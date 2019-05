DHA YURT BÜLTENİ - 19

Erdoğan, Ceren Damar'ın babasını arayarak tekrar başsağlığı diledi



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü dolayısıyla babası Mustafa Damar'ı arayarak tekrar başsağlığı diledi. O anlara ait görüntüleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Ocak günü öğrencisi tarafından öldürülen genç akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü dolayısıyla, babası Mustafa Damar'ı arayarak başsağlığı diledi. Telefon görüşmesine ait görüntüleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından paylaştı. Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, 2 Ocak 2019'da elim bir cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü münasebetiyle babası Mustafa Damar'ı arayarak tekrar başsağlığı diledi. Ceren Damar'ın adının Ankara Batıkent Gençlik Merkezine verildiği bilgisini verdi.ö

CEREN DAMAR'IN ADI GENÇLİK MERKEZİNDE YAŞAYACAK

Erdoğan, baba Damar'la yaptığı görüşmede şunları kaydetti:

"Ben tabi tekrar başımız sağ olsun diyorum, Allah sabrımızı artırsın. Rabbim inşallah cennetiyle kavuştursun diyorum. Bütün aileye başsağlığı dileklerimizi iletirseniz çok memnun olurum. Bizde şimdi Ceren'in adını, İnşallah Batıkent'te yapılan gençlik merkezine veriyoruz. Böylece onu yaşatmak istiyoruz, İnşallah.ö

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Güzel ülkemiz için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Hep birlikte güzel ülkemiz, bayrağımız için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Odası'nın düzenlediği iftar programında, milletvekilleri, belediye başkanları ve minibüsçülerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, sorunları birlikte çözeceklerini belirterek, "Kini, öfkeyi ve nefreti bir tarafa bırakacağız. Hep birlikte güzel ülkemiz, bayrağımız için ne gerekiyorsa yapacağız. Ankara'da bir trafik sorunu var. Bende bir dönem sizin müşterinizdim. Herkes çalışıyor. Taksisi, şoförü, özel halk otobüsü, belediye otobüs çalışıyor. Öyle bir ulaşım politikası belirleyelim ki, hem vatandaş hem alın teri döküp çalışanlar memnun olsun. Türkiye'nin çözülmeyecek meselesi yoktur. Bütün mesele budur, adaletten yana olacaksınız. Haktan, hukuktan ve adaletten yana olacağız" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, seçimlerden önce taksici ve minibüsçü esnafına altın çağını yaşatacaklarına dair söz verdiğini hatırlatarak, herkesin kazanacağı bir sistem kuracaklarını vurguladı. Yavaş, "Belki sağda solda bizim adımıza konuşanlar olabilir, bunlara itibar etmeyiniz. Biz kendi söyleyeceğimiz sözü kendimiz söyleriz. Bizim tek gayemiz var. Ankara'da insanlar mutlu olsun, yaşadıkları kentten keyif alsın, ekmeğinin peşinde karnını doyursun, iyi bir hayat sürsün" dedi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra salondan ayrıldı.

Karamollaoğlu: Müslümanı şiddetle anma yoluna gidiyorlar



SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bize baktıkları zaman kan ve gözyaşı görüyorlar bizim memleketlerimizde. Müslümanı şiddetle anma yoluna gidiyorlar. Bu da İslamofobi denilen bir projeö dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir otelde verdiği iftar programına katıldı. İftar sonrasında partililere hitap eden Karamollaoğlu, "Bu dünyada huzur olacaksa, biz inşa edeceğiz. Adaletsizlik mi var? Zulmü biz önleyeceğiz. İnsanlar aç karnını doyuramıyor mu? İşsizlik mi var? Biz ona çözüm bulacağız. Bu bizim üzerimize vecibe. Biz sadece vatanımızdaki insanlar için değil, hem bütün İslam aleminin sıkıntılarını gidermeye hem de dünyanın tamamındaki insanlar için barış ve huzur getirmeye gayret göstermeye mecburuz. Bunu idrak etmezsek yaptığımız ibadetler bir köşede kalır. İslam aleminin son 400 senedir ayağımız kaydı. Dışarıya muhtacız. Bizim halimize bakıp da, 'Yahu bu Müslümanlar ne kadar güzel bir inanca sahipler; adalet var, huzur var, kardeşlik var, paylaşım var, mağdurun derdinden anlayıp onu gidermeye çalışanlar var.' Biz, aslında öyle bir topluluk olmamız icap ederken, ne yazık ki böyle bir topluluk değiliz. Onun için insanlar bize bakarak, 'Ben bir Müslüman olayım' demiyor. Tersten gidiyor. İşin elhamdülillah güzel tarafı da bu. Neden garip? Bize bakarak öğrenmeleri icap ederken, bize baktıkları zaman kan ve gözyaşı görüyorlar bizim memleketlerimizde. Müslümanı şiddetle anma yoluna gidiyorlar. Bu da İslamofobi denilen bir proje. Bu proje ile karşılaştıktan sonra 'Yahu bu İslam ne biçim bir dinmiş' diyenler, eğer İslamiyet'i samimiyet ile incelerlerse 6 ay, bilemedin 1 sene sonra Müslüman oluyorlar." dedi.

İslam aleminin yöneticilerinin kişisel çıkarları için yön değiştirdiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Bu ülkeyi yönetenler aynı zihniyette. Kendi menfaatleri, kimisinin inadı, kimisinin zulmü maalesef İslami tarafı da var. Memleketimize baktığımız zaman bütün İslam alemi dahil, Batı'ya örnek olacak bir hayat standardını yakalamış değiller. Bu araba, ev olarak değil yaşantı olarak diyorum. Eğitim zihniyeti, adalet sistemi böyle olmamalı. Güvenlik var mı? Şeffaflık var mı? Dürüstlük var mı? İtiraz etmekten aciziz. İnanan, kararlı olan, azimli olan kesinlikle Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları da İslam aleminin içinde bulunduğu şartları da üç beş sene içinde her şeyin mükemmel hale gelebileceğine inanıyorum. Yeter ki isteyelim. Biz üzerimize düşeni yaptıktan sonra Cenab-ı Allah'a elimizi açıp yalvarmaya mecburuz." diye konuştu.

Karamollaoğlu, tesettür probleminin çözüldüğünü belirterek, "Peki ahlak, adalet? Ne diyorlardı? Onlar seçimden sonra. Bir numaralı meselemiz bu. Onun arkasından da maddiyatı çözmekle mükellefiz. Biz insanız, bu dünyada yaşıyoruz. Bu ülkede adaleti tesis edebilmek için otorite kurmaya muhtacız. Ama öyle bir ülke olacak ki herkes adaletten emin olacak. Sultan mı hata yaptı? Onun karşısına çıkıp sen hatalısın diyebilecek bir düzen olacak." dedi. Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda ülkenin içinde bulunduğu hali gördükten sonra bu vaatlere aldanmayız, lafla peynir gemisi yürümüyor. Türkiye'nin en ciddi meselelerin içinde işsizlik, açlık geliyor mu? Geliyor. Kim çözecek? Biz çözeceğiz. Bu söylediklerimizi hayata geçireceğiz, sonra da bütün kardeşlerimize anlatacak bir yol bulacağız. Cenab-ı Hakkı'n bundan razı olmayacağını anlatacağız. Onların anlayacağı bir dil bulacağız. Suriye'de şu anda açlıktan ölen insanlar var, bombaların altında can veren insanlar var, bebekler, yaşlılar var. Kim yapıyor bunu? Ne yazık ki yine Müslümanlar. Libya'da Müslüman Müslüman'ı öldürüyor. Gidin Afganistan'a Müslüman Müslüman'ı kırıyor. Tepki olarak protesto ediyoruz. Yapılacak şey protesto etmek değil o zulmü engellemek. Bizim o yüzden iktidara gelmemizden İslam düşmanları korkuyor. Biz bu söylediklerimize inanıyoruz. Bunlar gerçekleştirilebilir. Bizim Filistin'de can çekişen insanlarımızı anladığımızı söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Peygamber efendimiz 'Komşusu aç yatarken, tok yatanlar bizden değildir' demiştir. Kardeşlerimizde durum buyken, bizim rahat yatmamamız icap eder. İşte Ramazan bunların gerçekleşmesi için var."

Otobüs traktöre çarptı: 1 ölü, 13 yaralı



BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yolcu otobüsü, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu traktör tarafından çekilen başka bir traktöre çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Eren yönetimindeki 31 AAF 769 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Mehmet Avcı yönetimindeki 14 AB 476 plakalı traktörün çektiği Habil İpekçioğlu'na ait plakasız ve arızalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada, çekilen traktörün sürücü koltuğunda bulunan Habil İpekçioğlu hayatını kaybederken, otobüsteki 13 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Bolu'da bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Olay yerine gelen İpekçioğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Kazadan yaralanmadan kurtulan yolcular ise otobüsün bagajında bulunan eşyalarını alarak yol kenarında bulunan boş alana geçti. Bazı yolcular ise yan yatan otobüsün kırık camlarından içeri girerek eşyalarını almaya çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Zeynep öldü



SİİRT'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Zeynep Tek hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Afetevler Mahallesi'nde meydana geldi. F.K. yönetimindeki 34 ZC 3783 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Zeynep Tek'e çarptı. Kazada otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulan Zeynep Tek, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürülen zeynep, acil serviste doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için morga konulurken, otomobil sürücüsü F.K. ise gözaltına alındı.

Hurdaya dönen otomobilden mucize kurtuluş

KAHRAMANMARAŞ'ta içinde 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp defalarca takla attı. demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 5 kişi mucize eseri kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.A. (29) yönetimindeki 46 FF 621 plakalı otomobil iddiaya göre sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkıp boş araziye doğru takla atmaya başladı. Defalarca takla atan otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Ö.A., A.A. (28), A.A. (2), Ö.A. (3) ve Ş.A. (2) şans eseri hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

