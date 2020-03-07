DHA YURT BÜLTENİ - 18

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

MERSİN'in Mut İlçesi'nde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu, sözleşmeli er Mehmet Ali Eski (25) öldü, 9 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Eski'nin Diyarbakır'da görev yaptığı ve izne geldiği öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Mut-Silifke karayolu Köselerli mevkiinde yaşandı. Diyarbakır'da görev yapan ve memleketine izinli olarak gelen sözleşmeli er Mehmet Ali Eski'nin kullandığı 33 PFG 80 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve fabrika işçilerini taşıyan Galip Mert yönetimindeki 33 U 8102 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eski'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, minibüste bulunan ve yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılması sonrası yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza yerindan görüntü

Kazaya karışın minibüs

Ambulansta yaralılara müdahale edilirken

Jandarma olay yerine şerit çekerken

Kazaya karışan otomobil

Savcı olay yerinde inceleme yaparken

Araç parçaları detay ve genel görüntüler

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/ MUT(Mersin),

=============================

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ismi öğrenilemeyen 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, MOBESE'den kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinden detay

Polis ekiplerinin çalışması

Zırhlı araç

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,

=======================================

Evinin önündeki silahlı saldırıda yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Eren (32), ensesine isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Şevkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Evine giden Mehmet Eren, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçarken, ensesine isabet eden kurşunla yaralanan Eren ise otomobiliyle Kozan Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Eren, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Eren'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana),

==================================

Ruh sağlığı hastanesinde oda arkadaşı, gözlerini oydu (3)

BAŞHEKİM DE AÇIĞA ALINDI

Adana'da, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde şizofreni hastası N.K.'nın, diğer hasta Sultan Gürner'in gözlerine parmaklarını sokarak, görme yetisini kaybetmesine neden olması olayına ilişkin başlatılan soruşturmada, hastanenin baş hekimi Uzm. Dr. Dilek Altun Varmış'ın da açığa alındığı bildirildi.

Haber: ADANA,

=================

Husumetlisi tarafından cadde ortasında tabancayla vuruldu (2)

HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cadde ortasında, husumetli olduğu Bülent B. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Eyüp Keleş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Bülent B.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Haber: ZONGULDAK,

======================

Mardin'de, HDP İl Başkanı ile birlikte 3 kişi tutuklandı

MARDİN'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden, aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik polis, merkez Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde belirlenen adreslere 29 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu, HDP eski il başkanı Musa Alkan ve Avukat Ali Kahraman tutuklanırken, 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Haber: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,

=============================