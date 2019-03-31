Dha Yurt Bülteni -19

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Ünlüler oyunu Bozcaada'da kullandıÇanakkale'nin Bozcaada ilçesinde evleri bulunan ünlüler oy için sandık başına geldi.Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, şarkıcı Feridun Düzağaç, yönetmen Murat Şeker ile dizi ve tiyatro oyuncusu Erdinç Gülener, oylarını ikametlerinin bulunduğu Bozcaada ilçesinde kullandı. 29 ve 30 Mart günleri Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınası nedeniyle Gestaş'a ait feribotlar Bozcaada-Geyikli arasındaki feribot seferlerini yapamadı. İki gün sefer yapılamayan Bozcaada'ya, bugün de poyrazın kuvvetli esmesine rağmen seçim nedeniyle saat 11.00'den itibaren seferlere başlandı. Dün feribot çalışmadığı için Feridun Düzağaç Çanakkale'de, Ata Demirer ise Geyikli Beldesi'nde konakladı. İki ünlü de, seferlerin başlamasıyla bugün saat 11.00'de Bozcaada ilçesine geldi. Ünlülerden Ata Demirer, Bozcaada Halk Eğitim Merkezi'nde, Feridun Düzağaç, Murat Şeker ve Erdinç Gülener ise İstiklal İlkokulu'nda oylarını kullandı.Görüntü Dökümü----------Ata Demirer oyunu kullanırken görüntüHaber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale),=====================Oy kullanmak için Avustralya'dan geldiAvustralya'da yaşayan İbrahim Kazal (61) seçimlerde oy kullanmak için 12 bin TL harcayarak Kocaeli'nin Darıca ilçesine gelerek oyunu kullandı.20 yıldan bu yana Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan, ticaretle uğraştığını söyleyen İbrahim Kazal, yerel seçimlerde oyunu kullanmak için önceki gece Türkiye'ye geldiğini belirtti. Oy kullanmak için yaklaşık 15 bin kilometre uzaklıktan geldiğini ifade eden İbrahim Kazal, oy masrafları için 12 bin TL harcadığını, oyunu Darıca 60. Yıl Ortaokulu'nda kullandığını belirtti.2 gün sonra tekrar Avustralya'ya dönüş yapacağını söyleyen İbrahim Kazal, "Ben sadece oy için değil, 26 Ağustos Kocatepe Yürüyüşü için de gelirim. Ben Cumhuriyet için, Atatürk için oy kullanırım. Biz Cumhuriyet'in kazandığı toprakların insanlarıyız" dedi.Görüntü Dökümü----------İbrahim Kazal ile röp.Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),=================Mersinliler, sandık başına gitti (2)'BAŞKAN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI'Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi'nin başkan adayları Hamit Tuna, Vahap Seçer ve Ayfer Yılmaz ile mevcut başkan Burhanettin Kocamaz, sandığa gidip oylarını kullandı.Güne erken başlayan isim, seçimlerde aday olamayan mevcut başkan Burhanettin Kocamaz oldu. Eşi Hatice Kocamaz ile birlikte sabah 09.00'da 50'nci Yıl Gökçeller İlkokulu'na gelen Kocamaz, oyunu kullandı. Seçimlerin Türk demokrasisine hayırlı olmasını dileyen Kocamaz, "Çok uzun uğraşlardan sonra bugüne geldik. İnşallah sandıktan da memleketimiz için, demokrasimiz için, Cumhuriyetimiz için hayırlı bir netice çıksın istiyoruz, bunu bekliyoruz" dedi.'SEÇİMLER DEMOKRASİNİN DÜĞÜNLERİDİR'Oyunu kullanmak için Toroslar Yalınayak Ortaokulu 2313 numaralı sandığa giden Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamit Tuna ise "Seçimler demokrasinin düğünleridir. Güzel bir seçim mahalli oldu. Ufak tefek sıkıntılar olsa da zaten bir usulümüz, bir üslubumuz, bir seçim ahlakımız var. Ona etik kuralları içerisinde riayet ettik" diye konuştu.'BU GÖREVİ İSTİYORUZ'CHP'li aday Vahap Seçer de 100. Yıl Akkent İlkokulu'nda oy kullanma işlemini tamamladı. Tercihini 1016 numaralı sandığa atan Seçer, "Hukuk devleti anlayışına yaraşır bir sonuç alalım. Burada kimsenin hakkı kimseye geçmesin" ifadesini kullandı.Oyunu doğup büyüdüğü Tarsus'un Kurbanlı Mahallesi'ndeki 2146 numaralı sandıkta kullanan Demokrat Parti'nin adayı Ayfer Yılmaz ise Mersin'e değer katmayı amaçladıklarını belirterek, çıkacak sonucun hayırlı olmasını diledi.Görüntü Dökümü-------------Kocamaz'ın oy kullandığı okulun genel görüntüsüKocamaz ve eşinin okula gelmesi ve oy kullanmasıKocamaz'ın açıklamasıHamit Tuna'nın oy kullandığı okulun görüntüsüTuna'nın oyunu kullanması ve açıklaması**CHP'li Vahap Seçer'in oy kullanacağı okula gelmesiSeçer'in oyunu kullanması ve açıklamasıSÜRE: 04'41" BOYUT: 508 MBSÜRE: 02'46" BOYUT: 300 MBHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,====================Taşınarak geldiği sandıkta oyunu kullandıÇorum'da parkinson hastalığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Yaşar Kumkayır (70), sandalye üzerinde taşınarak getirildiği sandık başında oyunu kullandı.Çorumlu seçmenler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere, sabah saatlerinden itibaren sandık başlarına gitti. Kentte yaşayan ve parkinson hastalığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Yaşar Kumkayır da, oy kullanmak üzere eşi Fatma Kumkayır ile birlikte Bahçelievler Mahallesi'ndeki Bahçelievler İlköğretim Okulu'na geldi. Yürümekte zorluk çeken Yaşar Kumkayır, çevredekilerin yardımıyla oturtulduğu sandalyede taşınarak getirildiği sınıftaki 1019 nolu sandıkta oyunu kullandı. Merdivenleri çıkmakta güçlük çeken Kumkayır'ın imdadına çevredekiler yetişirken yaşlı adam yardım edenlere teşekkür etti ve "Zor da olsa oyumu kullanıp vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Mutluyumö dedi. Eşi Fatma Kumkayır ise "45 yıllık evliyiz ve zor da olsa oyumuzu kullandık" dedi.Görüntü Dökümü-------------Yaşar Kumkayır'ın sandalye üzerinde oturtulup taşınması-Yaşar Kumkayır'ın sandalye ile üzerinde sürüklenerek sandığa taşınması-Yaşar Kumkayır röp,-Eşi Fatma Kumkayır röp,-Detaylar(SÜRE: 4. Dk ) (BOYUT: 511MB)Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-/ÇORUM,===================AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Milletimizin tercihine hep beraber saygı duyacağızÇanakkale'nin Lapseki ilçesinde oyunu kullanan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Bundan sonra söz de karar da milletimizin. Milletimiz ne derse başımızın tacı. Milletin lafının üstüne asla laf söylemeyeceğiz. Milletimizin tercihine hep beraber saygı duyacağız" dedi.AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Belediye Başkan adayı Ayhan Gider, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan oyunu, babası Sadettin Turan, annesi Sebahat Turan, eşi Kevser Turan ve oğulları Ömer, Kerem ve Ali Asaf Turan ile Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesi'ndeki 1001 nolu sandıkta kullandı.'MİLLETİMİZİN TERCİHİNE HEP BERABER SAYGI DUYACAĞIZ'Türkiye tarihinin en kıymetli seçimlerinden birini bugün geride bıraktıklarını belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Bundan sonra söz de karar da milletimizin. Milletimiz ne derse başımızın tacı. Milletin lafının üstüne asla laf söylemeyeceğiz. Milletimizin tercihine hep beraber saygı duyacağız. Akşam saat 17.00'den sonra sandıklar açıklandığında hangi partiye ne oranda milletimiz destek vermişse, bunu kabullenmek bizim başımızın tacı ve görevimiz. Bugün 50 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Çanakkale'mizde 410 bin civarında seçmen oy kullandı. Yine Türkiye'mizde de 1 milyon 100 binden fazla yeni seçmenimiz, yani genç seçmenimiz oyunu kullanıyor. Dolayısıyla büyük bir sayı. Avrupa'nın bir çok ülkesinden daha fazla seçmeni olan bir ülkeyiz. Demokratik katılımın çok üzerinde oranlarda bugün katılım olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Her ne kadar akşam belli olacaksa da bugün gördüğümüz, sandıklardan aldığımız bilgilerde çok önemli oranda katılım olduğunu görüyorum. Tüm vatandaşlarımıza sandığa gitmelerini tavsiye ediyorum. Sandığa davet ediyorum. Milli egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunun bilincindeyiz. Bu egemenliğin de yansıması, uygulaması sandık eliyle oluyor" dedi.Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan adayı Ayhan Gider ise oyunu, İbni Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 1144 nolu sandıkta babası Mustafa Gider, annesi Mediha Gider, eşi Ayşe Gider, oğulları Mustafa Gider ve Ömer Faruk Gider ile kullandı. Ayhan Gider, seçimin Çanakkale'ye yakışır bir şekilde geçtiğini belirterek, "Kızmadık, kızdırtmadık. Projelerimizi tartıştık. Vatandaşlarıma anlattık ve desteklerini istedik. Eğer bugün vatandaşlarımız bir görev verirse, yarın yeni bir güne uyanacağız. Yeni işler yapacağız" dedi.Görüntü Dökümü------------AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan oy verme işleminden genel ve detay görüntü.-Bülent Turan açıklama görüntüsü.-AK Parti Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider oy verme işlemi genel ve detay görüntü.-Ayhan Gider açıklama görüntüsü.Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale),==================Yörük kadınları, rengarenk kıyafetleriyle oy kullandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy ile Çamkalabak köyünde yaşayan Yörükler, yöresel kıyafetleriyle oy kullandı, renkli görüntüler oluştu.Ayvacık ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan 130 sandıkta 27 bin 58 kişi oy kullandı. İlçeye bağlı Yukarıköy ile Çamkalabak köyünde yaşayan Yörük kadınları, yöresel kıyafetleriyle oy kullanırken renkli görüntüler ortaya çıktı.Görüntü Dökümü----------Yöresel kıyafetleriyle oy kullanan kadınlardan görüntüler-Yörük kadınlarından görüntülerHaber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale),===================Hatay'da Özbek asıllı vatandaşlar sandık başına gittiAfganistan'daki iç savaş nedeniyle 1982 yılında Türkiye'ye gelerek Hatay'a yerleşen Özbek asıllı vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için sandık başına gitti.4 bin 152 seçmen için 13 sandığın kurulduğu Ovakent Mahallesi'nde yaşayan Özbek vatandaşlar, geleneksel kıyafetleriyle gittikleri okullarda kurulan sandıklarda oy kullandı. Seçimlerde 7 muhtar adayının yarıştığını belirten Ovakent Mahalle Muhtarı Bereket Kurt, iki okula kurulan 13 sandıkta oy kullanıldığını söyledi. Kurt, "7 muhtar adayımız var, hepsine başarı diliyorum. Hangimiz kazanırsak birlikte, beraber olarak mahallemizi yöneteceğiz. Demokrasi içerisinde bir seçim geçiriyoruz" dedi.Görüntü Dökümü----------Yaşlı bir Özbek vatandaşın oy kullanma görüntüsüOy kullanma işleminin yapıldığı Ovakent ilkokulu genel ve detay görüntülerMahalle Muhtarı Bereket Kurt ile röportajOy verme işlemlerinden genel ve detay görüntülerMahalle sakinlerinden Abdullah Yılmaz ile RöportajGeleneksel kıyafetli vatandaşın oy kullanmasıSÜRE: 03.22 BOYUT: 377 MBHaber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,