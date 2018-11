Dha Yurt Bülteni - 19

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:08



ATATÜRK ANITI'NA BALTAYLA SALDIRAN KADIN ADLİ KONTROLLE SERBESTTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, dün Atatürk Anıtı'na balta ile saldıran Çiğdem B.(30), emniyetteki soruşturmasının ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na dün gelen Çiğdem B., üzerinde taşıdığı baltalayıp çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurup, hasara neden oldu. Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kadın, saldırıdan bir süre sonra olayda kullandığı balta ile birlikte polis tarafından yakalandı. Çiğdem B., saldırı öncesinde de anıta, "Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile Allah emrinde galiptir. Yusuf Suresi 21. Ayet" yazılı bir not bırakmıştı.Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturması tamamlanan Çiğdem B., polisin sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Çiğdem B., savcılıktaki soruşturmasının ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu arada adliye önünde toplanan bir grup CHP'li, Çiğdem B., hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DİYABET HASTASI ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİMERSİN İl Sağlık Müdürlüğü, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü münasebeti ile diyabet tedavisi gören çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Şarkılar söyleyip dans eden çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı buldu.Şehir Hastanesi'ndeki etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı başta olmak üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, hastanenin yönetim kadrosu, diyabet tedavisi gören çocuklar ve aileleri katıldı.Asya ve Yakup isimli çocuklar ile etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bahçacı, "Diyabet hastalığı, halk arasında şeker hastalığı olarak biliniyor. Adı şeker ama kendisine sahip olanlar çeker bu hastalığı. Diyabet sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önde gelen kronik hastalıklarından birisidir. 425 milyon diyabetli yaşıyor dünyada. Türkiye'de 5.5 milyon diyabetli yaşıyor. Bu 2040 yılında 650 milyon diyabetlinin olması bekleniyor. Diyabet önlenebilir, vücudumuza zararı en aza indirgenebilir hastalıklardan birisidir" dedi.Konuşmanın ardından sahneye çıkan çocuklar ellerinde mavi-beyaz renkli ponponlar ile 'Hayat Bayram Olsa, Olmaz Olsun gibi şarkıları söyleyip dans etti. Etkinlik çocukların 10'uncu Yıl Marşı'nı seslendirmeleri ile son buldu.

SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİLİN KAZA ANI KAMERADAORDU'nun Ünye ilçesinde park halinde olan sürücüsüz otomobil, geri gelerek yol üzerinde park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza anı otoparka ait güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 11.00 sıralarında Kaladere Mahallesi, Hükümet Konağı arkasındaki otoparkta meydana geldi. Otoparkta, S.G.'ye ait 34 FYD 57 plakalı otomobil, içerisinde sürücüsünün bulunmadığı sırada aniden geri gelmeye başladı. İddiaya göre, el freni tutmayıp geri yönelen otomobil, bulunduğu yerin de hafif rampa oluşu nedeniyle hızlanıp, yol üzerinde park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza sırasında yolda seyir halinde olan servis minibüsü de, geri gelen otomobili son anda fark ederek durdu. Maddi hasarın meydana geldiği kaza anı ise otoparka ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

HALKI DİYABET HASTALIĞINA DAİR BİLİNÇLENDİRDİLERDünya Diyabet Günü dolayısıyla hazırlanan seminerde konuşan VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, diyabet hastalığının Türkiye'de en yaygın hastalıkların başında geldiğini söyledi.Dünya Diyabet Günü kapsamında VM Medical Park Bursa Hastanesi, hastane seminer salonunda Diyabet Semineri gerçekleştirdi. Halka ve hastalara açık seminer öncesinde konuşan VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, diyabet hastalığının Türkiye'de en yaygın hastalıkların başında geldiğini söyledi. 2040 yılına kadar diyabet hastalığının bu hızla artmaya devam etmesi durumunda Türkiye'nin dünyada diyabet hastalığının en yaygın olduğu 10 ülkeden biri olmaya aday olunduğunu hatırlatan Arslan, "Toplumsal sağlığımız için bu kadar önemli bir konuda hastanemizde toplumun farkındalığını arttırmak, bu tehlikenin önemine vurgu yapmak için bugün sosyal sorumluluk projesi kapsamında diyabet semineri düzenledik. Geniş katılımlı hastanemizde değerli uzmanların endokronoloji uzmanlarının, cerrahların bulunduğu diyabet semineri halkımıza açık, katılım da oldukça iyi. Hastanemiz diyabet tedavisinde Bursa'daki en güçlü kuruluş, iki tane endokronoloji uzmanının yanı sıra diyabet cerrahisinin, metabolojik cerrahisinin yapıldığı bir kurum" dedi.HASTALIK HAKKINDA BİLGİLENDİRİYORLARDünya Diyabet Günü ile bilgilendirme yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi Endokronoloji Uzmanı Mine Özduman Cin ise "Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Diyabet Federasyonu, 1921 yılında insülinin keşfi ile Frederick Banting adına onun doğum günü olan 14 Kasım'ı diyabet günü olarak ilan etmiştir. Tüm dünyada ve ülkemizde de bu kapsamda diyabet gününde halkın bilinçlendirilmesi, diyabetin ne kadar ciddi ve önemli bir hastalık olduğu, ciddi organ hasarlarının meydana geldiği ve bununla ilgili mutlaka takip ve tedavi altında olmaları gerektiğine dair hastaların bilinçlendirilmesi için toplantılar yapılmaktadır. Bizde hastanemizde bugün bu amaçla bir diyabet toplantısı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

HATAY'DA DİYABET İÇİN FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİHATAY'da AK Parti teşkilatı tarafından 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla Türkiye'de 81 ilde "Sende Olabilirsin Diyabet, Her Gün Yürü Hareket Et" parolasıyla düzenlenen yürüyüş Hatay'da da gerçekleştirildi. AK Parti Hatay İl başkanlığı İl Kadın Kolları Başkanlığı, AK Parti Antakya İlçe Teşkilat Başkanlığı ile İl sağlık Müdürlüğü ve STK temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, katılımcılar diyabete farkındalık yaratmak için Antakya Atatürk Stadyumu'ndan Milli İrade Parkı'na kadar yürüdü.Burada bir açıklama yapan AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler ve beraberindekiler açıklamanın ardından park içerisinde vatandaşlara balon ve elma dağıtarak bir süre sohbet etti.

KAMU-SEN'DEN EK ZAM TALEBİKAMU- Sen Burdur Şube Başkanı Orhan Akın ve Kamu-Sen'e bağlı sendika başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ek zam talebini içeren mektup gönderdi.Kamu-Sen'e bağlı sendika temsilcileri ve üyeler Burdur Posta Merkezi önünde toplandı. Kamu-Sen Şube Başkanı Orhan Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere hazırladıkları mektubu okudu. Akın mektupta, "Kamu görevlilerinin mağduriyetini gidermek, enflasyona yenik düşen, temel ve vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek ve kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltmek amacıyla 2019 yılı maaş artış oranlarının Yeni Ekonomi Programı'nda belirlenen hedeflere göre revize edildikten sonra memur ve emeklilere ek zam yapılması için gerekli girişimlerde bulunmanız hususunu saygılarımla arz ederim" ifadelerinin yer aldığını belirtti.Açıklamanın ardından Orhan Akın ve beraberindekiler, ek zam taleplerini içeren mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi.