Dha Yurt Bülteni -19

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:01



05 Aralık 2018 Çarşamba 18:01

ERZİNCAN'DA 700 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ (1)Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy Van'dan batı illerine götürülmek üzere hareket halinde olan TIR'ın il girişinde durdurulduğunu ve içerisinde 700 kilo eroinin ele geçirildiğini açıkladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜEroinin görüntüsüİmha edilmesiCoşkun MENEK/ ERZİNCAN,=============================ARKEOLOJİK SİT ALANINA TAŞ OCAĞI İZNİ YARGIYA TAŞINDIArtvin'in Şavşat ilçesindeki Meydancık ve Sebzeli köylerinde yapımı planlanan kalker ocağı ve su çevrim regülatörü projeleri için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir' kararı, yargıya taşındı. Dava süresince 1'inci derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek, korumaya alınan ve Carishev Kalesi bölgesini de kapsayan alandaki kalker ocağında yapılacak patlatmaların tarihi kaleye zarar vermesinden endişe ediliyor. Bilirkişi raporlarında da dikkat çekilen tehlike için 'Patlatmalar nedeniyle kale yıkılabilir' denildi.Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Şavşat ilçesindeki Meydancık ve Sebzeli köylerinde yapılması için kalker ocağı ve su çevrim regülatörü projeleri planlandı. Kalker ocağından çıkarılacak maden ile su çevirme projesinin malzemesinin hazırlanmasını içeren çalışmayla bölgedeki doğal yapıya ve tarihsel değerlere zarar verileceğini, kesilecek 25 bin ağaç türü nedeniyle ekosistemin etkileneceğini savunan yöre halkı, projelerin önünü açan 'ÇED gerekli değildir' kararına karşı Rize İdare Mahkemesi'ne iptal davası açtı. Başvuru, Rize İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nce yapılan itiraz başvurusu sonucu yerel mahkeme kararı bozuldu. Bölgede bilirkişi keşfi yapılması kararlaştırıldı.'KALE YIKILABİLİR'Dava sürerken, Erzurum Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nca tarihsel varlık olarak saptanan aynı bölgedeki Carishev Kalesi, 1'inci derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek, korumaya alındı.Bilirkişi keşfi sonrası hazırlanan raporda; proje sahasının flora ve fauna ile jeolojik bilgiler bakımından yüzeysel olarak irdelendiği, çevresel etkilerin eksik bırakıldığı, projenin oluşturacağı olumsuz sonuçların azaltılması ya da giderilmesi ile ilgili ayrıntıların gerçek dışı olduğu ve yeterli yapılmadığı belirtildi. Raporda, kalker ocağında yapılacak patlatmaların tarihi Carishev Kalesi'ne zarar verebileceği kaydedildi. Bilirkişi raporlarında da dikkat çekilen tehlike için 'Patlatmalar nedeniyle kale yıkılabilir' denildi.DURUŞMADA TARAFLAR DİNLENDİRize İdare Mahkemesi'nde bugün görülen davanın duruşmasına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile valilik temsilcileri ve avukatlar katıldı. Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı avukat Halis Yıldırım, davayı açmaktaki haklılıklarının bilirkişi raporları ile ortaya konulduğunu belirterek, iptal kararı verilmesini istedi. Duruşma, taraftarın dinlenmesinin ardından sona erdi. Mahkeme heyeti, kararını ilerleyen günlerde açıklayacak.'KORUNMASI GEREKEN VARLIĞIN YANINDA DİNAMİT PATLATILIR MI?'Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı Yıldırım, "Yöre halkı, doğasını ve tarihsel değerlerini korumaya çalışıyor. Bu koruma çabası olmazsa arkeolojik sit alanı olan bir yerde açılacak kalker ocağı ile tarihi Carishev Kalesi yok olabilir. Bu kale, dava süresince Erzurum Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nca tarihsel varlık olarak saptandı ve koruma altına alındı. Devletin koruması gereken bir varlığın yanında dinamit patlatılır mı? Yüzde 70 ağaç varlığından oluşan bir ormanlık arazide taş ocağı açılmasına nasıl izin verilebiliyor? Kamu arazileri deyim yerindeyse 'Yağma Hasan'ın böreği' olarak mı görülüyor? Doğayı yok edecek bu projelerden vazgeçilmelidir" dedi.CARİSHEV KALESİArtvin'in Şavşat ilçesinde Orta Çağ'dan kalma Carislev Kalesi'nin, 1850'li yıllara kadar kullanıldığı biliniyor. Bölgede egemen olan Hristiyan Gürcü Bagratlı Beylikleri'ne ait kale, 1554 yılında Osmanlı Devleti idaresine geçti. Ocaklık ve yurtluk sisteminin 1850'de kaldırılmasının ardından terk edilen kalenin, 1878'deki Osmanlı- Rus Savaşı'ndan sonra 43 yıl devam eden Rus yönetimi zamanında da herhangi bir amaçla kullanılmadığı biliniyor.Görüntü Dökümü--------(ARŞİV)Belediye rapor sunulmasıMeydanda toplanmaPankart detaylarıHalis Yıldırım'ın açıklamasıHalay çekilmesiHaber-Kamera Nurbay USTA, ARTVİN================SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPARKEN KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİTekirdağ'da otomobiliyle seyir halinde olan Oktay Koç, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, otomobilin kırmızı ışıkta duran otomobile çarptığı anları görüntüledi.Tekirdağ'da yaşayan Oktay Koç, Atatürk Bulvarı üzerinden Malkara istikametine seyir halindeyken, cep telefonu ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı yapmaya başladı. Vali Konağı, kavşağında kırmızı ışıkta duramayan bir araç hızla gelerek öndeki araca çarptı. Bu anlar ise canlı Koç'un sosyal medya üzerinden yaptığı yayına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kırmızı ışıkta duran bir ticari taksiye hızlı bir şekilde arkadan gelen ve duramayan bir araç çarpıyor. Arkası havaya kalkan araç yan yattıktan sonra tekrar yola düz şekilde düşüyor.Koç, sosyal medya hesabından görüntüleri, "Dün gece saat 01.40 da Tekirdağ sahil yolundaki ışıklarda arkadan gelen araba duran 2 arabaya fena arkadan çarptı. Bizde taksinin hemen arasındaydık. Bizi teğet geçti" notuyla paylaştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Koç'un aracında yolu çekmesiIşıkta duran otomobillerHızla gelen otomobilin araçlara çarpmasıOlay yerinden detaylarHaber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,=====================60 METRE YÜKSEKLİKTEKİ VİNÇ ÜZERİNDE NAMAZ KILDITekirdağ'da belediyenin katlı otoparkında çalışan operatör, yerden 60 metre yükseklikteki vinç üzerinde namaz kıldı.Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde yapımı süren belediyenin katlı otopark inşaatında kule vinç operatörü olarak çalışan işçi, öğlen ezan sesini duyunca, içinde bulunduğu vinci, önünde bulunan Rüstempaşa Camisi'ne doğru yöneltti. Yerden yaklaşık 60 metre yükseklikteki işçi, seccadesini serdikten sonra namazını kıldı. İşçi, namazın ardından vincin yönünü yeniden çevirip, çalışmaya devam etti.Görüntü Dökümü---------------------------60 metre yükseklikteki kuleden detaylar-Vincin tepesinde namaz kılan öperatör-İşçinin namaz kılmasından detaylar-Bölgeden detay görüntülerHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,===============================KARABÜK VALİLİĞİ, VARİLDEN YAYILAN GAZLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTIKARABÜK Valiliği, Yenice ilçesindeki sanayi sitesinde kaynak makinesiyle kesilen bir varilden yayılan maddenin, karbonmonoksit ve sülfür olduğunu, varilden alınan numunelerin TÜBİTAK'a gönderildiğini belirterek, yayılan ağır kokudan etkilenerek hasteneye kaldırılan 20 kişinin taburcu edildiğini bildirdi. Yenice Sanayi Sitesi'nde dün meydana gelen olayda, kaynak makinesi ile bir kısmı kesilen varilde bulunan kimyasal maddenin etrafa yayılması sonucu boğaz yakan ağır bir koku meydana geldi. Kokudan etkilenen 20 kişi hemen hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaptıkları ölçümlerde varilden sızan gazın yüksek oranda karbonmonoksit ve sülfürik asit olduğunu belirledi. Varilin üzeri toprakla örtüldü. Varilin imha edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne haber verildi.Karabük Valiliği bugün konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Varilden alınan numunenin incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderildiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:"Yenice ilçemizde hurdacılık mesleği ile iştigal eden bir vatandaşımızın işi ile ilgili her tarafı kapalı silindir bir yapıyı kesmeye başladığı sırada içinden çıkan ve ne olduğunu bilmediği beyaz renkli yapışkan keskin kokulu bir sıvıdan rahatsız olup şüphelenerek durumu yetkililere bildirmesi üzerine Valiliğimiz ilgili kurumları olaya derhal müdahale etmiştir. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay mahallinde çalışan ve orada bulunan vatandaşlar uzaklaştırılarak emniyet şeridi çekilmiş ve emniyet tedbirleri alınmıştır. Karabük İl Acil Afet Durumu Müdürlüğü KBRN ekipleri tam teçhizatlı olarak 16.55'te olay yerine intikal etmişler ve gaz ölçüm detektörü ile gerekli ölçüm ve değerlendirmelere başlamışlardır. Bu ölçüm ve değerlendirmede bahse konu silindir yapının 20 metre etrafında karbonmonoksit ve sülfür hassasiyeti olduğu, 20 metre dışında herhangi bir bulguya rastlanılmadığı tespit edilmiştir. Karabük Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bahse konu sıvıdan TÜBİTAK kurumuna gerekli analizleri yaptırmak üzere ilgili numuneleri almıştır. İl Sağlık Müdürlüğü'nce başta sanayi sitesi çalışanlarından 20 vatandaşımız Yenice Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçirilmiş 16 vatandaşımızda herhangi bir bulguya rastlanılmadığından taburcu edilmiş, 4 vatandaşımız ise, mide bulantısı şikayeti belirtmesi üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Olayı öğrendikten sonra kendi durumundan şüphelenen 25 vatandaşımız Yenice Devlet Hastanesi'ne müracaat etmiş, hiçbir kimyasal bulguya rastlanılmadığından taburcu edilmiştir. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce 4 vatandaşımız ile ilgili gerekli muayene ve kontroller gerçekleştirilmiş herhangi bir bulguya rastlanılmadığından taburcu edilmiştir. Yapılan tetkiklerde olay yerinde bulunan ve rahatsızlık hisseden vatandaşlarımız ile ilgili sağlık açısından herhangi bir problem ile karşılaşılmamış olup, konu ile ilgili gerekli güvenlik tedbirleri devam etmektedir."Bülent DİKTEPE/KARABÜK,========================VALİ ŞİMŞEK'TEN ÇIĞ ALTINDAKİ DAĞCIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: STRATEJİ BELİRLEYECEĞİZNİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken, pazar günü üzerine çığ düşen dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına, hafta sonu havanın düzelmesiyle tekrar başlanacağını söyledi. Vali Şimşek, "Dün ara vermiştik. Hafta sonu havanın tekrar düzeleceğini umut ediyoruz. Strateji belirleyeceğiz" dedi.Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında; Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, AFAD İl Müdürü Şevki Türk, AKUT İl Temsilcisi Nedim Urcan, Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz ve profesyonel dağcı Arif Öztürk toplantı yaptı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken, pazar günü üzerine çığ düşen dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına, hafta sonu havanın düzelmesiyle tekrar başlanacağını söyledi. Şimşek, "Kayıp dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına dün itibarıyla ara vermiştik. Çünkü bölgede hem hava şartları kötüleşmişti hem de arama kurtarma ekibi için ikinci bir çığ tehlikesi söz konusuydu. Biz çalışan ekibin güvenliğini de düşünmek durumdayız. Bu bağlamda aramalara ara verdik. Bu hafta sonu havanın tekrar düzeleceğini umut ediyoruz. Bu toplantıda da bu hafta sonu başlatacağımız arama çalışmalarının yöntemini belirleyeceğiz, stratejisini belirleyeceğiz. Kimlerle çalışabiliriz, hangi noktaya yoğunlaşabiliriz; bunların planlamasını yapacağız. Ümit ediyorum ki bu çalışmanın neticesinde kayıp dağcımız Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşabiliriz" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------------------------Toplantıdan detay görüntü-Vali Yılmaz Şimşek'in açıklamasıSÜRE: 01'20" BOYUT: 85 MBHaber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,===============================MERSİN'DE OKULLAR TATİLMERSİN'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 6 Aralık Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada. "Kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06 Aralık 2018 Perşembe günü ilimiz genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarda da vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi.MERSİN, -================================