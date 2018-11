Dha Yurt Bülteni 19

19 Kasım 2018 Pazartesi 23:52



19 Kasım 2018 Pazartesi 23:52

ASKER, NÖBET TUTTUĞU KULÜBEDE ÖLÜ BULUNDUAFYONKARAHİSAR'daki Orduevi'nde askerlik görevini yapan er M.Ç. (20) nöbet tuttuğu kulübede ölü bulundu.Olay, saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar merkezindeki Orduevi'nde meydana geldi. Orduevi'nde vatani görevini yapan er M.Ç.'nin nizamiye girişinde nöbet tuttuğu kulübeden silah sesi duyuldu. Nizamiyedeki diğer askerler ses üzerine girdikleri kulübede M.Ç.'yi başından vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu.İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdüğü M.Ç., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.Ç.'nin cenazesi morga konuldu. Polis , M.Ç.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlattı. M.Ç.'nin İzmir nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Orduevi girişinden detayOlay yerindeki polis ekiplerinden detayOrduevine polis ekiplerinin gelişinden detayOlay yeri inceleme ekiplerinin gelişinden detayAskerin nöbet tuttuğu kulübeden detayDetaylarHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,==============================DOĞAL GAZ BAĞLANTISI SIRASINDA PATLAMA: 3 YARALIERZURUM'un Oltu ilçesinde doğal gaz bağlantısı sırasında meydana gelen patlamada, 2'si işçi 3 kişi yaralandı.Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Atatürk Caddesi 'nde iki kattı bir evin giriş katında meydana geldi. Ö.K.'nın evine döşenen doğal gaz bağlantısı sırasında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle, evin duvarları büyük bir gürültüyle yıkıldı. Evdeki eşyalar dışarıya saçılırken, park halindeki araçların camların kırıldı. Ev sahibi Ö.K. (37) ile tesisatı yapan işçiler Y.A. (24) ve T.D.'nin (40) vücutlarında ve ellerinde hafif yanıklar oluştu. Vatandaşların yardımı ile Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Patlama sırasında evdeki diğer aile üyelerinin üst katta olması olası faciayı önledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------------------------Vatandaşların olay yerindeki görüntüleriAmbulansın gelişiPatlama olan evin içinden ve dışından detaylarParlamada camı kırılan arabanın görüntüsüMurat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),(Süre: 3,40DK/405 MB)=================================YAYLADA TERK EDİLEN ATLAR DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDURİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylaya terk edilen 2 başıboş at donmak üzereyken kurtarıldı.Çamlıhemşin ilçesi Elevit Yaylası'nda terk edilen başıboş 2 at, aç ve donmak üzereyken Doğa Koruma Milli Parklar Rize 12'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından bulundu. Bitkin düşen atların yürümekte zorluk çektikleri görüldü. Atların donmaya başlayan ayakları buzlardan temizlenerek yürümeleri sağlandı. Güvenli bir alana götürülen atlar yem verilip bakıma alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAtların görüntüleriHaber-Kamera: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA=================================KIZILAY'DAN ŞIRNAK'TAKİ 350 ÖĞRENCİYE GİYSİ VE BOTTÜRK Kızılayı İstanbul Bayrampaşa Şubesi tarafından hayırseverlerin desteğiyle Şırnak 'taki maddi durumu yetersiz 350 öğrenciye kışlık giysi ve bot yardımı yapıldı. İdil Şube Başkanı Bülent Şekirden, kent merkezindeki Kurtuluş İlk ve Ortaokulu'nda eğitim ve öğretim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için Bayrampaşa Şubesi Başkanı Zafer Yılmazer'den giysi ve ayakkabı talebinde bulundu. Bunun üzerine Kızılay Bayrampaşa Şubesi'nce 350 öğrenci için hayırseverlerin desteğiyle içerisinde mont, kazak, pantolon ve bot bulunan paketler hazırlanarak İstanbul'dan Şırnak'a gönderildi. Kente ulaşan paketler, Şırnak İl Milli Eğitim Şube Müdürü Arif Kadırhan, Kızılay İdil Şube Başkanı Bülent Şekirden, Kızılay Bayrampaşa Şube Başkanı Zafer Yılmazer ve Genç Kızılay Bayrampaşa Şube Başkanı Berat Akova tarafından Kurtuluş İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilere teslim edildi.Türk Kızılayı Bayrampaşa Şube Başkanı Zafer Yılmazer, hayırseverlere köprü olup öğrencileri sevindirdiklerini belirterek, "Buradaki ihtiyaç sahibi çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için Bayrampaşa'dan geldik. Öğrencilerimize hediyelerini teslim ettik. Hepsi birbirinden sevinçli. Biz bir aracı olduk, köprü olduk" dedi.Genç Kızılay Bayrampaşa Şube Başkanı Berat Akova ise öğrencilerin mutluluğuyla sevindiklerini ifade ederek, "Öğrencilerimizin mutluluğu bizler için yeterlidir. Bu vesile ile biz sponsorlarımızı ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Şırnak'ta, bölgemizde ve ülkemizin her bölgesinde yardımlarımız devam edecektir. Çocuklarımızı sevindirmek, mazlumlara ışık olmak, ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmak tek gayemizdir" diye konuştu.Görüntü Dökümü------------------------------- Yardım paketlerinin taşınmasıÖğrencilere yardımların yapılmasıYardım alan öğrencilerRöportajlarGenel ve Detay görüntülerHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 360 MB==================================BURDUR'DA FETÖ'NÜN ÇATI DAVASINDA 5 SANIĞA HAPİS CEZASIBURDUR'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan 1'i tutuksuz 6 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY'nin çatı davası sonuçlandı. Mahkeme heyeti aralarında ' Burdur il imamı' olmakla suçlanan Adnan Yılmaz 'ın da bulunduğu 5 sanığı 9 yıl 4 ay 15 günden 11 yıl 5 ay 15 güne kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırdı. Tutuksuz sanığın dosyası ise ayrıldı.Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 1'i tutuksuz 6 sanığın yargılandığı çatı davası sonuçlandı. Haklarında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurmak veya yönetmek' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' suçlarından dava açılan 6 sanık Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı.Murat Çakıroğlu tutuklu bulunduğu Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla duruşmaya katılırken, diğer tutuklu sanıklar Adnan Yılmaz, Ahmet Topal , Dönmez Şen ve Rafet Özkan ile tutuksuz sanık Süleyman Bıçaklı ise duruşma salonunda hazır bulundu.'Burdur il imamı' olduğu suçlamasıyla yargılanan Adnan Yılmaz, duruşmadaki ifadesinde 8 kişilik koğuşta 21 kişi kaldıklarını ve bu şartlarda 156 sayfa savunma hazırladığını söyledi. Yılmaz, "Örgüt yöneticiliği ve il imamı olduğum iddialarını reddediyorum. Bu cemaatin okullarında okumadım, örgütün dershanelerine gitmedim. Nevşehir 'de sosyalist görüşlü öğretmenlerin olduğu dershaneye gittim. Katalog evliliği yapmadım. Amcamın kızıyla evliyim. Amerika Birleşik Devletleri 'ne, Pensilvanya'ya gitmedim. Gülen imzalı bir saatim bile yok" dedi.Sosyal medyada cemaati övücü, hükümeti eleştiren paylaşımlar yapmadığını savunan Adnan Yılmaz, faizsiz bankacılık yaptığı, kredi kartında limit sorunu yaşamadığı ve kredi kartı aidatı ödemediği için Bank Asya 'da hesap açtırdığını öne sürdü. Yılmaz, "ByLock indirmedim, kullanmadım, kimseye tavsiye etmedim. Devlet ve millet aleyhine silahlı ya da silahsız bir terör örgütüyle bağım yok" diye konuştu.Diğer sanıklar da ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi ve beraat talep etti.5 SANIĞA HAPİS CEZASIHacı Süleyman Arslan başkanlığındaki mahkeme heyeti verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti il imamı olduğu iddia edilen Adnan Yılmaz'ı 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 11 yıl 3 ay, Ahmet Topal'ı 9 yıl 4 ay 15 gün, Dönmez Şen'i 11 yıl 5 ay 15 gün, Murat Çakıroğlu'nu 9 yıl 4 ay 15 gün ve Rafet Özkan'ı 10 yıl 11 ay 7 gün hapisle cezalandırdı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.Mahkeme heyeti etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen tutuksuz sanık Süleyman Bıçaklı'nın dosyasını ise ayırdı.Haber: Mesut MADAN/BURDUR,