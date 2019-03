Dha Yurt Bülteni -19

Kaynak: DHA

57 kişinin öldüğü terör saldırısı sanıklarına ceza yağdı (1)GAZİANTEP'te, 20 Ağustos 2016'da, sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırısı davasında sanıklara ceza yağdı. Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu 10 sanığa 'kasten adam öldürmek' ve 'anayasayı ihlal' suçlarından toplam 58'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve ayrıca 18'er yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz 2 sanığın ise beraatine karar verildi.ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEKAYSERİ===============================Kılıçdaroğlu: Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz (4)KILIÇDAROĞLU, ADIYAMAN GÖLBAŞI'NDA KONUŞTUCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'daki miting ve yerel seçim çalışmalarının ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldi. CHP'nin seçim bürosunda partililerle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, burada kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Hükümeti eleştirerek tarımsal ürünlerde ithalatın arttığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:"Bakınız, Adıyaman'ın tütünü meşhurdur değil mi? Türk tütünü dediğin zaman bütün dünya durur. Size rakam vereceğim. 2018 yılında Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk, 28 milyon dolarlık buğday, 13 milyon dolarlık da tütün ithal ettik. Tütünü niye Adıyaman üretmez de tütün ithal ederiz? Neden? Dolayısıyla milletvekiliniz var, sizin parlamentodaki sözcünüz. Adıyaman'ın nerede bir sorunu varsa dile getirir. Dolayısıyla birlikte Türkiye'ye huzur getirmeliyiz. Birlikte huzur içinde yaşamalıyız. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Güzel Türkiye için, huzurlu Türkiye için, bereketli Türkiye için, her evde aşı, işi olan bir Türkiye için hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum."Konuşmaların ardından CHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı İskender Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'na Adıyaman'ın simgesi olan Nemrut Dağı biblosu hediye etti. Kılıçdaroğlu programın ardından Adıyaman'ın Besni ilçesine hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------CHP Gölbaşı Seçim Bürosu önünde toplanan vatandaşlarCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu'nun konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)===============================Bakan Pakdemirli: 2019 daha iyi bir yıl olacak (2)TİRE'DE YEM FABRİKASININ TEMELİNİ ATTITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Torbalı ilçesindeki programından sonra Tire Yem Fabrikası temel atma töreni için Tire Organize Sanayi Bölgesi'ne gitti. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Tarım Kredi Kooperatifi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kınay, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Tire belediye başkan adayı Selman İçelli, muhtarlar, kooperatif ve birlik temsilcileri ile çiftçiler de törene katıldı. Türkiye'nin Tarım Kredi Kooperatifi bünyesindeki 12'nci yem fabrikası olacak tesis, yaklaşık 60 milyon liraya mal olacak. Toplam 300 günde tamamlanacak fabrikada saatte 40 ton, yılda ise 250 bin ton karma yem üretilecek.TİRE'YE YAPILAN YATIRIMLARDAN BAHSETTİKonuşma yapan Bakan Pakdemirli, Türk tarımında Tarım Kredi Kooperatiflerinin iyi bir örnek olduğunu ifade etti. Tire ve Ödemiş'te iki ayrı fabrikanın temelini aynı gün attıklarını belirten Pakdemirli, iktidar olarak son 10 yılda İzmir'e 67 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydetti. Tarım ve besicilik alanında Tire'ye 430 milyon lira hibe verdiklerini söyleyen Pakdemirli, "Anadolu'da birçok kent, Tire kadar tarımsal hasılaya sahip değil. Ama Tire daha iyisini hak ediyor" dedi.TARIMA DAYALI İHTİSAS BÜYÜKBAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULACAKDöviz kurunun artmasıyla beraber maliyetlerin daha da artığına değinen Pakdemirli, "Bundan etkilenen en önemli sektörlerden birisi de tarım sektörü oldu. Girdiler arttı diye karalar bağlamayalım, ürün fiyatlarımız da artıyor. 31 Aralık itibariyle TMO'ya düşmüş borcunuz varsa bunu yüzde 10 ile yapılandırabiliyorsunuz. Besicilerimize TMO tarafından ucuz maliyetli arpa veriyorduk, bunu da vadeli vermeye başladık" dedi. Alacalı Mahallesi'nde 3 milyon 425 metre alanda tarıma dayalı ihtisas büyükbaş organize sanayi bölgesini kurulacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Bu bölgede 40 bin büyükbaş süt hayvanı beslenecek. Süt soğutma tesisi, süt işlemi tesisi, yem fabrikası kurulacak ve en az bin kişiye isdihdam sağlanacak. Türkiye'nin tarıma dayalı en büyük ihtisas süs bitkisi alanını Tire'de kurulacak. 380 dekar alanda çalışma yapılarak, 71 bin fidan dikelecek. Orman köylerinde yaşayan 9 aileye 215 bin lira Orköy kredisi ve hibesi sağlanacak. Sarılar köyünde 250 dekar alana 8 bin 500 ceviz fidanı dikecek, bakımını 3 yıl devlet yapacak ve 49 yıllığına köylülere tahsis edilecek" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Bakan Pakdemirli'nin kente gelişi, temel atma töreniGenel ve detay görüntüHaber- Kamera: Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir), DHA)=============================Koray Aydın: Ankara bitti, İstanbul'da İmamoğlu öne geçtiİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, büyükşehirler açısından bakıldığında gittikçe netleşen tablo olduğunu belirterek, "Bana göre Ankara bitti zaten. İstanbul'da da Sayın İmamoğlu öne geçti, ben arayı daha da açacağını düşünüyorum" dedi.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları için geldiği Antalya'da, açıklamalarda bulundu. Seçime az zaman kaldığını belirten Aydın, herkesin, hem yaşadığı şehre hem de ülkeye karşı sorumlulukları olduğunu ve seçimin bu bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu seçimde, uzun zamandır Türk siyasi hayatında yaşanmayan şeyler olduğunu belirten Aydın, "Sanki bir mahalli seçim değil de harbe giriyoruz. Böyle bir iklim, dil, üslup var. Ayrıştıran, bölüştüren, herkesi birbirine düşüren, en ağır suçlamaları insafsızca yapan, söylediklerinin doğru olmadığını kendisi bildiği halde bunu her gün tekrarlayan ve vatandaşın üzerinde eline geçirdiği devlet gücü ve kudretini bir sopa olarak kullanan bir anlayışla karşı karşıyayız. Aslında millet olarak bunu hak etmiyoruz" diye konuştu.'PATATES, SOĞAN İTHAL EDECEĞİMİZ AKLIMA GELMEZDİ'Son verilere göre, 1 milyon kişinin daha işsiz kaldığını kaydeden Aydın, "Yıllar sonra nur topu gibi bir çocuğumuz oldu; tanzim satış mağazaları var. 2 kilo domates ve biber alacak, diye saatlerce kuyruklarda bekleyen, bu durumu yaşamak zorunda kalan insanlara karşı bunların 'varlık kuyruğu' olduğunu söylemek, o insanların ezilmişlik, hayat pahalılığı altındaki milyonlarca insanın o durumuyla alay etmekten başka bir şey değildir" dedi.Saman ve sığır ithal edildiğini dile getiren Aydın, "3 gün önce patates ve soğana gümrüğü sıfırladılar. 31 Mart'a kadar bunların ithalatını serbest bıraktılar. Her şey aklıma gelirdi de patates ve soğanı dışarıdan vallahi billahi ithal edeceğimiz aklıma gelmezdi. Eskiden bir ilimizin bile üretim varlığı bütün bunları karşılıyordu. Nevşehir ve Niğde yöresi bu işi toptan çözüp halledebiliyordu. Bakınız, nereden nereye geldik" diye konuştu.'ANKARA BİTTİ, İSTANBUL'DA İMAMOĞLU ÖNDE'Yerel seçim için büyükşehirler açısından bakıldığında gittikçe netleşen tablo olduğunu savunan Koray Aydın, "Bana göre, Ankara bitti zaten. Şimdi Ankara'nın kaybedildiğini görünce nasıl çirkin ayak oyunlarına başvurulduğunu bütün Türkiye görüyor. İstanbul'da da Sayın İmamoğlu öne geçti, ben arayı daha da açacağını düşünüyorum. Çünkü halka sempatik geldi, sevdi. 'Bu iş tuttu' demek, doğru olur. İzmir'in zaten sonucu belli. Bursa'da AK Parti geriye düştü. Zaten bu kadar feryat, figan, bağırmanın artık tehdit dili oluşturulmasının ardında bu gerçekler var. Burada da anketlerde Muhittin Böcek'in önde olduğunu biliyorum. Arkadan gelip, öne geçenlerin her zaman kazanacağını düşünürüm siyasette. Halk kabulü oluşmuş demektir. Sadece buralar değil, Türkiye'nin kilit bütün illerinde ciddi oy kaybedileceğini ve buraların kaybedileceğini düşünüyorum" dedi.Görüntü Dökümü----------------------Koray Aydın salona girişiPartililerin görüntüsüKoray Aydın'ın konuşması332 MB -- 3 Dakika// HDHaber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,==============================Kırmızı ışıkta geçen TIR, otomobili hurdaya çevirdi: 1'i ağır 2 yaralıKAHRAMANMARAŞ'ta kırmızı ışıkta durmayan TIR, Türk Kızılayı'na ait otomobile çarptı. Kazada Kızılay'da görevli Dr. Okan Erdoğan ve Gökhan Fırat yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan Serkan Sancar'ın kullandığı 73 SA 394 plakalı TIR, kavşaktan dönen Okan Erdoğan'ın kullandığı 06 FL 5268 plakalı otomobile çarptı. TIR'ın kaldırıma çıkarak durabildiği kazada otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Erdoğan ile beraberinde bulunan Gökhan Fırat, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Olay yetine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan Erdoğan ve Fırat, yakındaki hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan Gökhan Fırat, özel hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Kamyon sürücüsü Serkan Sancar da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Kaza yeriOtomobilin çekiciye yüklenmesiTIR sürücüsü (kareli gömlekli, mavi kotlu) polislerle birlikteKaza yerinden detayAmbulansın gelişiYaralının hastaneden çıkarılmasıAmbulansa konulmasıAmbulansın gidişiHaber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)=============================Evinin balkonundan düşen Feridun öğretmen, toprağa verildiSAMSUN'un Atakum ilçesinde 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren öğretmen Feridun Keskin (48), gözyaşları arasında toprağa verildi.Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Yeşilırmak İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Feridun Keskin, henüz bilinmeyen nedenle oturduğu 4'üncü kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunup ambulansla hastaneye kaldırılan Keskin, kurtarılamadı.Feridun Keskin için ikindi vakti Türkiş Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yakınları, mesai arkadaşları ve öğrencilerinin katıldığı cenaze namazının ardından Keskin, Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.Annesi, eşi ve 2 kızı ile birlikte yaşayan Keskin, uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜCenaze namazı detaylarıHaber-Kamera: Tayfur KARA SAMSUN-DHA================================