Dha Yurt Bülteni -19

Kaynak: DHA

PİKNİĞE GİDEN 5 KİŞİNİN ÇADIRDA CESEDİ BULUNDU (1)ADANA'nın Karataş ilçesinde balık tutup piknik yapmaya giden 5 erkeğin çadırda cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre gençlerin çadırda yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtildi.Olay, Karataş ilçesine bağlı Tuzla Aydırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Adana il merkezinden balık tutmak için Karataş'a gelen 5 kişiden yakınları haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine balık tutmak için Aydınlar Mahallesi sahilinde bulunan 5 kişinin çadırına gelen jandarma ekibi, içerde hareketsiz yattıklarını fark edip, ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekbinin yaptığı kontrolde 5 kişinin, çadır içerisinde yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirlendi.GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYORGökhan KESKİNCİ- Eser PAZARBAŞI/ADANA,==========================Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralıKIRIKKALE'de minibüs ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Millet Bulvarı Rektörlük Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Musa Yalçın idaresindeki 71 S 0232 plakalı servis minibüsü ile Mehmet Alsaç yönetimindeki 71 D 415 plakalı minibüs, Rektörlük Kavşağı'nda çarpıştı. Ardından aynı istikamete seyir halinde olan Mustafa Güz yönetimindeki 71 BJ 208 plakalı otomobil ile Aynur Öztürk idaresindeki 42 RM 730 plakalı otomobillerde kazaya karıştı. Zincirleme kazada, isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ise, olay yerinde güvenlik önlemi alarak, bulvarı bir süreliğine araç trafiğine kapattı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından bulvar ulaşıma açıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü dökümü:Olay yerinden görüntüHaber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ANKARA-DHA==============================OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÇOCUK AĞIR YARALANDIKARABÜK"te, bisiklet kullanan 12 yaşındaki Eda Nur Aydoğan'a otomobil çarptı. Havaya fırlayarak yola düşen Eda Nur ağır yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Aydın E.(41) idaresindeki 34 GY 4647 plakalı otomobil, sokaktan yokuş aşağıya yolda caddeye giren Eda Nur Aydoğan'ın kullandığı bisikletle çarptı. Eda Nur çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak yola düştü. Ağır yaralanan Eda Nur gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eda Nur'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.Aydın E. ifadesi alınmak üzere 3 Nisan Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Otomobil ve bisiklet-Polisin incelemeleri-Sürücü Aydın E.Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,==========================Meral Akşener: Türk milletine bir değil, bin Meral helal olsun (2)'SAVAŞA GİDER GİBİ BELEDİYE SEÇİMİ YAPIYORLAR'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Niksar'da esnafı ziyaret ettikten sonra Erbaa ilçesine geçti. Burada Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Murat Toycan Selçuk'un Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği aday ve proje tanıtım toplantısına katılan Akşener halka hitap etti.Savaşa gider gibi belediye seçimi yapıldığını savunan Akşener şöyle konuştu:"Dün her türlü hakareti her türlü iftirayı edenler onu tutturamayınca bugün Millet İttifakı'nın içinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin seçmenine yöneticilerine Kandil'den emir alıyor diyor. Meral Akşener alır mı? Meral Akşener emir alır mı? Onun için bu seçimi bir belediye seçimi olmaktan çıkarttılar. Bu bir belediye seçimiydi ne Sayın Erdoğan'ın, ne Sayın Bahçeli'nin ne de Kılıçdaroğlu'nun ne de benim sandalyesinin olduğu bir seçim değil. Bizim seçimin öznesi olduğumuz bir seçim değil. Belediye Başkanı seçeceksiniz. Siz Millet İttifakı'nın yöneticilerinden, adaylarından Cumhur İttifakı'nın mensuplarına illet ve zillet dendiğini duydunuz mu? Duyamazsınız çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren her bir kişi benim kardeşimdir, kardeşim. AK Parti'ye oy veren her bir arkadaşımız her bir kardeşimiz bizim kardeşimizdir kardeşimiz. Neymiş efendim, zillet ve illet ittifakıymış. Eğer yerel seçimlerde AK Parti adayları kaybederse, Cumhur İttifakı'nın adayları seçimi kaybederse Türkiye'nin bekası tehlikeye giriyormuş. Hadi oradan be, hadi oradan be."Görüntü Dökümü:-İlçe ziyaretleri-Erbaa mitingi konuşmalarıHaber-Kamera: TOKAT, DHA=========================Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın, buraya Truva atı olarak geliyor (2)'PKK'NIN BORUSU DEĞİL DEVLETİMİZİN BORUSU ÖTÜYOR'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Söke ilçesindeki ziyaretlerinin ardından geçtiği Koçarlı'da AK Parti Koçarlı İlçe Başkanı Nedim Kaptan ve partililer tarafından karşılandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingle halka seslenen Bakan Soylu, "Az önce ilçe belediye başkan adayı, Koçarlı'ya jandarma, emniyet ve belediye binası istedi. Hepsini biz yapacağız. Burası bizim rahmeti Adnan Menderes'in ilçesi. Her geldiğimizde bugün ne kadar gururluysak bir tarafımızda hep eksik. Bu millet her zaman bize kumpas kuranlara cevap verdi. Bu millete yıllardan beri kan kusturan terör örgütünün burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz. Onlar Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar. Bu Türkiye eski Türkiye değil huzuru bozdurmayacağız. Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın borusu değil, devletimizin borusu ötüyor. Orada onlara hayat hakkı vermeyince oradan gitmek zorunda kalıyorlar. 31 Mart tarihinde Nedim Kaplan'ı Belediye Başkanı olarak seçecek miyiz? Eğer seçerseniz bende Nedim Kaplan'ın emrinde olacağım" dedi.ADNAN MENDERES KENT MÜZESİNİN TEMELİ ATILDIBakan Soylu, mitingin ardından Çakırbeyli Mahallesi'ne geçip, burada yaptırılan Adnan Menderes Kent Müzesi temel atma törenine katıldı. Bakan Soylu, "Burada yapılacak olan müzenin tarihi bir eser olacağına inanıyorum. Bizi bölmek parçalamak istiyorlar. Rahmetli Adnan Menderes, hükümete gelir gelmez 1.5 ay ay içerisinde ezanı aslıyla buluşturmasının en önemli nedenlerinden birisi buydu. İlk mevlit Adnan Menderes tarafından radyoda okutuldu. Bu millet onunla birlikte büyük adımlar attı. Bu vesile ile bu müzeyi ve etrafındaki tüm eklentileri, olan eserleri en kısa sürede yapacak. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. Bakan Soylu, konuşmasının ardından beraberindekilerle butona basıp, Adnan Menderes Kent Müzesi'nin temeline ilk harcı döktü.Bakan Soylu, ardrından beraberindekilerle esnaf ziyareti için Çine'ye geçti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Koçarlı'da halka seslenmesiSöke'deki konuşmasıHaber: Burhan CEYHAN - Kamera: İslam KELEŞ/ KOÇARLI (Aydın),=========================BAKAN ÇAVUŞOĞLU: HDP'YLE İTTİFAKIMIZ YOK DESİNLERDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi İP'çiler geliyor 'Sayın Bakanım bize terörist diyorsun.' Ben İP'e terörist parti dedim mi? CHP'ye terörist dedim mi? Hayır demiyorum. Ama şunu söylüyorum CHP'nin içinde PKK'lıların cenazesine gidenler var. Yok desinler, var. Peki bu iki parti sözlerimden rahatsız oluyorlar. O zaman çıksınlar, 'Bize böyle söylemeyin bizim HDP'yle bir ittifakımız yok' desinler" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle memleketi Antalya'da, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel ve Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç'in Meydan Kavşağı'ndaki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. AK Parti ve MHP'nin Antalya il ve Muratpaşa ilçe yöneticileri, partililer ve halkın katıldığı açılışta Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Menderes Türel ve Gökçen Özdoğan Enç ile parti yöneticileri halka seslendi.Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Antalya'da MHP ve AK Parti'nin ülkenin ve şehirlerin geleceği için tek vücut olduğunu, davalarını birleştirdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin, milletimizin bekası ve geleceği için birlikte çalışıyoruz. Elbette yaşadığımız şehirleri ehil insanlara teslim etmek bizim görevimiz. İçinde bulunduğumuz Muratpaşa, Antalya'nın gözbebeği bir yer, ama Muratpaşa Kepez'den geri. Antalya'nın gözbebeği Muratpaşa'ya bu yakışıyor mu, yakışmıyor. Şimdi Muratpaşa'nın tekrar Kepez'in önüne geçmesi Antalya için iyi değil mi? Bunu yapabilecek kişi Gökçe Özdoğan Enç'tir. Kadınlar sizin adayınız" dedi.ÇAVUŞOĞLU: BÜYÜK BİR FIRSAT YAKALADIKBakan Çavuşoğlu kalabalığa, "Önünüze çok güzel bir fırsat çıktı, bu fırsatı değerlendirelim" diye seslenerek, 2009-2014 arasında Antalya'nın 10 sene geriye gittiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Tekrar Antalya'nın o karanlık günlere gitmesine müsaade eder misiniz? İşte o yüzden Menderes Türel'in devam etmesi gerekiyor. Büyükşehir ve ilçe el ele verecek, Muratpaşa'da tüm sorunlar çözülecek. Biz Muratpaşa'da devlet olarak verdiğimiz sözleri tuttuk. Kırcami sorununu Menderes Türel çözdü. İşte söz verdiysen gereğini yapacaksın. Eğer sözünde durmuyorsan o zaman millet seni gönderecek. Bakıyoruz, görüyoruz gerçekten çalışmalara, anketlere büyük bir fırsat yakaladık, bu kadar söyleyeceğim. Eğer seçim gününe kadar böyle çalışırsak bu işi hallederiz" diye konuştu.ÇAVUŞOĞLU: İP'E, CHP'YE TERÖRİST DEMİYORUMTürkiye'nin hedefleri, Büyük Türkiye ve bekası için bu ittifakın kurulduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:"O yüzden vatanını, milletini seven insanların kurduğu ittifakla diğer ittifakları bir tutmak bu millete hakarettir. Hele hele içinde teröristlerin olduğu bir ittifakı bizimle kıyaslamak bize hakarettir. Şimdi İP'çiler geliyor 'Sayın Bakanım bize terörist diyorsun.' Ben İP'e terörist parti dedim mi? CHP'ye terörist dedim mi? Hayır demiyorum. Ama şunu söylüyorum CHP'nin içinde PKK'lıların cenazesine gidenler var. Yok desinler, var. Peki bu iki parti bizim sözlerimden rahatsız oluyorlar. O zaman çıksınlar, 'Bize böyle söylemeyin, bizim HDP'yle bir ittifakımız yok' desinler. ya da 'HDP ile ittifakımız var ama HDP, PKK'yı terör örgütü olarak görüyor' desinler. ya da 'Bu parti sırtını Kandil'e dayamıyor, o yüzden ittifak yaptık' desinler. Diyemezler, çünkü HDP'nin kendisi diyor, 'Ben sırtımı Kandil'e dayadım' diye. Şimdi var olanı söyleyince niye bozuluyorsunuz? Bu kadar rahatsız oluyorsanız ittifak yapmayın kardeşim. Üstelik Türkiye'yi bölmek istediklerini söyleyenlerle açık açık ittifak yapıyorsunuz, sonra biz bunu söyleyince rahatsız oluyorsunuz. Ezandan da rahatsız oluyorlar. Bu ülkenin ve milletin tüm değerlerinden rahatsız oluyor bunlar."Gökçen Özdoğan Enç, "Mutluyum çünkü sizlerle beraber tüm şer odaklarına karşı beraber yürüyoruz. Mutluyum, çünkü yanımda sizin gibi yüreği mangal gibi insanlar var. Biz yola çıkarken gönül birlikteliği yaptık. Liderlerimiz, 'Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz' diyor. Biz 31 Mart'ta bu eşitsizliği bozmaya, hizmeti eşitlemeye geliyoruz" dedi.ENÇ: BİZİ SUSTURAMAZLAR, SUSTURAMAYACAKLARBakan Çavuşoğlu'ndan önce halka seslenen Gökçen Özdoğan Enç, konuşması sırasında CHP'nin müzik çalan seçim aracına tepki gösterdi. "Demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti" sözleri sırasında CHP'nin seçim aracının müzik çalarak geçmesi üzerine Enç, "Bakın yaptıklarına ben burada konuşuyorum ses kısmaya çalışıyorlar ama bizi susturamazlar, susturamayacaklar. Hiç canınızı sıkmayın, moralinizi bozmayın. Bize pranga takıp susturmaya çalışıyorlar ama millet aklı, devlet aklı ne yapıyor, bunları her seferinde sandığın dibine gömüyor. 31 Mart'ta bu 'zillet ittifakını' tüm unsurlarıyla beraber ne yapacağız, sandığa gömeceğiz. Bu seçim maalesef istemesek de beka seçime dönüştü. Madem beka seçimine dönüştü, biz de diyoruz ki 'Ya devlet başa ya kuzgun leşe" dedi.ENÇ: DÜRÜST BELEDİYECİLİK VAAT EDİYORUZDürüst bir belediye vaat ettiklerini dile getiren Enç, "Bunların dertleri var. Bunların kendi kuklalarını oynatanlara dertleri, borçları var. Bizim Allah'tan başka kimseye bir borcumuz yok, o da can borcumuz. Dürüst, hesap verebilir bir belediye vaat ediyoruz. Hem beka sorunumuz var maalesef, birileri mikrofondan kaçırıp Kürdistan hayali kuruyor bu memlekette. Onların bu hayalini sandığa gömmeyen namerttir. Bizim tek bayrağımız var; ay yıldızlı al bayrak. Tek bir ülkemiz var Misakı Milli sınırlarında Türkiye Cumhuriyeti. Bu oyunu bozmak sizin elinizde. Bir oyunuzla bu oyunu bozabilirsiniz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Detay görüntüGökçen Enç'in konuşmasıMevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıKurdale kesilmesiHABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,