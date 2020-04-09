Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DHA YURT BÜLTENİ - 18

Koronavirüs tespit edilen polisin 22 meslektaşına karantinaBURDUR merkezde görevli polis memurunun 'Covid-19' testi pozitif çıkınca 22 mesai arkadaşı da evlerinde karantinaya alındı.

09.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:47
DHA YURT BÜLTENİ - 18

Koronavirüs tespit edilen polisin 22 meslektaşına karantina

BURDUR merkezde görevli polis memurunun 'Covid-19' testi pozitif çıkınca 22 mesai arkadaşı da evlerinde karantinaya alındı.

Burdur merkezde görev yapan ve adı açıklanmayan polis memurunun yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Polis memuru, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, uygulama noktalarında birlikte görev yaptığı 22 polis memuru da evlerinde karantinaya alındı.

Mesut MADAN/BURDUR,

========================

Yurt dışından gelen kadın ve 6 komşusu koronavirüse yakalandı, site karantinaya alındı

KIRŞEHİR'de yurt dışından gelen kadın, koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneye kaldırıldı. Kadının yaşadığı binada 6 kişinin daha koronavirüse yakalandığı tespit edilince, 2 bloklu site karantinaya alındı.

Yurt dışından Kervansaray Mahallesi'nde bulunan 2 bloklu sitedeki evine gelen ismi henüz öğrenilemeyen kadın, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavi altına alınan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine, sağlık ekipleri kadının yaşadığı 80 ailenin oturduğu sitede oturanları kontrol etti. Yapılan çalışmada, binada yaşayan 6 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 2 bloklu sitenin dün akşam saatlerinde karantina altına alınmasına karar verdi.

Test sonucu pozitif çıkan 7 kişinin tedavisi hastanede sürerken, polis karantina altına alınan site çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Siteye giriş ve çıkışlara izin verilmezken, vatandaşların da siteye yaklaşmasına müsaade edilmiyor. Sitedeki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor. Öte yandan, Kırşehir'in Kaman ilçesi Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesi de Ali K.'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı. Mahallede yaşayanların 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Haberler ›› Güncel ››DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:31: Elazığ'da koronavirüs hastası 14 kişi, alkışlarla taburcu edildi - Haber 18:30: Kavga ihbarına giden polislere alkışlı kutlama - Haber 18:29: Koronavirüsü yenen 55 yaşındaki hipertansiyon hastası taburcu edildi - Haber 18:28: KADIKÖY'DE OTOBÜS VE MİNİBÜSLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Haber 18:28: EDİRNE Marangozdan, işyerine giren hırsıza ilginç tepki - Haber 17:51: Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler