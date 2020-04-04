DHA YURT BÜLTENİ - 18

Köpeğini, yeni doğum yapmış kedi ve yavrularının üstüne saldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, köpeğini henüz yeni doğum yapmış kedi ile yavrularının üzerine saldı. O anlar ise, bir işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Turgutlu'nun Cumhuriyet Mahallesi Yedi Eylül Yolu üzerinde meydana gelen olay, tepki çekti. İsmi öğrenilemeyen bir erkek, köpeğini yeni doğum yapmış kedi ve yavrularını üzerine saldı. Bir işyerinin güvenlik kamerası o anları görüntüledi. Anne kedinin kendini ve yavrularını korumaya çalıştığı görüldü. O anlarda, köpeğin sahibi ise kedinin bulunduğu yuvayı tekmeledi. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, bu kişinin bulunması için polise şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Doğan ÇİZMECİ- Kamera: TURGUTLU (Manisa),

=========================

Batman'da şiddetli yağışta 3 toprak ev çöktü

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, kullanılmayan 3 toprak ev çöktü.

Gercüş ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, ilçe merkezindeki Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan ve daha önce boşaltılan 3 toprak evin çökmesine neden oldu. Evlerin çökme anında çevrede kimsenin olmaması ise olası faciayı önledi.

İlçe sakinlerinden Tahsin Kaya, geçe saatlerde büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Gürültünün ardından dışarı çıktım. Toprak evlerin yağıştan yıkıldığını gördüm. Evlerin daha önce boşaltılmış olması ve çökme sırasında kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi" dedi.

Görüntü Dökümü

-----

Çöken toprak evler

Çöken evlerin enkazı kaldıran belediye ekipleri

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),

=========================

Mersin'de, gemiye düzenlenen operasyonda 48 kilo kokain ele geçirildi

MERSİN'e Güney Amerika'daki Ekvator'dan gemi ile getirilen konteynerlerin soğutucu bölümlerine saklanmış halde 40 paket 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptığı takip çalışması sonucunda, Güney Amerika'daki Ekvator'da uluslararası büyük çapta kokain ticareti yapan kişinin Türkiye'de bazı kişilerle irtibat halinde olduğunu ve yasal yüklerin arasında, konteynerlerin soğutucu bölümlerine yerleştirilen uyuşturucuyu limandan çıkarıp naklederek, burada çalışanlar kişiler aracılığıyla uyuşturucu maddelerin alıcılara gönderileceğini tespit etti.

Yapılan takip sonucu elde edilen bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, Mersin Limanı'na gelen bir gemiye operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda gemideki konteynerin soğutucu kısmındaki doğal boşluklar içinde, 40 paket 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili aranan 5 şüpheliden 1'i Kocaeli'nde 1'i de Mersin'de yakalanıp, gözaltına alındı. Firari 3 kişinin yakalaması içinde çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Polisler konteyneri açmaya çalışırken

Polisler kokainin bulunduğu yeri açarken

Polisler kokaini çıkartırken

Polisler kokain paketlerini sergilerken

Polisler cihazla kokainin ölçümünü yaparken

Genel ve detay

Haber-Kamera: MERSİN;

=========================

Hendek'te otoyolda trafik durdurulacak, izin belgesi olmayan araçların geçişine izin verilmeyecek

SAKARYA İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, TEM Otoyolu Hendek mevkiinde İstanbul istikametine giden araçları durdurarak, izin belgesi olmayan araçların geçişine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya'da 22 ayrı noktada şehrin giriş ve çıkışlarını kapattı. Uygulama noktalarını ziyaret eden Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, TEM Otoyolu Adapazarı gişelerinde yapılan uygulama noktasındaki ekiplerden bilgi aldı. Fatih Kaya, Anadolu'dan İstanbul ve Kocaeli gibi illere geçişin kontrollü sağlanması için TEM Otoyolu İstanbul istikametini kapatacaklarını açıkladı.

TEM Otoyolu Hendek mevkii İstanbul istikametinde trafiği kapatacaklarını belirten Fatih Kaya, "TEM Otoyolu Sapanca ve Akyazı gişelerini kapattık. Kontrollü giriş sağlamak için Hendek gişeler ve Adapazarı gişeler kısmı açık kaldı. Burada da ekiplerimiz 24 saat kontrollerini sürdürüyorlar. Aldığımız yeni karar doğrultusunda tıpkı D-100'de olduğu gibi TEM Otoyolu İstanbul istikametini kapatacağız. Ankara istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan tüm araçlar Hendek Gişeler mevkiinde durdurulacak. İzin belgesi olmayan ve ticari amaçla yolculuk yapmayan tüm araçlar TEM otoyolundan çıkartılarak geri çevrilecek. Kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulanacak.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uygulama noktası detay

Emniyet Müdürü uygulama noktası denetimi

TEM Otoyolu giriş detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

==========================

Karabük'ten ülkelerine gönderildiler

KARABÜK'te, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtta misafir edilen Cezayir, Ürdün ve Tunus vatandaşlarının ülkelerine gönderilmesine devam edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş sahaları kapanan ülkelerine gidemeyerek İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Cezayir, Ürdün ve Tunus vatandaşları, 26 Mart tarihinde otobüslerle Karabük'te Kredi Yurtlar Kurumu'na ait İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta misafir edilen 1724 kişiden 750'si dün otobüslerle Samsun Çarşamba Havaalimanı'na götürüldü. Yurtta kalanların bugün de ülkelerine gönderilmesine devam edildi. Yurtta bulunanlar sağlık kontrolü ve pasaport kontrollerinin ardından otobüslere bindirilerek İstanbul Havalimanı'na gönderildi. Yurtta kalanların tamamının bugün ülkelerine gönderilmesinin tamamlanması planlanıyor. Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ yurda gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yurttan görüntüler

Otobüslerin hareket etmesi ve detaylar

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

=========================

Polisten karayolunda koronavirüs denetimi

AFYONKARAHİSAR- Antalya karayolu Sandıklı ilçesi Hocalar kavşağında polis ekipleri koronavirüs (Covid-19) denetimlerini sürdürdü.

Afyonkarahisar- Antalya karayolu üzerinde polis koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sıklaştırdığı denetimlerini sürdürdü. Polis memurları Hocalar kavşağındaki denetim noktasında durdurdukları araçlardaki yolcu sayısını kontrol ederek, koronavirüs hakkında bilgi verdi, maske takmalarını, gerekmedikçe yolculuk yapmamalarını ve dikkatli olmalarını istedi.

Sürücülerden Metehan Doğan, "Onların hepsinden Allah bin razı olsun. Önce sağlıkçılarımız sonra polis ve jandarmamız. Her gittiğimiz ilde ve ilçede durdurup bizleri ikaz ediyorlar. Sağ olsun var olsunlar" dedi.

'TÜRKİYE EVDE KALSIN'

Afyonkarahisar'dan Burdur'a giden Ramazan Acar da "Türkiye evde kalsın. Çalışmak zorunda olmayanlar lütfen evde kalsın. Yani görüyoruz. İlacı yok tedavisi yok. Bir kişi 30 kişiye bulaştırıyor. Onun için Türkiye evde kalsın. Polisimiz de ilçe ve il girişlerinde kontrol yaparak bilgilendirme yapıyor. Allah onlara zeval vermesin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Polisler araçları dururken görüntü

Polisler denetiminden görüntü

RÖP 1: Methehan Doğan (Sürücü)

RÖP 2: Ramazan Acar (Sürücü)

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,

==========================

Çadırda yaşayan depremzededen 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

ELAZIĞ depreminde evi yıkıldıktan sonra çadırda yaşamını sürdüren Hanifi Ulucan (54), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 TL bağış yaptı.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremde Aksaray Mahallesi'ndeki kerpiç evi yıkılan 4 çocuk babası Hanifi Ulucan, çadırda yaşamını sürdürüyor. Eşini yıllar önce kanser hastalığında kaybeden Ulucan, evinin yıkıldığı yere yakın bir noktada kurduğu çadırda tek başına yaşıyor.

Depremde eve yıkıldığında oğlu Ömer'in (32), enkaz altında yaralı olarak kurtulduğunu anlatan Ulucan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı mücadele için başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu. Kampanyaya 100 TL bağış yaptığını anlatan Ulucan, "Sağ olsun devlet yanımızda oldu. Yiyecek, çadır, giyecek her türlü ihtiyacımızı giderdi. Koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanımız 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı. Ben de bir depremzede olarak 100 TL bağışta bulundum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Yıkılan kerpiç evden görüntü

Çadırdan ve içinden görüntü

Röportaj

Polis ekiplerinin gelip parayı teslim alıp gitmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ

==========================

Kaynak: DHA