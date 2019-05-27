DHA YURT BÜLTENİ-19

Samsun'da kaybolan Ecrin'den acı haber geldi (1)



SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın 20 gün sonra ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

Vezirköprü ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Kurnaz için ailesinin kayıp başvurusu yapması üzerine ekipler harekete geçti. UMKE, AFAD ve jandarma komandolar, bölgeye arama başlattı. Evin çevresinde başlatılan aramalar belirli bir düzen içerisinde geniş alana yayıldı. Arama-kurtarma çalışmasında görevlendirilen kadavra köpeği Abrek7in evin 75 metre yakınında tepki vermesi üzerine üç ayrı bölgede de kazı çalışması gerçekleştirildi. Savcının gözetiminde sürdürülen kazı çalışmalarından da sonuç alınamazken, üç ayrı bölgeden analiz edilmek üzere toprak numuneleri alınarak açılan böjlge kapatıldı.

Bugün kadar izine rastlanılamayan Ecrin'den öğledern sonra acı haber alındı. Talihsiz çocuğun kaybolduğu evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, 1.5 yaşlarında bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin kayıp Ecrin'e ait olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

SAMSUN

=============

Yozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

YOZGAT'ta kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yozgat-Ankara karayolu Başıbüyüklü köyü mevkiinde meydana geldi. Zafer Öndeş yönetimindeki 40 DY 723 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Hüsniye Öndeş (51) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve araçta bulunan Zahire Öndeş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yeri

-Otomobilden ve ambulanstan görüntü

-Kaza yeri detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

============

Yasadışı bahisten servet edinen çete çökertildi



ANTALYA merkezli üç ilde yasadışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada küçük bir servet ele geçirilirken, yasadışı bahisten elde ettikleri parayla satın aldıkları 15 milyon değerindeki gayrimenkul ve araçlara tedbir konuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya merkezli Mersin ve Bursa'da organize şekilde yasadışı bahis oynatıldığını belirledi. Yaklaşık 5 ay araştırma yapan polis, M.Z. liderliğinde 12 iddia bayinde yasadışı bahis oynatıldığını, bahisten elde edilen paranın her hafta nakit olarak elden M.Z.'ye teslim edildiğini tespit etti. Ekipler, M.Z.'nin yasadışı bahis suçundan elde edilen parayı aklamak için yakın akrabaları üzerine gayrimenkul satın aldığı, yine yasadışı bahis sitesinden elde edilen paralarla altın ve döviz aldığını da belirledi.

Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya, Mersin ve Bursa'da 21 Mayıs'ta 40 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 2'si polis memuru 30 kişi gözaltına alındı.

15 MİLYONLUK DAİRE ALMIŞLAR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, yaklaşık 600 gram has altın, 393 bin 605 TL, 15 bin Euro, 9 bin 473 dolar, 4 bin 850 İngiliz Sterlini, 1350 ruble, 2500 Irak Dinarı, 1000 İran Riyali, çok sayıda ziynet eşyasına ile dijital materyal ve yasadışı bahis suçu ile ilgili bilgi ve belgeler ele geçirildi.

Yine yasadışı bahis suçundan elde edilen paralarla satın alındığı anlaşılan değeri yaklaşık 15 milyon TL tutarında olan 16 daire, 2 dublex daire, 4 işyeri, 5 arsa ve 4 araç ile isimleri tespit edilen şüphelilerin banka hesaplarında bulunan yüklü miktarda paraya mahkeme kararı ile tedbir konuldu.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü çıkarıldığı Antalya Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 7 şüpheli tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Polis ekiplerinin araçlarla gitmesi

Polisin binaya girişi

Evde arama yapılması

Para ve altın bulunması

- Evdeki silahlar

Zanlıların imza atması

Siber suçlar bürosu drone

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: ANTALYA-DHA)

==============

Başından vurulan genç ağır yaralandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Enes T. (Turacı), bilinmeyen bir nedenle arkadaşı Arif Şimşir'i başından tabancayla yaraladı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Şimşir tedaviye alındı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Çamdibi Mahallesi 5231 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ikisi de 18 yaşından küçük olan arkadaşlar Enes T. ve Arif Şimşir yolda yürümeye başladı. Bu sırada Enes T. yanında taşıdığı tabancayı çıkardı. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Arif Şimşir'in sol kulağının altına isabet etti. Şimşir kanlar içinde kalırken, olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şimşir'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz genç, buradan Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Arif Şimşir'in hayati tehlikesin sürdüğü belirtildi.

Enes T., olayın ardından Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntü

Ege Üniversitesi Hastanesi'nden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

============

Mesleki Eğitim Geliştirilmesi Projesi, 14 okulda uygulanmaya başlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), mesleki eğitime yönelik önemli bir projeye daha imza attı. BTSO öncülüğünde iş dünyası kuruluşlarının ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) destekleriyle hazırlanan 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi', 14 tematik okulda hayata geçiyor. Proje, iş dünyasının stratejik alanlarda talep ettiği nitelikli iş gücünün oluşmasına ciddi katkı sağlayacak.

BTSO öncülüğünde BEBKA ve iş dünyası kuruluşlarının iş birliğinde hayata geçirilen 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi'nin tanıtım toplantısında konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Milli Eğitim Bakanlığı ve BTSO arasında geçen aylarda imzalanan protokol kapsamında sivil toplum kuruluşları ve sektör konseyleriyle birlikte yeni bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Nitelikli insan kaynağının Bursa iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Burkay, "Yeni kurguladığımız proje ile 14 pilot meslek lisesi belirledik. Bursa endüstrisi ve ekosistemini tarif eden alanlarda, bu meslek liselerimizde başlatacağımız süreçle birlikte Bursa'nın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını oluşturmayı ve mesleki eğitim kurumlarımıza kalite kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

'UZMANLAŞMA SAĞLAYACAĞIZ'

Mesleki eğitimde Almanya modelini Bursa'da hayata geçirme hedefiyle uzun yıllardır çalışmalar sürdürdüklerini kaydeden Burkay, "14 okulumuzun yoğunlaşacakları tematik alanlarını belirleyerek, o konularda uzmanlaşmasını sağlayacağız. Bu alanlar, Türkiye'nin ve Bursa'nın geleceğini şekillendirilecek sektörler olacak. Sayın Valimiz Yakup Canbolat'ın liderliğinde BEBKA aracılığıyla çağrıya çıktığımız proje başlıklarımızdan birisi de 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi'dir. Söz konusu proje çağrısı kapsamında 3 yıl için 17 milyon liralık kaynak sunuluyor" diye konuştu.

'ORTAK HEDEF DİNAMİK İŞ GÜCÜ'

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise kentin üretim, ihracat ve istihdam noktasında her zaman Türkiye ortalamasının üzerinde bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Üretimde modern teknolojilerin daha da ön plana çıktığı bir süreç yaşandığını ifade eden Vali Canbolat, "İnsan kaynağımızı gelecek için yetiştirmeyi hedefliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonu doğrultusunda ortaya koyduğu mesleki eğitimdeki hedefler, bu çalışmalara hizmet etmektedir. Orta ve uzun vadede vizyonu mesleki eğitimin oluşması için kamunun ve iş dünyasının birlikte hareket etmesi oldukça büyük önem arz ediyor. Hepimizin ortak hedefi, genç ve dinamik iş gücünü en iyi şekilde yetiştirmektir. Bu da kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliği ile olacaktır. Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın mottosu olan 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' vizyonu ile bu projenin başarıya ulaşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'OKUL VE SEKTÖR AYNI DİLİ KONUŞACAK'

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de Bursa'da şu anda 100 meslek lisesi olduğunu ve 48 farklı alanda eğitim ve öğretim yürütüldüğünü kaydetti. 5 bin 131 öğretmen ve 55 bin 663 öğrencinin mesleki eğitimin içinde yer aldığını söyleyen Dülger, projenin okul ve sektörün aynı dili konuşmasını sağlayacağını dile getirdi. BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de projelere yönelik son başvurunun 16 Haziran'da tamamlanacağını ifade etti.

PROJENİN DETAYLARI

Proje, BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi, Demirtaşpaşa MTAL, Hürriyet MTAL, Şehit Ömer Halisdemir MTAL, Tophane MTAL, Yeniceabat MTAL, Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu MTAL, Atatürk MTAL, Hüseyin Özdilek MTAL, BTSO Hayri Terzioğlu MTAL, Şehit Erol Olçok MTAL, Ticaret Meslek Lisesi, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Görükle Ticaret Meslek Lisesi'nde uygulanacak. BTSO bünyesinde yer alan sektörel konseylerin de aktif yer alacağı proje ile endüstriyel otomasyon, makine, tekstil, teknik tekstil, moda tasarımı, savunma sanayi, mikroelektronik, havacılık ve ileri malzemeler, gastronomi, turizm ve hizmet hedeflenen tematik alanlar arasında yer aldı. Programda Prof. Dr. Mehmet Karahan, proje ile ilgili katılımcılarla detayları paylaştı.

Görüntü dökümü;

-Detaylar

-Açıklamalar

Süre: 4.14 dakika, Boyut: 557 MB

Haber: Cansel ORUÇ, Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,

====================

Dernek başkanı farkındalık yürüyüşünün ilk etabını tamamladı (2)

DEMRE- FİNİKE ETABINI TAMAMLADI

Kaş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır, dün başlattığı ve 50 kilometrelik Kaş- Demre etabını tamamladığı 'Yürüyen Türkler Yörükler' farkındalık yürüyüşünün 28 kilometrelik Demre- Finike etabını da bugün tamamladı. Demre- Finike etabını 6 saatte yürüyen Hüseyin Kayır ilçe girişinde Finike Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aktar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şevket Günay, Kumluca Yörük Türkmen Derneği Başkanı Nurcihan Karagünlü Uğurel, Finike Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Uysal, Müdür Yardımcısı Ahmet Kurum, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler tarafından karşılandı.

BOZULEN DAMAK TADI VE KANSERE DİKKATİ ÇEKTİ

Kayır, karşılama töreninin ardından Finike Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kültürel değerlere yönelik hazırladıkları proje hakkında sohbet etti. Saygı, sevgi, hoşgörü, bozulan damak tadı, hayvancılık, tarımsal faaliyetler, yöresel bilinç, dağdaki çoban, yerdeki ot, tüketilen ağaçlar ve unutulan değerler için 187 kilometrelik yolu yürüyerek kat etmeyi hedeflediğini söyleyen Hüseyin Kayır, Demre- Finike etabında bozulan damak tadı, yemek kültürü ve çağın hastalığı kansere dikkati çektiğini kaydetti.

'DOĞRU İŞLER YAPTIĞIMIZIN FARKINDAYIZ'

Beslenme alışkanlığıyla birlikte sağlık sorunlarının da arttığını aktaran Hüseyin Kayır, "Çağımızın büyük rahatsızlıklarından biri olan kanser ve onunla mücadele eden kişiler her geçen gün ülkemizde artıyor. O nedenle Türkiye onkoloji hastaları ve onların aileleri adına bu etabımızı gerçekleştirdik. Bu güzel manzarayı sağlık sorunları yüzünden o acılar çeken kişilere ve onların ailelerine pozitif enerji vermek açısından onlara ithaf ettik. Öğrenci kardeşlerimizin, belediyemizin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizin bu etapta bize destek vermesi projede başarılı olduğumuzu gösteriyor. Yürürken ayaklarımızı şişti belki ama doğru işler yaptığımızın farkındayız. Ümit ediyorum ki gençlerimiz ülkemize katkı sağlamak amacıyla yerel üretime ağırlık verecekler. Hem aile ekonomisine çiftçimize köylümüze hem de sağlığımız katkı sunacağızö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Yürüyüşten detay

Karşılama

Röportaj

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),

=======================

Kaynak: DHA