Dha Yurt Bülteni -19

12 Aralık 2018 Çarşamba 22:15



12 Aralık 2018 Çarşamba 22:15

SOMA'DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 7 YARALI, 3 İŞÇİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR (2-YENİDEN)MANİSA'nın Soma ilçesinde, kömür madeninde göçük meydana geldi. İşçilerden 7'si kurtarılıp hastaneye kaldırıldı, 3 işçinin ise göçüğün arkasında oldukları ve ocak içindeki kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Olay, akşam saatlerinde Soma Kömür İşletmeleri'ne bağlı Işıklar Madeni'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen göçük sonucu işçiler ocak içerisinde yaralandı. Yaralı işçilerden 7'si kurtarılıp ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu arada 3 işçinin ise göçüğün arkasında bulundukları ve ocak içindeki kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Hastanenin acil servis kapısı önünden detaylarHaber-Kamera: Taylan YILDIRIM-Şevket YILMAZ/SOMA ( Manisa ),====================================GAZİANTEP'TE, YILDIRIM İSABET EDEN PETROL BORU HATTINDA SIZINTI (1)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, yıldırım isabet eden petrol boru hattındaki sızıntı nedeniyle bazı evler boşaltıldı. Ekipler boru hattında onarım çalışması başlattı.Akşam saatlerinde Nurdağı ilçesine bağlı Gökçedere Mahallesi'ndeki BOTAŞ'a ait petrol boru hattına iddiaya göre yıldırım isabet etti. Hasar gören hattan dışarı püsküren ham petrol araziye ve mahalledeki bazı evlere sızdı. Sızıntı ile beraber oluşan koku mahallelileri tedirgin etti. İhbar üzerine bölgeye BOTAŞ, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 180 haneli mahalledeki 34 ev, petrol sızıntısı tespit edilerek tahliye edildi. Mahallede önlem alan ekiplerin petrol boru hattındaki onarım çalışmaları devam ediyor.Yere akan patrolEkiplerin çalışmasıPetrolün biriktiği alanBelediye Başkanı Mehmet Yıldırım'ın konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Kadir ÇELİK/NURDAĞI ( Gaziantep ),========================================ANESTEZİDE 'AZOT' VERİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN EGE, YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORİZMİR'in Torbalı ilçesinde, göz ameliyatı olmak için Torbalı Devlet Hastanesi 'ne götürülen 5.5 yaşındaki Ege Avcı'ya, anestezi sırasında oksijen yerine azot verildiği ileri sürüldü. Küçük çocuk yaşam mücadelesi verirken, ailesi sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hastane yetkilileri ise hatanın tamirden gelen cihazın bağlantılarının yanlış yapılmasından kaynaklandığını öne sürüp, firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunurken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattı.Torbalı'da yaşayan ve bir tekstil fabrikasında çalışan İpek Yeşilçam (24) ve bir süre önce boşandıkları öğrenilen eşi Ünal Avcı, geçen 10 Aralık 'ta, gözlerinde şaşılık bulunan tek çocukları Ege'yi ameliyat için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. İddiaya göre, anestezi sırasında oksijen yerine azot verilen küçük Ege, fenalaştı. Doktorlar, kalbi durduğu belirlenen çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Duran kalbi çalıştırılan çocuk İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi 'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan küçük Ege'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Oğlu yaşam mücadelesi veren Ünal Avcı, soluğu Torbalı Cumhuriyet Savcılığı 'nda alıp, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık, soruşturma başlattı.SAVCILIK HER İKİ İDDİA İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTITorbalı Devlet Hastanesi yetkilileri ise hatanın bir süre önce tamire giden cihazın bağlantılarının hatalı yapılması nedeniyle hastaya oksijen yerine azot verildiğini ileri sürüp, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık her iki suç duyurusu ile ilgili de soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekibi, hastanede ve bağlantıları hatalı yapıldığı ileri sürülen cihazda incelemelerde bulundu.ANNE: BU İŞİN PEŞİNİ ASLA VE ASLA BIRAKMAYACAĞIMOğlundan gelecek iyi bir haberi bekleyen gözü yaşlı anne İpek Yeşilçam, "Ortada bir ihmal var. Bu işin peşini asla ve asla bırakmayacağım. Sorumlular bulunup adalet karşısında hesap versinler. Çocuğum şu an yoğun bakımda acı çekiyor. Herkesin duasını bekliyorum" dedi.BAŞHEKİM: ÇOK YÖNLÜ İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDITorbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Şenol Topçu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle kendilerinin de üzgün olduğunu belirtip, "Çocuğumuzun sağlığına kavuşması için tedavi sürüyor. Yakından takip ediyoruz. Bu konuda aileyi de bilgilendiriyoruz. Çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Adli makamlara durumu ilettik. Bir ihmal veya kusuru olan firma çalışanı ya da bizim çalışanımız varsa gereği yapılacaktır. Bütün imkanlarımızla çocuğumuzun yanında olacağız" diye konuştu.İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de konu hakkında geniş bir çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve iddiaların araştırıldığını belirtti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Torbalı Devlet Hastanesi'nden detayFotoğrafta küçük Ege ve annesi İpek YeşilcamHaber-Kamera: İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir),=========================================Kazanın ardından çıkan kavgada havaya ateş açıp kaçtıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazanın ardından sürücüler ve araçlarda bulunanlar arasında kavga çıktı. Kuru sıkı tabancası ile havaya 3 el ateş eden sürücü olay yerinden kaçtı.Olay, Ereğli Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Salih K. idaresindeki 34 PK 8426 plakalı işçi servisi ile Onur C.B. idaresindeki 67 DZ 890 plakalı hafif ticari çarpıştı. Araçlar hasar görürken, kazanın ardından araçlardan inen sürücüler arasında tartışma çıktı. Araçlarda bulunanların da tartışmaya katılması ile çıkan kavga sırasında Onur C.B. tabancasını çıkartarak havaya 3 el ateş etti. Onur C.B. olay yerinden kaçarken, işçi servisinde bulunanlar Onur C.B.'nin arkadaşı İsa C.'yi olay yerine gelen polise teslim etti. İşçiler, olay yerinde boş kovan aradı. Polis , Onur C.B.'yi yakalarken, kullandığı kuru sıkı tabancaya el koydu. Onur C.B., Salih K. ve araçlarda bulunanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olaya karıştığı iddia edilen İsa C.'nin polise teslim edilmesiİsa C.'nin polis aracına konulmasıMinibüsteki işçilerin boş kovan aramalarıBulunan boş kovanların kurusıkı olduğunu anlaşılmasıMinibüsün olay yerinden ayrılmasıDetaylarHaber-Kamera: Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK,=====================================