Dha Yurt Bülteni -19

Komando bıçaklı Afgan gasp şüphelileri yakalandı (2)TUTUKLANDILARIsparta'da bir marketten 2 cep telefonu ve 8 bin liranın yanı sıra, farklı tarihlerde 3 gasp olayına daha karıştığı belirlenen ve polisin operasyonuyla yakalanan Afgan uyruklu Samir Rustemi, Mohamadsadeg Tanha, Farıd Eıstaalıngzey ve Muhammad Zakriya Usuq, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 'yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandıISPARTA===============Kendisini ölümle tehdit eden oğlunu bacağından vurduANTALYA'da, hurdacılık yapan Erdoğan Sabanlı (59), kendisini öldürmekle tehdit eden oğlu Arif Sabanlı'yı (27) tabancayla sağ baldırından vurdu. Pazartesi günü tartıştığı babasının kamyonetine ateş eden ve bu olayla ilgili bu sabah yakalanan Arif Sabanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'ndeki olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Hurdacılık yapan Erdoğan Sabanlı, pazartesi günü henüz belirlenemeyen bir nedenle, birlikte çalıştığı oğlu Arif Sabanlı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arif Sabanlı, av tüfeğiyle babasına ait park halindeki 07 FKM 55 plakalı kamyonete ateş etti. İddiaya göre Arif Sabanlı, babasını "Seni geberteceğim ancak şimdi bir şey yapmıyorum" diye tehdit ederek olay yerinden kaçtı.Olayla ilgili inceleme başlatan polis, firari Arif Sabanlı'yı bugün saat 02.00 sıralarında yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arif Sabanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.BABASI TABANCAYLA VURDUAdliye çıkışında iş yerine gelen Arif Sabanlı, burada babasıyla yeniden tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine Erdoğan Sabanlı, kendisini ölümle tehdit eden oğluna tabancayla tek el ateş ederek sağ baldırından vurdu. Yere yığılan Arif Sabanlı için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sabanlı, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Erdoğan Sabanlı ise olaydan sonra kaçtı.Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜPolis araçlarından görüntüHurdacıdan genel görüntüOlay Yeri İnceleme'den görüntüVurulan şahsın olay yerindeki ayakkabılarından görüntüVurulan şahsın yakınlarından görüntüHaber: Aslı DURAN - Kamera: Berkay KUNT==============FETÖ'cü komutanlara müebbet hapisDİYARBAKIR 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen eski Tuğgeneral Deniz Kartepe, eski Tümgeneral Atilla Darendeli ve eski Albay Bülent Gürdoğan'un duruşmasında mahkeme heyetince 3 komutan için 'Anayasayı ihlal' suçundan müebbet hapis cezasına çarpıtıldı.15 Temmuz darbe girişiminde döneminde Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü Üs Komutanı olarak görev yapan eski Tuğgeneral Deniz Kartepe, Diyarbakır kapatılan 2'nci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM)Komutanı olarak görev yapan eski Tümgeneral Atilla Darendeli ve Diyarbakır BHHM'de görevli eski Albay Bülent Gürdoğan hakkında, Türkiye cumhuriyeti hükümetine ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütü ne üye olma, suçlamaları ile açılan kamu davası Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.Bugün yapılan yargılama sonucunda, tutuklu sanıklar hakkında mahkeme heyeti komutanlar hakkında 'Anayasayı ihlal' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.DİYARBAKIR=================Sezai Temelli'den açlık grevindeki Leyla Güven'e ziyaretCanan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 105 gündür açlık grevinde olan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'i evinde ziyaret etti.Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla 105 gündür açlık grevini sürdüren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'i HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile milletvekilleri evinde ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardında Güven'in evinin önünde açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Güven'in 105 gündür eylemini sürdürdüğünü hatırlattı.Güven'in sesine kulak verilmesi gerektiğini anlatan Temelli, "Leyla Güven, çok kararlı bir mücadeleyi ortaya koyuyor. Sadece Leyla Güven değil. Bugün Leyla Güven'le birlikte 300'den fazla tutuklu ve hükümlü, Selma Irmak, Sebahat Tuncel, Erbil'de Nasır Yağız, Strazburg'da birçok arkadaşımız ve dünyanın birçok yerinde birçok arkadaşımız bu eyleme katılmış durumda. Hepsinin ortak sözü demokrasidir, barıştır. Demokratik siyaset içerisinde çözüm üretmek istiyorsak, demokrasi ve barıştan yana eğer bir tavır koymak istiyorsak işte bu eyleme Leyla Güven'in sesine kulak vermek zorundayız" dedi.Temelli, açıklamasında İmralı Adası'nda tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, avukat ve yakınlarıyla görüştürülmesi için Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, şunları söyledi:"Bu vesile ile bu sesi sizler aracılığı ile tüm Türkiye toplumuna ulaştırmak istiyorum. Bir an önce herkesin duyarlılık göstermesini istiyorum. En başta da bir kez daha Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Adalet Bakanlığı bizzat uyması gereken yasalara uymalıdır. Adalet Bakanlığı ve iktidar, Ceza İnfaz Kanunu'nda çok açık bir şekilde belirtilen yasanın gereğini yerine getirmelidir. Bugün İmralı'da aile ve avukatlarının görüşü hemen sağlanmalıdır. Bu düzenli olarak gerçekleşmesi gereken bir şey. Bunun ihmal edilmesi, bu görüşmelerin engellenmesi Türkiye'ye hiçbir hayır getirmemiştir, hiçbir yarar sağlamamıştır. "'GÜVEN'İN SAĞLIK DURUMU CİDDİ'Leyla Güven'in sağlık durumunun ciddi olduğunu belirten Temelli, "Leyla başkanın sağlık durumu çok ciddidir. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Doktorları yanındadır. Kendisiyle gereken görüşmeleri yapmaktadırlar. Doktorların da tıbbi açıdan açıklamaları muhakkak olacaktır. Ama benim gözlemlediğim ve aldığım bilgi de sağlık durumunun ciddi boyutlara ulaştığı yönündedir. Bu konuda bir an önce yapılması gerekenler ve atılması gereken adımlar hızlıca atılmalıdır" diye konuştu.Görüntü dökümü------------------------------HDP'lilerden görüntüTemelli'nin konuşmasıLeyla Güven'in oturduğu binadan görüntüGenel ve detayHaber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,========================İNGİLİZ CLİF PETER BARBER, MÜSLÜMAN OLUP CEMİL ADINI ALDIMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiliz Clif Peter Barber, düzenlenen ihtida töreninde, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İngiliz Clif Peter Barber, 'Cemil' ismini aldı.Üzümlü Mahallesi'nde 14 yıldır yalnız yaşayan İngiliz vatandaşı Clif Peter Barber, geçen pazartesi günü tansiyonu yükselince dengesini yitirip evinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Clif Peter Barber, tedavisi sonrası taburcu edildi. Uzun süredir İslamiyet'i araştırdığını belirten ve Müslüman olarak ölmeye karar verdiğini kaydeden Barber, Fethiye Müftülüğü'ne müracaat etti. Müftülükte bugün düzenlenen ihtida töreninde, Kelime-i Şehadet getiren Barber, Müslüman olup, Cemil ismini aldı. Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman, Barber'e İngilizce Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti. Cemil Barber, İslamiyet ve Hz. Muhammed hakkında okuduklarının Müslümanlığa karşı sevgi duymasına yol açtığını söyledi.Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman ise, "Bugünden itibaren kendisi Müslüman oldu. Biz de çok mutlu olduk. Allah şehadetini kabul etsin" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Müftülük töreninden görüntüCemil Barber röp.Müftü Hamdi Uzunharman röp.Haber- Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),================Süper Ay, Antalya'da ilgiyle izlendiAYIN dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' Antalya'da da ilgiyle izlendi.Ay, dün gece dünyaya en parlak yüzünü gösterdi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da Süper Ay, saat 18.15'ten itibaren görülmeye başlandı. Süper Ay, saat 08.30'a kadar gözlemlenebildi. Yılın üçüncü ve son Süper Ayı 21 Mart'ta izlenebilecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Süper aydan görüntülerHaber- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, -=======================Öğrenciler belediye ekipleriyle kıyı temizliği yaptıMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki özel bir kolejin çevre kulübü öğrencileri ile belediye temizlik işleri ekipleri, kıyı temizliği yaptı.Marmaris'te bir özel kolejin çevre kulübüne üye 20 öğrencisi, belediye temizlik işleri ekiplerinden 4 kişi ile birlikte 15 kilometre mesafedeki Yalancı Boğaz Mevkii'nde kıyı temizliği gerçekleştirdi. Minibüsle saat 16.00'da bögleye giden öğrenciler, verilen eldivenleri takarak çöp toplamaya başladı. Bir saat süren temizlik çalışmasında çoğunluğu plastik ve cam şişelerden oluşan çöpler toplandı. Balık ağları, balık avlama malzemeleri, bidon, koltuk başları ve sigara izmaritlerinden oluşan bir traktör römorkunu dolduracak atık toplandı. Toplanan çöplerin, yarın (perşembe) Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda farkındalık yaratmak için dövizler ve açılacak afişlerle sergileneceği belirtildi. Öğrenciler de her hafta farklı alanlarda çöp toplayarak farklı caddelerde sergileyeceklerini söyledi.Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Çocuklarımız, bizlere gelerek çevre temizliği projelerini anlatarak destek istediler. Bizler de çocuklarımızla beraber kıyı kenar temizliği yaptık. Çıkan atıklar farkındalık yaratmak için meydanlarda sergilenecek" dediGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Minibüsle gelen öğrenciler görüntüKıyı temizliği yapan öğrencilerden görüntüMarmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü röp.Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),==========================