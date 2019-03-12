Dha Yurt Bülteni -19

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Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerine kim destek veriyorsa, Allah belasını versin (3)'İŞSİZLİK TEMEL SORUNDUR'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dernek, STK ve esnaf odaları temsilcileri ile bir araya geldi. Partililerin de katıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin temel sorununun işsizlik olduğunu söyleyerek, "Bin tane geçici işçi alacaklar, 40 bin kişi başvuruyor. Yalnızca 6 ay çalışmak için. 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Sizden 17 yıl vergi aldılar. 70 milyar dolar özelleştirme yaptılar. Dünyanın borcunu aldılar. Niye işsizlik var? Neden 7 milyondan fazla insan işsiz? Gencecik çocuklarımız işsiz. Devleti, ülkeyi yönetenler acaba işsizlik nedir biliyorlar mıdır? Devleti yönetenler bir babanın çocuğuna harçlık veremeden okula göndermesinin nasıl bir dram olduğunu biliyorlar mıdır? 17 yıldır devleti yönetenler yatağa aç giren bir çocuğun annesinin dramını biliyorlar mıdır? 17 yıldır geldiğimiz nokta budur. Hepimizin evinde huzura, berekete ihtiyaç var" dedi.'NEREDEN BİLECEKLER FAKİRLİĞİ, YOKSULLUĞU'AK Parti seçmenine seslenen Kılıçdaroğlu, " 17 yıldır onları iktidara taşıyorsunuz. İlk kazandığında İstanbul'dan Ankara Keçiören'e gelmişti. Bir apartman dairesinde oturdu. 'Ne demek milletvekili lojmanları' dedi. 'Lojmanları satacağım, milletin vekilleri, milletin arasında otursun' dedi. Lojmanlar satıldı. 17 yılın sonunda ne oldu da o mütevazi insan saraylarda oturuyor. Sarayda oturmak demek, kira parası yok, mutfak parası yok, uçak parası yok, dolmuş parası yok, okul parası yok. Ondan sonra dönüp, bu memlekette işsizlik var mı yok mu diye ona sormaya çalışıyoruz. Ne anlar işsizlikten? Ne bilir fakirliği, ne bilir yoksulluğu? Ne bilir çocukların yatağa aç girdiğini? Biz bu dönüşümü ve değişimi sağlamak zorundayız. Sandığa giderken vicdanınıza soracaksınız" diye konuştu.'NE ZAMAN EMEKLİ OLACAĞIZ DİYE BEKLİYORLAR'Konuşması sırasında EYT pankartı açılması üzerine emeklilik yaşının 65 olmasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Emeklilik yaşını 65 yaptılar. 60 yaşına geldiniz. Prim ödemişsiniz, emeklilik için bekliyorsunuz. Emeklilikte yaşa takıldılar. Ne zaman emekli olacağız diye bekliyorlar. Gidip özel sektöre çalışmak istediğini söylüyor. Özel sektöre çalışmak istediğini söylediğinde patronlar tercihini gençlerden yana kullanıyor. Peki bu insanlar nasıl geçinecek? Sorunu çözmek için İYİ Parti milletvekilleri ile beraber kanun teklifi verdik. AK Parti ve MHP Milletvekilleri bizim teklifimizi reddetti. Türkiye'de 8 sigorta uygulanıyor ama uygulanmayan bir sigorta dalı var, bu da aile sigortası. Ne demek aile sigortası? Yaşınız 50, patron işinize son verdi. Yeni iş bulamadınız, İŞ-KUR size en fazla iki yıl aylık ödedi, yaşınız 52 oldu. 65 yaşında emekli olacaksınız. Bu aile nasıl geçinecek? O zaman devreye aile sigortası giriyor. Belli bir gelir elde edene kadar o ailenin asgari ihtiyaç tutarını bu sigorta karşılıyor. Aile sigortasıyla ilgili kanun teklifini de biz verdik. Aile sigortasını dile getiren başka bir parti, bir sendika var mı? Ailenin birliği ve bütünlüğü için aile sigortası önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1974 yılında söz vermiş. 2019 yılındayız, niye çıkmıyor? Yapmamız gereken çok şey var."'O KUYRUK VARLIK KUYRUĞU OLSA SEN EN ÖN SIRADA OLURSUN'Konuşmasında soğan kuyruğu tartışmasını sürdüren Kılıçdaroğlu, "17 yıl yönettiler, soğan kuyruğuna mahkum ettiler ve dönüp dediler ki; 'Bu bir varlık kuyruğudur.' Milletin aklıyla alay ettiler. Adım gibi biliyorum, o kuyruk varlık kuyruğu olsa en ön sırada sen olurdun. Sen hayatında gidip patates aldın mı? Biber, soğan aldın mı? Uçan saraya binersin, yazlık sarayda oturursun, kışlık sarayda oturursun, milleti soğan kuyruğuna mahkum edersin, sonra çıkıp, 'bu kuyruk varlık kuyruğudur' diyeceksin. Millet de bunu yutacak. AK Partili kardeşlerime seslendim: sizin omuzlarınızda yıllar yılı taşıdığınız insan, sizin aklınızla alay etmeye başladı. Sizin hakkınızı yemeye başladı" dedi.Vatandaşın sosyal yardımları doğru alamadığını da belirten Kılıçdaroğlu, "Sosyal yardımları doğru düzgün alamıyorsunuz ama üç buçuk milyon Suriyeliye 35 milyar dolar verildi. Niye verdiniz? Niye geldiler? Niye Suriye'nin iç işlerine karıştınız? Neden Müslüman kanının dökülmesine izin verdiniz? Batılılar silah verecek, müslümanlar da birbirini öldürecek. Şimdi geldiğimiz noktada Suriyeli birinci sınıf vatandaş, bizimkiler ikinci sınıf vatandaş. Dükkan açarlar vergi ödemezler, hastaneye giderler 5 kuruş para ödemezler ama bizimki 14 çeşit para öder. Bu nasıl bir düzendir?" diye konuştu.CANLI YAYINLANDIGÖRÜNTÜLERİN TAMAMINI, AŞAĞIDA BİLGİLERİ BULUNAN FTP ADRESİNDEN İNDİREBİLİRSİNİZFTP adresi: 178.211.55.226Kullanıcı adı: dhaaboneŞifre: dhaHaber-Kamera: Semih ŞAHİN-Enver Fatih TIKIR-Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,=============================Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayları bir araya gelip, projelerini anlattıMersin Büyükşehir Belediyesi'nin Demokrat Parti'li adayı Ayfer Yılmaz, CHP'li adayı Vahap Seçer ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Hamit Tuna, özel bir üniversitede karşı karşıya gelip, projelerini anlattı.Mersin Kent Zirvesi isimli etkinliğe öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Sırayla söz alan adaylar, projelerini anlatarak, soruları cevapladı. İlk sözü alan DP'li Ayfer Yılmaz; bir model içinde giden ve sürdürülebilirlik sağlayabilen bir yönetim şekli ile hareket etmenin gerekliliğine dikkat çekti. Mersin'deki her kuruşun katma değere konu edilmesini vurgulayan Yılmaz, "Bir il için ne olması lazım? Önce ayağınızı attığınız zaman bir yol, altyapısı, otoparkı ile birlikte bir kentin tam altyapıya sahip olması gerekiyor. Planlardaki eksikliklerin tamamlanması gerekiyor. Planların tamamlanması, 'Ben yaptım, oldu' ile olmaz. Ankara'dan bir yığın izinle olur. O nedenle onları tamamlayıp, tarımın, sanayinin ve turizmin, lojistiğin önünü açacak o planlamanın tamamlanması lazım. Hep birlikte bunun peşinde olacağız. Başlamış projelerin bitirilmesi. Mersin'deki Ulaşım Master Planı sivil toplumla birlikte hazırlanmıştı. Bu planın hayata geçmesi ve Mersinimizin modern şehirler olarak doğudan batıya kadar altyapısının hazırlanması" dedi.'ÖNCELİK EKONOMİ'Kent için hazırlanan 160 farklı projeyi 3 başlık altında topladıklarını anlatan CHP'li Vahap Seçer ise önceliği ekonomiye vereceklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:"Mersin'in ekonomik sorunları var. 'Ekonomi projeleri' dedik. Yatırımcı belediyecilik ve yatırımcı bir belediye başkanının sıradışı bir kavram olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde kentler ekonomik gelişmelerinin Ankara'dan planlanmasını ve projelendirilmesini isterler. 2'nci başlağımız, bu kentin fakiri var, genci var, dezavantajlı grupları var, sokak hayvanı, evcil hayvanı var. Bunun yanında kültürü, sanatı, sporu var. Onları Mersin'de tekrar küllerinden yaratmanın projelerini gerçekleştirdik. 3'üncü başlığımız Mersin'in çarpık bir kent yapısına sahip olması. Plansız bir kent olması, trafik sorunu, toplu taşıma sorunu, altyapı sorunu, çevre sorunu gibi birçok sorunla boğuşan bir Mersin. Buna da yenilikçi belediyecilik ve çağdaş bir Mersin'i nasıl yaratabiliriz? O projeleri gerçekleştireceğiz."'SUYA YÜZDE 20 İNDİRİM'Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Hamit Tuna da 15 yıllık Toroslar Belediye Başkanlığı döneminde önemli çalışmalara imza attıklarını dile getirerek, tasarruf öncelikli bir yönetim sergileyeceklerini belirtti. Tuna şöyle konuştu:"Bizim farkımız, 15 yıllık tecrübemiz. Bu kentte çok özel, çok farklı işler yaptık. Suyu boşa akıtmayacağız. Solar enerjiden maksimum yararlanacağız. 5 megawatt yaptık, onun kapasitesini artıracağız. Eski çöp depolama alanının yeri bizim, 250 dönüme yakın yer var. Komple orayı güneş enerjisi ile bezeyeceğiz, 80 milyon 1 yılda MESKİ, otopomlardan ötürü elektrik faturası ödüyor. Onu nötr edeceğiz. Mahsuplaşma ile edindiğimiz karı, vatandaşın su parasından yüzde 20 indirim yapacağız. Çok yerde altyapı eksikliği var. Altyapıdan dolayı sinekle mücadeleye 40 milyon ödüyoruz, hava sıkılıyor. 20 milyona düşüreceğim onu. Biz tasarruflu bir belediye başkanıyız" diye konuştu.Belediye başkan adayları konuşmalarının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.Görüntü Dökümü------------Adayların salona girişiSalondan genel görüntülerAdayların sahnedeki yerlerini almalarıAdayların görüntüleriDP'li Ayfer Yılmaz'ın konuşmasıCHP'li Vahap Seçer'in konuşmasıCumhur İttifakı'nın MHP'li Adayı Hamit Tuna'nın konuşmasıSÜRE: 05'57" BOYUT: 646 MBHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,=============Kahraman polis, intihar etmek isteyen kadını kurtardıŞırnak'ın Cizre'de psikolojik sorunları olduğu iddiasıyla intihar etmek için Dicle Nehri'ne atlayan 39 yaşındaki Asiye E.'yi olay yerinde devriye gezen bir polis memuru tarafından nehirde kurtarıldı.Olay, Cizre ilçesindeki Dicle mahallesinde meydana geldi. Bırca Belek Parkı kenarında devriye görevinde bulunan polis ekipleri, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Asiye E.'nin intihar amaçlı Dicle Nehri'ne atladığını fart etti. Asiye E.'nin nehre düşmesi üzerine polis memuru Nuh Toprak, nehre atlayarak kadını akıntıya rağmen suda yakalamayı başardı. Kahraman polis memuru genç kadını kendi çabalarıyla nehir kıyısına getirildi. Kıyıda bekleyen diğer polis memurlarının yardımı ile sudan çıkarılan Asiye E. olay yerine sevk edilen ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hayati tehlikesi bulanan genç kadın hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Genç kadını kurtaran polis memuru Nuh Toprak ise vatandaşlar tarafından kahraman olarak ilan edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü:-----------Polis ve kadının suda çırpınmasıPolisin kadını karaya çıkarmasıSağlıkçıların müdahale etmesiGenel ve detay görüntüHaber: Sekvan KÜDEN - Kamera: CİZRE,(Şırnak),====================Ayrıldığı sevgilisi tarafından bacaklarından vurulduMalatya'da Kübranur Turgut (25), yolda yürüdüğü sırada, ayrıldığı sevgilisi İsa B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan genç kadın hastanede tedaviye alınırken, kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.Olay, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Evine doğru yürüyen Kübranur Turgut'un, arkasından gelen taksideki İsa B. yanındaki tabancayı çekerek genç kıza 2 el ateş etti. Bacaklarından yaralanan Kübranur Turgut kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Turgut'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Olay sonrası kaçan ve yakalanmamak için 2 taksi değiştiren İsa B. ise polisin çalışması ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kübranur Turgut'un daha önce beraber yaşadığı İsa B.'yi bir süre önce terk ettiği öğrenildi. Saldırgan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Görüntü Dökümü---------------Mahalleli kadınların tartışmasıOlay yerinden detayPolis ekipleriMahalleden detayGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 125 MBHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA================Kayseri'de özel harekat destekli huzur uygulamasıKayseri'de polis ekipleri, kent huzurunun sağlanması için özel harekat ekiplerinin desteğinde huzur uygulaması yaptı.Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinde oluşturulan 10 kişilik ekiple huzur uygulaması yapıldı. Asayiş, özel harekat, trafik polislerinin katıldığı uygulamada durdurulan otomobiller didik didik arandı. GBT sorgusu yapılan sürücüler, trafik bakımından da inceledi. Haklarında yakalaması bulunan kişiler gözaltına alınırken, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.Görüntü Dökümü----------Polislerin huzur uygulamasından görüntüÖzel Harekat polislerinden görüntüHaber Muhabiri sunuşPolislerin otomobilleri didik didik aramasıDiğer görüntülerSüre: 2.34 Boyut: 288 MBHaber -Kamera: Yasin DALKILIÇ-İsmet KÖZELO/KAYSERİ, DHA================Karlıova'da 18 projenin açılışı yapıldıBingöl Valiliği tarafından Karlıova ilçesinde yapımı tamamlanan 18 proje, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı törenle için açıldı.Bingöl Valiliği tarafından 2018 yılı içerisinde okul, kapalı spor salonu, öğretmenevi, kültür merkezinin de bulunduğu 45 milyon lira maliyetle 18 projenin açılış yapıldı. Karlıova Hükümet Konağı bahçesinde yapılan törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, Belediye Başkanı Veysi Bingöl ile çok sayıda davetli katıldı.İlçeye yapılan yatırımların sinevizyon gösterimi yapılmasının ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karlıova'da bugün açılışı yapılan 18 projeyle birlikte Bingöl genelinde 81 projenin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Karlıova ilçesine güzel hizmetler kazandırdıklarını anlatan Yılmaz, "Karlıova ilçemize çok güzel hizmetler kazandırdık ve Karlıova adeta yeniden inşa edildi. Devlet bir adım atınca millet de bir adım attı. Vatandaş da evlerini yapıp, yeni yatırımlar yaparak Karlıova çok farklı bir ortama kavuştu. Geçmişte 10-15 yılda yapılamayan işleri, 1 yıla sığdırmamıza imkan veren, bizi böyle bir imkanla buluşturan Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz ve şükür ediyoruz. Ülkemiz iyi yönetilmese, istikrar olmazsa, güven ortamı olmazsa emin olun bu hizmetler olmazdı. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları batıda ne varsa, doğuda da aynısı olacak demeseydi, bu zihniyetle hareket etmeseydi, bugün bu hizmetleri burada bulamazdık" dedi.Konuşmaların ardından yapılan dualarla toplu açılış için kurdele kesilmesiyle program sona erdi.Görüntü Dökümü:------------Açılış alanından görüntülerAK Parti'li Yılmaz'ın konuşması- Genel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 39.5 MBHaber: Serkan BİNGÖL-Kamera: KARLIOVA(BİNGÖL),