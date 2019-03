Dha Yurt Bülteni-19

Kaynak: DHA

Mersin'de dereye düşen iki kız kardeşten 1'i kurtarıldı, 1'i kayıpMERSİN'de, Bahar Orman (12) ve Hediye Orman (6) adlı iki kız kardeş, iddiaya göre birlikte yürüdükleri sırada Yalınayak Deresi'ne düştü. Bahar Orman, çevredekiler tarafından dereden çıkarılırken, Hediye Orman ise sürüklenerek gözden kayboldu. İtfaiye, polis ve AFAD, küçük kızı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı.Olay, akşam saatlerinde Merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Yalınayak Deresi'ne yakın bölgede yürüyen Bahar ve Hediye orman kardeşler, iddiaya göre bir süre sonra dengelerini kaybederek suya düştü. Olayı gören çevredekiler kardeşleri kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşların çabasıyla Bahar Orman dereden çıkarıldı. Hediye Orman ise tüm çabalara rağmen dereden suya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler küçük kızı arama çalışması başlattı. Bahar Orman ise Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Arama çalışmalarının gece de süreceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından kent girişinde karşılanan Akşener'e, aralarında 20 atlının da bulunduğu konvoy eşlik etti. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na gelen Akşener'i, alanı dolduranlar 'Sen konuş abla biz öderiz' ve 'Uşak İYİ'lerle gürleyecek' pankartlarıyla karşıladı. Yeni Zelanda'da camilere yönelik terör saldırısına değinerek konuşmasına başlayan Akşener, "Cuma namazında iki camiye saldırı oldu. Müslümanlar katledildi. Onlara Allah'tan rahmet, yaralılar için şifa diliyorum. Uzun zamandır Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Batı ülkelerin liderleri, siyasetçileri, Müslümanlara karşı, Türklere karşı ırkçılığa varan, dinimiz üzerinden ayrıştırıcı, düşmanca bir dil kullanıyor. Onları sağduyuya, itidale davet ediyorum. Bir seçim kazabilmek için ülkelerinde ortaya koydukları bu dil yüzünden insanlar şehit ediliyor, Müslümanlara düşmanlıklar ortaya çıkarıyor. Bu dilin, bu tavrın İYİ Parti olarak takipçisi olacağız" dedi.SENATÖRE TEPKİAvustralyalı Senatör Fraser Anning'in açıklamalarına tepki gösteren Akşener, "Senatörün biri çıkmış, 'Bütün bunlar, Müslüman göçü üzerine oluyor' demiş. Bunu deyince, protestocular kafasına yumurta atıp, yumurta kırmışlar. Bu senatöre Uşak'tan sesleniyorum. Beri bak efendi, senin yolun Türkiye'ye düşürse, iyilerle karşılaşırsan, kafanda yumurta mı kırılır, ne kırılır bilemem onu. Cahil adam. Yüz sene evvel dedelerin de aynı şekilde ezanı susturmak için Çanakkale'ye geldiler. Sinemizde uyuyorlar. Hadi gel de seni de görelim, ezanı susturacaklarmış, hadi oradan be" diye konuştu.ŞEHİTLERE RAHMET DİLEDİMeral Akşener, konuşmasında, Irak kuzeyindeki çatışmada 2 askerin şehit düştüğünü, yaralıların olduğunu belirtip, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere şifa diledi.'SEÇİM İÇİN GÖNÜL KIRMAYIN' ÇAĞRISIYerel seçimde sadece belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarların seçileceğini ifade eden İYİ Parti lideri Akşener, "Türkiye'de sanırsınız savaş var. Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz sanki. Böyle bir şey yok. Kardeşlerimden ricamdır. Allah rızası için bu bir yerel seçim. Bu yerel seçimde, tepedekilerin konuşmalarına kulak verip de komşularınızla, akrabalarla gönül kırmayın. Birbirinizin gönlünü kırmayın. 31 Mart akşamı hangi parti ne oy alırsa alsın, 1 Nisan'dan itibaren Uşaklı kardeşlerim birbirinin yüzüne bakmaya devam edecek. Esnaf kardeşlerim, çiftçi kardeşlerim birbirinizden selamları kesecek pozisyona düşmeyin. Aldırmayın tepedekilere, bu bir yerel seçimdir. Belediye başkan adaylarının projelerini, hizmet anlayışlarını anlayıp, dinleyip karar vereceksiniz. Uşak'tan aday olan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.ERDOĞAN VE BAHÇELİ'Yİ YUHALATMADICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin daha önce birbirleri için söyledikleri sözlerden örnekler veren Akşener, "Tepedekilere aldırmayın. Birbirlerine söylemedikleri söz kalmadı. Bakın bütün bunlara rağmen yan yana gelebildiler" ifadelerini kullandı. Akşener'in bu sözleri üzerine miting alanını dolduranlar yuh çekmeye başladı. Ancak araya giren Akşener, "Yapmayın şunu. Yeteri kadar neşemiz kaçık. Önce biz eğleneceğiz. kendi aramızda neşeleneceğiz" diye konuştu. Konuşmasına devam eden Akşener, "Her türlü hakareti birbirine edenler, sonuçta koltuğun bekası söz konusu olduğunda yan yana gelebiliyor. Ama siz onlara uyup birbirinizi kırdığınızda yan yana gelemiyorsunuz. Bunlara uymayın, biz hepimiz kardeşiz, kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz" dedi.'BİZ İLLET VE ZİLLET DEĞİLİZ; İADE EDİYORUM'Cumhur İttifakı'nın tepesindekileri kınadığını kaydeden Akşener, "Önce Cumhur İttifakı kuruldu, daha sonra biz de Türkiye geneli için söylüyorum, Millet İttifakı kurduk. Uşak'ta da bütün siyasi partiler ayrı ayrı aday çıkardı. Bu çerçeve içinde, Cumhur İttifakı'na, yani MHP ve AK Parti'ye oy veren herkes, benim kardeşimdir, canımdır, kanımdır. Ama, Cumhur İttifakı'nın tepesindekileri buradan kınıyorum. Çünkü, Millet İttifakı'nın içinde yer alan CHP'ye, İYİ Parti'ye; 24 Haziran'da DP'ye, Saadet Partisi'ne oy veren seçmenin tümünü 'illet' ve 'zillet' olarak tanımladılar. Biz illet ve zillet değiliz. Biz Türk milletinin tam 18 milyon seçmenini temsil eden insanlarız. Dolayısıyla illet ve zillet diyenlerin şahıslarına, seçmene değil, şahıslarına bu illet ve zilleti iade ettikten sonra tekrar ediyorum: Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan her seçmen bizim kardeşimizdir, sizin de kardeşinizdir. Sakın ola ki bunlara uymayın" diye konuştu.'ERDOĞAN, ADAYLARINI GÖLGEDE BIRAKIYOR'"Bu yerel seçimde niye adayların projeleri yerine sanki Sayın Erdoğan seçilecekmiş gibi geziyor" diye sözlerini sürdüren Akşener, "Halbuki bu seçimde adaylar seçilecek. Meral seçilmeyecek. Nasıl oluyor da Sayın Erdoğan, kendi seçilecekmiş gibi belediye başkan adaylarını gölgede bırakıyor. Çünkü bugüne kadar insanları düşmanlaştırarak çok oy aldı. Bunu bozacağız" dedi.PATATES EKİMİEYT kısaltmasıyla birçok etkinlik düzenleyen emeklilikte yaşa takılanları da hatırlatan ve haklarını takip edeceklerini söyleyen Akşener, "Ekonomi rezalet durumda, yolda gelirken bana seslendiler, 'EYT'lileri unutma abla' diye. EYT'lilerin hakkını aramaya devam edeceğiz. 3600 ek göstergeye söz verdi. Ne oldu ek göstergeye? 24 Haziran'da söz vermişti, kulağının üzerine yattı. Bunları hatırlatmaya devam edeceğiz. Çiftçi öldü. Çiftçi 6 lira ile 6,5 lira arasında mazot alıyor. Raflarda ithal nohut 15 lira, çiftçi 3 liraya satamıyor. Dikkatinizi çekerim. Herhangi bir ürünü ithal etmeye başladıkları zaman Türkiye'de o ürünün yetiştirilmesini, üretilmesini ortadan kaldırıyorlar. Kanada çiftçisinin yetiştirdiği nohudu, mercimeği, Rusya'dan buğdayı, en son Mısır'dan patates ve İran'dan soğan ithal etmeye karar verdiler. Tarım Bakanı 25 ilde 142 bin dönüm arazide patates ekilmesini, çiftçilere yasakladı. Bunları konuşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.'KAPATILAN ŞEKER FABRİKASININ PEŞİNDE OLACAĞIZ'Konuşmasında kapatılan Uşak Şeker Fabrikası'na da değinen Akşener, "Uşak Şeker Fabrikası öylece duruyor. Cumhuriyetin bir emanetidir, satamadılar, yıkıyorlar. Bunun önüne geçmek için çözüm önerilerimizle birlikte, çalıştırılmasının peşinde olacağız. Şeker fabrikasının açılıp, çalıştırılması için peşinde olacağız. Onlar yapmıyorsa biz yapacağız" dedi.'ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA'Savaş tamtamlarıyla seçime gidildiğini öne süren Meral Akşener, "Rahmetli Demirel'in bir sözü vardı; 'Tencere her iktidarı sallar.' Tencere iktidarı sallıyor ama onun üstünü örtmek için hepimiz Allah ne verdiyse her iftiraya uğradık. Şu sıra bana çok kızıyor. Vay ne kızıyor, ne kızıyor. Önce parayla tehdit etti. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Paramın olmadığını, emekli olduğumu biliyor. Sonra daha ilginci, dedi ki, 'Onu mahkemeye veriyorum, hapsettireceğim.' Şimdi bakın hem hakim olmuş hem savcı olmuş, her şeyi birden olmuş. İnsan biraz utanır da rol icabı der ki 'Mahkemeye veriyorum, bedelini ödeyecek.' Buna razıyız. Diyor ki 'Hapsettireceğim, onun dokunulmazlığı da yok.' Doğrudur. Ben milletvekili değilim. Dokunulmazlığım da yok. Emekli maaşımın dışında gelirim de yok. ve sonuç itibarıyla diyor ki 'Kaçacak deliği de yok.' Milletvekili arkadaşlarım; Türkiye Büyük Millet Meclisi delik olmuş, haberimiz yok. Meğer kaçılacak delikmiş. Bunun neticesinde ben de dedim ki, Elinden geleni ardına koyma ağam. İşte buradayım, buyur" ifadelerini kullandı.'EMEKLİNİN MAAŞINA YÜZDE 10 ZAM REVA MIDIR?'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirisini sürdüren Akşener, "Emekliye yüzde 10 zam, kendine yüzde 26 zam. Emeklinin maaşına yüzde 10 zam reva mıdır? Bunları konuşturmamak için Allah Allah nidalarıyla milleti savaşa götürüyor. Anadolu'nun feraseti devrede. Uşak'ta o kulağı çekeceksiniz. Bir kibir abidesi oldu. Kibirlenme padişahım senden büyük Allah var Allah" diye konuştu.'TEPEDEKİLER DEDİKODU YAPIYOR'Devletin tepesindeki insanların dedikodu yaptığını ileri süren Akşener, "Devlet insanları dedikodu yapmaz. Devlet insanları elinde bilgi belge varsa gereğini yapar. İnanılamaz iftiralarla karşı karşıyayız" dedi.Akşener, konuşmasını tamamlamasının ardından alanı dolduranlara karanfil dağıttı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, daha sonra karayoluyla Uşak'tan ayrıldı. Belediye Başkanı Aktaş'ı ziyaretinin ardından basın mensuplarının Yeni Zelanda'daki terör saldırılarına yönelik sorularına cevap veren Kalın, "Dün yaşanan hadise çok açık ve net şekilde son yıllarda artış gösteren Müslümanlara yönelik nefretin ve İslam karşıtlığının teröre yönelik hazin örneklerinden bir tanesi. Daha önce Cumhurbaşkanımızın bu konuda yaptığı pek çok uyarı vardı. Küresel manada İslam karşıtlığının, Müslüman nefretinin, azınlık ve göçmen karşıtlığının bu tür şiddet olaylarına dönüşebileceğine dair. Fakat bunlara kulak verilmediği için bu tür hadiseleri daha sık görmeye başladık. Daha önce Norveç'te Anders Breivik adındaki kişi, 77 kişiyi benzer bir zihniyetle katletmişti. Fransa, Amerika ve başka ülkelerde benzer olaylar yaşandı. Ama bunlara dönük kapsamlı ve sistematik tedbir alınmadığı için en son Yeni Zelanda'da masum 49 tane insan hayatını kaybetti" diye konuştu.'TEPKİLERİN ÇOK DAHA SERT, ÇOK DAHA KAPSAMLI VE DERİNLİKLİ OLMASI GEREKİR'"Taziye mesajları, üzüntü ifadeleri önemli olmakla beraber, yeterli değildir" diyen Kalın, açıklamalarına şöyle devam etti:"Özellikle Batılı ülkelerin dün yaşanan hadise ile ilgili yaptığı değerlendirmelere baktığımız zaman bunları böyle üzüntü ifadesinde ibaret olduğunu, asıl meselenin özüne değerlendirmeden yoksun olduğunu görüyoruz. Yapılan bazı açıklamalarda, terör eylemini kınadıklarını söylemekle beraber, bu teröristin sahip olduğu zihin dünyasına ilişkin iddialarını ve ideolojisine yönelik değerlendirmenin yapılmadığını görüyoruz. Tepkilerin çok daha sert, çok daha kapsamlı ve derinlikli olması gerekir. Bu saldırıyı yapanın adı Müslüman olan bir kişi olsaydı, Müslümanlar yerine bir kilise veya havrada Hristiyanlar öldürülseydi dünyanın tepkisi çok daha farklı olurdu. Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinin sıradanlaştırılması, normalleştirilmesi, hatta yer yer şiddetin estetize edilmesi sonucunu doğruyor. Bu katilin, bu caninin yaptığı katliamı sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlaması da bu şiddeti estetize edip, benzer hadiseleri teşvik etme gayretinin bir uzantısı olarak görülmeli."'BU BİR İKLİM VE MUHİT MESELESİDİR'Karşılarında çok ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Kalın, "Bu mesele sadece zihni psikoloji sorunları olan, ideolojik bir sapkınlık içerisinde bulunan bir kişinin, iki kişinin yaptığı hadise değildir. Bunun arkasında yatan zihniyet dünyasını, bu insanları kimin beslediğini, kimlerin desteklediğini, finansal, eğitim, medya anlamında bunları kimin bu noktaya getirdiğinin çok iyi analizi yapılması gerekir. Bu bir iklim ve muhit meselesidir. Bu iklimi oluşturan, bu muhiti besleyen bu sorunlu ideolojik yaklaşımları ortadan kaldıracak adımların, tedbirlerin mutlaka atılması lazım. Sadece Batılı ülkeler için değil, İslam ülkelerinin de birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip, dünyanın her yerinde yaşayan Müslüman azınlıklara sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.'KATLEDİLENLER MÜSLÜMANLAR, SUÇLANAN KİŞİLER YİNE MÜSLÜMANLAR, BUNUN BİR İZAHI YOK'Dün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda ile ilgili yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Kalın, "Bunlar tamda teröristleri sevindiren açıklamalar. Böyle bir terör hadisesi yaşandıktan sonra, amasız, fakatsız bunun mutlak olarak kınanması gerekir. Bunu bu veya şu gerekçe ile izah etmeye başladığınız zaman bu eninde sonunda terörü meşrulaştıran yola çıkar. Avustralyalı bir senatöründe bir açıklaması vardı. Saldırıya uğrayanlar Müslümanlar, öldürülenler Müslümanlar, katledilenler Müslümanlar, mekanı basılan, taranan insanlar Müslümanlar ama günün sonunda tekrar günah keçisi olarak öne çıkartılan, suçlanan kişiler yine Müslümanlar. Bunun bir izahı yok. Burada hepimizin beyaz ırkçı, yeni haçlı zihniyetinin yeniden reenkarnasyonu olarak karşımıza çıkan bu zihniyete karşı bizim el birliği ile mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.'CUMHURBAŞKANININ HEDEF GÖSTERİLDİĞİ ORTAMDA HERKESİN CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA OLMASI GEREKİR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterildiğini belirten Kalın, "Bu sapık, cani katilin sözde manifestosunda Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'ye atıflar yapması boşuna değil. Kendince tarihi bir anlamı var, orada anlatıyor. Bugün Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle neye tekabül etmesi açısından manidar. Türkiye, bugün dünyada yaşanan adaletsizliklere itiraz eden en önemli ülke haline gelmiş durumda. Bunu da Cumhurbaşkanımız 'Dünya beşten büyük değildir' diyerek, 'Dünya sisteminin adalet üretmediğini' söyleyerek ifade ediyor. Bu katilin, bu teröristin Cumhurbaşkanımızı ismen hedef göstermesi bizim için çok şaşırtıcı değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı böyle hedef gösterildiği bir ortamda herkesin Cumhurbaşkanımızın yanında olması gerekir. Bu Ana Muhalefet lideri de olur, Avrupalı liderler de, İslam ülkelerinden liderler de olur. Çünkü bu hedef göstermenin arkasında neyin yattığını, göç politikaları, mevcut dünya düzeninin eleştirilmesi gibi konulara baktığınız zaman bunlara karşı bizim safımızı net şekilde ortaya koymamız gerekiyor" diye konuştu.Açıklamalarının ardından Özlüce'de bulunan Bursa Kitap Merkezi'ndeki imza gününe katılan Kalın, burada vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Önce Kitap Merkezini gezen Kalın, daha sonra vatandaşların aldığı kitapları tek tek imzaladı. Yüzmede bunlarda bir tanesi. Bakanlık olarak bizim 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projemiz var. 'Kadın erkek, genç yaşlı, engelli engelsiz' demeden herkese yüzmeyi öğretmeyi hedefliyoruz. Herkesi bu imkanlardan faydalanmasını hedefliyoruz. Başta kadınlarımız olmak üzere, kadınlarımız her şeyin en iyisine layık. 'Kadınlar, spora önem verirse tüm aile önem verir' diye düşünüyoruz. Kadınlarımız için fitness başta olmak üzere inşa edeceğimiz yüzme havuzlarında kadınlarımıza öncelik vereceğizö şeklinde konuştu.'ÜLKEMİZ KİRLİ ŞEBEKELERİN HEDEFİNDE'Konuşmasında, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına da değinen Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ülkemiz kirli şebekelerin her zaman hedefinde maalesef. Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştiren hainin ifadelerini gördünüz. Cumhurbaşkanımızın yanında her zamankinden daha fazla güçlü durmamız lazım. Zaman, özellikle bu süreçte bunu gerektiriyor. 31 Mart'ta sizlerin desteğiyle dünyadaki kirli şebekeler ve Türkiye'de iş birliği yapan o odaklara en güzel cevabı Yerköy'den alacağız. Asil milletimiz her zaman onurlu davanın yanında durdu. Namazdan önce açıklama yapan, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Karaduman, saldırıda tetiği çekenleri de, saldırıyı planlamasında yer alanları da, bu saldırı planı üzerinden bir hesap içesinde olsan tüm çevrelerde en ağır şekilde kınadıklarını belirterek, "Müslüman ya da gayri Müslim, cami de ya da bir başka mekanda, masum insanlara yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez. İnsana kasteden hiçbir saldırı karışışında sessiz kalınamaz" dedi.
Konuşmanın ardından katılanlar tarafından gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar okundu.