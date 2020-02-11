DHA YURT BÜLTENİ - 18

Suriye sınırına askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen ZPT ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınır hattına geçiş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Askeri araçların geçişi

Haber - Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay)

===========================

İzmit'te liman projesine tepki

İZMİT'te, Cumhuriyet ve Şirintepe mahallelerinde oturanlar, bir firma tarafından yapılması planlanan liman projesine tepki gösterdi.

İzmit Cumhuriyet Mahallesi ve Şirintepe Mahallesi sakinleri, Bünyamin Aktaş Spor tesislerinde, sahil kesiminde bulunan bir fabrikanın kurmayı planladığı limana tepki için bir araya geldi. Dünlenen toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İl Çevre Komisyonu Başkanı Sait Ağdacı, Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol katıldı. Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen yaptığı açıklamada, "Yine bir Kocaeli'yi zehirleme projesi ile karşı karşıyayız. Kortaş isimli firma İzmit sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi ve Şirintepe sahilinde Koruma Klor A.Ş. ve AKTAŞ firmalarına hizmet etmek üzere kimyasal ve petro-kimya ürünleri depolama tesisleri ve liman yapılması gündemdedir. Anılan proje İzmit ilçe sınırları içerisinde olmasına karşın ÇED raporu halkı bilgilendirme toplantısının ne hikmetse 18 Şubat saat 10.00'da Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapılması kararı alınmıştı. Bu karar ÇED yönetmenliğine aykırıdır. Toplantı İzmit ilçede uygun bir yerde yapılmalıdır.ö dedi.

KOCAELİ HALKI DENİZİ DÜRBÜNLE GÖRECEK DURUMA GELDİ

Kocaeli sınırları dahilinde 42 liman olduğunu belirten Nilgün Düzen, "43'üncüye ne gerek vardır? Kocaeli halkı denizi ancak dürbünle görecek hale gelmiş denizin güzelliğini unutmuştur. Her tesisin önüne liman yapmak nerede görülmüştür? Bu kentte senede 1500 gemi giriş çıkış yapmaktadır. Körfez artık bu gemi trafiğini kaldıramaz durumdadır. Yapılacak olan yeni işletme aynı zamanda yük taşıyacak araçlar nedeniyle şehir içi trafiğini de aksatacaktır.ö diye konuştu.

Düzen limanlarda zaman zaman meydana gelen kazalar nedeniyle denize akaryakıt sızdığına da dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu kirlenme neticesinde körfezde ötrofikasyon başlamış ve canlı yaşam sona ermek üzeredir. Akaryakıt kirlenmesi bariyer, sosis ve benzeri gibi yöntemler ile biraz da olsa tolere edilebilirken, kimyasal sızmada, madde suda çözüleceği için temizlemek mümkün olmayacak. Körfez artık tamamen ölecektir. Balıkçılık bitecek, insanımız denizden iyice kopacaktır. Yasalarımıza göre kıyılar halkındır. Ancak ve ancak halkın yararına olması kaydıyla kullanabilir. Şimdi burada halkın yararı nerededir? Kıyının ölümcül madde depolarıyla doldurulmasında mı? Halkın denizden ve denizcilikten koparılması mı? Yoksa denizin ne idüğü bilinmez malzemelerle doldurulmasında mı?

Sait Ağdacı ise 18 Şubat tarihinde halkı bilgilendirme toplantısı yapılacağını belirterek, "Hazırlamış oldukları ÇED raporlarında hiçbir şey yazmıyor ama netice itibariyle olumlu çıkar. Niçin karşıyız? Bu kentte 42 tane liman var. Senede 1500 gemi girip çıkıyor. Yakında gemileri burada birbirlerine çarparak göreceğiz. Körfez kirlendi. Bir limanda 100 tonun çok üzerinde akaryakıt sızdı, bu neticede de körfez mahvoldu. Körfezde ilerleyen süreçte canlılar yaşamayacak. Biz akaryakıtı sosisler döşeyerek bir şekilde topluyoruz ama kimyasal madde öyle değil. Denize döküldüğünde bitti gitti. Bertaraf edilmemiş olarak 1500 tonun üzerinde bu kimyasal maddeler orada duruyor. Tehlikeler bunlar bu yüzden bu tesisi yaptırmayacağız.ö dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, "Hepimiz ölümlüyüz bu toprağı çocuklarımıza bırakacağız. Nasıl bir su nasıl bir toprak bırakacağız, bunlar bizim elimizde. Her zaman kararınızın arkasındayım. Kimle görüşülmesi gerekiyorsa görüşmeleri sağlamak için elimden geleni yapacağım.ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Toplantıda konuşmalardan görüntü

-Toplantıyı takip eden vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

==========================

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

BURSA'da, virajda kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu içeride sıkışan sürücü İlker Güleç'i (36) itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmayla kurtardı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi Uludağ Yolu'nda meydana geldi. İlker Güleç yönetimindeki 16 DE 038 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Güleç, içeride sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından çıkarılan Güleç, yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Kaza yapan araçtan görüntüler

-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

==========================

Kavga ihbarına çağırdıkları jandarmayı meşalelerle karşıladılar

BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal İsaören Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine giden jandarma ekipleri, gençlerin hazırladığı sürprizle karşılaştı. Son günlerde İdlip ve Van'daki çığ felaketin askerlerin şehit olması üzerine moral vermek isteyen mahalledeki gençler, ihbar üzerine gelen jandarma ekipleri meşale ve Türk bayrakları ile karşılayarak moral verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan saldırıların yanı sıra Van'da çığ felaketinde askerlerin şehit olması, tüm yurtta üzüntü ve tepkiye neden oldu. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal İsaören Mahallesi gençleri, yaşanan bu şehit haberleri nedeniyle moralleri bozulan askerlere moral verebilmek için sürpriz planladı. Jandarma ihbar hattını arayan gençler, mahallelerinde kavga olduğu yönünde asılsız ihbar yaptı.

JANDARMA, TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE KARŞILANDI

İhbar üzerine mahalleye gelen jandarma ekipleri, gördükleri manzara karşısında önce şaşkınlık yaşadı. Türk bayrakları sallayan gençler, asker ve polisin yanında olduklerini belirterek, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Ayrıca jandarma personeline Türk Bayrağı hediye edildi.

GENÇLER ASKER SELAMI İLE HATIRA I ÇEKTİRDİ

Marşlar söyleyip slogan atan gençler, günün anısına hatıra fotoğgrafı çektirirken de jandarma görevlilerinin arasında asker selamı verdi. Mahalle sakinlerinden Hamza Ceylan, jandarma görevlilerine moral ve amacıyla böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, "Devletimizin ve askerimizin her zaman yanındayız. Son zamanlarda şehit olan askerlimizi rahmetle anıyoruz. Yapılan saldırıları kınıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Vatandaşlar ve jandarmadan görüntüler

-Meşale ve bayraklardan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

===============================

Kardan gemi yaptılar

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde oturan İbrahim Kurt ve Selman Süzer, Kocaeli Kartepe'de iki gün süren çalışma ile kardan gemi yaptı.

Serdivan'da yaşayan İbrahim Kurt ve Selman Süzer, daha önceden hazırladıkları kürek ve kazma ile birlikte Kartepe'ye gitti. İki arkadaş burada 2 gün süren çalışma sonucu kardan gemi yaptı. Kurt ve Süzer, meşakkatli bu çalışmayı kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı. Daha önce de benzer heykeller yaptığını belirten İbrahim Kurt, "Daha önce yılan yapmıştım, ne taraftan bakarsanız o tarafa doğru bakıyor gibiydi. Normalde boyamıyordum ama fotoğraflarını çekince görüntülerde belli olmadığı için boyamak zorunda kalıyorum artık. İlk gün yere bakmaya gittim, sonra kar toplayıp bir sonraki gün heykeli yaptık. Çevremdekiler beni bildikleri için sadece tebrik ettiler. Bu heykellerin devamı kar yağarsa gelecek, 3 yıldır aşağılara kar yağmıyordu, bende Kartepe'ye çıkarak yaptım.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

İbrahim Kurt röp.

İbrahim Kurt'un sosyal medyada paylaştığı video

HABER: Güven HASBAŞ – KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN(Sakarya),

=============================

Ailesinin geçimi için su satıyor

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 4 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçıp ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Hatice Hamud (11), kardeşleriyle birlikte su satarak ailesinin geçimine yardımcı oluyor.

Suriyeli Hatice Hamut, savaş nedeniyle 4 yıl önce eşini geride bırakıp 9 çocuğuyla birlikte ülkesinden kaçarak Akyazı'ya yerleşti. Ailenin çocuklarından Hatice Hamud, geçim sıkıntısı nedeniyle kardeşleriyle birlikte su satmarak katkı sağlamaya çalışıyor. Hatice, insanların kendisine destek olduğunu belirterek, "Su almasalar bile para veriyorlar. Kur'an kursuna gidiyorum. İmam hatipe gitmek istiyorum. Şu an dışardayım, sadece ayaklarım üşüyor. Sattığım su paralarıyla önce kardeşlerime sonra da kendime çorap alacağım." dedi.

Anne Buseyne Ramazan ise eşinin Suriye'de kaldığını belirterek, "4 yıl önce savaştan kaçarak önce Adana'ya geldik. 9 çocuğumla ev bulmak zor olduğundan Malatya'ya geçtik, aynı sorunu orada da yaşadık. Oradan İstanbul'a gittik. Ev kiraları yüksek olduğundan Akyazı'ya geldik. Burada zor şartlar altında çocuklarımla mücadele veriyoruz. Ev kirasını ödeyemiyoruz. Eşim sağ mı ölümü hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Çocuklarım geçinmek için su satıyorlar. Gece sokakta başlarına bir şey gelmesinden korkuyorum. Bende iş bulup çalışmak istiyorum." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Küçük Hatice'nin su satması

Soruları cevaplaması

Anne ile röp.

Haber-Kamera: NURİ KURU/AKYAZI(Sakarya),