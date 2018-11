Dha Yurt Bülteni 19

30 Kasım 2018 Cuma 22:10



BAKAN VARANK: KURŞUNLU HAN'IN RESTORASYONUYLA FETÖ İZLERİNİ DE SİLMİŞ OLUYORUZ - (2)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaretler ve açılış yapmak üzere geldiği Manisa'da, Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, "Amacımız, varsa sorunları en kısa sürede, muhataplarımızla fikir alışverişi içinde gidermek. Aslında tam da bu yeni dönemin ruhunu yansıtacak şekilde, bürokratik engelleri en aza indirip, taraflar için kalıcı ve verimli çözüm önerileri getirmenin peşindeyiz" dedi.Bakan Varank, basına kapalı olarak gerçekleşen fabrika ziyaretlerinin ardından, MOSB Konferans Salonu'nda iş adamlarıyla bir araya geldi. Bakan Varank'a TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, komisyon üyesi milletvekilleri ve Manisa Valisi Ahmet Deniz eşlik etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerel dinamiklerin nabzını tutmak amacıyla çıktığı il ziyaretlerinin beşincisini Manisa'ya gerçekleştirdiğini belirtti. Bakanlık bürokratlarıyla birlikte sorun ve taleplere yerinde çözüm aradığını kaydeden Bakan Varank, organize sanayi bölgesinde sanayicilerle buluştu. Amaçlarının, varsa sorunları en kısa sürede gidermek olduğunun altını çizen Varank, "Bu yeni dönemin ruhunu yansıtacak şekilde, bürokratik engelleri en aza indirip, taraflar için kalıcı ve verimli çözüm önerileri getirmenin peşindeyiz" dedi.YENİ DÖNEMİN RUHUBakan Varank, burada yaptığı konuşmada "Yerel dinamiklerin nabzını tutmayı çok önemsiyoruz. Bu kapsamda Manisa beşinci durağımız oldu. Bugüne kadar Ankara, Gaziantep, İstanbul ve Bursa'da sanayicilerle bir araya geldik. Bu toplantılarda ilgili bürokratlarımla birlikte sorun ve taleplere yerinde çözüm arıyoruz. Amacımız, varsa sorunları en kısa sürede, muhataplarımızla fikir teatisi içinde gidermek. Aslında tam da bu yeni dönemin ruhunu yansıtacak şekilde, bürokratik engelleri en aza indirip, taraflar için kalıcı ve verimli çözüm önerileri getirmenin peşindeyiz." dedi.REEL KESİM GÜVENİNDEKİ ARTIŞVarank, Türkiye ekonomisinin, sanayicilerin de desteğiyle güçlenip emin adımlarla yoluna devam edeceğini belirterek, "Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi açıklandı. Ekonomideki beklentiler iyiye gitmeye başladı. 3 aydır düşme eğiliminde olan endeks, bu ay yüzde 9,1'lik bir artışla önemli bir toparlanmaya işaret etti. Toparlanmada en temel faktörse, reel kesim güvenindeki artış oldu. Bu artış eğiliminin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam etmesini çok önemsiyoruz. Dolayısıyla, sanayicinin üzerindeki ilave yükleri azaltmaya ve üretken yatırımları teşvik etmeye tüm gücümüzle devam edeceğiz." diye konuştu."MANİSA'DA İLK 10 GURURU"Manisa'nın ihracatta ilk 10'da olmasının gurur vesilesi olduğunu vurgulayan Varank, "Yılın ilk 10 ayında geçtiğimiz seneye göre yüzde 14'lük bir ihracat artışıyla, Türkiye ortalamasının oldukça üzerine çıktınız. Daha da önemlisi, hemen hemen her sektörde ihracat yapabilen ve bu ihracatı yüksek teknoloji yoğunluğuyla gerçekleştiren bir sanayi altyapısına sahipsiniz. Bu performans, diğer illere de örnek olacak nitelikte. Hiç kuşkusuz bu başarıda Ar-Ge ve yenilikçiliğe verilen önemin payı büyük.ö değerlendirmesinde bulundu."YENİLİKÇİ EKO-SİSTEME KATKI"Varank, bakanlığı tarafından desteklenen ve 2017'de faaliyete geçen Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 84 firma faaliyet gösterdiğini kaydederek, bölgenin faaliyete geçişinden itibaren bölgede faaliyet gösteren firmalar yaklaşık 3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yine ilimizde Bakanlık desteklerinden faydalanan 27 Ar-Ge merkezi bulunuyor. Bu merkezler, hem katma değerli üretim hem de nitelikli istihdama katkı açısından Manisa ve çevre illerin yenilikçilik eko-sistemine çok büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı."BAŞARI TESADÜF DEĞİL"Varank, sözlerine şöyle devam etti: "TÜBİTAK Ar-Ge desteklerinden 505 proje faydalandı ve bu projelere 113 milyon liralık hibe desteği sunuldu. İl ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ'lerimizi de unutmadık. 2003-2017 yılları arasında 4 bin 287 işletmeye 40 milyon liralık destek verdik. Yine aynı dönemde 12 bin 955 işletmeye 54 milyon liralık kredi finansman desteği sunarak, 460 milyon tutarında bir kredi hacmi oluşturduk. Manisa, yatırım teşviklerinden de oldukça etkin bir şekilde faydalandı. Bugüne kadar verilen belge sayısına göre ilimiz Türkiye genelinde onuncu sırada. İmalat ve enerji başta olmak üzere; farklı sektörlerde düzenlenen 842 teşvik belgesiyle 16 milyar 350 milyonluk sabit sermaye yatırımı desteklendi. Yine bu yatırımlar sayesinde 27 bin 506 kişiye yeni iş imkanları oluşturuldu. Dolayısıyla, üretim ve ihracattaki kaydettiğiniz başarı tesadüf değil.""KUŞKUNUZ OLMASIN"Sanayicilerin girişimci ruhunun ve bakanlığı tarafından sunulan desteklerle birleştiğini ve Manisa'yı önemli bir üretim merkezi haline getirdiğini anlatan Varank, "Tabi bu elimizdekilerle yetineceğimiz anlamına gelmiyor. Manisa'nın mevcut potansiyelini daha da ileri taşımayı arzuluyoruz. Bu amaçla karşınızdayız. Her türlü görüş ve önerinizi büyük bir titizlikle takip edeceğimizden kuşkunuz olmasın." dedi.Bakan Varank'ın konuşmasının ardından, programın geri kalan iş dünyasındaki insanlarla soru cevap şeklinde tamamlandı. Bakan Varank, buradan sonra basına kapalı olarak gerçekleşen AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Bakan Varank'ın OSB Konferans Salonu'ndaki görüntüsüBakan Varank'ın konuşmasıSalon içerisinden genel görüntüCemil SEVAL/MANİSA-======================================ÇANAKKALE'DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİÇANAKKALE'de, bazı kişilerden zorla para aldıkları ve esnafa baskı uygulayarak iş yerlerini almaya çalıştıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik polis operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, esnafa baskı ve tehdit uygulayarak iş yerlerine sahip olmaya çalıştıkları, bazı kişilerden zorla para aldıkları, vermeyenleri ölümle tehdit ettikleri iddia edilen organize suç örgütü üyelerini takibe aldı, teknik takip başlattı.Polis, İdris Çaylak liderliğindeki, Erol Bingöl, Erhan Bingöl, Tarık Gök, Naif Coşkun, Murat Aksöz ve Ahmet Askar'ın il merkezinde işyerlerinin olduğunu belirledi. Operasyon için harete geçen ekipler, önce şüpheliler Ahmet Aksar ve Erhan Bingöl, bir esnaftan seri numaraları alınmış parayı zorla aldığı sırada suçüstü yakaladı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şikayetçilerin ifadeleri sonrasında aynı grup içerisinde birlikte hareket ettikleri tespit edilen şüpheliler İdris Çaylak Erol Bingöl, Tarık Gök, Naif Coşkun ve Murat Aksöz de 27 Kasım günü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından da bugün adliyeye sevk edilen 5 kişi de tutuklanarak, cezaevine gönderildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜEmniyet Müdürlüğü'nden görüntü.Şüphelilerin Emniyetten çıkarılmasından görüntü.Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,====================================HAFİF TİCARİ ARAÇ, PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALIKÜTAHYA'da kontrolden çıkan hafif ticari araç önce orta refüjdeki ağaca, ardından park halindeki 3 otomobil ile bir kamyona çarptı. Bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada sürücü Erdal Koçak yaralanırken yanında oturan arkadaşı Ferdi Coşkun hayatını kaybetti.Kaza akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'nde meydana geldi. Tavşanlı istikametine gitmekte olan Erdal Koçak yönetimindeki 43 ST 793 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda kontrolden çıkarak önce orta refüjdeki bulunan ağaca, ardından savrularak park halinde duran 3 otomobile ve kamyona çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Erdal Koçak yaralandı, yanında oturan arkadaşı Ferdi Coşkun ise olay yerinde öldü. Yaralı sürücü ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın araçlara çarpması ve kazadan saniyeler öncesinde 3 yayanın yolun karşısına geçmesi yer alıyor.Görüntü dökümüKaza yerindeki araçların görüntüsüKazazedelerin yakınlarının olay yerindeki görüntüsüKaza anı güvenlik kamera görüntüsüÖlen Ferdi Coşkun un sağlık fotosuHaber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,-================================AĞRI'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 19 YARALIAĞRI'nın Patnos ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.Kaza, saat 19.00 sıralarında Patnos ilçesinin Dedeli Beldesi mevkiinde meydana geldi. Bayram Tozun yönetimindeki 04 P 5678 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Van-Patnos arası yolcu taşımacılığı yapan Pınaşya Turizm'e ait yolcu otobüsündeki 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine Olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Olay yeri-Hastane içindeki kalabalık-Güvenlik kuvvetleri hastaneyi boşaltmaya çalışaması-Yaralının sedye ile taşınmasıHaber-Kamera: Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı),====================================KÜTAHYA'DA 2 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİKÜTAHYA'da silah ticareti yaptığı öne sürülen Enis A.'nın evinde ve otomobilinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ile 31 gram esrar maddesi ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir restoranda çalışan Enis A.'nın oturduğu Fuat Paşa Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada 31 gram esrar maddesi buldu, Enis A.'nın evinin önüne park ettiği otomobilde ise 2 adet 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Enis A. ile evinde kalan kız arkadaşı G.K. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.Görüntü dökümü:-Ele geçirilen tabanca ve esrar maddesinin görüntüsü,-Evin dışından,-Otomobilin görüntüsü,-Gözaltına alınanlardan Enis A.'nın Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi,-Ele geçirilen silah ve uyuşturucunun çekilen görüntüsü bulunuyorHaber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/ DHA==========================='BENİ CUMA NAMAZINA GÖTÜR' DİYEN ÇOCUĞA VALİDEN SÜRPRİZORDU Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve birlikte cuma namazına gitmeyi öneren ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Tolgacan Zorlu'ya sürpriz yaptı. Okula giden Vali Yavuz, makam aracına aldığı çocukla cuma namazına, ardından da yemeğe gitti.Haki Yener İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Tolgacan Zorlu, sosyal medya üzerinden ulaştığı Ordu Valisi Seddar Yavuz'a, 'Bir cuma günü beni de cuma namazına götürür müsünüz lütfen' isteğinde bulundu. Okula giden Vali Yavuz, makam aracına aldığı çocukla cuma namazı için Ulu Cami'ye gitti. Vali Yavuz, cuma namazı sonrası ise çocukla birlikte yemek yedi.İlk defa böyle bir taleple karşılaştığını ve kendisi içinde sürpriz olduğunu belirten Vali Seddar Yavuz, "Tolgacan'ı okulundan alarak birlikte cuma namazı kılma talebini yerine getirdik. Bizim işimiz gönüller almak, gönüller yapmak, insanlarımıza değerli olduğunu hissettirmektir. Sosyal medyadan bizlere ulaşan vatandaşlarımıza elimizden geldiğince cevap vermeye istek ve taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün Tolgacan'ın yüzündeki tebessümün sebebi olabildiysek ne mutlu bize" dedi.Tolgacan Zorlu ise, "Beni kırmayarak talebimi yerine getiren ve beni çok mutlu eden vali amcaya teşekkür ediyorum" diye konuştu.-Görüntü Dökümü-Vali Seddar Yavuz ve Tolgacan Zorlu'dan görüntü-Valinin açıklaması-Maka aracıyla giderken görüntü-Namaz çıkışı görüntü-Yemek yerken görüntü.Süre: 2.06 dk. Boyut: 300 MBHaber: Nedim KOVAN - ORDU/DHA============================BODRUM'DA GÜN BATIMI HAYRAN BIRAKTIMuğla'nın Bodrum ilçesinde gün batımı anlarında yaşanan renk cümbüşü büyüledi.Bodrum'da dün yaşanan sel felaketinin ardından bugün hayat normale dönerken, gün batımı anlarında oluşan renk cümbüşü izleyenleri büyüledi.Yağmur bulutlarının arkasından batan Güneş seyri hoş bir görüntü oluştururken, ilçenin manzarasıyla ünlü tarihi yel değirmenlerinin bulunduğu bölgede kartpostallık görüntüler oluştu. Değirmenler mevkiine gelen vatandaşlarda bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirirken, yağan yağmur sonrası oluşan su birikintileri de manzaraya farklı bir güzellik kattı.Görüntü Dökümü-Değirmenler bölgesinden genel görüntü-Fotoğraf çeken vatandaşlardan görüntü-Bodrum kalesinden görüntüMehmet Can MERAL/ BODRUM - MUĞLA