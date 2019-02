Dha Yurt Bülteni-19

Kaynak: DHA

Elektrik kontağından çıkan yangında ev kül olduDENİZLİ'nin Çal ilçesinde bulunan bir evde, elektrik kontağında meydana gelen kaçak sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.Yangın, bugün saat 17.30 sıralarında Dağmarmara Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Battal'a ait tek katlı evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler evi sararken, bölgeye itfaiyle ekipleri intikal etti. Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ile ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Alevler içindeki evden detay-İtfaiye ekiplerinden detayHaber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, DHA)========================Ankara'da tekel bayisinde patlamaANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir tekel bayisinde patlama meydana geldi. Olaydan 15 dakika önce dükkanını kapatan Levent Ü., patlamadan dakikalarla kurtuldu.Olay, bu gece saat 01.00 sıralarında Tınaztepe Mahallesi Bülbülderesi Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde meydana geldi. Dört katlı apartmanın girişinde bulunan Levent Ü.'nün işlettiği tekel bayisinden polise alarm ihbarı geldi. Polis ekipleri, adrese ulaştıktan kısa bir süre sonra şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dükkandan alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, Başkentgaz ve Başkent Elektrik ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da apartmandaki vatandaşları tahliye etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan aramada iş yerinin boş olduğu anlaşıldı. İşyeri sahibi Levent Ü.'nün patlamadan 15 dakika önce buradan ayrıldığı öğrenildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.Tekel bayisinin karşısındaki apartmanda yaşayan Suat Simavi, önce alarm seslerinin geldiğini, daha sonra da patlamanın yaşandığını aktardı. İlk patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyen Simavi, 3-4 kez de ufak çaplı patlamaların yaşandığını söyledi. Polis ve itfaiye, patlamanın çıkış nedenini araştırıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Olay yerinden görüntüYangın anından görüntüİtfaiyenin müdahalesiGörgü şahidi ile röportajGenel ve detayHaber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,=========================İŞ ORTAĞINI TABANCA İLE GÖZÜNDEN VURDUMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, iki iş ortağı arasında çıkan kavgada Salih Z. (43), Erhan Günay'ı (41) tabanca ile sol gözünden vurarak ağır yaraladı. Günay tedaviye alınırken, Salih Z. olay yerinden kaçtı.Olay, saat 19.30 sıralarında Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. 10 gün önce açtıkları çiğ köfteci dükkanında ortaklar Erhan Günay (41) ve Salih Z. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Salih Z., yanında getirdiği tabanca ile Erhan Günay'a ateş etti. Mermilerden biri sol gözüne isabet eden Erhan Günay kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirirken, Salih Z. kendine ait 48 VD 411 plakalı aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erhan Günay, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan Salih Z. için arama çalışması başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------olay yerinden genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,========================İnegöl'de 12 bekçi göreve başladıBURSA'nın İnegöl ilçesinde 12 bekçi göreve başladı. Bekçileri karşısında gören vatandaşlar ilk başta şaşırırken, memnuniyetlerini dile getirdiler.Geçtiğimiz günlerde yemin eden bekçilerden İnegöl'e atanan 12 bekçi bu akşam göreve başladı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde düzenlenen törene katılan Kaymakam Şükrü Görücü ve Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, Bekçilere başarılar diledi. Kaymakam Görücü, Bekçilere ayrıca tatlı da ikram etti.Kaymakam Şükrü Görücü, "Bu günden itibaren görevlerine başlıyorsunuz. Hayırlı olsun. Çoğunuz buralısınız. Mahallerimizi iyi tanıyorsunuz. Siz bundan böyle polis teşkilatımızla birlikte görevinizi yapacaksınız. İlçemizin huzuruna katkıda bulunacaksınız. Görevinizi yaparken tanıdıklarınız veya tanımadıklarınız olabilir. Herkese eşit davranacaksınız. Suçluyu yakalamak sizlerin görevi. Tekrar başarılarö dedi.Daha sonra görev bölgelerine dağılan bekçiler, sokaklarda şüpheli gördükleri şahısları durdurarak üst araması yapıp, GBT sorgulamaları yaptılar. Bekçileri karşısında görünce şaşıran vatandaşlar İnegöl'de Bekçileri tekrardan gördükleri için memnuniyetlerini dile getirdiler. Orhaniye mahallesi sakinlerinden vatandaş Serdar Bağcı, "Bekçiler bize güven veriyorlar. Eskiden çocuklarımız sokaklara çıkmakta zorlanırdı, şimdi daha da rahat oyun oynayabilecekler. Bekçi demek, polis, jandarma demek. İnsanlara güven sağlayacaklardır. İnsanlara destek verecekler. Düdük sesini duyunca şaşırdık. Başarılar diliyorumö dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Genel görüntü-Uygulama-DetaylarHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),=========================Kanal 33, 25'inci kuruluş yıldönümünü kutladıMERSİN'in yerel televizyonu Kanal 33, düzenlenen gala ile 25'inci kuruluş yıldönümünü kutladı.Kent merkezindeki otelde düzenlenen geceye TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Ahmet Çamsarı, STK temsilcileri, işadamları, siyasiler ile çok sayıda davetli katıldı.Kanalın çalışanları ve sponsor şirketlerin temsilcilerine plaket takdim edildiği gecede konuşan Elvan, "Kanal 33 tarafsızlığı ile, herkese eşit mesafede olması ile de takdir kazanmış olan bir kanal. Kendilerini tebrik ediyorum. Daha nice 25 yıllara diyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda Kanal 33'ü çok daha güçlü bir şekilde göreceğiz. Her zaman Kanal 33 ile beraberiz. Bundan sonra da beraber olmaya devam edeceğiz. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.Kanal 33 Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş ise kente hizmet etmekten gurur duyduklarını söyledi. Konuşmaların ardından Kanal 33'ün 25'inci kuruluş yıldönümü pastası kesildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Salondan genel görüntüProtokol masasından genel ve detay görüntüÇalışanlara plaket takdim edilmesiLütfi Elvan'ın konuşmasıPasta kesilmesiHaber-Kamera: Mustafa ERCAN - Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,=========================Eylül'ü öldüren sanığa müebbet ve 39 yıl, annesine 20 yıl hapis istemiANKARA'nın Polatlı ilçesinde geçen yıl 22 Haziran'da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın (8) öldürülmesiyle ilgili tutuklanan komşu Uğur Koçiğit (42) ile tutuksuz bulunan annesi Huriye Koçyiğit (69) hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, Eylül Yağlıkara'ya cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldürdüğü iddia edilen Uğur Koçyiğit için ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis, ona yardım ettiği gerekçesiyle annesi Huriye Koçyiğit hakkında ise 20 yıl hapis talep edildi.Polatlı'da Uzunbeyli Mahallesi'nde oturan Şerife-İbrahim Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran 2018 tarihinde öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte oynamak için evden çıktıktan sonra kayboldu. En son komşuları Uğur Koçyiğit'in evinin önünde bisiklet sürerken görülen Eylül'ün cesedi, 7 gün sonra evlerine yaklaşık 2 kilomete uzaklıkta elektrik direğinin dibinde toprağa gömülü bulundu. Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili olarak Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur Koçyiğit ve annesi Huriye Koçyiğit gözaltına alındı. Otomobilinde bulunan saç telinin, yapılan DNA testi sonucunda Eylül Yağlıkara'ya ait olduğu saptanan Uğur Koçyiğit ve annesi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Anne Huriyet Koçyiğit, daha sonra tutusuz yargılanmak üzere tahliye edildi.EVDEN KAÇAN EYLÜL'Ü YAKALAYIP ÖLDÜRDÜCumhuriyet Savcısının, Uğur Koçyiğit ve annesi Hüriye Koçyiğit hakkında hazırladığı iddianame tamamlandı. Ankara 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 14 sayfalık iddianamede, Uğur Koçyiğit'in, Eylül'ü cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldürdüğü ve cesedini elektrik direğinin dibine gömdüğü belirtildi. İddianamede yer alan bilgilere göre Eylül, olay günü öğle saatlerinde arkadaşıyla birlikte Uğur Koçyiğit'in evine gidip çocuklarını sordu. Evde yalnız olan Uğur Koçyiğit, Eylül'ün arkadaşını gönderip küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Eylül, Huriye Koçyiğit'in eve gelmesi üzerine kaçtı. Uğur Koçyiğit, peşinden gittiği Eylül'ü zorla otomobiline bindirip boğarak öldürdükten sonra kendi diktiği elektrik direğinin dibine gömdü.CEP TELEFONUNDA ÇOCUK PORNOSUİddianamede, Uğur Koçyiğit'in cep telefonunda Mayıs ve Haziran aylarında çocuk pornosu izlediğinin belirlediği bildirildi. Uğur Koçyiğit'in olay günü kullandığı araçta alınan saç telinin Eylül'e ait olduğu, kendi gömleğinde ise Eylül'e ait DNA profili tespit edildiği, cesedin bulunduğu yerdeki sigara izmaritinde de Uğur Koçyiğit'in DNA profilinin saptandığı bilgilerine yer verildi. Uğur Koçyiğit'in, Eylül'ün kaybolmasından bir kaç saat sonra cesedinin bulunduğu elektrik direğinin dibinde görüldüğü de belirtildi.lk anda Yağlıkara ailesini teselli eden Uğur Koçyiğit'in, köy halkının Eylül'ü bulmak için arama yaptığı sırada suçluluk psikolojisi ile Polatlı'ya gittiği bilgisine de iddianamede yer verildi.AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETSavcılık sorgusundaki savunmasında, "Haklısınız, üzerime atılı bir çok delil mevcut; ancak hiçbir şey aklıma gelmiyor. Ben bu konuyu daha detaylı düşüneceğim. Bir şey biliyor da saklıyor değilim" diyen Uğur Koçyiğit, hakkında, 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 39 yıl hapis talep edildi. Oğlunun Eylül'e karşı eyleminin köyde duyulmaması için öldürme fikrine destek verdiği ve yardım ettiği iddia edilen Huriye Koçyiğit için ise 'çocuğu kasten öldürmeye yardım' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım' suçlarından toplam 20 yıl hapis talep edildi.'EYLÜL'ÜN KANI YERDE KALMAYACAK'Eylül'ün ailesinin avukatı Funda Sadıkahmet Alp, sanıklar hakkında iddianamenin hazırlanıp davanın açıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:"İki sanıktan biri olan anne maalesef soruşturma aşamasında tahliye olmuş. Lakin biz bununla ilgili tüm başvurularımızı yapıp tekrar tutuklanması için en kısa sürede talepte bulunacağız. Her ne kadar suçu açıkça kabul etmese de diğer sanık Uğur her ifadesinde açık vermiştir. Jandarma ile Savcılık titiz bir çalışma sonucu tüm delilleri elde edip gerçeği ortaya çıkarmıştır. Eylül o katilin evinde cinsel istismara uğrayıp elinden kaçmış ve köyde cani tarafından tekrar yakalanıp alıkonmuş. Muhtemelen boğularak öldürülüp elektirik direğinin altına gömülmüş. Ne acıdır ki, küçücük bedeni en ağır acıları yaşamış. Başka Eylül'ler ölmesin. Çocuk istismarı, çocuk cinayetleri artık bir son bulsun! Davamızın sonuna kadar takipçisi olup her iki sanığın da en ağır cezayı alması için var gücümüzle çalışmak için gönüllü olduk. Eylül'ün kanı yerde kalmayacak."Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ ANKARA,========================Özhaseki: 'Süt veririm, çay dağıtırım' diyorsanız, Allah yardım etsin bu şehre (EK)'BELEDİYE BAŞKANI HIRSIZLARA HAYATI ZEHİR EDER'AK Parti'li Özhaseki, Altınpark'ta kuaför ve güzellik merkezi esnafıyla bir araya geldi. Programda konuşan Özhaseki, belediye başkanının bir kesim haricinde kimse ile kavgası olmaması gerektiğini belirterek "Kaba tabirle sağcıyla, solcuyla, ortacıyla filan kavgası olmaz belediye başkanının. Belediye başkanının bir tek kavgası olur o bütçede gözü olan hırsızlarla. O hırsızlara hayatı zehir eder. Niye? Çünkü o bütçe beytül mal" dedi.'RAKİPLERİMDEN BİR ŞEY ÇIKMADI'En çok üzüldüğü şeyin rakiplerinin proje ortaya koyamaması olduğunu anlatan AK Parti'li Özhaseki şöyle konuştu:"Benim gibi herkes kitabını yazar, altına imzayı atar, 5 sene sonra millet karşısına çıkar der ki, 'Arkadaş buraya yazmışsın; ama şunu niye yapmadın' diye hesap sorar. Doğruluk bu, dürüstlük bunu gerektirir. Bekliyorum şimdi. Rakiplere laf atıyorum arada, 'Kitabınızı yazın da görelim, neler vaat ediyorsunuz Ankara'ya?' Ben millet bahçesini nerede yapacağımı söyledim. Raylı sistemlerde ne yapacağımı söyledim, çocuk köyünü, kültür yolunu anlattım. Gençler için, kadınlar için projeler var. 'Siz ne söylüyorsanız lütfen söyleyin'. Karşıdan çıt yok. İki rakibim daha var oralardan bir şey çıkmadı. Ankara gibi bir büyükşehirde bunları yapmadan, proje ortaya koymadan insanın kendi kabiliyetini, kapasitesini, becerisini ortaya koymadan aday olmaz. Küçücük beldelerde, Anadolu'nun ücra köşelerindeki illerde bile herkes projelerini kitap haline getirip altına imza atıyor vatandaşa bir ahittir bu. 'Ben bunları yapacağım' demektir. Ancak ne yazık ki Ankara'mızda hala böyle bir projeyle karşılaşamadık" şeklinde konuştu.Haber: Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN/ ANKARA,===============================