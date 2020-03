DHA YURT BÜLTENİ - 18

Camilerde, 'tokalaşmaya ara verin' hutbesi

EDİRNE'de, cuma hutbesinde cemaate seslenen imam Yusuf Serenli , namaz sonrası sünnet olarak kabul edilen musafaha (kucaklaşıp, tokalaşmak) uygulamasına ara verilmesini istedi.

Türkiye'de koronavirüs vakası 2'ye çıkarken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca da cuma hutbesi bu konuya ayrıldı. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki tarihi Selimiye Camii'nde de cuma hutbesinde imam Yusuf Serenli, hutbede koronavirüsle ilgili uyararak, hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bazı kişilerin maske takarak geldiği camide konuşan imam Serenli, virüsün dünya imtihanlarından olduğunu belirterek, "Muhterem Müslümanlar, en hafifinden en ağırına kadar hastalık dünya imtihanlarından biridir. Tarih boyunca pek çok hastalık Allah'ın yardımı ve insanların gayretli araştırmaları ile tedavi edilmiştir. Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan koronavirüsün de inşallah şifası bulunacaktır. Nitekim Resul-i Ekrem'in buyurduğu gibi 'Allah, indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir'. Bizlere düşen ise hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır" dedi.

'ORTAK TESPİHLERİ DEĞİL ŞAHSİ TESPİHLERİNİZİ KULLANIN'

Virüsten korunmak için uyarılarda bulunan Serenli, "Öncelikle beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım. Ellerimizi her zamankinden daha fazla sabunla ve ovalayarak yıkayalım. Kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayalım. Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tespihimizle tesbihatımızı eda edelim" diye konuştu.

İmam Yusuf Serenli, Türklerin samimi ve sıcak kanlı millet olduğunu da belirterek, "Dost ve arkadaşlarımızla musafaha eder, tokalaşır ve kucaklaşırız. Elbette bu davranışlar çok güzel ve değerlidir. Ancak bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bu dönemde böyle uygulamalara ara vermek sorumluluğun ve tedbirin gereğidir. Bilhassa camilerimizde yaygın olan namaz sonrası musafaha uygulamasına ara verelim. Tokalaşmadan belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı vererek hal hatır soralım. Belli bir yaşın üzerinde olanlar koronavirüsten daha fazla etkilenmekte ve risk grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla bu günlerde yaşlılarımız evlerinde istirahat etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıdır" dedi.

Umreden dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında

BURSA'da umreden dönen, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayeti bulunan yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle Sırmalar Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Kadının 2 hafta önce umreden döndüğünün belirlenmesi üzerine, koronavirüs şüphesiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gerekli önlemlerin alınmasıyla gözlem altına alınan kadının testlerinin yapıldığı, sonucunun beklendiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da kutsal mekan ve camilerde 'koronavirüs' temizliği

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, kutsal mekanlarda ve camilerde özel ekiplerle dezenfektasyon çalışması yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü belediyeleri koronavirüse karşı temizlik önlemlerini artırdı. Özel temizlik ekipleriyle, parklar, çocuk oyun alanları, havaalanı, otogar, okullar, toplu taşıma araçları, kentin simgeleri arasında yer alan Balıklıgöl, Hz. İbrahim Makamı, Dergah Camii, Ulu Camii ve Hz. Eyyub Sabır Makamı'nda dezenfekte uygulamaları yapıldı. Cuma namazında okunan hutbede, halkın virüsten korunmak için alması gereken tedbirler anlatıldı. Bulunulan ortamın sık sık havalandırılması, beden ve çevre temizliğine özen gösterilmesi, camilerde ortak tespih kullanılmaması ve tokalaşma ile sarılma yerine gönül selamının verilmesi istendi.

Öte yandan Haliliye Belediyesi, tedbirler kapsamında bünyesinde barındırdığı gençlik ve kültür merkezleri, kütüphaneler, havuzlar, spor kursları ve kadın destek merkezlerinde 14-23 Mart tarihleri arasında etkinlikleri durdurma kararı aldı.

Konya'da Fenerbahçe maçı öncesi stat dezenfekte edildi

KONYA Büyükşehir Belediyesi, İttifak Holding Konyaspor'un yarın oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi stadı dezenfekte etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs başta olmak üzere diğer bulaşıcı ve salgın hastalıklara yönelik kent genelinde yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediye Stadı'nda da çalışma yaptı. Yarın seyircisiz oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe maçı öncesi tribünler, soyunma odaları, basın toplantı solanları ve stattaki tüm bölümler tek tek dezenfekte edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye olarak koronavirüs tehdidine karşı 33 ekip ve 66 personelle, kent genelinde periyodik olarak dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını söyledi.

Başkan Altay, "Belediyemize ait otogar, kültür merkezleri, KOMEK, Bilgehane gibi 92 hizmet binası, belediyemiz iştiraki olan Konya Mutfağı, Kafem gibi 13 tesis, umumi tuvaletler, 24 Yüksek Hızlı Tren Altgeçidi, 39 adet yaya alt ve üst geçidi, merkezde yer alan 944 cami ve 28 ilçe merkezinde yer alan 550 cami, 28 ilçede yer alan kamuya ait toplam 440 okul ile havaalanı, stadyum, müzeler, kütüphaneler, Millet Kıraathaneleri gibi halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyoruzö dedi.

Engelli çalışan yöneticisini şikayetçi etti, işinden oldu

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan yüzde 64 engelli Kadir Can Avcı (26), yöneticisini kendisine hakaret edip, vurduğu iddiasıyla belediye yetkililerine şikayet ettikten sonra işten çıkartıldı. 4 gün önce iş akti feshedilen Avcı'ya, Hizmet İş Sendikası Antalya Şubesi sahip çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde, 2015 yılından bu yana engelli kadrosunda çalışan Kadir Can Avcı'nın iddiasına göre, yerel seçimlerin ardından göreve gelen G.K. adlı yönetici, sürekli "Sen engelli değilsin, geri zekalısın, sen aptalsın, seni buradan çıkartmak için elimden geleni yapacağım" diyerek, baskı kurdu.Yaklaşık 10 gün önce de yine iddiaya göre, G.K. önce elektrikli bisikletine vurduğu Avcı'ya tokat attı. Kadir Can Avcı, bu durumu belediyeye yetkililerine şikayet etti.

Avcı yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Sözlü tacizlerine kulak asmamaya çalıştım. 10 gün önce elektrikli bisikletime vurdu. Ben de 'Bu demir parçası ne istiyorsun?' dedim. O da hıncını alamadı, 'Bir de sana vurayım' dedi bana da vurdu. Bu olayın üzerine kendisini şikayet edeceğimi söyledim, bana 'İstersen Muhittin Böcek'e git. Ben CHP'liyim bana hiçbir şey olmaz' diye cevap verdi. Bu kişiyi şikayet edince ve olay kamuoyuna yansıyınca, 4 gün önce iş akdime son verildi.Yaşadıklarımdan dolayı zor günler geçiriyorum. İşe dönmek umurumda değil. Fakat bana çok kötü davrandılar. Neden benimle bu kadar uğraştılar anlamıyorum."

'BU YAPILAN, İNSANLIĞA YÖNELİK BİR SUÇ'

Yüzde 50 mental, yüzde 14 bedensel engelli Kadir Can Avcı'ya, belediye önünde 232 gündür eylemde olan Hizmet İş Sendikası Antalya Şubesi sahip çıktı. Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, olayın takipçileri olacaklarını, işe iade için dava sürecinin başladığını belirtti. Kandil, "Bu yapılan, insanlığa yönelik bir suçtur. Kadir Can Avcı'ya, belediye yönetiminin değişmesiyle mobbing ve baskılar yapılmaya başlanmış. Burada 232 gündür grevdeyiz, 228'inci gün Kadir Can yanımıza geldi ve işten çıkarıldığını söyledi. Bunu araştırdığımızda engelli çalışana mobbing, baskı, hakaret ve şiddet uygulandığını öğrendik. Hemen ardından haber yaptırttığı için işine son verilmiş. Önceki dönemde işe girdiği için mobbing yapılmış. Engeliyle dalga geçmeye kadar baskılar yapılmış" diye konuştu.

'KADİR CAN'A KOMPLO KURULMUŞ'

Olay sonrası suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Kandil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadir Can'a komplo kurulmuş. Yağmurlu bir iş gününde işe gelmediğine yönelik tutanak düzenlenmiş ve savunma istenmiş. Yağmurlu günde işe gelemeyeceğini söyleyerek, çavuşundan izin istemiş. Çavuşu da sözlü olarak izin vermiş. Fakat arkasından bir komplo kurulmuş. Sözlü olarak izni veren çavuş hala orada çalışıyor ama izin alan çalışandan savunması isteniyor. Savunması istendikten sonra da iş akdi işe gelmediğinden dolayı değil, başka nedenlerle feshediliyor. Sendikamızın hukuk müşavirliği tarafından Kadir Can arkadaşımızın işe iade dava süreci başlatıldı. Şu anda dava arabulucuda görüşme aşamasında. Biz Muhittin Böcek başkandan bu yanlış karardan bir an evvel dönmesini bekliyoruz. İnşallah Kadir Can'ın işine iadesi gerçekleştirilir ve başka mobbingler yaşamaz."

Ehliyetsiz sürücülerin yer değiştirme anları, drone ile görüntülendi

ESKİŞEHİR'de, trafik ekiplerinin havadan drone ile yaptığı denetimlerde, ehliyetsiz ya da ehliyeti alınan sürücülerin yanlarındaki başka sürücü ile yer değiştirdiği anlar görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şehrin değişik noktalarında drone ile yaptıkları uygulamada, ehliyetsiz ya da ehliyeti geri alınan sürücülerin, uygulama noktasını gördükleri anda araçlarını durdurup, yanındaki başka sürücü ile yer değiştirme anları drone ile görüntülendi. Trafik ekipleri tarafından tespit edilen bu sürücülere, cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürücü belgesiz ve sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullananlara ve son 1 ayda diğer kuralları ihlal ettiği drone ile tespit edilen 146 kişinin sürücü belgesine ve tescil plakasına 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 67 bin 710 liralık para cezası kesildiği belirtildi.

Yaban kurtları beslenirken görüntülendi

TUNCELİ'de, domuz leşinin başında beslenen yaban kurtları görüntülendi.

Pülümür İlçesi Kırmızıköprü köyünde yaşayan doğa fotoğrafçısı Özgür Balcı, gezinirken domuz leşini yiyen kurtları gördü. Balcı'nın görüntülediği kurtlar, bir süre sonra hızla uzaklaştı.

Doğa fotoğrafı çekmek için gezerken kurda rastladığını belirten Balcı, "Birden bir domuz leşinin başında bir kurt fark ettim. Leşi parçalayarak besleniyordu, o anları görüntülemeye başladım. Önce kurt beslendi ve karnını doyurunca oradan uzaklaştı. Sonra 2 kurt daha geldi, onlar da karınlarını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştılar" dedi.

