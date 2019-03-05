Dha Yurt Bülteni -19

Kaynak: DHA

Bakan Pekcan: Zeytin Dalı Gümrük Kapısı haftaya devreye girecek (2)PERAKENDE YASASI TAMAMLANMAK ÜZERETicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, perakende yasasının taslak çalışmasını tamamladıklarını, yöresel ürünlerin market raflarında yer alması için raf zorunluluğu getirileceğini söyledi. Bir dizi inceleme ve ziyaret gerçekleştirmek üzere Hatay'da bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay'da düzenlenen "Esnaf Buluşması' programına katıldı.Pekcan programda yaptığı konuşmada, "Bugün burada parkende yasası üzerinde duruldu. Perakende yasası ile ilgili taslak çalışmamızı tamamladık. Bütün paydaşlarımızdan dönüş alıyoruz. Sizlerin görüşleri ve önerileri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Ama bir iki örnek vermek gerekirse artık marketlerde yöresel ürünün raflarda yer alması için belli bir raf sorumluluğu getiriyoruz. Bulunduğu yerdeki ürünün kullanma ve satış sorumluluğu getiriyoruz. Marketler sadece kendi markalarıyla değil, diğer markalardan da ürün satsın istiyoruzö dedi.FIRSATÇILARA YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYORCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlık olarak denetimlerini sürdürdüklerini kaydeden Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Dürüstlük ilkelerine aykırılıklarda bulunan işletmelerimiz ile ilgili denetimler yapıyor ve önlemler alıyoruz. Bu çerçevede piyasada spekülasyon oluşturarak tüketicimize zarar verilmesine izin vermiyoruz. Bu doğrultuda esnaf ve sanatkarlarımız bu denetimlerde, her zaman bizim yanımızda oldu, bizim destekleyicimiz oldu. Onlara da hepinizin huzurunda teşekkür etmek isterim.ö.Görüntü Dökümü----------Salondan genel ve detay görüntülerBakan Pekcan'ın konuşmasıSÜRE: 02"21' BOYUT: 264 MBHaber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,=====================Cinayet zanlısı: Eşimin yanında bana küfür etti (2)TUTUKLANDIKaraman'ın Çakırbağ köyünde, evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan Mikail Dural'ı (30) tüfekle vurarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bekir Kadıoğlu (48) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Dural'ın cenazesi de bugün Çakırbağ köyünde toprağa verildi. Dural'ın yakınlarının bugün de Kadıoğlu'nun evine saldırmak istemesi üzerine jandarma ve polis güvenlik önlemlerini artırdı. Evinde önünde jandarmanın yanı sıra Çevik Kuvvet ekipleri ve TOMA bekletiliyor. Dün, Dural'ın yakınlarının taşla saldırmadan önce evden çıkartılan Kadıoğlu'nun eşi ve 4 çocuğunun ise güvenli bir yerde koruma altında olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü------------Evin önünde bekleyen jandarma ve polisten detayHaber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))==================Kayalıklarda 2 gündür mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardıTokat'ta kayalıklarda 2 gündür mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.Merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde hayvancılık yapan Mehmet Mine'nin keçilerinden biri 2 gün önce köy yakınlarında bulunan Kale mevkisinde otlarken yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Mine, çıktığı yerden 2 gün boyunca inemeyen keçisi için, AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla keçiyi bağladıkları halatla kurtardı. Kurtarılan keçi, sahibi Mehmet Mine'ye teslim edildi.Görüntü Dökümü---------Keçinin kurtarılma anı(298 MB)Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT -====================Yaralı güvercine ilk müdahaleyi itfaiye yaptıDenizli'nin Acıpayam ilçesinde bir iş merkezinin çatısına sıkışan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye erleri, bacağı kırıldığı belirlenen güvercinin yarasını temizledikten sonra sargı bezi sararak ilk müdahaleyi yaptı, sonra veterinere götürdü.Bugün saat 14.00 sıralarında Aşağı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir iş merkezinin çatısında bir güvercinin sıkıştığını farkeden çevredeki esnaf, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine iş merkezine giden itfaiye ekibi, çatıda sıkışan ve bacağı kırıldığı belirlenen güvercini kurtardı. Güvercinin kırılan bacağına itfaiye erleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İtfaiye erleri, güvercinin bacağındaki yarayı temizledikten sonra sargı bezi sardı. Ardından güvercin tedavisi için veterinere götürüldü.Görüntü Dökümü---------------İtfaiye erlerinin yaralı güvercine müdahale etmesinden görüntü-Güvercinin kırılan bacağına oksjenli su ile temizlenmesi-Güvercinin kırılan bacağına sargı bezi sarılması-Genel ve detay görüntülerHaber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,==================Köpeği otomobilin arkasına bağlayıp, kilometrelerce sürüklediler (2)ARACINA SIĞMADIĞI İÇİN ARKASINA BAĞLAMIŞİzmir'in Bergama ilçesinde, bir sürücünün köpeği otomobilin arkasına bağlayıp kilometrelerce sürüklemesinin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasından sonra Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırma sonrasında, otomobilin sahibi olan M.H. gözaltına alındı. Savcılığa bilgi verildikten sonra hakkında hem 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten hem de trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve saygısızca araç kullanmak suçlarından işlem yapıldı. Bu arada hakkında işlem yapılan M.H.'nin ifadesinde, köpeğin kendisine ait olduğunu, aracına sığmadığı için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi.GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİHaber: Taylan YILDIRIM/ İZMİR