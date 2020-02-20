DHA YURT BÜLTENİ - 18

İdlib'de yaralanan askerler, Hatay'a getirildi

SURİYE'nin İdlib kentinde, hava saldırısı sonucu yaranan 5 asker, Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi.

İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce göç ve krizi önlemek için çalışmalar sürerken, bölgeye rejim tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastanenin dış görüntüsü

Ambulansların sınır kapısından gelişi

Haber-Kamera: HATAY,

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Bahadır Barajı çatladı, 4 köyde okullar tatil edildi (2)

VALİLİKTEN BARAJ AÇIKLAMASI

Uşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklardan nedeniyle, Banaz ilçesine bağlı Hatipler ve Banaz köylerinin tedbiren boşaltılmasına karar verildiği bildirildi. Konuyla ilgili Uşak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Uşak'ın Banaz İlçesi Sıracevizler Deresi üzerinde yer alan Bahadır Göleti'nde, bugün sabah saatlerinde gövde dolgusunun akışa göre sağ tarafında su çıkışı gözlemlenmiştir. Göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince anında güvenlik önlemleri alınmış, yetkili makam ve mercileri bilgilendirilerek, vatandaşlar uyarılmıştır. Su çıkışının artmaması ve gölet gövdesinin daha fazla hasar görmemesi için dip savak vanaları açılmış, boşaltma işlemlerine başlanmıştır. Olay nedeni ve oluş şekli ile ilgili çok yönlü incelemeler sürmektedir" denildi.

Olay nedeni ve oluş şekli ile ilgili çok yönlü incelemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada ise ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"DSİ 2. Bölge yetkilileri ile yapılan değerlendirmede, yağışın da artması ve yarın da devam edeceği öngörüldüğünden, dere yatağı güzergahında bulunan 584 nüfuslu Bahadır ve 778 nüfuslu Hatipler köylerimizin tedbiren tahliyesine karar verilmiş olup, vatandaşlarımızın Banaz ilçe merkezindeki otel, pansiyon, yurt ve diğer kamu binalarında barındırılmaları planlanmıştır."

Haber: Ramazan ÇETİN - Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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Kahta'da yemekten zehirlenen 58 öğrenci hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, okulda öğle yemeği yiyen 58 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Eskitaş köyü İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 58 öğrenci, öğle saatinde yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle öğretmenlerine bilgi verdi. Öğretmenler durumu okul idaresiyle paylaşarak sağlık görevlilerine haber verdi. Okula gelen sağlık görevlileri zehirlenme belirtisi gösteren öğrencileri Göçeri ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kahta Devlet Hastanesi

-Ambulansın gelişi

-Öğrencilerin ambulanstan indirilmesi

-Öğrencilerin acil servise götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-

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18 yıldır kayıp Gündüz'ü 'annesi ve kardeşleri öldürdü' iddiası

GAZİANTEP'te, 18 yıldır kayıp Gündüz Karadeniz'in annesi ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. İddiaya göre, öldürülen gencin cesedi önce evin bahçesine gömüldü. Ardından 10 yıl sonra ev satılınca ceset yerinden çıkarıldı. Mahallenin dışındaki boş bir araziye gömülen Karadeniz'in cesedi 8 yıl da orada saklandı.

Gaziantep'in Araban İlçesine bağlı Yukarıkaravaizler Mahallesi'ndeki 18 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle aile içerisinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gündüz Karadeniz, 23 yaşındayken annesi Z.K. ve kardeşleri tarafından öldürülerek gömüldü.

18 yıl boyunca herkesin kayıp olarak bildiği Gündüz Karadeniz'in cesedi, yaşadığı mahallenin 2 kilometre dışında boş arazide bulundu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ihbar üzerine harekete geçti. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, önce evin bahçesinde ardından cesedin bulunduğu arazide kazı çalışmaları yaptı. Yapılan kazıda Gündüz Karadeniz'e ait olduğu ileri sürülen kemikler bulundu.

Gaziantep'te Karademir ailesinin gelini olan E.K., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınvalidesi Z.K. ve çocuklarının 18 yıl önce Gündüz Karadeniz'i öldürdüğünü iddia ederek jandarmaya başvurdu. E.K. yaptığı ihbarda, ayrıldığı eşi Gündüz Karadeniz'in, Araban'ın Yukarıkaravaizler Mahallesi'ndeki evlerinde kayınvalidesi ve diğer kardeşleri ile yaşadığı tartışmada öldürüldüğünü ve köyde evlerinin yakınındaki bir araziye gömüldüğünü söyledi. O dönemde Karadeniz'i soranlara ise kayıp olduğunun söylendiği öğrenildi. E.K., Gündüz Karadeniz'in yine annesi ve kardeşleri tarafından evlerinin yakınlarındaki bir araziye gömüldüğünü söyleyince ekipler didik didik aramaya başladı.

10 YIL EVİN BAHÇESİNDE CESEDİ SAKLANMIŞ

Öldürülen Gündüz Karadeniz'in cesedi önce evin bahçesine gömülerek 10 yıl boyunca saklandı. Ardından ev satılınca ceset yerinden çıkarılarak mahallenin dışında boş bir araziye gömüldü. Karadeniz'in cesedi 8 yıl da orada saklandı.

KEMİKLERİ BULUNDU

Jandarma ekipleri çalışmaları sonucunda cinayetin işlendiği öne sürülen evde ve evin 2 kilometre uzağındaki kazı çalışması yapıldı. Boş arazide gece yapılan kazı çalışmalarında insan kemikleri bulundu.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI

Kazı çalışmalarında bulunan kemikler üzerine aralarında Adana, Gaziantep merkez, Gaziantep'in Araban ilçe merkezi, Yukarıkaravaizler Mahallesi'nin de bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında Çöplü mevkisinde bulunan kemikler Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Kemiklerden alınacak örneklerin DNA'sı belirlenerek, öldürüldüğü iddia edilen Gündüz Karadeniz'in kemikleri ile karşılaştırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olayın olduğu ev

Jandarmanın çalışması

Olay yeri incelemenin çalışması

Güvenlik önlemleri

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-

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Okulların ardından kütüphane yaptırdı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, hayırsever iş insanı Ali Baltacı (91), Harmanlar Ortaokulu'na kütüphane yaptırdı.

Hayırsever iş insanı Ali Baltacı, Eflani Abakolu Köyü İlkokulu, Safranbolu Ali Baba Anaokulu ve 2019 yılında temeli atılan ve hala inşaatı devam eden Ali Baba İlkokulu'nun ardından yapımı tamamlanarak önümüzdeki günlerde eğitime açılacak olan Harmanlar Ortaokulu'nun kütüphanesini yaptırdı. Ali Baltacı kendisinin okuyamadığını belirterek, "Ben neden bu işini üzerinde duruyorum? Babam beni gavur yazısı diye okula göndermedi. Ben okuyamadım. 1944-1945 yıllarında ısrar ettim babam beni gönderdi okula. 3 ay okula gittim okulumuz bize 7 kilometre uzaklıktaydı, 2 tane ormanı aşıyorduk. Fakat 3 ay sonra kar yağdı okula gidemedim. Yeniden hayvancılığa devam ettim. Okuyamamanın acısını çektim. İstanbul'a gittim iş kurdum, işlerim genişledi. Muhasebeye hesap soramadım. Buradan acı çektim. 1969 senesinde geldim köyüme okul yaptım. Okul yapmam buradan başladı. İnsanları seviyorum. Bilhassa çocukları çok seviyorum. Ben de merakımı böyle gideriyorum." diye konuştu.

HAYIRSEVERLERİ KİTAP BAĞIŞLAMAYA DAVET ETTİ

İstanbul'dan getirttiği kitapların kütüphane için yeterli olmadığını ve hayırseverlerin bu kütüphaneye kitap bağışında bulunmalarını ve buranın yaşatılmasını istediğini ifade eden Ali Baltacı, "Kütüphaneye, Harmanlar Ortaokulu olarak kitap istiyoruz. Benim aldığım kitaplar devede kulak kaldı. İstanbul'dan 350 kitap getirdim. Ama çok az kaldı. İmkanlarım da bu kadardı. Fakat burada daha çok kitaba ihtiyaç var, buraların gelişmesini istiyorum." dedi.

"ALİ AMCAYA TEŞEKKÜR EDERİM"

Safranbolu Harmanlar Ortaokulu Müdürü Faruk Mızrak ise, "Ali amcaya hususiyetle teşekkür ederim. Çünkü eğitim camiasına katkı sunan eğitim camiasına hayırseverliği ile okul yaptıran biri olduğu için eğitimimize büyük katkıları olduğu için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okuldan görüntü

-Okulun içinden görüntü

-Ali Baltacı ile röp.

-OKul müdürü ile röp.

Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük),

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'Robin Hood' mahalle halkının bakkal borçlarını kapattı

AKSARAY'da ismini vermeyen yardımsever 2 kadın bir bakkala gelerek veresiye defterindeki yaklaşık 150 ila 200 kişinin 35 bin lira borcunu ödeyip ayrıldı. Bakkal Kadir Elçi, "İstanbul'da bakkallarda borç defterini ödeyip, vatandaşa içinde para olan zarfları dağıtan 'Robin Hood' adını verdikleri yardımseveri duymuştuk, bir benzerini de burada biz yaşadık" dedi.

Hacılar Harmanı Mahallesi'nde dün lüks bir cipin içinden inen 40- 45 yaşlarında şık giyimli iki kadın Kadir Elçi'nin işlettiği bakkala geldi. Elçi'ye Aksaraylı olduklarını ancak yurt dışında yaşadıklarını yardımda bulunmak içinde veresiye defterindeki kişilerin borçlarını ödemek istediklerini söyledi. Elçi de veresiye defterinde 150 ila 200 kişinin borcu bulunduğu, hatta aralarında 2 yıllık birikmiş borçlularında olduğunu söyledi. İki kadın veresiye defterindeki 35 bin lira borcu ödeyim ayrıldı. Borçlarının ödendiğini duyan mahallesi sakinleri ise mutlu oldu.

İstanbul'daki 'Robin Hood' olayının bir benzerinin yaşandığını belirten Kadir Elçi, şunları söyledi:

"Dün iki kadın içeri girdi. Biri direk veresiye defterini açmamı istedi ve tüm borçları kapatacağını söyledi. Açtım ve 35 bin lirayı nakit ödediler. Ben bu kadınları daha önce mahallede hiç görmedim. Hem milleti hemde beni kurtardı. Bir çok kişi tekrar bakkala gelince borcun yok diyorum ve çok şaşırıyorum. İstanbul'da bakkallarda borç defterini ödeyip, vatandaşa içinde para olan zarfları dağıtan 'Robin Hood' adını verdikleri yardımseveri duymuştuk, bir benzerini de burada biz yaşadık."

Elçi, eski borçlar kapandığı için yeni bir veresiye defteri aldığını belirtti. Bakkala olan borcu ödenen Döndü Baylan, bir okulda hizmetli olarak çalıştığını ve dün alışveriş için bakkala geldiğinde kadınların veresiyi defterindeki borçları öderken gördüğünü belirtti. Baylan, "Okulda çalışıyorum ve dar gelirliyim. Allah razı olsun, bütün borçları ödedi ve gitti. Ona çok teşekkür ediyorum. Kardeşimin 85, benim de 100-150 kadar bakkala borcumuz vardı. Alışveriş için bakkala geldiğinde o iki kadını gördüm. . Veresiye defterindeki borçları hesaplıyorlardı. Kadınlara nereli olduklarını söyledim, onlarda Aksaraylı olduklarını söyledi. 40-45 yaşlarında güzel bakımlı bir kadındı. Kadın bana yurt dışında yaşadığını ve iki bakkalın borcunu ödeyeceğini söyledi 'nasip buraymış, ilk bakkal burası oldu. Ben mahalleliye borçlarımızın ödendiğini söylediğim de kimse bana inanmadı. Yalan söylediğimi düşündüler. Televizyonlarda vatandaşların borcunu ödeyen Robin Hood ağabey olduğunu duymuştuk. Bizim ki de Robin Hood abla oldu." dedi.

Nurgül Sert de, mahallede genelde dar gelirli insanların oturduğunu belirterek, "Allah razı olsun kim olduğunu bilmiyoruz. Yardımseverin biri gelmiş, bütün defterleri hesapları kapatmış. Allah razı olsun, Allah tuttuğunu altın etsin. Herkes çok sevindi, çoluk çocuk. Çok memnun oldular. Çok sevindiler gece 12'ye kadar beklediler. Sevinçlerinden ateş yaktılar. Mübarek aylarda girmek üzere, Allah razı olsun. Benim fazla yoktu, ama bin lira 2 bin lira borcu olanlar vardı." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakkaldan detay

-Mahalelinin bakkala gelmesi

-Bakkal ve mahalleli röp.

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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Akşener: Trabzonspor'un haklı mücadelesine gölge düşürmeyin(2)

DAVUL ZURNALI KARŞILAMA

Edirne'nin ardından Kırklareli'ne geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililer tarafından karşılandı. Kırklareli'de esnafları ziyaret eden Akşener, geçtiği parti binası önünde davul- zurna ekibi tarafından karşılandı. Ekibe bahşiş veren Akşener'in yanına yaklaşan zurnacı zurnasını Akşener'in kulağına yaklaştırıp bir süre çaldı. Daha sonra parti binasına geçen Akşener, partililerle bir araya geldikten sonra Babaeski ilçesine gitti. İlçede esnafları ziyaret eden Akşener, yaptığı konuşmada gezilerini sürdüreceğini söyledi.

Babaeski'nin ardından Lüleburgaz ilçesine geçen Akşener, burada Belediye Başkanı Murat Gerenli ve partililere tarafından karşılandı. Fatih Caddesi üzerinde esnafları ziyaret eden Akşener, sandalye üzerinden vatandaşlara seslendi. Akşener, "Nasıl ben ayakkabı eskitiyorsam, koltuk eskitenler de buraya gelecek, o gözün içine bakacak, o ayakkabı eskiyecek. Ayakkabı eskimiyorsa siz onları eskiteceksiniz" dedi.

Akşener, parti teşkilatını ziyaret ettikten sonra İstanbul'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Akşener'in karşılanması

-Esnaf ziyaretleri

-Davul-zurna ekibinin Akşener'in kulağına zurna çalması

-Kırklareli İl Başkanlığı ziyareti

-Basın açıklaması

-Babaeski'de karşılama ve Akşener'in konuşması

-Esnaf ziyareti

-Lüleburgaz'da karşılanması

-Akşener'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU-Uğurcan KARAOĞLU/KIRKLARELİ,