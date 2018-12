Dha Yurt Bülteni-19

Kaynak: DHA

Takip edilen teröristler ateş açtı: 2 polis yaralıDİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde, güvenlik güçlerinin sivil araçla takibe aldığı PKK 'lı teröristlerin, bulundukları araçtan ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı.Olay, öğleden sonra Hani'nin Kalaba yolu Turalı mevkiinde meydana geldi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 kişinin bulunduğu bir aracı takibe aldı. Araçtaki teröristler, polislerin bulunduğu araca ateş açınca çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı. Teröristlerin araçla kaçtığı belirtilen olay yerine takviye polisler gönderilirken, yaralılar sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan 1 polis, helikopterle Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Teröristlerin yakalanması için polis ve jandarma ortak operasyon başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAraçtan fotoğraflarHANİ (Diyarbakır), -================ Çanakkale 'de 4.0 büyüklüğünde depremÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ayvacık ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.40'ta meydana geldi. Yerin 22,21 kilometre derinliğinde olan deprem, Ayvacık ilçesinde kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünü yine Ayvacık ilçesi olarak tespit ettiği depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKÇANAKKALE, -=====================Buzlu yılda kayan TIR zincirleme kazaya neden olduERZURUM'da buzlu yolda kızak gibi kayan TIR park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra refüje çıkarak durdu. Can kaybının yaşanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tuzlama çalışması yaptı.Kaza bugün saat 16.15 sıralarında Erzurum E -80 karayolunda meydana geldi. Erzurum'dan Mersin 'e gitmekte olan 42 BUK 88 plakalı TIR'ın şoförü Ünal Bayram kar yağışı nederiyle yoldaki buzlanmayı fark edemedi. Bayram'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR köprü çıkışında park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durabildi. Can kaybanın yaşanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine ait ekipler olay yerine gelerek başka kaçaların olmaması için tuzlama çalışması yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKaza yapan tır-Tırın çarptığı araçlardan detay-Belediye ekiplerinin tuzlama çalışması-Tır şoförünün aracını çıkarması-İbrahim Karasu ile röpHaber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,======================== Kahramanmaraş 'ta kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltıKahramanmaraş'ta polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara taşıdığı ihbarını aldıkları Ahmet O.'nun kullandığı 33 ACA 525 plakalı otomobili, Kahramanmaraş- Şanlıurfa Otoyolu'nda durdurdu. Emniyet Müdürlüğü otoparkına getirilen otomobilde yapılan aramada aracın ön ve arka tamponları ile kapıların altındaki boşluklara saklanan 2 bin 800 paket kaçak sigara bulundu. Otomobil sürücüsü Ahmet O. gözaltına alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Tamponun açılmasıSigaraların çıkartılmasıMarşpiyelin açılmasıSigaraların çıkartılmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)===========================