Dha Yurt Bülteni-19

Kaynak: DHA

Kalp krizinden ölen üniversiteli Çağdaş, toprağa verildiİSTANBUL'da metrobüsle evine döndüğü sırada kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Çağdaş Sökmen (22), memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.İstanbul Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Çağdaş Sökmen, evine dönmek için bindiği metrobüste fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sökmen, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sökmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çağdaş Sökmen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından teslim edildiği ailesi tarafından memleketi Keşan ilçesine getirildi. Çağdaş Sökmen'in tabutuna Türk bayrağı örtüldü. Öğretmen olan anne Özen ve baba Can Sökmen taziyeleri kabul ederken, cenazeye aile ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.Çağdaş Sökmen'in cenazesi, ikindi vakti Sarayavluları Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı'nda toprağa verildi.Görüntü dökümü-----------------------Cenazenin evine getirilmesi-Helallik alınması ve dua edilmesi-Anne ve babasının gözyaşı dökmesi-Cenazeye katılan kalabalık-Tabutuna örtülen Türk bayrağı-Cenaze namazı kılınması-Detaylar-Çağdaş Sökmen'in fotolarıHaber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-==================Üniversiteli Orhan, abdesthanede ölü bulunduKIRIKKALE Üniversitesi'nde öğrenim gören Orhan Göçer'in (20), caminin abdesthane bölümünde cansız bedeni bulundu. Yapılan ilk incelemede kalp krizi geçirdiği belirlenen Göçer'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu saptanacak.Yeni Mahalle'deki Barbaros Camii'nin abdesthanesine dün akşam girenler, Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Orhan Göçer'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesiyle camiye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Göçer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Göçer'in cansız bedeni, yapılan incelemeden sonra Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morguna götürüldü. İlk incelemede kalp krizi geçirdiği belirlenen Orhan Göçer'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle saptanacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAbdestanenin önünden detaylarHasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,===================Bakan Soylu, Cumhur İttifakı adaylarına destek istediİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalımları kapsamında geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Cumhur İttifakı adaylarına sahip çıkılmasını isteyip, "Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir. Gelin 4.5 yıllığına Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verin ki, Zillet İttifakı'nın kalecisi Kılıçdaroğlu'nun durduğu kalenin doksanına çaksın" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Muğla'da ilk olarak Bodrum'u ziyaret etti. Bakan Soylu, burada AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır, AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Tahir Ateş ve partililer tarafından karşılandı. Daha sonra İskele Meydanı'na geçen Bakan Soylu, burada halka ve partililere seslendi.Bodrum'a Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirterek konuşmasına başlayan Bakan Soylu, "Bu memleket, şu güzelliklerin olduğu cennet bir yer. Bu memleket potansiyeli çok yüksek bir yer. Bu memleket etrafındaki büyük medeniyetlerin hepsini kendi içerisinde toplamış büyük bir memleket. Bu memleket aynı zamanda Doğu'yu ve Batı'yı kendi olmasa eksik bırakacak bir memleket. Bu memleket büyük bir memleket. Bu millet, büyük bir millet. Ama on yıllardır bu memleket gelişmesin, hiç sevincini yaşamasın hep kursağında kalsın, özgür olmasın, bağımsız olmasın, ayaklarının üzerinde durmasın diye saldırıyorlar. Bakın bu ülkede bir başbakan asıldı. İdam edildi. 10 yıllarca bizi fotoğraflarıyla terbiye etmeye çalıştılar. Annelerimize dediler ki; 'Evlatlarınızı bu işlere bulaştırmayın. Bu ülkeyi sakın siz yönetmeye kalkmayın' dediler. Dönem dönem bizi küçümsediler. Dönem dönem hakir gördüler. Dönem dönem bizi terbiye etmeye çalıştılar. Terörle, anarşiyle terbiye etmeye çalıştılar. Bizi ekonomik saldırılarla, gecelik yüzde 8 bin faizle, akşam yatıp sabah kalktığımız ülkemizin yüzde 200 fukaralaşmasıyla bizi terbiye etmeye çalıştılar. 'Türk-Kürt', 'Alevi-Sünni', 'sağcı-solcu', 'laik-dindar' ve 'başı açık-başı örtülü' dediler. 10 yıllardır hep şu ayağımızın ucuna bakmamızı istediler. Hiç geleceğe bakmayalım, onlarca yılı görmeyelim, çocuklarımızla, gelecek nesillerimizle dünyaya bu büyük medeniyeti anlatmayalım ve elimizi uzatmayalım diye, iyilik, kardeşlik medeniyetinin evlatları olarak hep boynumuz bükük olsun istediler. Hep belimiz eğik olsun istediler. Hep ayaklarımız takatsiz, mecalsiz kalsın istediler. Her 10 yılda bir bu ülkede darbe yaptılar. 60, 71, 80, 28 Şubat, 27 Nisan, en son o hain Amerikan uşağı olan Pensilvanya'daki şarlatanın gerçekleştirmek istediği darbe. Hiç bitmedi biliyor musunuz? Hiç yakamızdan düşmediler. Bir oyunu bitirdiler başka bir oyuna başladılar. En nihayetinde o bittikten sonra Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler" dedi.Irak'ın kuzeyinde 1.5 yıl önce kurulmak istenen devlet ile amacın Türkiye'nin güneyine bir kazık çakıp o bölge ile iletişimini kesmek olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Yetmedi bir hat çekip Afrin'de bir terör merkezi oluşturmak istediler. Binlerce tır silah gönderdiler. Dertleri, bizi Ortadoğu'dan, ticaret yollarımızdan, gönül coğrafyasından koparmak, kendi ülkemizin içine bizi sıkıştırmaktı. Şunu söylemek isterim; ABD bize, 'Afrin'e girmeyin' dedi. Aba altından değil direkt sopa gösterdi. Dedi ki 'Afrin'e giremezsin. Başınıza ne gelirse biz karışmayız.' Bodrumlular, kim ne derse desin: biz çatır çatır girdik" diye konuştu.'HDP, PKK'NIN UZANTISI OLAN BİR SİYASİ PARTİDİR'HDP'nin PKK'nın uzantısı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, sözlerine şöyle sürdürdü:"Sadece siyaset yapmıyorlar, çek senet işi yapıyorlar, mafyacılık yapıyorlar. Operasyonlarda ele geçirdiğimiz ajandalardan, bunların farklı yollara başvurabileceklerini gördük. Bunun yanında camileri ateşe verdiler. Türkiye'de farklı şekillerde belalar ortaya çıkarıyorlar. Biz asla bunlara boğun eğmeyiz. Türkiye'nin her yerinde başım dik geziyorum. Siz verdiğiniz 50 gramlık oy pusulalarıyla demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkıyorsunuz. Bu ülkede kardeşliğe zarar vermek için her gün farklı senaryolar ortaya koyuyorlar. Bir kadın çıkıp, bana kızıyor, 'Çok sert konuşuyorsun' diyor. Sen kalkıp sırtını PKK'ya yaslayacaksın, bizi tehdit edeceksin; biz sesimizi çıkarmayacak mıyız? Demezsek, bu ülkeye yanlış yapmış oluruz. Türk Bayrağını oralardan indirtmeyeceğiz. Yaptığımız operasyonlarla terör örgütünün moralini bozduk, içini çözdük. Bu ülkede DHKP/C diye bir örgüt vardı. Şimdi bu örgütün tüm yapılanması ya ölüdür ya da tutukludur."CHP, İYİ PARTİ VE SAADET PARTİSİ'NE YÜKLENDİGelecek 4.5 yıllık süreçte başka seçimin olmayacağına dikkat çeken Bakan Soylu, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni HDP'ye destek vermekle suçlayıp, "Kandil'in hazırlamış olduğu listeleri CHP'ye, Saadet Partisi'ne ulaştırdılar. Biz 94 PKK belediyesini görevden aldık ya şimdi onları Büyükşehirler'e sızdırmak istiyorlar. 'Kürdistan'da biz kazanacağız' diyor meymenetsiz adam. Allah suratından raptiyesini almış adamın. Biz bağırıyoruz; CHP, İYİ Parti ve Saadet Parti'den bir şey söyleyebilen var mı? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bana 'Ahlaksız siyaset yapıyorsun' diyor. Beyefendi, ben ahlaksızlık yapmıyorum ama sen rahmetli Necmettin Erbakan'ın Milli Görüşünü PKK'ya sattın. PKK ile pazarlık yapıyorsun. Bu ülkede ahlaksızlığı sen yapıyorsun. Terör örgütüyle yapılan anlaşmanın altında Temel Karamollaoğlu, milliyetçi geçinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ'nün imzası var. Milliyetçilik naraları atan Meral Akşener, Doğru Yol Partisi'ne niçin ihanet etti, neden ayrıldı; çıkıp açıklasın. Meral Akşener ile Doğru Yol Partisi'nde birlikte siyaset yaptım, Tansu Hanım'a ihanet etti. Devlet Bahçeli ile siyaset yaptı, ona da ihanet etti. 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptı, şimdi afra tafra yapıyor. Onun üzerinden oy toplamaya çalışıyor. Önce FETÖ ile yaptığı işbirliğini açıklasın, Tansu Çiller'e ve Devlet Bahçeli'ye niye ihanet ettiğini açıklasın. Bekliyorum, o açıklamazsa ben açıklayacağım" dedi.Bakan Soylu ayrıca terörle mücadelede de çok iyi noktaya gelindiğini belirterek, "Terörle çok iyi mücadele ediyoruz. Şu an dağda 700 tane terörist kaldı. Onları da halledeceğiz. Evlatlarımız kar kış demeden teröristlerin tepesine biniyor. Ne olursunuz, 31 Mart'ta bizim boynumuzu Kandil'in karşısında bükük bırakmayın. Ne olur, Türkiye düşmanlarına fırsat vermeyin. Türkiye sevdalısı olan Cumhur İttifakı adaylarına sahip çıkın. Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir. Gelin 4.5 yıllığına Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verin ki, Zillet İttifakı'nın kalecisi Kılıçdaroğlu'nun durduğu kalenin doksanına çaksın" diye konuştu.Bakan Soylu, konuşmasının arından kendisini bekleyen seçim otobüsene binerek Marmaris'e hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Bakan Soylu'nun meydana gelişi-Bakan Soylu'nun halka seslenmesinden görüntüHaber - Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),==================Bakan Akar: Amacımız etkin, caydırıcı milli ve yerli sanayi (2)KAYSERİ 2'NCİ HAVA BAKIM FABRİKASINA ZİYARETMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde işçilerle bir araya geldi. Fabrikada önemli işlerin yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirten Bakan Akar, "Önemli bir mirasa sahipsiniz. Bizim dileğimiz önümüzdeki günlerde alınacak tedbirlerle, çok daha iyi işler yapacağız, fabrikamız layık olduğu seviyeye gelecek" dedi.'TSK OLARAK BİZLER KARARLIYIZ'Bakan Akar, Türkiye'nin etrafındaki çatışmalara, istikrarsızlık ve belirsizliklere dikkati çekerek, bunların yakından takip edildiğini söyledi. Bunlardan kaynaklı tehdit ve tehlikelere karşı alınacak tedbirlerle ilgili de gerekenlerin yapıldığını, yapılmaya devam ettiğini ifade eden Akar, 24 Temmuz 2015'te Hakkari Yüksekova İkiyakalar'daki operasyonla terörle mücadelenin yeni safhasının başlatıldığını anımsattı. Teröristlerin 'girilemez' olarak nitelendirdiği yerlere girildiğini ifade eden Akar, çukur operasyonlarında ise teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü söyledi. Başarıyla tamamlanan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarını da hatırlatan Bakan Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğini söyledi. Şehit ve gazilerin kanlarının yerde kalmadığını, yakınlarının ise gözyaşlarının hesabının sorulduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bu konuda TSK olarak bizler kararlıyız" diye konuştu.'FIRAT'IN DOĞUSU İYİ OLACAK'Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine dikkati çeken Bakan Akar, şöyle konuştu: "Şimdi üzerinde çalıştığımız Münbiç ne olacak, Fırat'ın doğusu ne olacak? Münbiç iyi olacak, Fırat'ın doğusu iyi olacak. Bunun başka çaresi yok. Türkiye'ye rağmen herhangi bir karar alınmasına, herhangi bir oldubittiye göz yummayacağımızı muhataplarımıza bildirdik. Şu anda Silahlı Kuvvetlerimiz gerekli hazırlıklarını, planlarını yaptı. Yeri ve zamanı geldiğinde gerekli tedbirler alınacak. Bizim hedefimiz teröristler. Bizim hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Biz yüz yıllardan beri bu topraklarda kardeşiz, beraberiz biriz, birlikteyiz. Kimse fitne ile fesatla bu kardeşliği bozamaz. Biz et ve tırnak gibiyiz. Aynı coğrafyayı, ekmeği, mezarı paylaşıyoruz. Dolayısıyla bizim kardeş olduğumuzun ispatı şehitlikler, mezarlıklar. Hepsi yan yana yatıyor. Böyleyken bazı alçaklar fitne ve fesatla bir şekilde bu birlik ve tahrip etmeye çalışıyorlar; fakat bu milletin feraseti buna engeldir, buna müsaade etmeyecektir."Terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "En önemli mücadelenin teröristlerin içerideki ve dışarıdaki hamileri olduğunu unutmayın. Teröristler bitecek; fakat bu hamileri unutmayın" şeklinde konuştu. Bakan Akar, konuşmasının ardından işçilerle sohbet etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Ziyaretten görüntü-Bakan Akar'ın açıklaması-DetayHaber-Kamera: KAYSERİ/DHA========================Gündoğdu Meydanı'nda nevruz kutlamasıİZMİR'de nevruz kutlaması, HDP'nin organizasyonuyla Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Kutlamada konuşan HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'cumhur ittifakı' ile ilgili "İzmir'in hiçbir ilçesinde onların iktidara gelmesini istemiyoruz. Karşılarında HDP ve HDP seçmeni duracak. Biz en büyük tokadı onlara İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Ankara'da atacağız. Hiçbir aday lehine, parti lehine tutumumuz yok. Bizim sorunumuz, Türkiye'nin önünün açılmasıdır. Onu da mutlaka başaracağız" dedi.İzmir'de Nevruz kutlamaları, HDP'nin organizasyonuyla, Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Katılımcılar, yoğun güvenlik önlemleri alınan alana arama noktalarından geçerek, girdi. Temsili ateşin yakılmasından sonra HDP İzmir Eş Başkanları Kadir Baydur ve Besiye Tekgür, açılış konuşmasını yaptı. 'Kutlamada zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Baydur ile Tekgür'ün ardından söz alan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, "Türkiye halkları birlikte yaşasın, birlikte eşit bir şekilde, barış içinde yaşasın istiyoruz. İşçiler iş cinayetinde ölsün istemiyoruz. Kadınlar, erkek ve devlet şiddetiyle ölmesin istiyoruz. Bizler kendi kendimizi yönetmek istiyoruz. Bu düzenin değişmesini istiyoruz. İşte o yüzden bizden korkuyorlar" diye konuştu.Yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Kemalbay, "Bir seçime gidiyoruz. 31 Mart yaklaştı. 31 Mart, kayyumları Ankara'ya gönderdiğimiz gün olacak. Kendi kendimizi yönetmek istiyoruz, diyoruz. Metropoller de bunun başında İzmir geliyor. Demokrasi güçlerinden yana tavır alıyorlar. Bunlar kalkmışlar, bizi terörize etmeye çalışıyor. Başka partileri de bizim üzerimizden terörize etmeye çalışıyorlar. Onlar oy toplamak için her şeyi yapıyorlar. 31 Mart, bu halk, size cevabını verecektir. İzmir'de de verecektir. Hiçbir yerde kazanmamanız için HDP bütün çabasını gösterecektir" dedi.HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise kutlamadaki konuşmasında şunları söyledi:"Bizi terörizmle suçlayan bu anlayışı biz 31 Mart gecesi sandıklara gömecek miyiz? Bütün şehirleri geri alacağız ama yetmez Muş'u da Kars'ı da Bitlis'i de alacağız. İzmir'in hiçbir ilçesinde onların iktidara gelmesini istemiyoruz. Karşılarında HDP ve HDP seçmeni duracak. Biz en büyük tokadı onlara İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Eskişehir'de, Ankara'da atacağız. Hiçbir aday lehine, parti lehine tutumumuz yoktur. Bizim sorunumuz, Türkiye'nin önünün açılmasıdır. Onu da mutlaka başaracağız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Konuşmalardan görüntü.Alandakilerden görüntü.Taylan YILDIRIM - Davut CAN Tekin GÜRBULAK/ İZMİR=======================19 bin 19 fidanla 'Kurtuluş Ormanı' oluşturulduSAMSUN'da, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1919 kişiyle 19 bin 19 fidan dikilerek '100'üncü Yıl Kurtuluş Ormanı' oluşturuldu.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle, Atakum ilçesinde oluşturulan '100'üncü Yıl Kurtuluş Ormanı' için 1919 kişi 19 bin 19 fidan dikildi. Taşlarla Türkiye haritası oluşturulan alanda, Türkiye'nin 81 ilinde Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda kalan 81 kız ve 81 erkek öğrenci de yanlarında getirdikleri toprakları fidanlarla buluşturdu, her il adına dikilen fidanlara can suyu döküldü. Samsun Valisi Osman Kaymak da, kent adına ayrılan yere fidan dikimi yaptı.Doğa yürüyüşü, izcilik etkinlikleri, motosiklet gösterileri, offroad yarışı ve halk oyun gösterisinin de yapıldığı programda konuşan Vali Kaymak, "100'üncü yıl için düzenlenen etkinliklerin merkezi Samsun. Biz 6-7 aydır hazırlıklarımızı yapıyoruz. '19 Mayıs 1919' diyoruz.100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'dan Samsun'a gelirken İstanbul işgal altındaydı. Atatürk Samsun'a geldiğinde ve Samsunlularla görüşüp 'Samsun'u ve Samsunluları gördüğümde bütün tasavvurlarımı ve düşüncelerimi gerçekleştireceğimi dair kuvvetli bir inanca sahip oldum' diyor. O anlamda 'Samsun İlkadım şehri' diyoruz. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehir. İşte Atatürk'ümüz Samsundan ve Samsunlulardan aldığı ruhla ve inançla savaşı başlattı. Onun için Kurtuluş Savaşı'nda Samsun, çok önemli bir nokta" dedi.Görüntü Dökümü:------------------------fidan dikiminden detay-Türkiye haritası şeklindeki alana fidan dikilmesi-Programdan detaylarHaber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,