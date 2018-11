Dha Yurt Bülteni 19

15 Kasım 2018 Perşembe 17:11



TORUN DENKTAŞLARLA ASKERLERİN İLGİ ÇEKEN DİYALOGLARIKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Cumhuriyet'in 35'inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına torunlarıyla katıldı. Serdar Denktaş'ın torunları Asrın ile Asım, tören alanındakilerin ilgi odağı oldu.Maliye Bakanı Denktaş'ın yanında oturan 38'inci Tümen Komutanı Tuğgeneral Çoşkun Kaya'nın üniformasına ilgi gösteren Asrın ile Asım'ın diyalogları kameralara yansıdı.'BUNLAR ASKERLİĞİ SEVİYOR'Sadece DHA kameralarının çektiği görüntülerde; Asrın ile Asım, askerlik ve üniformalar hakkında Tuğgeneral Kaya'ya sorular yöneltti. Bu diyaloğa Denktaş ile Güvenlik Kuvvetleti Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da katıldı. Asrın'ın kafasına şapkasını takan Kaya, "Asker oldun" derken, Algan, "Bunlar askerliği seviyor. Sizlere askeri kıyafet yapalım mı?" diye sordu.Serdar Denktaş da "Biz bunlar için yaşıyoruz" yönüde bir söz kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜÇocukların askerlerle diyaloğuNuri PİR- Eser PAZARBAŞI/LEFKOŞA, -================================================FUAT OKTAY: RUMLARIN, KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK SAYAN GİRİŞİMLERİNE GÖZ YUMMAYACAĞIZKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 35'inci kuruluş yıl dönümü, törenlerle kutlandı. Törene Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rumların, Kıbrıs Türklerini yok sayan girişimlerine göz yummayacaklarını söyledi.Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmi geçit töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı. Törende ilk konuşmayı yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına kutlamalarda bulunduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın içten kutlama dileklerini, selam ve sevgilerini iletirken Türk Milleti'nin, siz kardeşlerimizin coşkusuna ve mutluluğuna gönülden katıldığını vurgulamak isterim" dedi. Rumların uzlaşmaz tutumları nedeniyle bugüne kadar Ada'da bir çözümün bulunamadığına dikkat çeken Oktay, "Hak ve eşitlik mücadelesinde nice badireler atlatan ve birçok zorluğa göğüs geren Kıbrıs Türkü'nün sabrı ve dirayeti, ayrılmaz parçası olduğu Anavatan için bir gurur kaynağıdır" diye konuştu.KKTC'nin, Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesinin en anlamlı eseri ve Ada üzerindeki vazgeçilmez haklarının teminatı olduğunu ifade eden Oktay şöyle devam etti:"Kıbrıs meselesi, Rumların Kıbrıs Türklerini 1960'ta kurulan ortaklık devletinden dışlayarak, devleti gasp etmeye çalıştıkları 1963 yılından bu yana, uluslararası toplumun gündemindedir. Yarım asrı aşan bu süreçte Kıbrıs Türk halkı başından itibaren çözümden ve uzlaşıdan yana olmuş; iyi niyetle ve kararlılıkla müzakere sürecine sahip çıkarak, Rumların bozduğu ortaklığı yeniden tesis edebilmek için her zaman yapıcı bir yaklaşım sergilemiştir. Bugün Ada'nın halen çözüme ulaşmamış olmasının nedeni, maalesef çözümsüzlüğü şiar edinen Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumudur. Kıbrıs Konferansı 2017 Temmuz ayında Rum tarafının bu tutumu nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır."'RUMLAR EŞİT ORTAKLIK İSTEMİYOR'Rumların Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde ortaklık kurmak istemediğinin de ortaya çıktığını anlatan Oktay, şöyle devam etti:"Kurduğunuz devlet, Ada'nın kurucu ve eşit iki parçasından biridir. Kıbrıs Rum tarafının bu gerçeği sulandırma yönündeki çabalarına bugüne kadar izin verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Hedefimiz Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğinin sağlanması ve Ada'daki meşru haklarının, güvenliğinin ve refahının garanti altına alınmasıdır. Bu hedef doğrultusunda Türk tarafı, 50 yıldır yapıcı ve yaratıcı fikirler sunmuş, her türlü yöntemi denemiştir. Ancak bu çabalar Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle her seferinde akim kalmıştır. Bugün Kıbrıs Türk halkının hala birçok alanda ambargo ve kısıtlamalara maruz kalması akıl, vicdan ve insaf sınırlarını zorlamaktadır. Kıbrıs Türk halkının hak ettiği refah seviyesine ulaşmasının engellenmesine, mevcut statükonun sürdürülmesine izin vermeyeceğiz. Tüm olumsuzluklara rağmen, Türk tarafının çözüme yönelik siyasi iradesi her zamankinden daha kuvvetlidir. Ancak, BM Genel Sekreteri'nin İyi Niyet Misyonu Raporu'nda da işaret ettiği üzere, gelinen aşamada artık yeni fikirlere ve önerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu minvalde, ucu açık müzakere süreçlerinin, Ada'daki mevcut gerçekleri göz ardı eden yaklaşımların bir tarafa bırakılması gerekmektedir. Anavatan ve garantör Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çözüm için her zaman olduğu gibi omuz omuza birlikte çalışmaya devam edeceklerdir."'YOK SAYAN ANLAYIŞA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'Oktay, konuşmasında Doğu Akdeniz'de keşfedilen hidrokarbon kaynaklarına da vurgu yaptı. Ada'nın daha büyük cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen Oktay, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Ada'nın barış ve refah merkezi haline gelmesi için bir fırsat olarak kullanılması gerektiğini her zaman savunmuştur, savunmaya devam edecektir. Ancak Rum tarafı, tek yanlı faaliyetleriyle, doğal kaynakları da paylaşma niyetinde olmadığını açıkça ortaya koymuştur. Bu vesileyle, Ada'nın tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türkü'nü yok sayan girişimlerine göz yummayacağımızı, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini her zaman, her şartta ve her şekilde korumaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UYARISICumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bölgede Türkiye'nin yer almadığı her türlü girişim başarısızlığa mahkumdur" sözünü hatırlatan Oktay şöyle devam etti:"Kıbrıs, bizim milli davamızdır. Kıbrıs Türkü'nün her zaman yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelecek tasavvuru için de uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli mücadeleyi dün olduğu gibi bugün de vereceğiz. Türkiye olarak sadece KKTC konusunda değil, uluslararası toplumu ilgilendiren tüm konularda, iyi niyetle ve yapıcı katkılar sağlayarak, ortak anlayış ve ortak akla dayanan çözümlerden yana olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, çok yönlü dış politikamız, onurlu bir duruşa ve güçlü ilkelere dayanmaktadır. Yaşanılan haksızlıklara karşı duruşumuz ve mazlumun yanında oluşumuz tüm dünyaca bilinmektedir. Dış politikada sürdürdüğümüz kararlılığımızı ve dik duruşumuzu halen anlamayanlar varsa buradan bir kez daha sesleniyorum; geçmişte olduğu gibi bugün de dış politika ilkelerimizden ve onurlu duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Ne sahada ne masada oldu bittilere izin vermedik, vermeyeceğiz. Haklı ve dik duruşumuzu Kuzey Kıbrıs konusunda da, Suriye'de de, Sincar'da, Libya'da aynı kararlılıkla sergilemeyi sürdüreceğiz. Uluslararası toplumu ilgilendiren konularda kimi ülkelerin tek taraflı müdahalelerini ve sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini kabul edemeyiz. Gayemiz, güncel uluslararası sorunlara, bazı ülkelerin bakış açısına ve çıkarlarına göre değil uluslararası hukukun gereğine göre adil ve kalıcı çözümler bulunmasıdır."'ZORLUKLAR BİRLİKTE AŞILACAK'Oktay, KKTC'nin turizmde eğitimde geldiği noktalara da işaret ederek şöyle devam etti:"Her zaman olduğu gibi tüm bu zorluklardan birlikte güçlenerek çıkacağız. Türkiye, Kıbrıslı Türk kardeşleriyle tam bir dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Kuzey Kıbrıs'ın geleceğine ümitle bakması, ancak genç nüfusunun bilinçli ve donanımlı bir şekilde yetiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Milletimizin tarihten aldığı cesareti, kahramanlığı, adalet ve hakkaniyete olan bağlılığı ile mazlumların her zaman yanında olması, Kıbrıslı Türk gençlerine kalan değerli bir mirastır. Kuzey Kıbrıs'ın gençlerinin ortak tarihimizden almış oldukları bu mirası gönül köprüleri kurarak geleceğe taşıyacaklarına ve yükselen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin asli unsuru olacaklarına inanıyorum. Anavatan ve garantör Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özverili desteğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine sağlamaya devam edecektir."'HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ'Oktay'dan sonra kürsüye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Kıbrıs konusunda her zaman olduğu gibi yapıcı olacaklarını ancak Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar korumanın da bilincinde hareket edeceklerini söyledi. Akıncı, Kıbrıs'ta yeni bir sürecin başlaması durumunda ucu açık, sonuç odaklı olmayan müzakere süreçlerinin yapılamayacağını belirterek, "Geçmişteki mutabakatlara bağlı kalarak bu adada egemenliğin iki eşit taraftan neşet edeceği, siyaseten eşit iki kurucu devletin varlığına dayalı yeni bir federal ortaklığı oluşturmaya hazır olacağız. Her iki tarafın eşitlik özgürlük ve güvenlik içinde yaşamasının koşullarını oluşturmak, yine her iki tarafın iradesine bağlıdır. Yetkilerin ve zenginliklerin adil biçimde paylaşılacağı, bölgemizi yeni gerginliklerin değil, işbirliği olanaklarının merkezi haline getirecek bir anlayışı, Rum tarafında da görmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.Akıncı, ülkedeki sorunlara da işaret ettiği konuşmasında, trafik kazalarına yönelik de bazı örnekler verdi. Trafikte 1983 yılından bugüne kadar bin 595 kişinin trafiğe kurban verildiğini söyleyen Akıncı, savaştan daha fazla trafikte can verildiğini kaydetti.Geçit töreni ve konuşmalarının ardından Solo Türk pilotları, kutlamalara katılan resmi heyet ve vatandaşlara özel gösteri yaptı.Görüntü Dökümü--------------------------Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması******-KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşması-Tören geçişi-Askeri araçların geçişi-Mehteran görüntüsü-Yürüyüş-Solo türk jetlerinin gösterisi-Helikopterlerin görüntüsü-Genel ve detay görüntülerSÜRE: 05'36" BOYUT: 627 MBSÜRE: 05'02" BOYUT: 564 mbHaber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/LEFKOŞA,==============================ESKİ EŞİNİN VURDUĞU AVUKAT, 'DEVLET BENİ KORUYAMADI' DİYEREK DAVA AÇTIİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, boşandığı Salih Kapıdere'nin (67) tabancayla vurarak ağır yaraladığı avukat Jale Soydan (54), hakkında koruma kararı bulunmasına rağmen devletin kendisini koruyamadığı gerekçesiyle 200 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. İdare Mahkemesi'nin reddettiği kararı Bölge İdare Mahkemesi de onadı. Benzer bir dava için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı da emsal gösteren Soydan, hukuk mücadelesini sürdürmek için davayı Danıştay'a taşıdı.Karşıyaka'da Mavişehir Mahallesi'nde 2015 yılının Nisan ayında meydana gelen olayda, hakkında koruma kararı bulunan 2 çocuk annesi avukat Jale Soydan, evinden çıkıp aracına binmek için otoparka doğru yürürken boşandığı Salih Kapıdere'nin saldırısına uğradı. Salih Kapıdere'nın tabancasından çıkan 13 kurşundan 8'inin vücuduna isabet ettiği Jale Soydan, ağır yaralandı. Emekli işçi Salih Kapıdere, eski eşinin öldüğünü zannedip, bıraktı. Salih Kapıdere son kurşunu kendi başına sıkmaya çalıştı ancak yapamayınca gözaltına alınıp tutuklandı. Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan Salih Kapıdere, 17 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum oldu. Salih Kapıdere, bulunduğu cezaevinden gönderdiği mektuplarda eski eşine yönelik tehditlerini sürdürdü. Soydan, Kapıdere'nin kendisine ölüm tehdidinde bulunması nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Salih Kapıdere bu davada da 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.ÖNCE YAŞAM ŞİMDİ DE HUKUK MÜCADELESİ VERİYOREski eşinin tabancasından çıkan 13 kurşundan 8'inin vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralanan Jale Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 45 gün yoğun bakımda kaldı, duran kalbi doktorların 10 dakika süren çabalarıyla yeniden çalıştırıldı. İlk mucizeyi hayata tutunarak gerçekleştiren Jale Soydan, uzun tedavi sürecinde yaşama azmiyle de ayağa da kalkıp, baston yardımıyla yürümeye başladı. Avukat Jale Soydan, İzmir'in Dikili ilçesinde, şiddet gördüğü eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Selma Civek'in yakınlarının başvurusunu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, vatandaşının yaşam hakkını koruyamadığı için Türkiye'yi, tazminat ödemeye mahkum ettiği kararı emsal gösterip, İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, 200 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. İzmir 5'inci İdare Mahkemesi, hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı hem de kendisini korumakla yükümlü polisin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı'nı kusursuz bulup, Jale Soydan'ın tazminat talebini reddetti. Mahkeme red gerekçesinde, Jale Soydan'ın, eski kocası kendisini silahla tehdit ettiği sırada, 13 dakika boyunca polisi aramadığını, bu nedenle koruma kararı kurallarına aykırı davrandığını ifade etti.DAVA DANIŞTAY'A GİTTİİdare Mahkemesi'nin kararını temyiz eden Jale Soydan'ın itirazlarına rağmen Bölge İdare Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onadı. Bunun üzerine hukuk mücadelesinden vazgeçmeyen Jale Soydan, devletin kendisini yaptığı başvurulara rağmen koruyamadığında ısrar edip davayı Danıştay'a taşıdı. Jale Soydan, mücadelesine sonuç alıncaya kadar devam edeceğini gerekirse Selma Civek davasında olduğu gibi AİHM'e kadar gideceğini söyledi.Görüntü Dökümü---------------------Avukat Jale Soydan ın açıklamalarıARŞİV GÖRÜNTÜLERTaylan YILDIRIM/İZMİR, -====================================TÜBİTAK BAŞKANI MANDAL'DAN GELİŞİM İÇİN YÜKSEK TEKNOLOJİ VURGUSUTÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Manisa'da katıldığı kongrede üniversite sanayi iş birliği sürecinde iddialı projeler beklentisi içinde olduklarını, bu iddialı projelerin gerçekleşmesi için Türkiye'nin yüksek teknolojiye geçmek zorunda olduğunu söyledi.TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) II. Uluslararası Üniversite Sanayi İş birliği ARGE ve İnovasyon Kongresi'ne konuşmacı olarak katıldı. Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede Mandal, sunum yaptı. MCBÜ Rektörü Kemal Çelebi, rektör yardımcıları ve öğrenciler, kongreyi izledi. TÜBİTAK olarak kendi politikalarını belirlerken nitelikli insan kaynağının sanayideki istihdamını ön planda tutan bir yaklaşım içinde olduklarını kaydeden Mandal, şöyle konuştu:"Özel sektörün itici güç olması noktasında, üniversite sanayi iş birliği sürecinde iddialı projeler beklentisindeyiz. Bu iddialı projelerin olabilmesi ve bu projelerin gerçekleşebilmesi için yüksek teknolojiye geçmek zorundayız. Şuan da Türkiye'nin yaşamış olduğu en büyük zorluk, cari açık bundan kaynaklanıyor. Uzun yıllardır Türkiye'nin içerisinde bulunduğu pozisyon, iddiası olmayan yenilikçi ülkeden, orta seviyeli iddialı yenilikçi bir ülkeye gelmek. 10 büyük ekonomiden biri olmak isteniyorsa, önünde gideceğin çok daha büyük yol var. Yine küresel yenilik endeksindeki pozisyonuna bakıldığında 68'lerden 43'lere, 25 basamaklı bir iyileşmesi var. Yine aynı şekilde bunu değerlendirdiğimiz zaman hedef olarak ilk 20'lerin içerisinde olmamız gereken bir durumdayız. TÜBİTAK olarak öncelikle kendi süreçlerimizden başlayarak, öncelikle kendimizi eleştirmemiz gerekiyor."Görüntü Dökümü------------------------TUBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın kongredeki açıklamasıKongreden görüntü(Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,==========================="HATAY MECLİS BİNASI MÜZE OLSUN"HATAY'ın Türkiye topraklarına katılması kararının alındığı tarihi Meclis binasının önce sinema sonra künefeci olarak kullanılmasına tepkiler sürerken, STK temsilcileri, binanın Kurtuluş Müzesi olmasını talep etti.Rasim Adalı tarafından 1932 yılında sinema ve tiyatro salonu olarak bin 175 metrekare alan üzerine inşa edilen bina, Hatay'ın Fransız işgalinden sonra, Hatay meclisinin 40 üyesinin 2 Eylül 1938'de ilk toplantısını yapıp, Hatay Devleti'ni ilan ettiği yer olarak kayıtlara geçti. 1936 yılında Fransız Mimar Leon Benjuda tarafından restore edilmesiyle 'Hatay Devleti Meclisi' olarak kullanılan tarihi bina daha sonraki yıllarda Gündüz Sineması adı altında faaliyetini sürdürdü. Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın istimlak etmek istediği ve bir zamanlar porno filim oynattığı iddiasıyla gündeme gelen ve şimdiki sahibi Rasim Adalı'nın torunlarına ait olan binanın 2001'den bu yana kültür ve araştırma merkezi olması için girişimlerde bulunuldu ancak herhangi bir sonuç alınamadı.Tarihi kayıtlara göre, Asi nehri kıyısındaki kesme taş binanın yapılış amacı sinema olarak görülüyor. Avrupa Konseyi Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'ne 31.00 sıra numarası ile kayıtlı bina, mimari yönüyle de büyük önem taşıyor. Bina, tüm tarihi kayıtlarda, Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in seçildiği, Hatay devletinin kuruluşunun ilan edildiği ve hükümetin kurulduğu yer olarak gösteriliyor.KÜNEFECİ TEPKİSİAdalı Ailesi tarafından işletmelere kiralanan binanın son olarak künefeci olarak kullanılması da tepkilere neden oldu. Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu, daha önceleri sinema salonu, şimdilerde künefe salonu olarak kullanılan binanın müze olması gerektiğini söyledi. Nacioğlu, "Hataylıları gerçekten bu konu üzüyordu. Daha önce kötü filmlerin izlendiği ve Hatay'ımızın hiç hak etmediği bir konumda kullanılıyordu. Daha sonra burası, şuanda künefe ve çay, kahve filan gibi şeylerin satıldığı bir yer haline geldi. O da bizi üzüyor. Gerçekten böyle tarihi bir binanın bu şekilde kullanılması bizim için çok kötü bir şey. Kurtuluş Müzesi olması Hatay turizmine ve ülke turizmine çok büyük katkı yapar. İnşallah bu yolda ilerleme yaparız" dedi. Binanın mülk sahiplerine de çağrı yapan Başkan Nacioğlu, binanın devlete bırakılması gerektiğini söyledi.Görüntü Dökümü------------------------Meclis binasından genel ve detay görüntülerBir genç ile röp.SÜRE: 57" BOYUT: 106 MBSÜRE: 30" BOYUT: 69 MBHaber: Mehmet EZER-Hüseyin BOZOK-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,============================EVİN PENCERESİNDEN DÜŞEN YAŞLI ADAM ÖLDÜZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde evin penceresinden düşen Hüseyin Gökdemir(88), hayatını kaybetti. Gökdemir'in düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, sabah saatlerinde Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Binanın 2'nci katında oturan Hüseyin Gökdemir, evinin salon penceresinden aşağıya düştü. Binanın altında bulunan pasajın önüne düşen Gökdemir'i görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Gökdemir, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yaşlı adamın sağlık sorunları nedeniyle intihar etmiş olabileceği de ileri sürüldü.DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIHüseyin Gökdemir'in düşme anı binanın altında bulunan pasajın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Gökdemir'in düşmesinin ardından yanında gelen vatandaşlar görülüyor. Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.Görüntü Dökümü-Polisin bina önünde inceleme yapması-Binadan detay-Hüseyin Gökdemir'in düşüşü güvenlik kamerasısüre: (1.20) Boyut: (246 MB )Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),==============================UYUŞTURUCU TİCARETİ İÇİN HAZIRLANAN ÖZEL YELEKLE YAKALANDILARBURSA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyuşturucu satışı için hazırlanan özel yelek ele geçirildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün merkez Nilüfer ilçesinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen bir kişiyi takibe aldı. Özel hazırlanan bir yelek içerisindeki satışa hazır uyuşturucu maddeleri pazarlamaya hazırlanan şüpheli ile birlikte çalıştıkları belirtilen 7 kişi için ekipler harekete geçti. Şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi.Yapılan baskında, Y.H., F.D., M.A.H., E.K.T., Ç.Ö., Y.Ö., H.İ.A. ve S.K.'yi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise farklı zulalarda 250 gram metamfetamin, 190 gram esrar, 50 gram kokain, 50 tablet ecstasy hap, 35 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait kartuşlar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu maddeleri paketlemek için kullanılan elektrikli ısıtma yapıştırma makinesi, paketlenmiş uyuşturucu maddeleri satış yapmak ve gizlemek için özel tasarlanmış yelek ve uyuşturucu maddelerin paketlendiği şeffaf paketler ele geçirildi. Ekipler yaptıkları incelemelerde bilgisayarlarda kullanılan kablosuz mouse ve araba anahtarlarından yapılan hassas terazileri de ele geçirdi. Yakalanan 8 şüpheli, emniyetten geniş güvenlik önlemleri altında çıkartılarak adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü:-Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevki-Uyuşturucu yeleğinin fotoğrafıSüre: 37 saniye Boyut: 71 MBHaber/Kamera: BURSA-DHA=================================ŞIRNAK'TA, BİLET YERİNE KİTAP GİRİŞLİ KONSERŞIRNAK Gençlik ve Kültür Evi müzik grubu, kırsal kesimde yaşayan köy çocukları için, "Kitap getir, konsere gel" sosyal etkinlik projesi kapsamında özel bir okulda minik çocuklara konser verdi. Konsere gelen çocuklar elinde bilet yerine kitap getirerek, içeri girdi.Şırnak Gençlik ve Kültür evi gönüllüleri köylerdeki öğrencilere kitap toplaya bilmek için bir proje yaptı. Gençlik ve Kültür evi gönüllüleri tarafından hazırlanan proje de gençlik evine bağlı, müzik grubu okullarda konser verecek, konsere gelen öğrenciler ise bilet yerine kitap getirecek. Proje kapsamında Şırnak merkezde faaliyet gösteren özel bir okul da düzenlenen konser etkinliğine gelen öğrenciler gönüllerince eğlenirken köyde bulunan arkadaşlarında kitap desteğinde bulundular.GAP Gençlik ve Kültür Evi Asistanı Nazlı Altürk, köyde okuyan çocukların kitap ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir karara vardıklarını belirterek, "Gap Gençlik Kültür evi ile Şırnak Final okulları ile beraber sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir proje yapmaya karar verdik. Köydeki çocukların kitap ihtiyaçları oluyor, bunu gidermek için nasıl bir kampanya yapabiliriz. Bu yılda biraz farklı bir kampanya oluşturmak istedik. Gençlik evimizin gönüllü müzik grubu var. Bir konser versinler, konsere gelmek isteyen çocuklarda kitap getirsinler. Öğrencilerimizin getirdikleri kitapları da daha sonra müzik ekibimiz ve gönüllülerimizle birlikte köy okullarını ziyaret edip kitapları köy okulundaki çocuklara hediye edeceğiz" dedi.Görsel Sanat Öğretmeni ve projenin fikir sahibi Rıdvan Uğur da, "Gençlik ve kültür evi ile birlikte yaptığımız projenin sloganı şudur hem okuyalım, hem eğlenelim. Kendi müzik grubumu oluşturdum. Çalışmalara başladık. Ve daha sonra bu projeye imza attık. Ben bir öğretmen olarak eğitim camiasındaki diğer bütün öğretmen arkadaşlarıma çağrıda bulunuyorum gelin el ele vererek köy çocuklarına destekte bulunalım" diye konuştu.Görüntü Dökümü-Öğrencilerin kitapla salona giriş yapması-Yapılan konuşmalar-Konserden detaylar-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -=============================SİVAS, 'ETLİ EKMEĞİ'Nİ TESCİLLEYİP MARKALAŞTIRACAKSİVAS Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas'a özgü 'etli ekmek' için tescil çalışmalarının başlatılacağını söyledi.Sivas'a özgü lezzetlerden biri olan 'etli ekmek' tescil edilerek, etli ekmeği ile ünlü Konya'ya rakip olacak. Belediye Başkanı Sami Aydın, Lokantacılar Odası ve Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası ile bir çalışma gerçekleştirerek etli ekmeğin tescilinin yapılacağını söyledi. Kentteki bir lokantada basın toplantısı düzenleyen Aydın, etli ekmeğin kente gelen her misafire gönül rahatlığıyla ikram edilebileceğini belirterek "Sivas 'etli ekmeği'nin içi dananın kaburga etinden ve içerisine terbiye edilmiş soğan kullanılarak hazırlanıyor. Mükemmel bir tat ve Sivas'ın önemli yemeklerden bir tanesi" dedi.'BİR MARKA VE STANDARDA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ LAZIM'Etli ekmek denilince akla Konya'nın geldiğini söyleyen Aydın, Sivas'ın iyi yapılan etli pidesinin de çok güzel olduğunu vurguladı. Sivas etli ekmeğinin bir standarda kavuşması için Lokantacılar Odası ve Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası ile bir çalışma yürüteceklerini ifade eden Aydın şunları kaydetti:"Bunun bir marka ve standart haline dönüştürülmesi lazım. Yani Sivas'ta etli pideyi yapan her bir işletmecinin o standartlara uygun pide yapması lazım. Eğer o standartı sağlayabilersek bunun markalaşması noktasında da çok önemli bir adım atmış oluruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Esnaf ve Sanatkarlar Odalarımız, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odamız ve Lokantacılar Odamız ile hep birlikte yeni bir çalışmayı yapacağız. Sivas'ın yemek kültüründe standartlardan taviz vermeyeceğiz. Sivas yemeklerinin standarta kavuşması noktasında önemli bir adım olacak. Sivas köftesi tescilli, oda çok ayrı bir tadımız. Sivas'ın çok önemli bir yemek kültürü var, çok çeşitleri var, fakat bunların standartını sağlayabilmemiz lazım. Aynı yemeği her yerde aynı şekilde yiyebilmeniz lazım, gittiğiniz bir yerde çok güzel, bir başka yerde o standartı bulamayabiliyorsunuz. İşte onu sağladığımız zaman çok sayıda tescil yapacağımız yemek çeşitlerimiz var diye düşünüyorum. Sivas Selçuklu'dan bu yana çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış ve her medeniyetten de kendine özgü bir yemek kültürü almış; birikimi olan bir ilimiz. Biz bunu markalaştırmak durumundayız" dedi.Görüntü Dökümü:-Etli pide görüntüleri-Belediye başkanının açıklamaları-DetaylarHaber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,