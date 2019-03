Dha Yurt Bülteni -19

Kaynak: DHA

Erdoğan: HDP, İstiklal Marşı'mızın, bayrağımızın düşmanıdırCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'daki konuşmasında HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, "HDP; İstiklal Marşı'mızın düşmanıdır, bayrağımızın düşmanıdır. Toplantılarında bir tane Türk bayrağı göremezsiniz. Bunlar, hiçbir Kürt kardeşimin sorunuyla ilgilenmedi. Onlardan böyle bir insani tavır da bekleyemeyiz. Bunlara farklı bir dersi 31 Mart'ta verelim" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmalar kapsamında, AK Parti tarafından düzenlenen mitinge katılmak üzere, Ağrı'ya geldi. Hani Baba Bulvarı'nda toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan, AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkanı adayı Savcı Sayan için oy istedi. Yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Belediye başkanını seçeceksin ondan sonra da burada çalışmayıp, çekip, Ankara'ya gidecek. Böyle bir belediyecilik olur mu? Bu seçmenin oyuna saygısızlıktır. Bunları yaşadık mı? Yaşadık. Belediye başkanı seçilen zat geldi, bu defa gitti Muş'a. Orda da durmayacak. İnşallah seçimde kazanamayacak; ama orada da durmayacak. Seçimden sonra oradan çekip, başka yere gidecek. Demokrasi bu değil, halkına hizmet bu değil. Biz halkını sevenin halkıyla beraber olmasını yaşamasını istiyoruz" diye konuştu.'BUNLARIN DERDİ, ÜLKEDE HUZURU KAÇIRMAK'Kente yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, "Bay Kemal ne diyor? '17 yıldır ne yaptınız?' Ben sadece Ağrı'yı söyledim. 12 katrilyonluk yatırım yaptık bay Kemal. Zaten Ağrı'ya kaç kere geldin, burada ne oluyor, ne bitiyor haberin var mı? Hatay'a 6 baraj yaptık. Bay Kemal diyor ki Hatay'a gitmiş, 'Burada baraj var mı?' Hatay belediye başkanı da onun gibi cambaz. Hatay'ın belediye başkanı 'Burada baraj yok ki' diyor. Ziya Paşa'nın güzel bir sözü var; 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri'. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu CHP, baraj yaparsın, karşı çıkar. HDP, baraja karşı çıkar. Biz bunların hiçbirini dinlemedik, yolumuza devam ediyoruz. Barajımız olacak ki vatandaşımın içme suyu olsun. Barajımız olacak ki vatandaşımızın kullanma suyu olsun. Bunların derdi, bu ülkede başka, bu ülkede huzuru kaçırmak. Milletimin refahına, huzuruna bunlar düşman. Birlik, beraberlik, böyle bir şey istemiyor bunlar" dedi.'DEVLETİMİZİ ASLA BÖLEMEYECEKLER'Konuşmasında HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"Her kim birliğimize saldırıyorsa hedefi, evlatlarımızın geleceğini karartmaktır. Ezanımıza, bayrağımıza, değerlerimize saldırıyorsa İstiklal Marşı'mıza saldırıyorsa hedefi, bize saldırmaktır. Dün İstanbul Adalar'da HDP'li birisi, İstiklal Marşı okunuyor, Bay Kemal de orada arkadaşları da orada. Bu efendi, İstiklal Marşı söylemiyor; çünkü HDP, İstiklal Marşı'mızın düşmanıdır, bayrağımızın düşmanıdır. Toplantılarında bir tane Türk bayrağı göremezsiniz. Bu ülkede Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e düşürmek isteyenlerle lütfen beraber olmayınız. Bizim Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Roman böyle bir derdimiz yok. Biz yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü. Kürtçülük yaptığını söyleyenler, bu ülkeyle düşman. Devletimizi asla bölemeyecekler. Bugün ister Irak'ta ister Suriye'de olsun nerede bir Kürt kardeşimiz varsa başı sıkıştığında ilk akıllarına gelen yer Türkiye'dir. Kobani'den gelen 300 bin Kürt kardeşimizi biz ağırlıyoruz. Zulümden kaçarak, ülkemize gelen milyonlarca insanın kökenini, meşrebini sormadık. Irak'ta, Suriye'de yaralanan, ambulansla gelenler; 'Bu Türk mü, Arap mı, Kürt mü?', incelemedik. Hepsinin de yarasını sardık, bağrımıza bastık. Devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Birileri Kürt kardeşlerimizin iradelerine ipotek koyduklarını sanıyor. Batıda CHP, adı İYİ, kendisi karışık partiye, Saadet'e peşkeş çekiyor."'BU RUHU AYAKTA TUTALIM'HDP'nin, Kürtlerin sorunlarıyla ilgilenmediğini dile getiren Erdoğan, "Diyarbakır Belediyesi önünde Kürt kardeşlerim, evlerinden kaçırılan kızları için çadır kurup, ağlamadılar mı? Başbakanlığım döneminde gelip, beni de ziyaret ettiler. Bunlar hiçbir Kürt kardeşimin sorunuyla ilgilenmediler. Onlardan böyle bir insani tavır da bekleyemeyiz. Bunlara farklı bir dersi 31 Mart'ta verelim. Bir kadın da söylüyor, 'Biz sırtımızı PKK, YPG, PYD'ye dayadık'. Kadına bak. Biz de sırtımızı halkımıza ve Allah'a dayadık. Farkımız bu ve inşallah kararlılıkla gideceğiz. Dün İstanbul'da 1 milyon 600 bin kişi Yenikapı'daydı. Bir önceki gün Ankara'da 450 bin kişi hipodromdaydı. Bu ruhu ayakta tutalım, diri tutalım. Buradan Muş'a geçiyoruz. Muş'a, Ağrı'nın selamlarını götürüyorum. Bugüne kadar hiçbir zorbalığa baş eğmeyen Ağrı, bunlara da hak ettikleri tokadı sandıkta vuracaktır. Doğu'daki sınırlarımızı koruyan serhat şehrimiz Ağrı, Ağrı Dağı'nın zirvesinden 4 ülkeyi seyreden bu şehrin tercihi, vizyondan gelişmeden kalkınmadan yana olacaktır" diye konuştu.'KULLANILMAYAN HER OY, BAŞKALARININ TERCİHLERİNE TESLİM OLMAKTIR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda halkı 31 Mart'ta sandık başına gitmeye davet ederek, "Pazar günü mutlaka oy vermek üzere sandık başına gitmeliyiz. Ağrı'nın dışındaki Ağrılılara da telefon açmayı unutmayın. Deyin ki 'Bizim için sandığa gidin'. Oylarınızı muhakkak kullanın. Kullanılmayan her oy, başkalarının tercihlerine teslim olmaktır. Bu ülkenin her bir vatandaşı, kendi tercihini yapma salahiyetine sahiptir. Sandık başına gidenler, kendilerinin, ülkelerinin gelecekteki istikametini de belirlemiş olacaktır. Seçimden sonra pişman olmamak için tercihimiz doğrultusunda oyumuzu kullanmalıyız" dedi.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını, mitingin düzenlendiği alanın yanında bulunan CHP İl Başkanlığı'nın balkonunda, partinin belediye başkanı adayı Ahmet Meriç'in yanındakilerle bir süre dinlediği görüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Miting alanından detay-Mitinge katılan vatandaşlar detay-Ağrı Blediye Başkanı Savcı Sayanın konuşması-CHP İl Başkanlığı binasında Belediye Başkan Adayı Ahmet Meriç'in balkonda mitingi izlemesi-Recep Tayyip Erdoğanın miting alanına gelmesi-Seçim şarkısını söylemesi-Mitinge katılanlara çay dağıtmasıSÜRE: 03.45 DK BOYUT: 451 MBHaber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ AĞRI,================================Van-Hakkari karayolunda çığ düştü, mahsur kalanlar kurtarıldı (EK)ÇIĞ DÜŞEN BÖLGEDEKİ 15 KİŞİ KURTARILDIÖğlen saatlerinde, Van- Hakkari karayolunun 90'ncı kilometresinde, yaklaşık 3 bin rakımlı Güzeldere mevkiinde çığ düştüğü ve altında araçların kaldığı ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, araçların ilerleyebildiği noktaya kadar geldikten sonra, ekipmanlarıyla birlikte, irili ufaklı birçok çığın düştüğü bölgeye yürüyerek ulaştı.Ekipler önce çığ düşen bölgede mahsur kalan araçlardaki kişileri kurtardı. Soğuktan etkilenen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu kişiler, hemen ambulansa alınıp, Van'a sevk edildi. Ekipler, ardından 1'i otomobil, diğeri minibüs, 2 aracın düşen çığla birlikte, şarampole savrulduğunu belirledi. Yaklaşık 50 metre savrularak devrilen 2 araçtakiler de ekipler tarafından kurtarıldı. Soğuktan etkilenen ve bazıları yaralanan bu kişiler de araçların bulunduğu bölgedeki ambulanslara alındıktan sonra, Van'daki hastanelere sevk edildi. Ekipler yaptıkları araştırmada bölgede başka kimsenin kalmadığını belirledi.Yetkililer toplam 15 kişinin sağ salim Van'a ulaştırıldığını, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.Bölgedeki kar yağışı ve tipi devam ederken, ekiplerin irili ufaklı çığların düştüğü bölgedeki yolu açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. 60'ıncı kilometrede trafiğe kapatılan karayolundan araç geçişlerine ise izin verilmiyor.VAN-DHA========================================================DİYARBAKIR'DA BOYA DEPOSUNDA YANGINDİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, apartmanın bodrum katındaki boya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, depoda hasar meydana geldi.Kayapınar'a bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan Özkaynaklar Apartmanı'nın bodrum katındaki boya deposunda, öğleden sonra, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Boya malzemelerinin olduğu depoyu saran alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Binadaki dairelerde yaşayanlar ise panikle dışarı koştu. Alevler, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Depoda hasar meydana gelirken, yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü---------Olay yerinden detaylaritfaiye ekiplerinin çalışmasıYangının meydana geldiği depodan detaylarBina sakinlerinin dışarı çıkmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 194 MB===================================================DENİZLİ'DEKİ TARİHİ OKUL YANGININDA SABOTAJ ŞÜPHESİDENİZLİ'nin Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, 91 yıllık tarihi Gazi Paşa Mektebi'ndeki yangında sabotaj şüphesi olduğunu söyledi. Yapımına 1924'te başlanan ve 4 yıl sonra inşası tamamlanan 2 katlı tarihi Gazi Paşa Mektebi binası, dün akşam saatlerinde çıkan yangında alevlere teslim oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan binada hasarın büyük olduğu, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan tarihi yapıda yangın öncesi restorasyon çalışmaları yapıldığı belirtildi. Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, yaptığı yazılı açıklamada yangında hasar gören binanın aslına uygun şekilde yapılması gerektiğini belirtti. Yangında sabotaj şüphesi olduğuna dikkat çeken Akcan, "Binlerce insanımızın anılarının olduğu, Cumhuriyetimizin emaneti ve temsilcisi, tarihi okulumuz maalesef yandı. Çok üzgünüz, sabotaj şüphesi var. Eğer böyle bir durum varsa, yetkili merciler mutlaka hesabını soracaktır. Devletin yetkili mercileri ile görüşüp, yanan okulumuzun aslına uygun yeniden yapılması için çabalayacağız. Sonuçta yangına teslim olmak yok, gereken yapılacaktır" dedi. Restorasyon çalışmasını yapan firmanın çalışanlarının ifadeleri alındı. Yangının okulun sağ köşesindeki tavan kısmından çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini bugün de araştırmaya devam ediyor.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -===================================================Kurtulmuş: Bremen Mızıkacıları ittifakıAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, karşılarındaki ittifakın bir benzemezler ittifakı olduğunu belirterek, "Karşımızdaki ittifak birbirine benzemeyen 4 partinin bir araya gelerek sürdürmeye çalıştığı bir benzemezler ittifakıdır. Bir Bremen Mızıkacıları ittifakıdır. Her birisinin ayrı telden çaldığı, hiçbir konuda ortak noktaları olmayan siyasi partilerin sadece AK Parti düşmanlığı ve Tayyip Erdoğan üzerinden siyaset yapmaya çalıştığı bir ittifak söz konusu" dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kocaeli'nin Derince ilçesinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile biraraya geldi. Cumhur İttifakı'nın masa başında kurulmuş bir ittifak olmadığını söyleyen Kurtulmuş, "AK Parti ve MHP birleşmiş ve tek bir parti olmuş değildir. AK Parti ve MHP iki ayrı partidir. Farklı stratejileri olan öncelikleri olan partilerdir. Bu partiler ortak bir vizyon, ortak bir duruşla Türkiye'nin temel meselelerine yaklaşımlarıyla milli bir duruş sergilemiş ve bir seçim ittifakı bir Cumhur İttifakı gelişmiştir. Bu ittifak masa başında partilerin yöneticileri tarafından kurulmuş bir ittifak değildir. Bu ittifak 15 Temmuz'da 'Ya Allah Bismillah' sesleri arasında, selalar eşliğinde kurulmuş milletin gönlüne ve zihnine yerleşmiş bir ittifaktır" dedi.'TERÖRE KARŞI MÜCADELEDE ORTAK BİR ANLAYIŞ SÖZ KONUSUDUR'Cumhur İttifakı'yla birlikte ortaya bir siyasi duruş ve kararlılık çıktığını ifade eden Kurtulmuş, "Nedir bu siyasi duruş? Teröre karşı mücadelede ortak bir anlayış söz konusudur. PKK olsun diğer terör olsun, FETÖ olsun hepsine karşı mücadelede ortak bir duruştur. Türkiye'nin dışarıdan gelen saldırılara karşı ortak duruştur. Sınırdışı saldırılarda aynı noktada duruyoruz. Türkiye ekonomisine karşı yapılan saldırılarda, emperyalizme karşı ortak bir tavrı geliştirmeyi çok şükür bugüne kadar sürdürdük. Çerçevesi belli. Karşımızdaki ittifak ise birbirine benzemeyen 4 partinin biraraya gelerek sürdürmeye çalıştığı bir benzemezler ittifakıdır. Bir Bremen Mızıkacıları ittifakıdır. Her birisinin ayrı telden çaldığı, hiçbir konuda ortak noktaları olmayan siyasi partilerin sadece AK Parti düşmanlığı ve Tayyip Erdoğan üzerinden siyaset yapmaya çalıştığı bir ittifak söz konusu. Burada bir takım ittifaklar var. CHP, HDP, İP ve SP'li kardeşlerimizin ortak hangi noktaları vardır? Tek ortak noktaları Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşıtlığı ortak noktaları vardır" diye konuştu.'BU İTTİFAKTAN TÜRKİYE'YE BİR HAYIR GELMEZ'Cumhur İttifakı'na karşı olan ittifaktan Türkiye'ye bir hayır gelmeyeceğini savunan Kurtulmuş, şöyle konuştu:"HDP Eş Genel Başkanı Temelli 'İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Yavaş kazanacaksa HDP'nin oylarıyla kazanacak' dedi. Bu ittifakın örtüsü zaten çoktan ortadan kalkmıştır. Bir kez daha ortaya çıkmış oldu. CHP'den İYİ Parti ve Saadet'ten seçime katılan meclis üyeleri arasında HDP kökenli olup terör örgütüyle bir türlü bağlantısı olduğu tespit edilen birçok isim var. Bu isimler önümüzdeki dönemde ortaya çıkacaktır. Bu ittifak sadece partilerin yaptığı ittifak değildir, aynı zamanda başka grupların da içersine girdiği bir ittifaktır. CHP'nin Bartın milletvekili hanımefendi diyor ki 'PKK'lı kardeşlerimizin de oyuna talibiz' diyor. HDP Eş Genel Başkanı Temelli aynı şekilde bizim oylarımızla ittifak yapıyorsanız kazanacaksınız diyor. Bu ittifaktan Türkiye'ye bir hayır gelmez. Birleştikleri yer karşı olmaktır. Karşıtlık bir şey değildir. Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığına, Cumhur İttifakı'na karşı bir çok şey söylüyor ama kendisinin ne yapacağını söylemiyor. Bu konuda uyanık olmak lazım. Bu saydığım 4 partinin yöneticilerini başka kefeye, oy seçmenlerini başka kefeye koyacağız. Amaç bu seçimlerde AK Parti ve hükümeti sendeleterek geriye düşmesini sağlamak ve onun üzerinden bazı şeyler ifade etmektir. Eski Türkiye'ye özlem duyanlar onlar da konuşmaya başladılar. Türkiye siyasetinin geçmişinde var olan bazı siyasetçiler de konuşmaya başladı. Bu millet 1946'dan beri yani ilk çok partili günlerden bu yana hep ileriye gitti hiç geriye gitmedi. Önümüzdeki günlerde PKK vesaire sosyal medya üzerinden neler olacak. FETÖ üzerinden neler olacak bunların hazırlıklarını yapıyorlar. Bazıları geçtiğimiz 24 Haziran'dan bu yana hükümeti ve Tayyip Erdoğan'ı geriletmek için ekonomiden bazı manipülasyonlar yapıyorlar. Milletimizi midesinden bağlıdır diyorlar. Bizim milletimiz gönlünden bağlıdır. Bu oyunlara bir şekilde alet olanların hiçbirine fırsat verilmeyecek yanlış yapanların da hesabı sorulacaktır."'BU SEÇİM TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAK BİR SEÇİMDİR'Seçimin, Türkiye karşıtlarının heveslerini kursaklarında bırakacak bir seçim olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:"İş bize düşüyor. Sayın cumhurbaşkanımızı görüyorsunuz bizler aynı şekilde. Her gün bir çok yerde konuşmalar yapıyoruz. Halkımıza anlatıyoruz. Bu topyekun bir seferberlik işidir. Siz sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden de beklentimiz, arzumuz şudur. Bu seçim Türkiye'yi daha ileriye götürecek bir sesin, bir soluğun, bir nefesin tekrar hükümete, Recep Tayyip Erdoğan'a verilecek bir seçim olacaktır. Hepsinden iyisi gönüllere girmektir. Gönül işidir. Bizim amacımız sadece yollar, köprüler, apartmanlar, hanlar, hamamlar yapmak değildir. Bunları yaparız, yapıyoruz zaten. Gönülleri fethetmek için gayret ediyoruz. Türkiye'nin yine çok güzel bir lafı var 'Gönüllere taht kurdu' diyoruz. Saraylara, köşklere, villalara taht kurdu demiyoruz. Bu millet cumhurbaşkanımızı niye seviyor: Gönüllere taht kurduğu için. Bizim bütün siyasi aktörlerimizin gönüllere taht kurmak bir numaralı işimizdir. Bu seçim Türkiye'nin önünü açacak bir seçimdir. Bu seçim Türkiye karşıtlarının heveslerini kursaklarında bırakacak bir seçimdir. Bu seçim Türkiye'de bir kere daha milletin iradesinin Tayyip Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin arkasında olduğunu gösterecek bir seçimdir. Allah seçimimizi hayırlı mübarek eylesin."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Numan Kurtulmuş salona gelişi-Konuşması-Kent merkezinde esnaf ziyaretiHABER-KAMERA: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/KOCAELİ,=============================Muharrem İnce, CHP'nin Bayramiç adayına destek istediÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde mitinge katılan Muharrem İnce, CHP Belediye Başkan adayı Mert Uygun için destek istedi.CHP Bayramiç İlçe Başkanlığı tarafından Yıldırım Akbulut Meydanı'nda miting düzenlendi. CHP'nin geçen 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de mitinge katıldı. CHP'liler tarafından Çiftlik köyü mevkisinde karşılanan İnce'ye, Bayramiç'in 200 yıllık meşhur tahin helvası ikram edildi. Ardından meydanda partililer ve ilçe sakinlerine hitap eden Muharrem İnce, şunları söyledi:"Hem belediye başkanı seçiyorsunuz hem de manken seçiyorsunuz. Ben, benden yakışıklı belediye başkan adaylarına gitmem. Ama buraya gelmiş bulundum. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Yiğit muhtar olmuş kuru soğana. Mısır'dan soğan, Bulgaristan'dan saman, Sırbistan'dan et ihraç ediyoruz. Köylü, çiftçi perişan. Sonra 'Büyük Türkiye, dünya lideri olacağım' diyorsun. Manav oluyorsun."En büyük banknot olan 200 TL'yi gösteren İnce, "Bu banknot 2009 yılında çıktı. 2009 yılında bununla 131 dolar alıyordun, bugün 35 dolar alıyoruz. İşte ekonominin durumu bu" dedi.CHP Bayramiç Belediye Başkan adayı Mert Uygun için destek isteyen İnce, daha sonra ilçeden ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Muharrem İnce'nin Bayramiç'e gelmesinden görüntü.-Mitingten görüntü.-Muharrem İnce konuşma görüntüsü.Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),========================Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diyen zanlı, baldızını da öldürmüş (2) - YenidenSayın Yazı İşleri Müdürleri,'Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diyen zanlı, ilk eşini de öldürmüş' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan yeni bilgilere göre düzenleyerek, geçiyoruz.-------------YenidenAntalya'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (37) başına tabancayla ateş edip, öldüren ve polisi arayıp, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" diyerek kaçan Özcan Işıldar (46), Mersin'de yakalandı. Işıldar'ın, 28 yıl önce de baldızını öldürdüğü ortaya çıktı.Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3093 Sokak'taki Menzil Sitesi'ndeki bir bloğun 11'inci katındaki olay, 18 Mart Pazartesi saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İkinci evlilikleri olan ve bir süredir ayrı yaşadığı Nihal Işıldar'ın yanına gelen Özcan Işıldar, tartışma sonrasında eşinin başına tabancayla bir kez ateş edip kaçtı. Bir süre sonra polisi arayan Özcan Işıldar, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" dedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girince Nihal Işıldar'ı kan içinde buldu. Sağlık ekipleri, Işıldar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nihal Işıldar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından toprağa verildi.MERSİN'DE YAKALANDIPolis, olaydan sonra kaçan Özcan Işıldar'ın Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunu belirledi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Özcan Işıldar'ı ilçede gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Özcan Işıldar'ın, 1991 yılında tecavüze yeltendiği baldızı Azbiye Çetin'i öldürüp cezaevinde yattığı, 'kasten öldürme' suçu dahil, 7 suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi.GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİHaber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, -=================================Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründüAĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki tarihi İshak Paşa Sarayı, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Beyaz gelinliğini giyen tarihi saray fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu.Doğubayazıt İlçesi'nde dün başlayan ve bugün de zaman zaman etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Baharı beklerken ilçede kar yağması vatandaşları şaşırttı. Bazı köy yollarını kapatan kar yağışı tarihi İshak Paşa Sarayı'nda kartpostallık görüntü oluşturdu. Mimarisi ve tarihiyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan saray fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı. Fotoğrafçılar, beyaz gelinliğini giyen İshak Paşa Sarayı'nda bol bol fotoğraf çekti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İlçe merkezinde kar yağışı-Vatandaşlarla röp-İshak Paşa Sarayı ve kar yağışıHaber-Kamera: Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT (AĞRI),================================