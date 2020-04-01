DHA YURT BÜLTENİ - 18

Beyşehir 'de esence mahallesi karantina altına alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Esence Mahallesi'nde il dışından memleketine gelen 2 kişide 'Kovid-19' testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği mahalle karantina aldı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir, mahalledeki bin 500 kişinin sağlık taramasının yapıldığını, koronovirüs testi sonucu pozitif çıkan kişilerle temasa geçen 60 kişinin de takibe alındığını belirtti. Jandarma, mahalleyi giriş ve çıkışları izin vermezken, mahalle sakinleri de sokağa çıkartılmıyor. Beyşehir Belediyesi ekiplere mahallede geniş çaplı dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir'de koronavirüsle mücadele konusunda bugüne kadar gerekti tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. İstanbul'dan eskiden köy statüsünde olan Esence Mahallesi'ne gelen 2 kişide koronavirüs sonuçlarının pozitif çıkması üzerine mahallenin karantina altına alındığını ifade eden Bayındır, pozitif çıkanlardan birinin Beyşehir kent merkezindeki bir apartmandaki evine gelip, gitmesinden dolayı kimsenin oturmadığı evinin de karantina altına alındığını kaydetti. Belediye olarak mahallede dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını ifade eden Bayındır, "Beyşehir de meydana gelen 2 tane vaka var. Aşağı Esence Mahallemizde İstanbul'dan Beyşehir'e gelen bir vatandaşımızda görülen pozitif çıkan bir hadise var. Bir de yine aynı vatandaşın Beyşehir'de de evi var. Onlarla görüşen bir vatandaşımızda da çıkması halinde, başta Kaymakam Bey olmak üzere belediyemiz kurul üyeleri, Hıfzıssıhha Kurul üyeleri bu yerlerde karantinaya alma gereği duyduk. Tabi bu kararı İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte organize ettiler. Biz de tedbiri erkenden alalım diye karantinaya aldık. Paniğe kapılacak bir durum yok. Sadece vatandaşlarımızı dışarıya çıkarmamaya çalışıyoruz. Dezenfekte çalışmalarımız mahallelerimiz de dahil toplumun ortak kullandığı yerlerde dahil olmak üzere bankalara kadar pazar yerlerimize kadar AVM'lerimize kadar hepsiyle birlikte dezenfekte çalışmalarımızı hijyen kurallarını uygun hale getirilmek bakımından ortak hareket ediyoruz"diye konuştu.

Bayındır, son dönemde Beyşehir'e il dışından gelen kişilerinde tedbir amaçlı sağlık taraması yaptırması veya 14 gün kendilerini karantina altında tutmaları uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mahalle girişinde jandarmanın önlem alması

-Dezenfekte çalışmaları

-Boş sokaklar

-Belediye Başkanı röp.

-Beyşehir merkezdeki karantinaya alınan evin bulunduğu apartman

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA

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Vali Karaloğlu: Antalya , hem Türkiye'yi, hem dünyayı doyuruyor

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'deki toplam sera alanlarının yüzde 36'sına sahip kentteki kışlık seralarda ürünün en bol olduğu zamanın yaşandığını belirterek, "Antalya hem Türkiye'yi hem dünyayı doyurmaya devam ediyor" dedi. Karaloğlu, kara yolu ihracatında sorun olması nedeniyle hava yolu kargo ile yaş meyve sebze ihracatı için Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ile görüştüğünü, bu konuda bir çalışma başlatıldığını da açıkladı.

Dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle en önemli sorunların başında gelen sağlıklı gıdaya erişim konusunda, Antalya örtüaltı üretim kapasitesiyle hem Türkiye'nin, hem de dünyanın birçok ülkesinin ihtiyacını karşımaya devam ediyor. Koronavirüsten korunmak için de büyük öneme sahip meyve sebzede, hem narenciye hem de örtüaltı sebze üretiminde Türkiye'nin en önemli üretim merkezi olan Antalya'da çiftçiler üretimini devam ettiriyor.

Antalya'da kışlık serada en bol ürünün çıktığı mevsimin yaşandığını belirten Vali Münir Karaloğlu, buna bağlı olarak iç piyasadaki daralma dolayısıyla fiyatlarda bir miktar düşüş yaşandığını kaydetti. Çiftçinin bu konuda sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Karaloğlu, "Bunu da ihracatı artırarak aşmaya çalışıyoruz. Şu anda kara yoluyla ihracat yapmak biraz zor" dedi.

HAVA KARGO İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Özellikle hava kargo yaptırmak için THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile görüştüğünü söyleyen Karaloğlu, "O bir genel müdür yardımcısı görevlendirdi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar ile onlar şu anda çalışıyor. Bizim yoğun pazarımız olan alanlara bir hava kargo köprüsü oluşturabilirsek, inşallah fiyattaki düşüşü de engellemiş oluruz" diye konuştu.

'HEM TÜRKİYE, HEM DÜNYAYI DOYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Antalya'da çiftçinin üretmeye, hem Türkiye'yi hem dünyayı doyurmaya devam ettiğini belirten Vali Karaloğlu, "Çiftçilerimiz işlerinin başında. Biz de onlara destek olmaya devam edeceğiz. Antalya ne kadar talep ediliyorsa, onu gönderecek kapasitesi var. Şu anda ürün arzında bir sorun yok. Antalya, ülkemiz örtüaltı sebze yetiştiriciliğinin lokomotifi konumunda ve örtüaltı tarım alanının yüzde 36'sı Antalya'da yer almaktadır" diye konuştu.

6.1 MİLYON TON YAŞ MEYVE SEBZE ÜRETİMİ

Geçen yıl, 286 bin dekar örtüaltında 3.8 milyon ton sebze, açık alanlarda 880 bin ton sebze üretimi gerçekleştiğini belirten Vali Karaloğlu, "Toplam olarak 2019 yılında örtüaltı ve açık tarım alanlarımızda 4.6 milyon ton sebze üretimi gerçekleşmiştir. Meyve üretiminde de ülkemizde önemli bir noktada olan Antalya'da 2019 yılında 1.5 milyon ton meyve üretimi gerçekleşmiş olup, toplamda 6,1 milyon ton yaş sebze ve meyve üretimi ile ülkemiz ve dünya insanının beslenmesinde önemli bir şehirdir" dedi.

AKSAMA VE İŞ KAYBI YOK

Koronavirüs nedeniyle üretimde herhangi bir aksama ve iş kaybı söz konusu olmadığını, üretimin olağan seyrinde devam ettiğini kaydeden Karaloğlu, "Bitkisel üretim faaliyetlerinin gereği olarak ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, çapalama, bakım faaliyetlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Ayrıca çiftçilerimizin veya tarım işçilerinin, işletmelere (tarla, bahçe, sera vb.) erişimde, gübre, tohum, ilaç vb tarımsal girdilerin erişim veya dağıtımında ve il ve ilçe hallerine mal sevkiyatlarında da herhangi bir sorun yaşanmamaktadır" diye konuştu.

DOMATES ÜRETİMİ ARTTI

Geçen yıl mart ayı ile 2020 yılı mart ayında gerçekleşen üretim miktarı arasında küresel ölçekte yaşanan pandemi sebepli bir değişiklik yaşanmadığını söyleyen Karaloğlu, sadece Antalya Büyükşehir Belediyesi resmi hal çıkış miktarlarına göre, 2019 yılı mart ayında 28 bin 500 ton domates çıkışı gerçekleşmişken, bu yıl 31 bin 500 ton domates çıkışı gerçekleştiğini söyledi.

DİĞER SEBZELERDE DE DÜŞÜŞ YOK

Diğer öne çıkan sebzelerle ilgili de bilgi veren Karaloğlu, "2019 yılı mart ayında 2 bin 700 ton biber, 2 bin ton salatalık, 3 bin 600 ton kabak ve 1900 ton patlıcan çıkışı gerçekleşmişken, 2020 yılı mart ayında 2 bin 800 ton biber, 1800 ton salatalık, 3 bin 400 ton kabak ve 2 bin 400 ton da patlıcan çıkışı gerçekleşmiştir. İlçe hallerimizde de tablo fazla değişkenlik göstermemektedir" dedi.

RAKAMLARLA ANTALYA'DA ÜRETİM

Antalya'da başlıca üretilen yaş sebzelere bakıldığında en başta 197 bin dekar alanda, 2.5 milyon ton üretimi olan domates geliyor. Domatesi sırası ile 42 bin dekarda 538 bin ton üretimle salatalık, 63 bin dekarda 501 bin ton üretimle biber, 77 bin dekarda 444 bin ton üretimle karpuz, 24 bin dekarda 196 bin ton ile patlıcan ve diğer sebzeler takip ediyor. Antalya'nın en fazla örtüaltı tarım alanı olan ilçesi Kumluca (42 bin 502) olup, Kumluca'yı sırayla Serik (38 bin 226), Gazipaşa (32 bin 280), Aksu (31 bin 863), Kaş (26 bin 800), Alanya (24 bin 240) ve diğer ilçeler takip ediyor.

Antalya'da günlük piyasaya sürülen yaş sebze ve meyve miktarı arz, talep, iklim, doğal ve çevresel koşullara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Yılda gerçekleşen 6.1 milyon ton yaş sebze ve meyve üretiminin yaklaşık 5.6 milyon tonu iç piyasaya sunuluyor. Domates başta olmak üzere hemen tüm sebze türlerinin üretiminin yapıldığı bu dönemde, portakal, limon, mandalina, muz, avokado, nar, elma, armut, ayva, greyfurt, karpuz, çağla, erik gibi meyveler de piyasaya sunuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vali Karaloğlu ile röportaj

Toptantı halden, sebzelerden ve seralardan görüntü

HABER: Mehmet ÇINAR -Tolga YILDIRIM -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Ateşi olan ilçeye giremiyor

AYDIN'ın Söke ilçesinin giriş ve çıkışında güvenlik güçleri, vatandaşı kontrolden geçiriyor. Sağlık ekipleri vatandaşların ateş ölçerle ateşini ölçerken, ateşi yüksek olanlar hastaneye gönderiliyor.

Koronavirüs nedeniyle Aydın'ın tüm ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri, arama noktalarında sağlık ekiplerinin de desteğiyle sıkı denetimler yapıyor. Söke ilçesinde ise Didim-Milas Karayolu üzerinde polis ve jandarma noktasında denetim gerçekleştiriliyor. İlçeye giren sürücüler ve yolcular, sağlık ekipleri tarafından ateş ölçer cihazı ile tek tek kontrol ediliyor. Yapılan kontrollerde ateşi yüksek olanlar, sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alınarak hastaneye gönderiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sürücülerin uzun kuyruklar oluşturması

-Sağlık ekiplerinin sürücüleri ve yolcuları ateş ölçerle kontrol etmesi

-Genel ve detay görüntüler:

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Okulda yıkanabilir maske üretimine başladılar

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici, personel ve öğretmenleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, gönüllülük esasına göre yıkanabilir maske üretimine başladı.

Nazilli Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dikiş Nakış Atölyesi'nde, Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Nazilli Devlet Hastanesi'nden gelen istek üzerine cerrahi yıkanabilir maske dikimi yapılmaya başlandı. Okul Müdürü Mehmet Koçak öncülüğünde, müdür yardımcıları Akif Gençler, Ayşen Eker, Ömer Munğan, Melek Erongan ve Halime Akarı, okulda görevli öğretmen ve personeller, sipariş edilen cerrahi maskelerin yetiştirilmesi için hummalı bir çalışma içerisine girdi. Şu an için ellerinde maske üretimi için 10 günlük malzeme bulunduğunu belirten Okul Müdürü Mehmet Koçak, "Şu için hedefimiz 5 bin yıkanabilir maske üretmek. Ancak, koronavirüs salgını ilerleyecek olursa, şimdiden 600 bin maske üretimi için bağlantı yaptık. Özel bir kumaştan ürettiğimiz maskelerimizi öncelikle sağlık çalışanlarımıza, ihtiyaç halinde de diğer kurum ve kuruluşlarımıza ücretsiz olarak teslim ediyoruz" dedi.

Koçak, talep olması halinde okullarındaki diğer atölyeyi de maske dikimi için hizmete açmaya hazır olduklarını da kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Nazilli Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin dikim atölyesinden görüntü

-Maske dikiminde gönüllü görev alan okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüntüsü

-Maske dikiminden görüntü

-Nazilli Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Koçak ile röp.

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Gercüş'te sağanak heyelana yol açtı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana gelirken, birçok köyde sel oluştu.

Gercüş'te bir süredir etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Aydınlı ve Boğaz köylerinde yağış sonrası sel oluşurken, yol güzergahlarında ise heyelan meydana geldi. İlçe Özel İdaresi ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından Aydınlı ve Boğaz köyü yolunu ulaşama açtı. Köy halkı yollarını ulaşıma açan İlçe Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Boğaz köyü tabelası

Köy yolunda biriken taş ve toprak

Köylüler tarafından cep telefonuyla çekilmiş sel görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),

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Sivas'ta dolu yağışı kazaya neden oldu: 4 yaralı

SİVAS'ta dolu yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde, Mumcuçiftliği köyü yakınlarında meydana geldi. Menaf Sevinç (45) yönetimindeki 34 AHP 289 plakalı otomobil, etkili olan dolu yağışından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Melik (53), Mustafa (13) ve Mehmet Fatih Sevinç (15) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Aynı bölgede yağış nedeni ile kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan iki araçta da hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Devrilen otomobilin görüntüsü

-Maddi hasarlı kaza yapan araçlar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'de 17 Mart günü Munzur Nehri'nde arama- kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi görevlisi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarında bugün de sonuç alınamadı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama- kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kayboldu. Güneş'in bulunması için Ankara, Van ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Elazığ ve Rize İl Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri arama çalışmalarını bugün de sürdürdü. 16'ncı günündeki arama çalışmaları Munzur Nehri ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapıldı. Ancak Güneş'e ait bir ize rastlanılmadı.

AİLESİ ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, yakınlarıyla birlikte arama çalışmalarını takip etti.

GÜLİSTAN DOKU'DAN 88'İNCİ GÜNDE DE HABER YOK

5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmalarına da 88'inci günde devam edildi. Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyi ile kıyı kesimlerde yapılan aramalara rağmen Gülistan Doku'nun izi bulunamadı.

GÜLİSTAN'IN ABLASINDAN AÇIKLAMA

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, kardeşi için arama çalışmalarının sürdürüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü bölgesine gelerek açıklamada bulundu. Kardeşinin bulunmasını isteyen abla Doku, "Buradan bizi yönetenlere, muhalefete, insan hakları ve hukuktan bahsedenlere çağrımdır, 88 gündür kardeşimin akıbetini bilmiyorum. İlk günden beri Gülistan'ın suya atladığı ihtimali üzerinde duruluyor. Tam üç ay oldu. Yapılan bütün aramalara rağmen Gülistan bu sudan çıkmıyor. İlk günden beri bu suda arama çalışması yapan bütün ekiplerin umutları tükendi. Arama ekipleri her fırsatta 'Gülistan buraya atlamış olsaydı şimdiye kadar çıkmıştı' dediler. Benim ve ailemin eli kolu bağlı. Üç ay boyunca bir insandan hiçbir ses yok, haber alınamıyor. Ben Türkiye'deki 81 milyon insana seslenmek istiyorum; Gülistan sizin de kızınız olabilirdi, gerçekten Gülistan'a ne oldu? Gülistan kaçırıldı mı, öldürüldü mü, kendi rızasıyla bir yerde mi? Eğer Gülistan bir yerdeyse, sesimi duyuyorsa lütfen çık ortaya. Biz artık aile olarak umutlarımızı tükettik. Her gün buralarda seni arıyoruz neredeysen, yaşıyorsan bize ses ver" dedi.

Aygül Doku, Gülistan için arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi:

"88 gündür kardeşimi aramak için çabalayan jandarma, AFAD ve diğer bütün arama kurtarma ekiplerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz aile olarak. Şunu belirtmek istiyorum; Türkiye'de 88 gündür 21 yaşındaki bir genç kız bulunamıyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uzunçayır Baraj Gölü

Baraj gölünde Bot ile yapılan arama çalışması

Abla Aygül Doku'nun konuşması

Munzur Nehri

Nehirde arama çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Bitlis'te 1 Nisan karı

BİTLİS'te etkisini sürdüren yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Bitlis ve çevresinde 2 gündür yağan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Aniden bastıran kar yağışıyla kent beyaza büründü. Sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. Özellikle Rahva bölgesindeki TOKİ Konutları mevkisinde etkisini gösteren kar yağışı, vatandaşları şaşırttı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışı ve yağmurun zaman zaman etkili olacağını, bazı bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğunu bildirerek, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar yağışından detay

-Karlı sokaklardan detay

-Binalardan görüntü

-Kar altındaki araçlardan detay

-Özel ve genel detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Cam Piramit'te 'Bağış Kabul Merkezi' kuruluyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde iş dünyası ve STK temsilcilerinin katılımıyla kurulan Koronavirüs Dayanışma Platformu, salgın kapsamında alınacak önlemler ve ayni (gıda) yardımlar konusunu ele almak üzere toplandı. Başkan Muhittin Böcek, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Bağış Kabul Merkezi' oluşturduklarını belirterek kurum ve vatandaşların gıda bağışlarını bu merkeze getirebileceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Başkan Muhittin Böcek'in başkanlığında bir araya gelen ATSO, AESOB, AKTOB, YÖRSİAD, KONSİAD, MÜSİAD, TÜRSAB, OSB, ALTSO, MATSO, KUTSO gibi meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turizmciler ve iş insanları koronavirüs salgınına karşı Antalya ve 19 ilçesinde yapılacakları ele aldı. Toplantıda sosyal mesafe kuralına uygun bir oturma düzeni yapılırken, maske ve eldiven kullanım kurallarına da dikkat edildi. Antalya Koronavirüs Dayanışma Platformu'nun yapacağı çalışmaların büyük önem taşıdığını söyleyen Başkan Böcek, "Gün dayanışma günüdür. Antalya'da yüz binlerce insanımız salgın nedeniyle gelirsiz ve işsiz kaldı. Bu durumdan aileleri de etkilendi. Şimdi dayanışma zamanı. Antalya'da iş dünyası ve hayırseverlerimizle tek yürek olarak bu zorlu süreçte gelirlerini kaybeden hemşerilerimizin ayni (gıda) yardımlarımla yanında yer alacağız" dedi.

BAŞKAN BÖCEK ÇALIŞMALARI ANLATTI

Toplantıda Oda ve STK'lar yapılması gereken yardımlarla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi. Başkan Muhittin Böcek de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgınına yönelik önlemleri ve çalışmaları hakkında platforma bilgi sundu. Başkan Böcek bu süreçte özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının her daim yanlarında olduklarını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın da yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu söyleyen Başkan Böcek, "Devam eden sıcak yemek yardımlarına ek olarak, sosyal gelirine bakılmaksızın evden çıkamayan ve yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da sıcak yemek yardımı yapıyoruz. Yemeğini yapabilecek durumda olan vatandaşlara ise kuru gıda yardımında bulunuyoruz" dedi.

BÜYÜKŞEHİR'İN ALT YAPISI HAZIR

Antalya'da turizm sektörü başta olmak üzere yüz binlerce hizmet sektörü çalışanı ile tarım ve sanayi çalışanının koronavirüs salgını sonrası işsiz kaldığına dikkat çeken Başkan Böcek, "Sürecin en az 3 ay süreceğini göz önüne alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşsiz kalan vatandaşlar önceliğimiz olmak üzere, sosyal güvencesi olmayan, ekonomik anlamda yardıma muhtaç olan insanlarımıza ayni (gıda) yardım yapacağız. 19 ilçede alt yapımız hazır. Tek yapmamız gereken el ele vererek işsiz kalan hemşehrilerimize ve ailelerine ihtiyaç duydukları ayni (gıda) yardımları ulaştırmaktır" şeklinde konuştu.

CAM PİRAMİT'TE BAĞIŞ KABUL MERKEZİ KURUYORUZ

Cam Piramit'te Bağış Kabul Merkezi oluşturduklarına dikkat çeken Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Zor günleri el ele, gönül gönüle aşacağız. İş kaybı yaşayan vatandaşlarımıza ayni (gıda) yardım yapacağız. Bunun için Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezimizi bir süreliğine 'Bağış Kabul Merkezi'ne dönüştürüyoruz. Ayni (gıda) yardımı yapmak isteyen kurum ve hayırsever vatandaşlarımız Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 444 94 20 numaralı telefonundan bilgi alabilir. Ayni (gıda) yardımlarını Bağış Kabul Merkezi'mize ulaştırabilir. Biz de belediye olarak bize ulaşan, sosyal incelemesi yapılan, sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine ekiplerimiz tarafından gıda paketlerini ulaştıracağız."

KORONAVİRÜS DAYANIŞMA PLATFORMU

Koronavirüs Dayanışma Platformu'nu oluşturan oda ve STK'lar ise şöyle: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO Başkanı Yrd. Cihangir Deniz, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, ATB Başkanı Ali Çandır, TÜRSAB Başkanı Ferit Turgut, OSB Başkanı Ali Bahar, OSB Başkan Yrd. Hasan Ali Gönen, KUTSO Başkanı Murat Günay, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan, ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız, MÜSİAD Başkanı Boğaçhan Göksu, Antalya İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı Atılgan Sert, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, KONSİAD Başkanı İlhami Kaplan, Akdeniz Sanayici İşadamları Dernek Başkanı Veysel Mutlu, Antalya Organize Sanayi İşadamları Dernek Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Antalya Genç İş İnsanları Dernek Başkanı Osman Sert, Antalya İş Kadınları Dernek Başkanı Gülseren Açar, AGİDER Başkanı Figen Sayın, Genç Organize Sanayi Dernek Başkanı Elçin Ekici Öztürk, Antalya Doğu ve Güneydoğulu İşadamları Dernek Başkanı Aykut Eminoğlu, DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, Antalya Serbest Bölge İşadamları Dernek Başkanı Mustafa Emre Şandan, ALSİAD Başkanı Akın Tabaklar, MASİAD Başkanı Mücahit Tatar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Meclis salonundan genel görüntü

Başkan Böcek'in maskeli görüntüsü

İş dünyası temsilcileri ve STK başkanlanlarının maskeli ve eldivenli

Başkan Böcek'in konuşması

STK temsilcilerinin konuşması

Gıda yardımı için aracın sokağa girmesi

Ailelere gıda yardımı yapılması

HABER -KAMERA: ANTALYA,

Kaynak: DHA