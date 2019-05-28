DHA YURT BÜLTENİ - 18 (YENİDEN)

Sigara fabrikasında patlamada ölen işçi toprağa verildi

İzmir'in Tire ilçesinde çalıştığı sigara fabrikasında buhar kazanının patlamasıyla yaşamını yitiren 45 yaşındaki Mustafa Ulaşır, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sigara fabrikasında, dün (pazartesi) saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, buhar kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Kazanın yakınında bulunan işçilerden evli ve 2 çocuk babası Mustafa Ulaşır yaşamını yitirirken, 39 yaşındaki Sercan Özaşçı yaralandı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iş güvenliği uzmanları tarafından yapılan incelemenin ardından hazırlanacak raporun beklendiği bildirildi.

Patlamada yaşamını yitiren işçi Mustafa Ulaşır'a, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Otopsinin ardından bugün yakınları tarafından alınan cenazesi, ikindide Tire Mehmet Akif Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine CHP Tire İlçe Başkanı İsmail Güleç, Ulaşır'ın mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Ulaşır'ın cenazesi Tire İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı olayda yaralanan sercan Özaşçı ise Tire Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Görüntü Dökümü

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-Ölen Mustafa Ulaşır'ın fotoğrafı

-Cenaze namazınınkılınmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Görüntüler DHA Son Dakika WhatsApp telefonuna geçilecek)

Haber-Kamera: Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir),

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Polisin dikkati uyuşturucu bağımlısı ölümden kurtardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından parkta yerde hareketsiz yatarken bulunan ve yanındaki enjektörle eroin aldığı belirlenen Rıza H. (32), hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi Akvadi Parkı'nda meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kişinin ağacın altında hareketsiz halde sırtüstü yattığını fark etti. Şüphe üzerine bölgeye giden ekipler yatan kişinin yanında enjektör olduğunu ve kolunda da iğne izleri bulunduğunu gördü. İnceleme yapan polis, kişinin Rıza H. olduğunu ve eroin kullandığını bu nedenle de baygın olduğunu belirledi. Rıza H.'nin nabzının çok düşük olmasının üzerine polis durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Rıza H., Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rıza H.'nin, tam zamanında müdahale ile ölümden döndüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Uyuşturucu kullanan R.H'nin polis ekipleri tarafından ambulansa bindirilmesi

-Sağlık ekiplerinin R.H'ye ambulansta müdahalesinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aziz Tunç yönetimindeki 02 FR 950 plakalı otomobil, Nihat Yıldırım'ın kullandığı 02 HN 818 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile devrilen motosikletten savrulan Hasan Akbıyık, yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Nihat Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Sağlık görevlileri

Kazaya karışan araçlar

Polislerin önlem alması

Otomobilde yola savrulan parçalar

Ambulansların ayrılması

Çevrede toplanan vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 400 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Depoya giren kara yılanı itfaiye yakaladı

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir evin alt katındaki depoya giren yaklaşık 2 metre boyundaki kara yılan paniğe neden oldu. Depo sahibinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından yakalan kara yılan, doğaya bıraktı.

Cumhuriyet Mahallesi 1059 Sokak'taki 2 katlı bir binanın alt katında bulunan depoya, bugün öğle saatlerinde kara yılan girdi. Depo sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, 15 dakika süren çalışmanın sonunda, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kara yılanı özel bir aparat ile yakaladı. Yakalama çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan kara yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yılanın yakalanıp, depodan çıkartılması

-Yılanın doğaya bırakılmasından görüntü

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

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Edirne'de 326 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 326 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliklerince, Enez, Meriç ve İpsala ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Afganistan, Pakistan, Cezayir, Irak, Tunus ve Bangladeş uyruklu 326 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,-

Kaynak: DHA