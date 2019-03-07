Dha Yurt Bülteni -19

VEFAT EDEN MUSTAFA BAYRAM'IN YERİNE OĞLU SEÇİLDİ
VAN'ın Başkale
ilçesinde, eski milletvekili Mustafa Bayram
'ın vefatının ardından yapılan seçimle, Ertuşi Aşireti'ne bağlı Menglan kabilesinin reisliğine oğlu Hamit Bayram
seçildi.
Başkale'de kanaat önderi ve Ertuşi Aşireti'nin lideri İskender
Ertuş'un önderliğinde aşiret üyelerine Başkale Yatılı Bölge Okulu'nun konferans salonunda yemek verildi. Yemeğe, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Fatih
Hati, kamu kurum amirleri katıldı. Ertuşi Aşireti'nin ileri gelenleri, Ocak ayında vefat eden Menglan kabilesinin reisi ve Van
eski Milletvekili
Mustafa Bayram'ın yerine oğlu Hamit, yardımcılığına ise diğer oğlu Hecer Bayram
'ı seçti.
Ertuşi Aşireti lideri İskender Ertuş, yaptığı konuşmada, Menglan kabilesinin reisi olarak seçilen Hamit ve Hecer Bayram'a başarı dileklerinde bulunarak, şöyle konuştu:
" Osmanlı İmparatorluğu
'ndan bu yana her zaman devletimizin ve bayrağımızın yanında olan aşiretleriz. 1984
'ten beri koruculuk sistemini kabul eden en güçlü aşiretlerden biriyiz. O günden bu yana terör örgütlerini reddediyor ve kınıyoruz. Yaklaşık 2 ay önce değerli bir büyüğümüz, eski milletvekilimiz Mustafa Bayram'ı kaybettik. Hamit Bayram, Menglan kabilemizin reisi olarak atanmıştır. Kardeşi Hecer Bayram yardımcısı seçilmiştir. Allah onların yollarını ve bahtlarını açık etsin" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yemeğe katılanlar
-Katılanlardan detaylar
-Kalabalığın salona girişi
-Verilen yemek
-İskender Ertuş'un konuşması
-Yapılan tebrikler
-Detaylar
BAŞKALE (Van),
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KARDAN YOLU KAPANAN KÖYDE RAHATSIZLANAN SEHER İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Seher Şahin (18), ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından iş makinesiyle evinden alınarak ambulansa ulaştırıldı. Genç
kız, Yüksekova Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alındı.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik
beldesine bağlı Kandilli
mezrasında oturan Seher Şahin, aniden fenalaşınca yakınları durumu 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi. Kar nedeniyle Kandilli mezrasının yolu kapalı olunca, sağlık ekipleri de İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği'ni arayarak yolun açılmasını istedi. Bunun üzerine sağlık ve karla mücadele ekipleri yola çıktı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede ambulans Akkocak köyüne bağlı Yaylacık mezrasına kadar ilerleyebildi. Bunun üzerine yürüme güçlüğü çeken hasta Şahin, köye gelen iş makinesine ile ambulansa ulaştırıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan genç kız, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-İş makinası kapanan yolu açması
-Hasta Seher Şahi'in kepçe ile getirilmesi
-Seheri kepçeden indiirlmesi
-Hasta burada özel idarye bağlı araca bindirilmesi
-Ambulansa bindirilmesi
-Genel detaylar
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari
),
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Bakan Turhan: 2020'de 5G'yi ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız (2)
"MİLLET İTTİFAKI OLMUŞ İLLET, ZİLLET İTTİFAKI" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, Düzce
'nin Gölyaka
ilçesinde Belediye Meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Turhan'ın meydana gelişi sırasında önünü kesen davul ve zurnacılar bahşiş istedi. Bakan Turhan'ın koruması davulculara bahşiş verdi. Turhan burada vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Bu vatanı parçalamak isteyenler var mı? Bölmek isteyenler var mı? Onlarla işbirliği içinde olanlar var mı? Bunlardan ders alacağız. Bugün siyasi bir harekette ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen terör örgütünün uzantısı olan bir siyasi partiyle işbirliği içine girmiş bir grup var. Adına da Millet İttifakı demişler ama olmuş illet, zillet ittifakı. Bu önemli bir konu ve biz sizlerle paylaşıyoruz. Ama benim insanım ariftir. Benim insanım ferasetlidir. Bu tür ittifaklara bugüne kadar prim
vermedi, çok şükür aldanmadı. Bundan sonra da aldanmayacak." dedi.
Turhan daha sonra Ak Parti Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bakan Turhan'ın ilçeye gelişi
Davulcuların bakanın önünü kesmesi
Korumanın bahşiş vermesi
Alandan görüntü
Bakanın konuşması ve detaylar
HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,
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KAÇAN TOPUNU ALMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTAN İNEMEYEN ÖĞRENCİYİ İTFAİYE KURTARDI
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde, kaçan topunu almak için çıktığı ağacın tepesinde mahsur kalan ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Ali Can
, itfaiye ekileri tarafından kurtarıldı.
Bugün saat 17.00 sıralarında, evlerinin yakınındaki Kamil Semizler İlkokulu bahçesinde oynayan ortaokul öğrencisi Ali Can'ın topu 15 metre yüksekliğindeki çam ağacının dallarına takılı kaldı. Can, topunu almak için ağaca tırmandı. Ağacın belli bir yerine kadar çıkan Can, burada mahsur kaldı. Ağaçtan inemeyen Can, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşları durumu okul idaresine bildirdi. Okul yönetimi de itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye
ekipleri mahsur kalan çocuğu merdiven araç ile mahsur kaldığı ağaçtan indirdi. Can, yarım saat mahsur kaldığı ağaçtan kendisini indiren itfaiye erlerine öperek, teşekkür etti.
Arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan Ali Can, "Topum ağaçta kalınca almak için çıktım. Topu alamadığım gibi mahsur kaldım. Neyse ki itfaiye görevlileri kurtardı. Ancak futbol topum ağacın en yüksek yerinde ve dalların sık olduğu yerde kaldığı için alınamadı. Beni kurtaran itfaiye ekibine teşekkür ediyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ağaçta mahsur kalan çocuğun itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasından görüntü
Haber: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa
),
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DİYALİZDE HASTALARA GİTARLI KUTLAMA
SİVAS Numune Hastanesi
Diyaliz Ünitesi'nde diyaliz cihazına bağlanan böbrek hastaları için Dünya Böbrek Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte hastalara gitarla şarkı söylendi. Sivas
Numune Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde diyaliz hastalarına moral olması amacıyla ünite çalışanları tarafından müzik programı düzenlendi. 'Dünya Böbrek Günü'nü nedeniyle hastalar ve hasta yakınları için gitar çalınarak canlı müzik eşliğinde eğlendi. Etkinlikten mutluluklarını ifade eden hastalar, organ bağışına dikkat çektiler.
Görüntü Dökümü
-Hastaların gitar eşliğinde eğlenmesi
Haber: İrfan ÖZŞEKER/ Kamera: SİVAS
Milletvekili, Başkale, Mustafa Bayram, Güncel
Kaynak: DHA