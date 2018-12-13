Dha Yurt Bülteni -19

13 Aralık 2018 Perşembe 18:41



13 Aralık 2018 Perşembe 18:41

Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki saldırı olayı soruşturmasına gizlilik kararıRİZE Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ın yaralandığı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturmada gizlilik kararı allındı.Konuyla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile polis memuru Yiğitcan Köksal'ın yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gizlilik kararı alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Soruşturma çok yönlü olarak devam etmekte olup, soruşturma kapsamında her türlü iddia titizlikle araştırılmaktadır" ifadelerine yer verildi.RİZE-DHA========================Şanlıurfa'nın Suriye sınırına askeri sevkiyatKilis'te geçici görevle bulunan komando birlikleri, Suriye sınırında görev yapmak üzere, zırhlı araçlarla Şanlıurfa'ya hareket etti.Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD'ye operasyon yapılacağı yönündeki açıklamaların ardından bölgeye askeri sevkiyat artırıldı. Kilis'te geçici görevle konuşlu olan Tunceli 4'üncü Komando Tugayı'na bağlı komando birlikleri, zırhlı personel taşıyıcılar ve mayına dayanıklı kirpilerin de olduğu 50 araçlık konvoyla Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Araçların Suriye sınır hattındaki üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Askeri zırhlı araçların geçişiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)===================Devlet Hastanesinde yangın ve yaralı kurtarma tatbikatıOSMANİYE Devlet Hastanesi'nde, olası bir deprem ve sonrasında meydana gelebilecek yangında acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin katılımlarıyla düzenlenen eğitim faaliyetinde, senaryo gereği hastanenin çatı katında mahsur kalan bir yaralı, bağlandığı sedyeyle birlikte ipler kullanılarak yere indirilirdi. Gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı, hasta yakınları tarafından da merakla izlendi.İlk olarak Hastane personellerine yönelik "Afet ve Acil Durum" konulu eğitim semineri gerçekleştirildi. Katılımcılara, afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirler, doğru davranış modelleri, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN), sedye ile yaralı taşıma usulleri, deprem, yangın ve diğer afet türleri hakkında teorik bilgiler verildi. Daha sonra ise İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Yangın söndürme tüplerinin kullanımı ve yangına müdahale dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi edinen hastane çalışanları, daha sonra yakılan ateşi yangın tüpü ile söndürüldü. Eğitim faaliyetinin son bölümünde ise binada mahsur kalan bir yaralının sedye ile taşınması uygulamalı olarak yapıldı. Hastanenin çatı katında ki yaralı, AFAD ve İtfaiye görevlileri tarafından, bağlandığı sedye ile birlikte yere indirildi. Sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen yaralı, başarılı bir şekilde kurtarılmasının ardından tatbikat sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------İtfaiye, ambulans ve UMKE araçlarının gelişi-Afad ve sağlık görevlilerinden detay-Binada mahsur kalan yaralı için iplerin bağlanması-İtfaiye merdiveni ile tahliyelerden detay-Yaralının hastane çatısından sedye ile indirilmesi-Yaralının yere indirilmesi ve sağlık görevlilerinin müdahalesi-Yaralının farklı sedyeye alınmasıBOYUT: 79.9 MB SÜRE: 02'35"Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,======================Sivas MİDDER'den, Fatih Portakal hakkında suç duyurusuSİVAS'ta Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) İl Başkanlığı haber sunucusu Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulunuldu.MİDDER İl Başkanı Aysun Biçer ve beraberindekiler Sivas Adliyesi'ne giderek haber sunucusu Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu. Daha sonra dernek binasında basın açıklaması yapıldı. Dernek Başkanı Aysun Biçer, Fatih Portakal'ın Fransa'da olduğu gibi insanları ayaklanmaya davet ettiğini ileri sürdü. Bir gazetecinin öncelikli vazifesi halkın söylemlerine, taleplerine ve hislerine tercüman olmak olduğunu söyleyen Biçer, "Gazeteci kendisini takip eden kitlenin taleplerini ve sıkıntılarını kaleme almak, yaşanan olumsuzlukların giderilmesinde hem devlete hem millete yardımcı olmaktır. Fatih Portakal'ın açıklamalarında talimatı milletten değil, ülkemizde karışıklık ve kargaşa çıkmasını isteyen kaos gruplarından aldığını görüyoruz. Yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümü sokak protestoları değildir. Fransa'daki sarı yeleklilerin benzer bir hareketini Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir kaç ülkeye sıçramasını istiyorlar. Bizler tıpkı 15 Temmuz'daki gibi sadece devletimizin bekası ve karşılaştığı tehlikelere karşı sokağa çıkmamız gerektiğini savunuyoruz" dedi.Görüntü Dökümü:-Grubun görüntüsü-Dernek başkanının açıklamasıHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,=========================Yayaya çarpan alkollü sürücü, kazayı eşinin üzerine atmaya çalıştıSinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, çarptığı kadının yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Recep A., polislere kazayı eşinin yaptığı yalanını söyledi. Alkolmetreye üflemek istemeyen Recep A., polise direnince gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kavaklık Mahallesi Sosyete Pazarı mevkisinde meydana geldi. Evinden çöp atmak için çıkan Sevilay Beşevli'ye (47), yolun karşısına geçtiği sırada Recep A.'nın kullandığı 67 UA 490 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Beşevli'nin yardımına koşan mahalleli, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Beşevli'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Sevilay Beşevli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.POLİSE DİRENİNCE GÖZALTINA ALINDIKaza yerine gelen polis ekipleri, otomobilin yanındaki çifte, sürücünün kim olduğunu sordu. Alkollü olduğu görülen Recep A., kazayı eşi Buket A.'nın yaptığı yalanını söyledi. Buket A., polisin "Yaya nereden geçiyordu?" sorusuna tutarsız cevaplar verdi. Görgü tanıklarının kazayı Recep A.'nın yaptığını söylemesi üzerine polisler, alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreyi üflemek istemeyen Recep A., polisle tartışmaya başladı. Recep A., direnmeye devam edince gözaltına alındı. Recep A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Buket A. da kaza yerinde sinir krizi geçirdi.EHLİYETİNE EL KOYULUP, PARA CEZASI KESİLDİPolis, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasından da sürücü olduğu belirlenen Recep A.'ya, 'alkolmetreyi üflememek'ten 2 bin, 'ilk kez alkolü araç kullanmak'tan da bin liralık para cezası keserken, ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el koydu. Recep A.'nın, savcılık onayının ardından kan testiyle promil ölçümü için hastaneye götürüleceği öğrenildi.Güvenlik kamerası görüntülerinde; Sevilay Beşevli'nin, otomobilin çarpması ile yola fırladığı, çevredekilerin yardımına koştuğu ve sürücü Recep A.'nın araçtan indiği anlar yer alıyor.Görüntü Dökümü-Kaza görüntü dökümü-Kaza yeri-Yaralı Sevilay Beşevli'nin ambulansa alınması-Recep A.'nın aracı eşinin kullandığını söylemesiBuket A. ile polisin konuşması-Polisin Recep A. ile tartışması-Recep A.'nın polise hamle yaptığı sırada yere düşmesi-Buket A.'nın sinir krizi geçirmesi-Recep A.'nın gözaltına alınmasıSüre: (6.40) Boyut: (1.20)Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),==========================Eskişehir'de kış lastiği denetimiESKİŞEHİR'de polis ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde zorunlu kış lastiği denetimi yaptı.Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış yapan otobüsleri durdurarak, kış lastiği takılıp, takılmadığı ve lastiklerin diş kalınlıklarının uygunluğunu denetledi. Kış lastiği kullanımının 1 Aralık 2018 - 1 Nisan 2019 tarihleri arasında zorunlu olduğunu ve araçlarına kış lastiği takmayan sürücülere 625 lira para cezası uygulandığını söyleyen Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Zafer Aydın, şöyle konuştu:"İlk olarak ülkemizde 2012 yılında resmi gazetede yayınlanmasıyla ülkemizde tescil edilsin, edilmesin yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan tüm araçlarda kış lastiği zorunluluğu getirildi. Otobüs, kamyon ve çekici cinsinden araçların dingillerinde MS sembolü olan veya üzerinde kar işareti olan lastiklerin kullanılması gerekiyor. Bu 01 Aralık-01 Nisan tarihleri arasında zorunlu. Bunu dışındaki minibüs, kamyonet tarzındaki ticari otomobillerde, bütün dingillerde kış lastiği kullanılması gerekiyor. Belirtilen tarihler arasında uyulmaması halinde 625 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılıyor."Kış lastiği hakkında teknik bilgiler veren Komiser Yardımcısı Hakan Biçer de, "Öncelikle kış lastiği neden gereklidir? Yaz lastikleri artı 7 derecenin altında artık normal performans gösteremez. Lastik katılaşmaya başlar ve durma mesafesi uzar. Bu da kazalara neden olabiliyor. Kış lastiklerinde ise gerek kendi özel yapısı gerekse deseninin getirdiği şartlarla bize daha güvenli bir sürüş imkanı sunabiliyor" dedi.Görüntü dökümü:-Şehirlerarası terminalin dışından çekilen görüntü,-Polis ekiplerinin,-Polislerin araçların lastiklerini kontrol etmesi,-Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Zafer Aydın'ın konuşması,-Komiser yardımcısı Hakan Biçer'in kışlık lastik hakkında bilgi vermesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHABoyut: 569.79 MB