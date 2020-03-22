DHA YURT BÜLTENİ - 18

Adana 'da itfaiye erlerinden sağlık çalışanlarına sirenli ve alkışlı destek

ADANA'da, itfaiye erleri koronavirüse karşı mücadelede özveriyle çalışan sağlık personelini desteklemek için düzenlenen etkinliğe siren ve alkışlarla eşlik etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları 2 gün önce TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine eylem, yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye erleri de araçlarıyla birlikte Yüreğir Devlet Hastanesi bahçesinde toplandı. Saat 21.00'de itfaiye erleri, alkışlamak için pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlara siren ve alkışlarla eşlik etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, birlik olunması gereken günlerden geçtiklerini belirterek, "Ülkemizde ve tüm dünyayı saran bu korona virüsü nedeniyle hastalarımız ile çalışanlarımıza moral verebilmek için bugün burada toplandık. Bu illet hastalığın bir an önce ülkemizden gitmesini istiyoruz. 24 saat esasıyla çalışan emniyetimize, sağlık çalışanlarımıza, askerlerimize ve itfaiyecilerimize teşekkür ederiz. Bir nebze de olsa sağlık çalışanlarına destek verebildiysek çok mutlu olacağız" diye konuştu.

Sağlık çalışanları ise zor günlerinde kendilerine destek veren itfaiye personeline teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerden görüntü

Alkışlı destek

Röp.

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ ADANA,

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Mahalle muhtarları, itfaiye ve esnaf, sağlık çalışanlarını alkışladı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde mahalle muhtarları ve esnaf, İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarını alkışladı. Kent merkezinde ise itfaiye personeli alkışla sağlıkçılara destek verdi.

Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla bugün de sürdü. Yeni tip koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline destekler devam ediyor. Gemerek ilçesinde mahalle muhtarları ve esnaf, İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek bina bahçesinde sağlık personellerini alkışladı. Hastane personeli verilen destekten dolayı teşekkür etti. Ayrıca Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, virüsle mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, görev başında alkış tutarak destek verdi. İtfaiyeciler, "Sağlıkçı arkadaşlarımızı İtfaiye Müdürlüğü olarak destekliyoruz" anonsundan sonra sirenler eşliğinde alkış yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muhtar ve esnafların ziyareti

-Hastane bahçesinde personeli alkışlaması

-İtfaiyecilerin alkışı

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT - Mehmet BOZDUMAN/SİVAS,

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Isparta'da sağlık çalışanlarına sirenli, alkışlı destek

ISPARTA'da itfaiye, zabıta ve polis ekipleri koronavirüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına çaldıkları siren, açtıkları tepe lambaları ve alkışlarla destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Özverili sağlık çalışanlarını 3 gün üst üste alkışlayım' çağrısına Isparta'dan da karşılık geldi. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merkez binada saat 21.00'i gösterdiğinde ellerine aldıkları 'Bizler sizin için buradayız, sizler de lütfen bizim için evde kalın' pankartıyla vatandaşlara evde kalma çağrısında bulunurken, araçlarının tepe lambalarını açarak, sirenler çalıp, alkış tutup, sağlık çalışanlarına destek verdi. Bu arada itfaiye aracından da "Bizler Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak fedakarca çalışan sağlık personellerimizin yanındayız ve onları alkışlıyoruz. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline ayrıca teşkilat olarak teşekkür ediyoruz" mesajı okundu. Bu arada yoldan geçen sürücüler de korna çalarak eyleme destek verdi.

Yine aynı saatte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Zabıta Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri de Isparta Şehir Hastanesi önünde sirenleri çalarak, araçlarının tepe lambalarını açarak alkış tuttu ve sağlık çalışanlarına destek verdi. Sağlık çalışanları da kapı önüne çıkarak verilen destek mesajına alkış tutarak karşılık verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye müdürlüğü tabelası

İtfaiye erlerinin pankart açması

Anons ve itfaiye erlerinin alkışlaması

Yoldan geçen araçlar ve klakson çalmaları

Hastane önünde siren çalan araçlar

Alkışlayan sağlık ekipleri

Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Nurettin ARKAN/ ISPARTA,

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Vatandaşın alkışına sağlık ekipleri polislerle birlikte karşılık verdi

KÜTAHYA'da koronavirüs salgınında büyük risk altına olmalarına rağmen aralıksız çalışan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar üçüncü günde alkışlarıyla destek verdi. Bölgede bulunan 112 sağlık ekipleri de desteğe karşılık vererek teşekkür etti.

Kütahya'da sağlık çalışanlarına destek eylemi üçüncü ve son gününde yoğun katlımla yapıldı. Evlerinin balkonlarına çıkanlar, koronavirüsü salgınında risk altına olmalarına rağmen 24 saat aralıksız görev yapan sağlık çalışanlarını saatler 21.00'i gösterdiğinde 1 dakika boyunca alkışlayıp destek verdi. Vatandaşların destek eylemine Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan polis ekipleri de araçlarından inerek destek verip alkış tuttu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI KARŞILIK VERDİ

Erdoğan Atasoy Caddesi üzerinde vatandaşların bir dakikalık alkışlı destek eylemi sonrası Kütahya 112 Acil Servis Başhekimliği ekipleri ambulansların tepe lambalarını yakıp teşekkür ederek karşılık verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşların alkışlaması

-Sağlık ekipleri ile polis ekiplerinin görüntüsü

-Caddeden görüntü

-Sağlık ekiplerinin vatandaşları alkışlaması

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

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Altındağ'da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği başladı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilirken, Altındağ Belediyesi kurduğu özel ekiple, evlerinden çıkamayan 60 yaş ve üstü vatandaşların eczane, market ve pazar alışverişlerine yardımcı oluyor.

İçişleri Bakanlığı'nca alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Altındağ Belediyesi bu kapsamda, evde kalmak zorunda kalan vatandaşlara yardım etmek için adım attı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla 'Siz arayın, biz getirelim' uygulaması devreye sokuldu. Buna göre koronavirüs tedbirleri kapsamında, yetkililerin 'Evde Kal' çağrısına uyan 60 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, 444 39 19 numaralı Altın Masa'yı aramaları ve sadece istedikleri ürünlerin ücretini ödemeleri yeterli olacak.

'ÇAĞRI MERKEZİMİZ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA'

60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Balcı, "Ülkemizi tehdit eden koronavirüs sebebiyle, Altındağ'da yaşayan 60 yaş üstü büyüklerimizin ihtiyaç duymaları halinde, alışveriş ve çarşı ihtiyaçlarını yapmak adına biz gönüllüyüz. Yeter ki, onlar evlerinde kalsın. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yani 60 yaş üzeri büyüklerimiz ve kronik hastalıkları nedeniyle dışarı çıkamayan hemşerilerimiz, market, pazar ve eczane ihtiyaçları için Altın Masa'yı arayabilir ve yalnızca istedikleri ürünlerin ücretini ödeyerek bu hizmetten faydalanabilirler. Altın Masa Çağrı Merkezimiz 24 saat görev başında" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerin alışveriş görüntüleri

- Vatandaşların ürünleri evine teslim etmesi

- Detaylar

Haber-Kamera: ANKARA,

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Akyazı'da sağlık çalışanlarına mahyalı destek

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için cami mahyasına, "Zor günlerin kahramanları sağlıkçılar, Türkiye size minnettarö yazıldı.

Türkiye 3 gündür koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışlarken, Akyazı'da sağlık çalışanlarına ilginç bir destek geldi. Akyazı Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camii'nin minarelerinin arasındaki mahyada, "Zor günlerin kahramanları sağlıkçılar, Türkiye size minnettarö yazıldı. Cami Derneği Başkanı Murat Sağlam, "Onlara ne yapsak boş. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Minareler arasındaki mahyada akan yazıdan görüntü

Cami derneği başkanının konuşması

Haber-Kamera: Nuri KURU/ AKYAZI(Sakarya),

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Kaynak: DHA