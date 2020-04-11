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DHA YURT BÜLTENİ - 18

Ordu'da fırınlardan vatandaşlara eve ekmek servisiORDU'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ekmek fırınlarının çalışanları tarafından evlere servisler düzenlenmeye başlandı.

11.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:27
DHA YURT BÜLTENİ - 18

Ordu 'da fırınlardan vatandaşlara eve ekmek servisi

ORDU'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ekmek fırınlarının çalışanları tarafından evlere servisler düzenlenmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için 31 ilde 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı getirdi. Ordu'da vatandaşlarda evlerinden çıkmayarak, yasağa uydu. Kentte ekmek fırınları tarafından evlere servisler düzenlenmeye başlandı. Mahallerde sokak aralarına servislerle gelen fırın çalışanları,  telefonla sipariş veren kişilerin bina önlerinde ekmeklerini teslim ediyor.

Şarkiye Mahallesi Muhtarı Emre Yayla vatandaşlara fırınlardan evlere ekmek servisi yaptıklarını belirterek, "Fırıncılarımızın mahallelere servislere var. Araçla ekmek götürüp siparişleri karşılıyorlar. Bizde bize ulaşan talepleri karşılamaya çalışıyoruz, mahallelere genel olarak ekmek servisi yapılıyorö şeklinde konuştu.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Ordu'da kentin giriş ve çıkışlarında, mahallelerde, cadde ve sokaklarda polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Denetimlerde vatandaşların yasağa uyduğu ve evlerindfen çıkmadıkları görüldü.

Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetleyerek, "Gerek Altınordu ilçemizde gerekse Ordu il genelinde vatandaşlarımızın yasağa uyduğunu görüyoruz. Ordululara bu vesileyle teşekkür ediyorum. Bizde hizmetlerde aksama yaşanmaması için kontrollerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ö dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ordu, Güncel
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