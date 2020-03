DHA YURT BÜLTENİ-18

İzmir'de, koronavirüs fırsatçılarına geçit yok

İZMİR'de, polisin yaptığı operasyonda, sahte dezenfektan üretmek için kullanılacağı tespit edilen yaklaşık 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı semtinde bulunan Ambarlar Sitesi'ndeki bir depoda, sahte etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, bir kısmı minibüste bir kısmı da depoda olmak üzere, 5 litrelik bidonlarda yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konulurken, emniyetten yapılan açıklamada, fırsatçılara geçit verilmeyeceği vurgulandı.

Haber: Davut CAN - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

Marmaris'te koronavirüs önlemi için 8 günde 30 bin litre dezenfektan kullanıldı

MUĞLA'nın Marmaris İlçe merkezi ve kırsal 13 mahallesinde koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında 100 belediye görevlisi ile 8 gündür yapılan çalışmalarda yaklaşık 30 bin litre dezenfektan kullanıldı.

Marmaris Belediyesi, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, geçen 12 Mart Perşembe gününden itibaren dezenfekte faaliyetlerine başladı. Zabıta, temizlik ve park bahçeler birimlerinden 100 personel, ilçe merkezi ile kırsal 13 mahallede ikinci dezenfekte çalışmasını artırdı. 07.30 ile 22.00 saatleri arası kamu kurum kuruluşu, cami, sokaklar, okul, kamu kurum kuruluşların resmi araçları, lojmanları, mesire alanları, müze, oyun parkları dezenfekte yapıldı. Kamu kurum kuruluşlarını mesai sonrası temizleyen ekipler, sekiz günde yaklaşık 30 bin litre dezenfektan kullandı. Koruyucu elbiseleri, maske ve eldivenleri giyen personel, önce cadde ve sokakları çamaşır suyu ile temizleyip, dezenfekte etti. Mesai gözetmeden kısıtlı personelle gece-gündüz temizliği sürdüren ekiplerin, önümüzdeki haftadan itibaren tekrar çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceği bildirildi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, "Alınan tedbirler kapsamında gece-gündüz demeden dezenfekte işlemleri yapıyoruz. Rutin olarak yaptığımız cadde ve sokak yıkamaları ardından ilaçlama yapılıyor. Hafta sonundan itibaren Marmaris ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallemizde komple temizlik çalışması yaacağız.

Önümüzdeki hafta ortasından itibaren üçüncü etap çalışmalar yapılacak. Temizlik evde başlıyor. Kişisel temizliğimiz yanı sıra evlerimizde çamaşır suyu ile yapılacak temizlik hepimizin sağlığı için çok önemli" dedi.

Eskişehir'de ulaşım seferleri azaltılıyor

ESKİŞEHİR'de korona virüse yönelik ilaçlama ve temizlik çalışmaları devam ederken, belediye toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yüzde 70 oranında azalması nedeniyle tramvay ve otobüs sefer sayıları azaltılması kararı aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle temizlik çalışmalarına devam ediyor. Covid-19 virüsüne karşı çeşitli önlemler alan belediye ekipleri tramvaylar, otobüsler ve duraklarda dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra sorumluluğunda bulunan parklarda ve caddelerde kent mobilyalarını da dezenfekte ediyor. Temizlik ve ilaçlama kapsamında cadde ve bulvarların yanı sıra Sazova ve Kentpark başta olmak üzere tüm parklarda bulunan kent mobilyalarında dezenfekte ediliyor.

SEFERLER AZALTILIYOR

Belediye ekipleri, korona virüs salgını tehlikesinin ardından yapılan uyarlarla birlikte toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yüzde 70 oranında azaldığını bu nedenle tramvay ve otobüs seferlerinin 23 Mart'tan itibaren azaltılacağı açıkladı. Özellikle risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını hala kullanmaya devam ettiğini belirtilerek zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiği ifade edildi.

Erciş'te cuma namazlarında koronavirüs tedbirleri

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbir kapsamında, camilerde cuma namazına ara verilirken, bu karardan haberleri olmayanlar camiye geldi. Caminin kapalı olduğunu görenler, alınan bu kararın yerinde olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart'ta cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verdi. Bu karardan haberi olmayanlar ise, cuma namazı kılmak için şehir merkezindeki Kara Yusuf Paşa Camisi'ne geldi.

Caminin kapalı olduğunu görenler, bu kararın yerinde olduğunu belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Bütün tedbirler bizim içindir. Umarız bu salgın bir an önce biter" dedi. Bu arada cami avlusunda bulunan polislerde gelen vatandaşları konu hakkında bilgilendirip önlem aldılar.

Elle seçme yasağında 'çürük' endişesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın semt pazarları ile manavlarda elle sebze ve meyve seçiminin yasaklandığını duyurması, pazar esnafı ve vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, bazı vatandaşlar poşet içerisine çürük sebze ve meyvelerin konacağı düşüncesiyle yasağa sıcak bakmadı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmayıp daha izole bir yaşam sürünce en kalabalık semt pazarları dahi sakinliğiyle dikkati çekti. Turizm kenti Antalya'da kent merkezinde her cuma günü kurulan ve oldukça kalabalık olan semt pazarının oldukça sakin olduğu dikkati çekti. Pazarlarda dikkati çeken bir diğer nokta ise satıcı ve vatandaşların birçoğunda maske ve eldiven olmasıydı.

BAZI VATANDAŞLAR BEĞENMEDİ AMA SATICILAR MEMNUN

Hayatın olağan akışı kısıtlı da olsa sürerken diğer taraftan virüsün yayılmasını engellemek adına önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak gündeme gelen sebze ve meyvelerin semt pazarları ve manavlarda elle seçilerek alınmasının yasaklanması gündeme geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün yaptığı yazılı açıklama ile koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlık olarak yaş sebze ile meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını ve pazar yerlerinde tezgah aralıklarının mümkün olduğunca geniş tutulacağı, ambalajsız satılan sebze ve meyvelerin de seçilmeden alınacağını duyurdu. Yasak, semt pazarlarında iki şekilde karşılandı. Bazı vatandaşlar yasağı olumlu karşılarken, bazıları ise satıcının tezgahın diğer tarafından çürük ürünleri poşete dolduracağı endişesiyle sıcak bakmadı. Satıcılar ise yasaktan memnun.

Pazarda patates ve soğan satışı yapan Sait Yeşilağaç, elinde eldivenle müşterilerine hizmet veriyor. Pazarcı esnafının ürünleri seçip poşete doldurmasının daha sağlıklı olacağını ifade eden Yeşilağaç, müşterilere yasağı anlatmanın zor olduğunu söyledi.

Yine elinde eldivenle domates satışı yapan Orhan Tüzün, yasağın yerinde bir uygulama olduğunu söyledi. Vatandaşların buna izin vermeyeceğini düşündüğünü belirten Tüzün, "Vatandaşlar poşete çürük doldurulur düşüncesiyle izin vermez. Belki de bizden alışveriş bile yapmazlar" diye konuştu.

Alışveriş yapan Semiha Altıntaş ise seçilen ürünün alınması gerektiğini, herkesin tek tek dokumaması gerektiğini söyledi. Alışveriş yapan Şükrü Göçmen ise bir marulu kendisi seçerek poşete koydu. Alışkanlıktan olduğunu belirten Göçmen, "Bence güzel bir uygulama. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Alışkanlık var, seçiyoruz ama bundan da vazgeçmemiz lazım" diye konuştu. Marul satışı yapan Ahmet Fidancı, "Müşteri seçmeden olmaz. Mecburen biz vereceğiz. Bizden şüphe duymasınlar. Müşteri görüp seçecek biz de onu vereceğiz" dedi.

VİRÜS, PORTAKAL SATIŞINI ARTIRDI

Pazarda en kalabalık yerlerin portakal, greyfurt ve limon tezgahları olduğu da dikkati çekti. üksel Göver, C vitamininin virüsü öldürdüğünü duyduğunu, bu nedenle greyfurt ve portakal aldığını belirterek "C vitamini mikrobu öldürüyor. Boğazdaki virüsü öldürüyor. Onun için sıkıp biraz da içine limon sıkacağım, öyle içeceğim. Yasak için geç bile kalındı. El değmeden olması lazım" dedi.

Mehmet Men ise tezgahı doldurduğunu ve normalde satış yaptığından iki katı fazla ürün getirdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Virüse karşı iyiymiş ben de tezgahı doldurdum. Normalde 300-400 kilo alırdım, talep çok olunca 600 kilo aldım. Çok istek var. Seçmek istemeyen oluyor biz dolduruyoruz."

Portakal satışı yapan Suat Karaalp, satışlarının 2-3 gün öncesine göre yüzde 35 oranında arttığını söyledi.

Köyde seyyar satıcı ve dilencilere karşı afişli önlem

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesi Sarıkaya köyünde muhtarlık, köy girişine, 'Köyümüze koronavirüs nedeni ile seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez' yazılı afiş astı.

Bahar aylarında hurdacı, seyyar satıcı ve dilencilerin sık sık uğradığı Sarıkaya köyünde muhtarlık, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu kişilerin köye girmemesi için önlem aldı. Muhtarlık, bu kapsamda köyün girişine, 'Köyümüze koronavirüs nedeni ile seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez' yazılı afiş astı. Muhtar Cemal Karayel, koronavirüs nedeniyle tüm dünyada önlemlerin alındığını söyleyerek, "Şu an itibarıyla kahvehane ve köy konağımız kapalı, köy olarak kurallara uyuyoruz. Ancak köyümüz küçük olduğu için köyümüze gelen seyyar satıcılar ve hurdacılardan rahatsız oluyoruz. Bu nedenle tedbiri de elden bırakmamak için azalarımız ile almış olduğumuz kararla, hurdacıların ve seyyar satıcıların önüne geçebilmek için böyle bir karar aldık. Almış olduğumuz kararı duyan hurdacılar ve seyyar satıcılar da köyümüze girmiyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

Çanakkale'de camiler boş kaldı

Çanakkale'de, koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verilmesinin ardından, camiler boş kaldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün, Türkiye'de de görülmeye başlamasının ardından alınan önlemler artırıldı. Bu kapsamda koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma ve vakit namazının camilerde ve mescitlerde cemaatle kılınmasına ara verildi. Çanakkale'de ise, alınan karardan haberi olmayan bazı vatandaşlar camilere giderek abdestlerini alıp cuma namazını kılmak için beklemeye başladı. Ancak cami kapılarının kapalı olduğunu gören vatandaşlar, öğle ezanının okunmasının ardından bir süre avluda bekledikten sonra kapıların açılmadığını görünce camiden ayrıldı. Öte yandan alınan karar doğrultusunda herhangi bir kargaşa yaşanmaması için polis ekipleri cami önlerinde güvenlik önlemi aldı.

Başkan Böcek'ten sağlık çalışanlarına vitamin desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede büyük emek harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak için Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla hastanelere portakal gönderdi. Belediye ayrıca esnafın sahiplendiği ancak kafe ve restoranların kapanması nedeniyle beslenme sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için de çeşitli noktalara beslenme odakları ve su pınarları yerleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele ve önleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antalya genelinde önlemler devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten, hayatlarını ortaya koyarak yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına vitamin desteği geldi. Büyükşehir Belediyesi, Antalya'daki hastanelerde acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına kasa kasa portakal gönderdi. Portakallar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde malzeme kabul noktalarından hastane yetkililerine teslim edildi.

SEVİMLİ DOSTLAR UNUTULMADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu süreçten etkilenen sokak hayvanlarını da unutmadı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle restoran ve kafelerin kapatılmasının ardından esnaf tarafından sahiplenilmiş sokak hayvanları ile vatandaşlar tarafından beslenen diğer sokak hayvanlarının beslenme sorunu yaşamaması için çalışma başlatıldı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, sevimli dostların mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için kentin çeşitli noktalarına beslenme odakları, su pınarları yerleştirdi. Beslenme odaklarına, sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için düzenli olarak kuru mama bırakıldı.

HALK ET MAĞAZASINDA VİRÜS ÖNLEMİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ve Manavgat Halk Et Satış mağazalarında koronavirüs salgınına karşı önlemleri artırdı. Mağazalarda virüsle mücadelede büyük önem taşıyan sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbirler uygulanıyor. Vatandaşlar alışveriş öncesi sıra numarasını alıp mağaza dışında bekliyor, sıra numarası gelen vatandaşlar tek tek içeri girip alışverişini yapabiliyor. Ayrıca mağaza içerisinde sosyal mesafe alanı için uyarıcı işaretlemeler oluşturulurdu, vatandaş ile et reyonu arasına kırmızı şerit konuldu. Halk Et mağazasında alışveriş yapan emekli Emine Alka, mağaza içerisinde uygulanan önlemlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Virüs salgını için böyle önlemler alınması çok güzel. Böyle titiz bir hijyen çalışması için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya merkezi ve ilçelerde belediye otobüsleri, duraklar, belediye hizmet birimleri, camiler, muhtarlık ofisleri, parklar, okullar ve kamu kurumlarını ilaçlama çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

