Dha Yurt Bülteni-19

Kaynak: DHA

Ayrı yaşadığı eşi ile kayınvalidesini tabancayla vurup, bıçakladı (2)ANNE ÖLDÜ, KIZI YAŞAM SAVAŞI VERİYORTrabzon'da, Abdülbaki D.'nin, tabanca ile vurduktan sonra bıçaklayarak yaraladığı kayınvalidesi Rabia K., tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Suç aleti silahla polise teslim olan şüphelinin, aynı şekilde bıçak ve tabancayla yaraladığı boşanma aşamasındaki eşi İlknur D.'nin ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.TRABZON==================Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)'TÜRKİYE ÇIKARINA GÖRE HAREKET ETMEK DURUMUNDADIR'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir programı kapsamında, merkez Aletıeylül ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılış törenine katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, diğer ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını, bazılarıyla sıkıntılar yaşanabileceğini belirtti. Türkiye'nin artık kendi kararlarını aldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Türkiye'nin çıkarları neyse o çıkarına göre hareket etmek durumundadır ve ihtiyacı neyse onu karşılamak için gerekli adımları atmak durumundadır. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini aldık. Yani hava sahamızı, Türkiye'ye yönelik tehditlerden korumak için S-400 savunma sistemini aldık. Sözleşmeyi yaptık. Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik. Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz, nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız oluyorsunuz?" diye konuştu.'DİĞER NATO ÜYELERİNE BAKACAKSIN'Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, S-400'le ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü:"Hepimiz NATO'nun müttefiki isek ve de dayanışmamızı artırmamız gerekiyorsa, o zaman Türkiye talepte bulunuyorsa, sen de satacaksın. Eğer sen vermek istemiyorsan Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO müttefiki olmayan bir ülkeden almasına da karışmayacaksın. Eğer 'NATO müttefikleri NATO üyelerinin dışından ürün alamaz' dersen, bir, şu anda S-300'leri ülkesinde bulunduran diğer NATO üyesi ülkelere bakacaksın, onlarda niye var? İkincisi bunun esasen çerçevesini de NATO Genel Sekreteri belirlemiştir. NATO müttefikleri içinde dayanışma olmalı ama her ülke bağımsız bir ülke devlettir, dolayısıyla savunma sistemi dahil, alım sisteminde bağımsız hareket edebilir. Hem satmayacaksın hem de 'Başka yerden alamazsın' demek olmaz. Bizim ihtiyacımız varsa alırız."S-400'ler konusunda ABD yönetiminden farklı sesler geldiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini hatırlattı. Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız yer yer bunları paylaşıyor. Ama bazen Pentegon'dan bazen başka yerlerden farklı farklı sesler geliyor. Burada bizi bağlayan ABD Devlet Başkanı Trump'ın söyledikleridir. Nasıl Türkiye'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri bağlayıcıysa Amerika'da da Cumhurbaşkanımızın muhatabı Trump'tır. Trump ne dediyse bizi o ilgilendirir. Bu konuda da Trump'ın söyledikleri ortadadır" diye konuştu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasının ardından partisinin Altıeylül seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Doruk, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile partililer katıldı. Çavuşoğlu açılış sonrası kentten ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanmasıTören alanından görüntülerBakan Çavuşoğlu konuşmasıAçılış töreniHaber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA=====================================GENÇ'TE CHP YÖNETİMİ İSTİFA ETTİBİNGÖL'ün Genç ilçesinde 16 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ali Altınbaş, 16 kişilik yönetim kuruluyla birlikte partiden istifa etti.Genç'te 16 yıldır CHP İlçe Başkanlığı yapan Ali Altınbaş, basın açıklamasıyla 16 kişilik yönetim kuruluyla birlikte istifa ettiklerini açıkladı. CHP'de eksen kayması yaşandığını ileri süren Altınbaş, şöyle konuştu:"21 yıllık Cumhuriyet Halk Partili'yim. Partimiz yıl yıl erimeye başladı. Eski Genel Başkanımız sayın Deniz Baykal zamanında genel merkez ve teşkilatlar arasında birlik, beraberlik ve koordinasyon vardı. Bugün partimizin geldiği noktada tek başlılık yönetim anlayışı mevcut. Genel merkez noktasında yaşanan durumun aynısı il yönetiminde de mevcut. Bugün bakıyoruz CHP Bingöl il yönetimi aile partisi olmuş, parti sadece iki kişinin tekelinde. CHP Bingöl'de başkanlık sistemi ile yönetiliyor. Bir bakıyorsunuz hem yerel hem genel seçimlerde hep aynı kişiler aday gösteriliyor. Bu seçimde bile belediye başkan adayı, il meclis üyesi birinci sıra adayı ve belediye meclis üyesi birinci sıra adayları aynı aileden. Birileri de kalkıp demiyor ki 'Ne yapıyorsunuz? Yahu Bingöl'de hiç mi kimse yok, hep aynı kişiler her dönem aday gösteriliyor?' Biz bu rahatsızlığımızı sürekli genel merkeze de bildirdik. Ama genel merkezin istediği şu; bizden olsun da ne yaparsa yapsın. Böyle bir siyasi anlayış olamaz. O yüzden CHP Bingöl'de hiçbir şekilde kabuğunu kıramadı" dediAltınbaş, herhangi bir partiye geçmeyi de düşünmediğini söylerine ekledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Ali Altınbaş'ın konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl),============================EVİNE KURDUĞU ÖZEL DÜZENEKLE UYUŞTURUCU İMAL EDERKEN YAKALANDITEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, evine kurduğu özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren S.P. yakalandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde S.P.'nin evinde Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini belirledi. Polis, eve düzenlediği operasyonda bir odada özel olarak folyolarla hazırlanmış Hint keneviri yetiştirilen düzenek buldu. Detaylı yapılan arama, dolap içinde Hint kenevirleri, hassas terazi, değişik markalarda tarım ilaçları, güç kaynağı, güç kaynağı ayarlama göstergesi, havalandırma motoru ve fanı, led bitki yetiştirme lambası ele geçirdi.Gözaltına alınan S.P. ile ilgili soruşturma sürüyor.Öte yandan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Değirmenaltı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan 6 kişinin, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, kentteki üniversite öğrencileri ile diğer uyuşturucu madde kullanıcılarını telefonla irtibata geçerek satışını yaptıklarını belirledi. Polis, mahkemeden aldığı arama kararı ile şüphelilerin adreslerinde arama yaptı. Aramalarda klozet içine atılmış, skunk maddesi ele geçirilirken, U.U., H.İ.A., T.Y., İ.B. ve B.A., yakalandı. Adresinde bulunamayan M.G.'nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltındaki 5 şüphelinin soruşturması sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Uyuşturucu imal edilen evKenevir üretilen dolapDalop içinden detaylarEle geçen kenevirlerİkinci operasyonda ele geçen uyuşturucularUyuşturcuların sayılmasıHaber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-====================İKİ AİLENİN KAVGASINDA CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, 200 POLİS MÜDAHALE ETTİKONYA'da, komşu iki ailenin fertleri arasında belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, evlerin çatılarından birbirlerine taş, kiremit, cam şişe fırlatmaları üzerine cadde savaş alınana döndü. Yaklaşık 200 polisin müdahalesinde, biber gazı ve gaz bombası fişeği atılarak taraflar uzaklaştırılmaya çalışıldı. Şans eseri yaralanan olmazken, polisin mahalledeki önlemi sürüyor.Olay, bugün saat 18.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi Doğanlar Caddesi'nde meydana geldi. İki komşu ailenin fertleri arasında belirlenemeyen tartışma çıktı. Ailelerinin yakınlarının katılması üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Tek katlı müstakil evlerin çatılarına çıkan gruplar, birbirlerine taş, kiremit ve cam şişe fırlattı. Bunun üzerine başta Çevik Kuvvet olmak üzere yaklaşık 200 polis sevk edildi. Polis, öfkeli grupları sakinleştiremeyince biber gazı ve gaz bombası fişeği kullanarak uzaklaştırma çalıştı. Cadde savaş alanına dönerken, birçok evin camları kırıldı.Polis güçlükle tarafları evlerine girmelerine sağlarken, mahalledeki güvenlik önlemini de sürdürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Grupların birbirlerine taş, şişe fırlatmasıpolisin müdahalesiGenel ve detayHaber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/ KONYA============================================