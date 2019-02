Dha Yurt Bülteni -19

Kaynak: DHA

Erasmus için geldiler, lezzet turunda hastanelik oldular (2)"MİSAFİRPERVERLİĞİ DİĞER İNSANLARA GÖSTERMEK İSTEDİK"Adana'da, Erasmus öğrencileri Romanya uyruklu Mona Dragan (21) ve Bosna Hersek uyruklu Mirza Kurbegovic'in(22) gıda zehirlenmesi ile ilgili paylaştıkları videonun parodi olduğu ortaya çıktı. Öğrencisi Mona Dragan, "Adana'da daha önce olmadığı kadar yüksek derecede misafirperverce karşılandık ve çok fazla şey ikram edildi. Biz de bu yardımseverliği ve misafirperverliği diğer insanlara göstermek için böyle bir video çektik" dedi.6 aydır Adana'daki Çukurova Üniversitesi'nde Erasmus programıyla tıp eğitimi alan Mona Dragan, kentin çeşitli noktalarını gezme fırsatı bulduğuna değinerek, "Kentteki yapılar beni tarihte bir yolculuğa götüren hisler bıraktı. Adanalılar çok sıcakkanlı ve arkadaş canlısı insanlar. Buraya gelmeden önce olası problemleri düşündüm ama geldikten sonra hiçbir problem yaşamadım" diye konuştu. Adana'nın kendisinde bıraktığı izler hakkında konuşan Dragan, esnafın pazarlığa sanat derecesinde önem verdiğini ve alışverişlerin bir ritüel boyutunda gerçekleştiğini kaydetti. Bosna Hersek uyruklu Mirza Kurbegovic ile birlikte çektikleri, sosyal medyada hızla yayılan parodi videosu hakkında şunları söyledi:"Kentte gezdiğimizde sürekli yardımseverlik ve misafirperverlik görüyorduk. Sonra bu videoyu çekmeye karar verdik. Bunu sadece bir şaka olarak yaptık. Buradaki önemli nokta, daha önce olmadığı kadar yüksek derecede misafirperverce karşılandık ve çok fazla şey ikram edildi. Biz de bu yardımseverliği diğer insanlara göstermek için böyle bir video çektik. Bunun ne kadar yüksek ölçüde olduğunu hissettirmeye çalıştık. Sürekli ikramlar, ikramlar, ikramlar. Bunun ötesi yok."Görüntü Dökümü------------ Mona Dragan ile röpÖğrencilerin cep telefonu kaydıSÜRE: 03'38" BOYUT: 403 MBHaber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,==================Akşener: Burhanettin Kocamaz ile görüşeceğim, seçenekler kendisine ait (2)PAZARDA ESNAFLARI ZİYARET ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de Hamidiye Mahallesi'nde kurulan semt pazarında esnafları ziyaret edip, sohbet etti. Meral Akşener pazar yerinde vatandaşlarla sohbet ederken, bir simitçiden simit alarak beraberindekilere ikram etti. Akşener para almak istemeyen simitçiye, "Benim kendi param. Bu para bize de sana da uğur getirecek. Dua et." dedi. Akşener pazar yerinde alışveriş yapan kadınlara üzerinde İYİ Parti logosu olan şal dağıttı. Akşener, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Akşener daha sonra Düzce'den ayrıldı.Görüntü Dökümü---------Meral Akşener'in pazar yerini gezerken görüntüsüEsnaf ile sohbet etmesiŞal dağıtırken görüntüSimit alırken görüntüHaber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,==================Zeybekci'ye Ödemiş ziyaretinde körüklü çizme hediye edildiAK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'ye Ödemiş ilçesini ziyareti sırasında Ödemiş Ayakkabı ve Deri İşleri ile Uğraşanlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Köksoy tarafından körüklü çizme hediye edildi. Hediye edilen çizmeleri giyen, boynuna poşu bağlayıp, kasket takan Zeybekci, daha sonra dışarıda hazır bekletilen süslenmiş atla hatıra fotoğrafı çektirdi.AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında Ödemiş'te bazı ziyaretlerde bulundu. Zeybekci ilk ziyaretini Ödemiş Belediyesi'ne yaptı. Zeybekci, Belediye binası önünde AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, eşi Nevin Badem, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şerif Delibalta, AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Münir Bezmez, belediye çalışanları ve partililer tarafından karşılandı. Belediye Başkanı Mahmut Badem'in eşi Nevin Badem, Zeybekci'ye bir buket çiçek verdi. Daha sonra belediye binasına geçen Zeybekci, seçilmesi halinde İzmir ve Ödemiş'e yapacağı projeleri anlattı. Belediye Başkanı Mahmut Badem ve AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Münir Bezmez'den ilçenin sorunlarını dinleyip, bazı notlar aldı. Zeybekci, Belediye'nin ardından ziyaretlerine meslek odaları ve esnafla devam etti.KÖRÜKLÜ ÇİZME HEDİYE EDİLDİÖdemiş Ayakkabı ve Deri İşleri ile Uğraşanlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Köksoy, kendilerini ziyaret eden Zeybekci'ye teşekkür edip, özel olarak hazırlattığı bir çift körüklü çizmeyi hediye etti. Hediye edilen çizmeleri giyen, boynuna poşu bağlayıp, kasket takan Zeybekci, daha sonra dışarıda hazır bekletilen süslenmiş atla hatıra fotoğrafı çektirdi.Görüntü Dökümü---------Nihat Zeybekci'ye körüklü çizme hediye edilmesinden görüntü-Zeybekci'nin hediye edilen çizmeyi giyip, boynunan poşu bağlayıp, kasket takmasından görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir),=================Genç hakem son yolculuğuna uğurlandıManisa'da bir süredir tedavi gördüğü kansere yenik düşerek henüz 22 yaşında hayatını kaybeden bölgesel futbol hakemlerinden Özge Kanbay, son yolculuğuna uğurlandı.Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Öğretmenliği Bölümü'nde son sınıf öğrencisi olan, daha önce Manisa Esnaf Gençlikspor'da futbol da oynayan Özge Kanbay'ın Hatuniye Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Süper Lig hakemlerinden Koray Gencerler ve Çağlar Uyarcan, eski hakemlerden Yunus Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Manisa Şube Başkanı Özer Şenoğlu, hakem arkadaşları, okul arkadaşları ve yakınları katıldı. Futbol Federasyonu, Kanbay için taziye mesajı yayınlarken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da acılı aileyi arayıp baş sağlığı dilediği öğrenildi. Cenaze namazında Kanbay'ın tabutunun üzerine çok sevdiği hakem üniforması konuldu. Özge Kanbay'ın cenazesi namazın ardından Kırtık Asri Mezarlığı'nda göz yaşlarıyla toprağa verildi. Kanbay'ın Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'nde geçen yıl temmuz ayından bu yana tedavi gördüğü öğrenildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde geçen kasım ayında rahim kanseri nedeniyle ameliyat olan Kanbay'ın 20 gündür de yine MCBÜ hastanesinde yatılı olarak kemoterapi tedavisi gördüğü belirtildi. Genç yaşta bölgesel liglerde birçok maçta düdük çalan Özge Kanbay'ın futbol hakemliğine Manisa'daki lise yıllarında beden eğitimi öğretmeni olan eski Süper Lig hakemlerinden Yunus Yıldırım'ı örnek alarak başladığı öğrenildi.Görüntü Dökümü---------Hatuniye Camisi'nden genel görüntüCenaze namazından genel görüntüGenel ve detay görüntülerHABER-KAMERA: Cemil SEVAL/ MANİSA,================Gölcük'te bağ evi kül olduKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bağ evi çıkan yangında kül oldu.Öğle saatlerinde, Gölcük İhsaniye Merkez Mahallesi Karakaşlar Caddesi'nde Haydar Karakoyun'a ait bağ evinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Alevler ahşap evi kısa sürede sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, evden geriye enkazı kaldı.Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------İtfaiyenin söndürme çalışmalarıİtfaiyenin çalışmaları ve evden görüntülerHaber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),================Emniyet müdüründen bekçilere: Sokaktaki kalp hastası teyzeyi dahi bileceksinizKahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, göreve başlamaya hazırlanan bekçilere "Çocuklar 'bekçi amca' diyerek, sizlere gelecek. Sizler de o cadde, sokakta ne var her şeyi bileceksiniz. Yani burada bir devlet büyüğü oturuyor, bir vali, emekli albay, asker, polis, müdür. Burada bir banka var, bir kamu kuruluşu, bir siyasi parti var, burada bir yaşlı amca var, burada kalp hastası bir teyze var hepsini bileceksiniz" dedi.20 Ekim 2018'de yapılan çarşı ve mahalle bekçiliği sınavında başarılı olan ve Ocak 2019'da Kahramanmaraş Valiliği onayı ile aday memur olarak atanan 139 bekçi, polis eğitim kurumlarında meslek içi eğitim aldı. Son olarak da 1 hafta sürecek genel geliştirme ve oryantasyon eğitimine tabi tutulacaklar. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, bekçiler ile eğitim öncesi İtfaiye Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda biraraya geldi."SOKAKLAR SİZE ZİMMETLİ OLACAK"Doğan İnci, eskiden bekçilerin mahallenin, sokağın her şeyi olduğunu aradan geçen zamanda bekçilik müessesesinin kapanmaya yüz tuttuğunu söyledi. Hükümetin kısa süre önce bekçiliği yeniden canlandırmaya karar vermesiyle, bekçiliğin yeniden canlandırıldığını ifade eden İnci, şunları söyledi:"Çocukluğumuzun bekçi amcası sizler olacaksınız. Çocuklar 'bekçi amca' diyerek, sizlere gelecek. Sizler de o cadde, sokakta ne var her şeyi bileceksiniz. Yani burada bir devlet büyüğü oturuyor; bir vali, emekli albay, asker, polis, müdür. Burada bir banka var, bir kamu kuruluşu, bir siyasi parti var, burada bir yaşlı amca var, burada kalp hastası bir teyze var hepsini bileceksiniz. O sokaklar size zimmetli olacak."Bekçilerin, 1 haftalık son eğitimin ardından aktif olarak göreve başlayacak. Mevcut sayının dışında 36 bekçi adayının işlemlerinin devam ettiği, tüm yeni gelecek personel ile birlikte il genelindeki bekçi sayısının 175 olacağı kaydedildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Toplantı salonu ve katılımcılarDoğan İnci'nin konuşmasıEmniyet müdürünün bekçilerle sohbet etmesiBekçilere eğitim verilmesiGenel ve detay görnütülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 444 MBHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)=================Bacağını parktaki oyun aletine sıkıştıran çocuk kurtarıldıIsparta'da parktaki kaydırak benzeri oyun aletine sağ bacağı sıkışan anaokulu öğrencisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi Nazmiye Demirel İlkokulu yanındaki parkta meydana geldi. Parkta oynayan anaokulu öğrencisi, aralıklı demir borularla yapılmış kaydırak benzeri oyun aletine bacağını sıkıştırdı. Çevredekiler durumu fark edince çocuğa yardım etmeye çalıştı. Kurtarma çabaları yeterli olmayınca ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye, çocuğun sıkışan bacağını kurtarmak için çalışma başlattı. Hidrolik ayırıcı ile demirler ayrılarak çocuğun bacağı kurtarıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü-------------Çocuğun ayağının sıkışması,Kurtarılmasından görüntülerParktan detaylar56. MB. 1. 45Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ANTALYA-DHA)================Mersin Metrosu için geri sayım başladıMersin Büyükşehir Belediyesi'nce kente kazandırılacak olan Mersin Metrosu Hat 1 düzenlenen toplantıda tanıtıldı.Bu yıl içerisinde inşaatına başlanacak olan proje ile şehrin doğusundaki Serbest Bölge ve batıdaki Mezitli Cumhuriyet Caddesi yer altından birbirine bağlanacak. 19 kilometre uzunluğundaki güzergah üzerinde günlük 500 bin yolcu kapasiteli 15 istasyon inşa edilecek.Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başta olmak üzere, daire müdürleri, birim amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Projeye ilişkin bilgiler veren Kocamaz, "'Akdeniz'in incisi kentimizi metro ile buluşturacağız, ulaşımda çığır açacağız' dedik. Mersin Metrosu; İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra ülkemizdeki tamamı yer altında olan sayılı metrolardan birisi olacaktır. Projemizde dünya çapında son teknoloji kullanarak uyguladığımız dış çapı 10 metre olan 'tek tüp sistemi' ile ülkemizde yeni bir ilk imza atarak, daha güvenli, sağlam, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayan metro inşaatımızı daha hızlı bitirerek sizlerle buluşturmayı planlıyoruz" dedi.İnşaatına bu yıl içerisinde başlanacak 1'inci hat ile kentin doğu-batı yönlü ana trafiğinde hizmet sunulacağını dile getiren Kocamaz, "10 yıl içinde hayata geçireceğimiz 2'nci hattını Pozcu ile üniversite arasında 10.5 kilometre uzunlukta ve 8 istasyondan oluşan hafif raylı kategorisinde ve yüzeyden seyredecek şekilde yapmayı hedefliyoruz. 2023 yılında halkımızın hizmetine sunmayı düşündüğümüz 2'nci hattın maliyeti, bugünün para değeri ile 400 milyon TL yatırım gerektirmekte ve bu bütçenin tamamı belediyemizin olanakları ile gerçekleştirmek en öncelikli hedefimizdir. Mersin'in en büyük projesinde artık geri sayımın başladığını gururla söylemek istiyorum" diye konuştu.PROJELERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIMKocamaz, adaylığının kabul görmemesi ile ilgili olarak da şunları söyledi:"Bizim 5 yıldır gece-gündüz demeden çalıştığımız ve Mersin'i bir yerlere getirmek için gösterdiğimiz gayretler, maalesef demokrasi dışı oyunlarla gerke şahsımın gerekse de bu vizyon projelerinin önünü kesecek noktalara kadar ulaşmıştır. Mersin'i yönetmek vizyon, yürek, bilgi, birikim ve tecrübe ister. Birilerinin söylediği gibi bu proje ile metrobüsü kıyaslamak ya da Mersin'e metrobüsü layık görmek, Mersinlinin aklı ile alay etmektir. Bu süreç içerisinde hazırlattığımız diğer projeleri de önümüzdeki 5 yıl için hazırladığımız projeleri de halkımızla paylaşacağım ve sonuna kadar takipçisi olacağım."Kocamaz 2029 yılına kadar 6 farklı hattın Mersinlilerin hizmetine sunulacağını da sözlerine ekledi.Proje kapsamında ilk kazmanın vurulacağı 1'inci hat, 19 kilometre mesafe üzerinde uzanarak Serbest Bölge ile Mezitli Cumhuriyet Caddesi'ni birbirine bağlayacak. Günlük 500 bin yolcu kapasiteli 15 istasyonun inşa edileceği çalışma kapsamında aktarma merkezlerinde çeşitli sosyo-kültürel etkinliklerin yapılması için salonlar yer alacak. Ayrıca yolcuların araçlarını bırakabilecekleri otoparklar da yine aktarma merkezlerinde yer alacak.Görüntü Dökümü-------------Salonun ve protokolün genel görüntüsüİstiklal Marşı'nın okunmasından detay görüntüProje görselinin görüntüsüKocamaz'ın konuşmasıSÜRE: 04'13" BOYUT: 457 MBHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,