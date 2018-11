Dha Yurt Bülteni 19

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:59



ÇOCUĞA 'CİNSEL İSTİSMAR'DAN GÖZALTINA ALINDIAKSARAY'da C.S. (45), boş arazide kamyonet içinde İ.S.(15) adlı erkek çocuğa 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.Kireçli mevkisinde bugün devriye görevi yapan polis, boş arazideki kamyonetten şüphelendi. Kontrol için kamyonete yaklaşan polis, iddiaya göre, C.S.'nin İ.S. adlı çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu gördü. Bunun üzerine C.S., polis tarafından gözaltına alındı. Çocuk da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen C.S., gazetecilere tepki gösterip, suçlamaları kabul etmedi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Görüntü Dökümü-------------------Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesiSağlık kontrolünden çıkartılmasıHaber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY=======================================DİYARBAKIR'DA MEVLİD-İ NEBİ ETKİNLİĞİDİYARBAKIR'da Mevlid-i Nebi Haftası kapmasında 'Peygamber ve Gençlik' temasıyla bir etkinlik düzenlendi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen'in de katıldığı etkinlikte Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirilerek dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 'nca Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Peygamber ve Gençlik' temalı etkinlik düzenlendi. Programa; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Vali Hasan Basri Güzeloğlu , Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.Diyanet İşleri Başkan Yardımcı Burhan İşleyen, Hz. Muhammed'i Diyarbakır 'da konuşmanın anlamlı olduğunu belirterek, "Hz. Muhammed'i konuşmak, şairin dediği gibi 'Ben, sözlerimle onu methedemem, ancak onunla sözlerimi methediyorum.' Efendimizi konuşmak her yerde çok güzel, Diyarbakır'da konuşmak daha anlamlı" dedi.Vali Hasan Güzeloğlu ise Hz. Muhammed'e ümmet olmanın, şereflerin en büyüğü olduğunu ifade ederek, "İnsan hayatının en önemli ve değerli zamanı olan gençliğin iman ve ahlakla buluşması gerekiyor. Kör ideolojilerin, ihanet odakların, bugün savrulmuş insanlığın, insanı hüsrana götüren bütün yanlış değer toplamının dışında, insani insan yapan değerlerle ve Muhammedi bir ahlakla buluşması gerekir. Zehirli güçlerin eline gençleri bırakmamalıyız.İman ve ahlakıyla bunları temsil eden gençlerimiz var oldukça, hiç bir terör örgütü bizi yolumuzdan çeviremez. Türkiye , bu birlik ve beraberliğiyle, Kur'an ahlakı ve onu yaşayan Hz. Muhammed efendimizin ahlakıyla bütünleşmiş gençlerle hedefine erişecek ve bu kutlu yürüyüşüne devam edecektir" diye konuştu.Türkçe ve Kürtçe ilahilerin seslendirildiği etkinlikte, Hz. Muhammed'in hayatı anlatılarak, dualar edildi.Görüntü Dökümü:-Programın yapıldığı yer-Programa katılanlar-İlahilerin seslendirilmesi Vali Güzeloğlu 'nun konuşması-İşleyen'in konuşması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet ÜN-Serdar SUNAR-DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 455 MB================================Perdecide ele geçirilen uyuşturucuya 1 tutuklamaMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde perde satışı yapılan işletmeye yapılan operasyonda, polis 'Skunk' adlı uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan işletmeci, sevk edildiği adliyede tutuklandı.Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesi 'nde perde dükkanı bulunan S.D.'nin uyuşturucu sattığı yönündeki bir ihbarı değerlendirdi. İş yerine düzenlenen operasyonda, narkotik köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, yastık içine gizlenmiş bir miktar 'Skunk' adlı uyuşturucu ele geçirildi. İşletmeci S.D. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye çıkarılan S.D., tutuklandıGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Yapılan aramalardan görüntüHaber- Kamera: BODRUM ( Muğla ),===============================EDİRNE'DE BEZ TORBA UYGULAMASINA BAŞLANDIEDİRNE'de Bakallar ve Tekel Bayiler Esnaflar Odası, 1 Ocaktan itibaren yasa gereği bakkal ve marketlerde parayla satılacak poşetlerin önüne geçmek amacıyla firmaların sponsorluğuyla bastırılan çevre dostu bezden yaptırdığı torbaları bedavaya dağıtmaya başladı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu bir şekilde alışveriş torbalarının aşırı tüketiminin 31 Aralık 2025 yılına kadar azaltılması yönünde kapsamında bakkal marketlerde naylon poşetler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli verilmeye başlayacağını duyurmasının ardından Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası harekete geçti. Oda, kentte firmaların sponsor olmasıyla yaptırdığı 2 bin 500 adet bezden yapılmış torbaları ücretsiz vatandaşa dağıtmaya başladı.Amaçlarının çevreye zarar veren plastik kullanımın önüne geçmek olduğunu belirten, Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Yaşagör, "Doğaya zarar veren poşetlerin kullanılmasını istemiyoruz. Bakanlığın 1 Ocak'tan itibaren poşet satışını destekliyoruz. Bu sayede poşet kullanımı azalıp doğaya zarar vermeyecek. çevremizi korumamız gerekir, toprağımız ve suyumuz bizim. Biz bakkallar olarak bir kıvılcım olalım istedik. Bu kıvılcım kısa sürede Türkiye'de odalar, borsalar ve yerel yönetimler bez torbalar yaptırtarak tüketicilerine dağıtmalarını istiyoruz. Biz Edirne'den ilk olarak bunu başlattık. İnşallah kısa sürde tüm Türkiye'de bez torbalar yaygınlaşır"dedi.Edirne'deki bakkallarda dağıtımı başlatılan ücretsiz bez torba uygulamasını desteklediğini söyleyen fabrika işçisi Eylem Aslan, "Ekmek ve diğer gıda alışverişlerimizde eskiden hep bez file ve kağıt kaselerde yapıyorduk. Şu an tekrar bez torbalara dönmemiz sevindirici. Bu sayede doğamız plastik kabusundan kurtulup geleceğe temiz bir gelecek bırakmış olacağız" dedi.Önünde, 'Bakkal Amca' yazan bez poşetlerden 2 bin 500 adeti dağıtılırken. önümüzdeki günlerde 5 bin adet bezden filelerin de vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Bez torbanın tanıtımıSüleyman Yaşargör ile röp.Bakkaldan alışveriş yapanlarBez torbadan detayVatandaş ile röp.Farklı açılardan detayEsnaf ile röp.Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,===============================BURSA'DA AHLAK POLİSİ MASAJ SALONLARINI BASTI Bursa 'da ahlak polisi masaj salonlarına baskın düzenledi. Çok sayıda polisle 31 masaj salonuna eş zamanlı yapılan baskınlarda ruhsatı olmayan 2 iş yeri boşaltıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarına baskın düzenledi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyona çok sayıda polis katıldı. Ekipler masaj salonlarında fuhuş yapılıp yapılmadığını, iş yerlerinin ve çalışanların ruhsat ile sigortalarını denetledi. Ruhsatı olmayan 2 iş yeri boşaltıldı. Ahlak ekipleri toplam 31 masaj salonuna yaptıkları baskında 122 kişinin GBT kontrollerini yaptı. Kontrol sırasında hırsızlıktan hakkında arama kararı bulunan bir kişi yakalanarak ilgili mercie teslim edildi. Kapalı alanda sigara içen 2 iş yeri hakkında cezai işlem uygulanırken, 3 iş yerinin çalışanlarının sigortasını yaptırmadıkları ve kimlik bilgilerini bildirmedikleri tespit edildi. 4 iş yerine sahiplerinin iş yerinde bulunmaması, 9 iş yerine çalışanların önlüksüz olması ve 2 iş yerinde de masöz olarak çalışan personellerin belgelerinin olmaması sebebiyle cezai müeyyide uygulandı.Görüntü dökümü;-------------------------------Polislerin masaj salonların baskın yapması-Arama yapılması-Evrakların kontrolü:-Masörlerden görüntülerSüre: 1.37 dakika, Boyut: 181 MBHaber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,