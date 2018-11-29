Dha Yurt Bülteni 19

29 Kasım 2018 Perşembe 22:08



29 Kasım 2018 Perşembe 22:08

ZEYBEKCİ: KORDON'DA DİZ KIRA KIRA BİZ ZEYBEK OYNAMAYA VAR MIYIZAK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, aday gösterildikten sonra ilk kez geldiği kentte, parti teşkilatı ile bir araya geldi. Parti binasında, çalışma programı hakkında detaylar paylaşan, çalışmaktan herkesin ayaklarının altının şişeceğini belirten Zeybekci partililere, "31 Mart günü şu Kordon'da diz kıra kıra biz zeybek oynamaya var mıyız" diye sordu.AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçim bölgesine geldi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı binası önünde yapılması planlanan miting, yağışlı hava nedeniyle iptal edildi. Zeybekci'nin programı partinin 7'inci katındaki toplantı salonuna alındı. Yoğun katılım nedeniyle salonda zor anlar yaşandı. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Başkanı Aydın Şengül ve çok sayıda partili katıldı. İzmir'de yerel seçimlere dair ilk mesajlarını veren Nihat Zeybekci, iddialı konuştu. İzmir'in her sokağında, her ilçesinde, her iş hanında, evinde, mahallesinde başı dik, alnı açık bugün tek siyasi partinin AK Parti olduğunu söyleyen Zeybekci, "AK Parti'nin değerli gönül yoldaşları hoş geldiniz. İl binamıza, adaylığımız açıklandıktan sonra ilk defa geliyoruz. Biz İzmir'e gönüller almaya geldik. İzmir'de gönüller yapmaya geldik. İzmir'e hizmetkar olmaya geldik. Başkaları gibi İzmir'e hükmetmeye gelmedik. Ne yaparsak teşkilatımızla birlikte yapacağız. Bugün burada ak hizmet belediyeciliğini İzmir'e hakim kılmaya var mıyız? Hep beraber 31 Mart günü ak hizmet bayrağını büyükşehir ve ilçe belediyelerine asmaya var mıyız? İzmir'de hep beraber 'Ya Allah bismillah'ı çok büyük bir alanda diyeceğiz, bunu saymıyoruz. Bilin ki bu kardeşiniz can feda durumda. 31 Mart günü şu Kordon'da diz kıra kıra biz zeybek oynamaya var mıyız? Bunu öncelikle gönülleri fethederek yapacağız" dedi.'SON NEFESİMİZE KADAR İZMİR'DEYİZ'Yerel seçimlere kadar İzmir'de sıkmadık el bırakmayacaklarını söyleyen Zeybekci, "İzmir nerede biz oradayız. Önce İzmir, önce İzmirli. Önümüzdeki 4 ay boyunca İzmir'de sıkılmadık el, girmedik gönül, fethedilmedik gönül bırakmayacağız. Tüm ilçe, mahalle ve sokaklarımızda olacağız. Bugün sizlerle beraber bir araya geldik. Bundan sonra her gün buradayız. Son nefesimize kadar artık İzmir'deyiz. İzmir'de artık bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İzmir'de bu makus talihi değiştireceğiz. Hiç kimsenin İzmir'i kendi ideolojilerine alet etmesine müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra her ilçede sokakları bir bir yürüyeceğiz" diye konuştu.'AYAKLARIMIZIN ALTI ŞİŞECEK'Konuşmasında İzmir'i 'hizmetkar belediyecilik' ile tanıştıracaklarını kaydeden Nihat Zeybekci, tüm çalışmaları teşkilat ile birlikte yapacaklarının altını çizdi. Zeybekci, şöyle dedi:"Siz olmazsanız hiçbir şey olmaz. Sizinle gönülleri fethedeceğiz. Sizlerle beraber İzmir'i layık olduğu yere getireceğiz. İzmir hak ettiği yere gelecek mi? İzmir Anadolu'nun en güzel şehri olacak mı? Dünyanın en güzel şehri olacak mı? İzmir'i herkes kıskanacak mı? Bunları hep birlikte yapacağız. Bundan sonra çok yorulacağız. Çalışmaktan ayaklarımızın altı şişecek, ellerimiz nasır tutacak. Çalışırken 'Yahu bu adam yorulmak bilmiyor mu? Bu adamın uykusu gelmiyor mu? Bu adam hiç dinlenmez mi?' dedirteceğim size. Evde eşiniz, çoluk çocuğunuzla peşinen konuşun. Allah İzmir için hayırlısı neyse onu nasip etsin. İzmir'i kim hak ettiği yere getirecekse ona görev nasip etsin. İzmir'de bu aziz millete hizmeti Allah'ın bir lütfu olarak kim görecekse ona nasip etsin."'BAŞARILI BİR NETCE ALACAĞIZ'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, yaptığı konuşmada, 31 Mart akşamı İzmir Büyükşehir Belediyesi balkonundan konuşma yapacaklarını söyleyerek, "Balkon konuşmasına hazır mısınız? Nihat Zeybekci Ege'nin en başarılı belediye başkanlarındandır. Nihat Zeybekci'nin Denizli'de yaptıklarını her bir yerde duydum, dinledim. Bakanlık döneminde ihracatımız yükseldi. Bu bölgeye her zaman sahip çıkmıştır. Onun için Sayın Bakanımız bundan sonra bugüne kadar elde ettiği tecrübeyi İzmirlilerin belediye başkanı olarak en iyi şekilde yansıtacaktır. Tüm teşkilatımız ve gönüldaşlarımızla 2004'ten bu yana İzmir'de Büyükşehir'i kazanamamış olsak da 2019'da başarılı olacak neticeyi hep beraber elde edeceğiz. 31 Mart akşamı sandıklar açıldığında AK Parti birinci olduğunda tüm emek sizin olacaktır. Bu seçimi ancak siz kazanabilirsiniz. Bizim tek başımıza netice almamız mümkün değil. Beraber sonuç alabiliriz" diye konuştu.'YEREL SEÇİMLERDE TEK YUMRUK OLACAĞIZ'AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de yaptığı konuşmada herkesin birlik içerisinde yerel seçimler için çalışması gerektiğini ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin İzmir'i ilk defa ziyarete geldiğini belirterek, "Böyle yağmurlu havada İzmir'in en uzak ilçelerinden coşku ile buraya gelen tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Teşkilat mensuplarından özür diliyoruz. Aslında İl binası önünde programı yapacaktık, ancak yağışlı hava nedeniyle sizi buraya almak zorunda kaldık. Kimsenin soğukta kalmasını, hasta olmasını istemedik" dedi. Daha sonra Nihat Zeybekci'nin adaylığına değinen Şengül, "İzmir'in kaybedecek zamanı yok. İzmir'in sorunları birikti, dağ gibi oldu. İzmir'i bilmeyen tanımayan kişilere teslim etmek yerine, kendini ispatlamış, belediye başkanlığı, bakanlık yapmış, İzmir'de iş adamı olarak uzun süredir çalışan, en fazla vergi verenler listesinde olan Nihat Zeybekci için tüm teşkilatlarımızla, üyemizden il başkanımıza kadar tek yumruk olacağız. Hedefimiz İzmir'i kazanmak, kentin mahrum olduğu hizmetleri getirmek. Artık olumsuzluk yok" diye konuştu.Konuşmaların ardından program sona erdi.PANKART VE DÖVİZLER HAZIRLANDINihat Zeybekci'nin programı için hazırlanan salon, pankartlarla donatıldı. Pankartların üzerinde 'Tevazu, samimiyet ve gayret ile önce millet, önce memleket', 'Ege denimce zeybek, İzmir denince Zeybekci gelecek akla', 'Nihat Zeybekci, gönül belediyeciliği için geliyor' ifadeleri yer aldı. Salondaki kalabalık, davul zurna eşliğinde Zeybekci'nin gelmesini bekledi. Yine bazı partililer, üzerinde 'Nihat Zeybekci, gönül belediyeciliği için geliyor' yazılı dövizler taşıdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Nihat Zeybekci'nin katıldığı toplantıdan görüntü-Zeybekci'nin konuşması-Salondan detay ve genel görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,================================FIRTINA NEDENİYLE BALKONDAN UÇAN YATAK, SOKAKTA YÜRÜYEN KİŞİNİN ÖNÜNE DÜŞTÜÇANAKKALE'de gün boyunca etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle evin balkonundaki yatak, kaldırımda yürüyen bir kişinin önüne düştü. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüde, önüne düşen yatağı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan kişinin, yoluna devam ettiği görülüyor.Olay, saat 15.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Eski Havra Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın 3'üncü katındaki evin balkonundaki yatak kuvvetli fırtına nedeniyle demirlerini aşarak kaldırımın üzerine düştü. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, yatağın üzerine düşmesinden son anda kurtuldu. Yaşanan olay bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, önüne düşen yatağı görünce kısa bir süre şaşkınlık yaşayan kişi, daha sonra aldırış etmeden yoluna devam etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Kaldırımda yürüyen bir kişinin önüne düşen yatağın güvenlik kamerası görüntüsü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,==============================TRABZON'DA BELEDİYE OTOBÜSÜNE TIR'IN ÇARPTIĞI KAZA KAMERADATRABZON'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, belediye otobüsüne yandan çarptı. Kazada otobüsteki yolcular sağa sola savruldu. O anlar kameraya yansıdı.Kaza, Ortahisar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet U.'nun kullandığı 34 KP 1177 plakalı TIR, sürücüsü öğrenilemeyen 61 BEJ 472 plakalı belediye yolcu otobüsüne yandan çarptı. Kazada, otobüsteki 8 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza anı, belediye otobüsünün kamerasına yansıdı. O anlarda yolcuların otobüs içerisinde sağa sola savruldukları görülüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKaza anıHaber: Fatih TURAN TRABZON-DHA===============================ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTUTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde üç katlı binanın çatı katında çıkan ve panik yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, diğer katlara sıçramadan söndürüldü.Yangın, Şeyhsinan Mahallesi Defne Sokak üzerinde bu akşam saatlerinde meydana geldi. Üç katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Havanın da rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede çatı katını sardı. Bina sakinleri ve mahallede panik yaratan yangına, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatırken, alevler itfaiye ekiplerini çalışmasıyla diğer katlana sıçramadan kontrol altına alındı.Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yanan evden detaylar-Alevlerden detaylar-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Polisin önlem alması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), -==================ATA DEMİRER: 01 PLAKA FİLMİMİZE UĞURLU GELECEKATA Demirer'in yazıp, başrolde oynadığı, Kıvanç Baruönü'nün yönettiği Hedefim Sensin filminin ilk ve özel gösterimi Adana'da yapıldı. Gösterime filmde başrollerini paylaşan Ata Demirer, Demet Akbağ ve Erkan Can ve yönetmen Kıvanç Baruönü katıldı. Demirer, 01 plakanın filmlerine uğurlu geleceğini söylediGÜNEY'DEKİ ŞEHRİMİZDEN BAŞLAMAK İSTEDİKMerkez Seyhan ilçesindeki bir AVM'de bulunan sinemada gerçekleşen gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ata Demirer, ilk gösterimi Adana'ya sakladıklarını ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Filmin baş karakterlerinden Zekeriya Taştan'ın, Güneydoğu mutfağı üzerine meraklı ve kendince uzman biri olduğunu anlatan Demirer, "Doğal olarak biz de gösterime güneyden başlamak istedik. Ayrıca ben Adana'ya gelmeyeli yaklaşık 12 yıl oldu ve daha önceki filmlerin hiçbirinin galasında Adana'ya gelmek kısmet olmadı. Gönül borcumuzu ödeyelim dedik ve geldik. 01 plaka uğurlu gelecek diye düşünüyorumö diye konuştu. Tecrübeli oyuncu Demet Akbağ ise tüm oyuncu kadrosuyla ilk gösterimi Adana'da yapmaya karar verdiklerini ve kendilerinin de filmi ilk kez Adanalı seyirciyle birlikte izleyeceklerini söyledi.Film gösterimi başlamadan önce sinema salonunda bulunan seyircilerle kısa bir sohbet eden ekip, daha sonra izleyicilerle birlikte filmi izledi. Film sonrası izleyiciler uzun süre film ekibini ayakta alkışladı.Görüntü DökümüFilm ekibinin film afişi önünde fotoğraf çekimiAta Demirer, Demet Akbağ, Erkan Can, Kıvanç Baruönü ile röportajFilm ekibinin gösterimin yapıldığı salona girişiAta Demirer'in salonda izleyicilere hitap etmesiFilm ekibinin izleyicilerle foto çekilmesiSÜRE: 03'38ö BOYUT: 406 MBHaber- Kamera: Can ÇELİK-Nuri PİR==============================