Vali Aykut Pekmez, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Depremzedelerin taleplerini tek tek not alan Vali Aykut Pekmez, Gerger ve Sincik ilçesine bağlı köylerde depremzedelerin günlük hayatlarının kolaylaştırılması ve vatandaşların dile getirdiği sorun ve taleplerin bir an önce çözüme kavuşturulması için devlet olarak yoğun gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Deprem bölgesi

-Depremzedelerin kaldığı çadırlar

-Vali Aykut Pekmez'in ziyareti

-Depremzedeler ve Valinin konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sercan SAKAR-ADIYAMAN-

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Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce açıklanan ve kentte akşam saatlerinde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı başladı. Gece de devam etmesi beklenen kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini daha da artırması bekleniyor. Yüksekova'da etkili olan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar yağışından detaylar

-Çarşı merkezinden detaylar

-Trafikten detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Şanlıurfa'da otomobilde sahte para ve tarihi eser ele geçti

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada, 44 bin euroluk 200'er ve 100'er sahte banknotlar ile altın ve gümüş sikke ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, il merkezinde piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma ekiplerince şüphelinin M.S.E. olduğu belirlendi. Ekiplerin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 44 bin euroluk 200'er ve 100'er sahte banknotlar ile Roma dönemine ait olduğu belirlenen altın ve gümüş sikke ele geçirdi. Sahte para ve sikkelere el koyan jandarma, şüpheli M.S.E.'yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ele geçen sahte paralar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-