Dha Yurt Bülteni - 19

17 Aralık 2018 Pazartesi 01:51



17 Aralık 2018 Pazartesi 01:51

BURDUR'DA EMEKLİ ASTSUBAY EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ- (Yeniden)BURDUR'da emekli astsubay Muzaffer Danış (50), tartıştığı eşi Nilüfer (50) ve kızı Gizem Danış'ı (18) tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Eşi ve kızının yaşamını yitirdiği olayda ağır yaralı halde hastaneye götürülen Muzaffer Danış kurtarılamadı.ÖNCE EŞİ VE KIZINI, SONRA KENDİNİ VURDUOlay, saat 21.30 sıralarında Burç Mahallesi'ndeki Dede Korkut Sokak Özlem Evler Apartmanı 3. Kısım G Blok 3. kattaki dairede meydana geldi. Emekli astsubay Muzaffer Danış iddiaya göre evde eşi Nilüfer Danış ve kızı Gizem Danış ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından eşi ve kızına beylik tabancasıyla ateş açan Muzaffer Danış aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkıştı.Silah sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Nilüfer Danış ve Gizem Danış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumu ağır olan Muzaffer Danış da ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Muzaffer Danış kurtarılamadı. Yapılan inceleme sonrası karı- koca ve kızlarının cenazesi morga konuldu. Haberi alıp hastaneye gelen ailenin yakınları fenalık geçirdi.5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLMUŞMuğla'daki görev yerinden 5 yıl önce emekli olan Muzaffer Danış'ın ailesiyle birlikte Burdur'a yerleştiği belirtildi. 2'si kız 3 çocuk babası olan Muzaffer Danış'ın büyük kızının olay sırasında evde olmadığı, oğlunun ise Kütahya'da öğrenci olduğu kaydedildi. Muzaffer Danış'ın yaz döneminde Muğla'daki bir otelde güvenlik müdürü olarak çalıştığı ve kısa süre önce görevden ayrıldığı belirtildi. Muzaffer ve Nilüfer Danış çiftinin 30 yıllık evli olduğu öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Evin önündeki ambulansEvin girişiDairenin görünüşüApartman dış görünüşEvin önündeki polislerPolis araçlarıNilüfer Danış'ın babası Veli Akçil'in evin önünde bekleyişi ve yukarı bakışıÖldüğünü duyan yakınlarının ağlamalarıCenazelerin cenaze arabasına konulmasıCenaze arabasının gidişiMuzaffer Danış opakHaber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================BARAKADA KARNINDAN SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDUANKARA'da barakada karnından silahla vurulmuş bulunan Mustafa Ataman (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Saat 22.00 sıralarında polisi arayan bir kişi, Altındağ ilçesi Karapürçek semti 281 Cadde ile 292 Sokak kesişiminde, derme çatma barakada yaralı kişi olduğunu söyledi. Barakaya giden polis ekipleri Mustafa Ataman'ı, karnından tabancayla vurulmuş halde yaralı buldu. Sağlık ekipleri tarafından Ankara Hastanesi'ne kaldırılan Ataman, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri, güvercin beslenen barakada ve çevrede inceleme yaptı. Delil niteliğinde bazı bulgulara el konuldu. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözlatına alırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Barakadan görüntüPolis ekiplerinden görüntüOlay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarında görüntüSokaktan görüntüGenel detayHaber: ANKARA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================YÖN LEVHASINA ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDITEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkarak yön levhasına çarpan kamyonetin sürücüsü Rahim Koca (65) yaralandı.Kaza, gece saatlerinde, Malkara Sanayi Sitesi'nin yan yolunda meydana geldi. Rahim Koca yönetimindeki 10 H 2389 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasının direğine çarpıp orta refüje çıktı. Kazada araçta sıkışan sürücü Koca, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sıkıştığı araçtan çıkardığı Koca, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kamyonetin çarptığı ve yolda diğer sürücüler için tehlike yaratan yön levhası çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Sağlık ve itfaiye ekiplerinin gelişi-Yaralıya müdahale-Yaralının araçtan çıkarılıp ambulansa taşınması-Yön levhası ve kamyonet-Ekiplerin tabelayı düzeltmesi-İtafyenin yolu yıkaması-Kamyonetten yola saçılan plastik kasalardan detayHaber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ============================================ÇANAKKALE'DE KONUŞLU SİHA'LAR İLK UÇUŞU YAPTIÇANAKKALE Havalimanı'nda konuşlandırılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 5 adet Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. BAYKAR Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, konuyla ilgili duyuruyu Tweetter hesabından yaptı.BAYKAR Makine tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 Tipi 5 adet SİHA Çanakkale Havalimanı'nda konuşlandırıldı. SİHA'lar ilk uçuş için de bugün Çanakkale Havalimanı'ndan havalandı. Konuyla ilgili açıklamayı ise BAYKAR Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tweetter hesabından yaptı. Bayraktar Tweetter hesabından, test uçuşuna ait görüntülerle birlikte, "Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar TB2 SİHA'ları Çanakkale'de bugün göreve başladı. Öğleden sonra ilk kalkışı ve inişi yaptı. Vira Bismillah!" yazdı.Kuzey Ege Denizi'nde görev yapacak olan Deniz Kuvvetleri bünyesindeki SİHA'lar, bölgede göçmenlerin kaçak geçişleri başta olmak üzere, kaçak avlanma gibi olaylara karşı kullanılacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------(SİHA Kamerası)SİHA'nın uçuşu ve inişiHaber: Burak GEZEN/ ÇANAKKALE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================CHP ADAY ADAYI HAKKINDA DARP İDDİASIİzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, CHP'den belediye başkan aday adayı olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Talat Ö., iddiaya göre beraberinde 3 akrabası ile birlikte Ahmet Yaşar I.'yı (21) darp etti. Olay sonrası Ahmet Yaşar I., jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu.Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSBİ) vidanjör firması sahibi olan Ahmet Yaşar I., gece saatlerinde ilçedeki bir kahvehanede Talat Ö. ve 3 akrabası ile karşılaştı. İddiaya göre, Talat Ö.'nün yanında çalışan işçi Fatih Ş.'nin daha sonra Ahmet Yaşar I.'nın yanında çalışmaya başlamasıyla taraflar arasında husumet doğdu. Bu duruma sinirlenen Talat Ö. ile Ahmet Yaşar I. arasında kahvehanede sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla "Benim elemanımı nasıl işe alırsın" diyen Talat Ö. ile akrabaları Adem Ö., Ömer Ö. ve Sedat Ö., Ahmet Yaşar I.'yı darp etti. Kavga sırasında 2 dişinin de kırıldığını iddia eden Ahmet Yaşar I. Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Ahmet Yaşar I., daha sonra Jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu.Ahmet Yaşar I. şikayet dilekçesinde, Talat Ö. ile bir işçinin kendi firmalarında çalışmayı tercih etmesi nedeniyle tartıştıklarını, burada kendisine küfür ve hakaretlerde bulunan Talat Ö.'nün kahvehanedeki sandalye ile saldırdığını ileri sürdü. Ahmet Yaşar I.'nın şikayeti üzerine çağrılan Talat Ö., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Talat Ö.'nün yerel seçimlerde CHP'ye Kemalpaşa belediye başkan adayı olabilmek için müracaatta bulunduğu öğrenildi.OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan, olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasının kayıt ettiği görüntülerde, kahvehaneden çıkarak kapı önünde bekleyen Ahmet Yaşar I'nın darp edildiği görülüyor. Kavgayı gören vatandaşların ayırmaya çalışması da görüntüde yer alıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Güvenlik kamerası (olay anı)Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================================Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (EK)EVLER BOŞALTILDIKemer'de dün geceden beri devam eden ve bugün de etkisini sürdüren yağış ilçe merkezinde yer yer, yüksek kesimlerde ise aralıksız etkili oldu. Şiddetli yağış bazı bölgelerde su taşkınlarına neden olurken özellikle Arslanbucak Mahallesi ile Kuzdere Mahallesi'ni bağlayan köprü, Ağva Deresi'nin taşması nedeniyle su altında kaldı. Dereden taşan sular evleri de tehdit etmeye başlayınca bölgedeki çok sayıda ev boşaltıldı.EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİİlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 112, Kemer Belediyesi ve DSİ ekipleri bölgeye yönlendirildi. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da su taşkınının olduğu bölgede incelemeler yaparken, Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar da kurulan kriz masasının başına geçti.Diğer yandan Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Sarısu Mahallesi'nde Gökdere'nin bitişiğindeki cadde, suyun yolu kapatma tehlikesi nedeniyle belediye tarafından güvenlik amacıyla kapatıldı. Araçlar belediye çalışanları tarafından farklı istikametlere yönlendirildi.İKİNCİ DOKTOR DA KURTARILDIAntalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan ikinci doktor da kurtarıldı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış yüzünden mahsur kalan 2 doktordan Cahit Bozyel'in ardından Mehmet Salih Aslan'a da ulaşıldığını açıkladı. Timur, iki doktorun da sağlık durumunun iyi olduğunu ve geceyi Hisarçandır'da bir evde geçirdikten sonra yarın kente getirileceğini açıkladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Su baskınlarının olduğu yerdeki tahliye edilen vatandaşlardan detayJandarmanın evine gitmek isteyen vatandaşı su içerisinde yakalayarak geri getirmesiEvlerini su basan vatandaşların kepçeyle taşınmasıHaber-Kamera: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=============================================Cihan Ükünç yaşam mücadelesini kaybettiTÜRKİYE Emekliler Derneği Nazilli Başkan yardımcısı Cihan Ükünç, tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.Türkiye Emekliler Derneği Nazilli Başkan yardımcısı Cihan Ükünç, bir süre kanser nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ükünç, akşam saatlerinde yaşam mücadalesini kaybetti. Ükünç'ün yaşamını yitirdiğini duyan yakınları ve dernek üyeleri büyük üzüntü yaşadı.Haber: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),========================================Cenazeden dönen evli çift kazada can verdiGÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde cenazeden dönen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Mehmet Ali Aydın (71) ile eşi Hamdiye Aydın (65) yaşamını yitirdi.Kaza, akşam saatlerinde Kürtün ilçesi Gürgenli köyünde meydana geldi. Bir yakınının cenazesinden dönen Mehmet Ali Aydın yönetimindeki 29 AR 137 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ve araçta birlikte bulunan eşi Hamdiye Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 5 saatlik çalışmanın ardından çiftin cenazeleri Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince uçurumdan alınarak Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber: Sinan UÇAR/ KÜRTÜN(Gümüşhane),=======================================Parkinson hastası kendini asarak yaşamına son verdiİZMİR'in Kınık ilçesinde, evli ve 3 çocuk babası olan Parkinson hastası Ahmet Kemer (62), kendini asarak yaşamına son verdi.Olay, saat 06.00 sıralarında Kınık'ın kırsal Poyracık Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Musalar Sokak'taki evinde eşi Günay Kemer(59) ile birlikte yaşayan Ahmet Kemer, iddiaya göre "Tuvalete gideceğim" diyerek evinin bahçesine çıktı. Eşinin 15 dakika geçmesine rağmen içeri gelmemesi üzerine Günay Kemer, bahçeye çıktığında kümeste eşini asılı vaziyette gördü. Eşine yardım için koşan Günay Kemer, önce asılı olduğu ipi kesti, daha sonrada sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Kemer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kemer'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Ahmet Kemer'in 6 yıldır Parkinson tedavisi gördüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.VİDEO YOKHaber: Cevdet ŞEN/ KINIK(İzmir),===============================