DHA YURT BÜLTENİ-19

GİRESUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



IRAK'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Operasyonu'nda patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan iki askerden Teğmen Raşit Aydın'ın (28) acı haberi, Giresun'daki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Operasyonu'nda, teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Giresun'un Espiye ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Teğmen Raşit Aydın'ın aslen Giresun'un Espiye ilçesinden olduğu öğrenilirken, ailesinin Sakarya'da yaşadığı, ancak yaz mevsiminde Espiye ilçesine bağlı Yeniköy köyüne geldiği belirtildi. Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın şehit olduğu haberini alan aile, Giresun'dan ayrılarak Sakarya'ya gitti.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığın'da görev yapan ve bekar olan şehit Teğmen Raşit Aydın, yarın Sakarya'da toprağa verilecek.

Bu arada aynı köyden sözleşmeli Er Murat Şahin de 21 Nisan 2019'da Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kavuşak Seriberi Üst Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada 4 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşmüştü.

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Şehidin sağlık fotoğrafı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, -

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HAKKARİ ŞEHİT ASKERLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI (1)



Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanan 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Şehit olan askerler Teğmen Raşit Aydın (28) ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan (28), Hakkari'de düzenlenen askeri törenle memleketlerine uğurlandı.

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Törenden detaylar

HAKKARİ

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HSK Başkanvekili Yılmaz: Halkın Peygamber postunda oturduğunu kabul ettiği bir görevliden bahsediyoruz



HAKİLMER ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da avukatla etek boyu tartışması yapan Hakim Mehmet Yoylu'nun HSK kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili, "Halkın Peygamber postunda oturduğunu kabul ettiği bir görevliden bahsediyoruz. O Peygamber postunda oturan kişi o makama uygun davranmalı. Bizim şiarımız bu" dedi.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Yargıda Birlik Derneği tarafından Bolu'da düzenlenen iftara katıldı. Mehmet Yılmaz burada gazetecilerin İstanbul'da avukatla hakim arasında yaşanan etek tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulunarak şöyle dedi:

"Olay bu sabah duruşmada olmuş. Bize de hemen öğleye doğru iletildi. HSK resen işlem başlattı ve soruşturma izni verdi. Verilen soruşturma izni üzerinden müfettiş arkadaşımız harekete geçti. Sonra düzenlediği raporu öğleden sonra bize iletti. Dairemizin çalışma günleri belli. Bugün toplantı için yok yalnız işin önemine binaen olağanüstü toplantıya çağırdık HSK 2'nci Dairesi'ni. Müfettişin ön raporu görüşüldü ve oy birliği ile yargının saygınlığı ve güvenilirliği açısından zarar görmesin diye ilgili yasadaki yetki gereğince geçici olarak görevinden uzaklaştırdık. Soruşturma devam ediyor. Müfettiş arkadaş son raporunu hazırlayıp dairemize iletecek. O rapor geldiğinde de gerekli disiplin cezası neyse, dosyadaki bilgilere belgelere ve savunmaya göre son karar verilecek."

'HALKIN PEYGAMBER POSTUNDA OTURDUĞUNU KABUL ETTİĞİ BİR GÖREVLİDEN BAHSEDİYORUZ'

Hakimin görevden uzaklaştırıldığını belirten Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Çok yaşanan bir olay değil. O yüzden HSK ani hareket edip soruşturma izni verdi. Şu andaki duruma göre de meslek saygınlığı çok zarar görmesin diye geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Doğru bir durum değil ama gerçek durumun ne olduğu soruşturma sonunda netliğiyle ortaya çıkacak. Nihai karar o zaman verilecek. Bizim ilan ettiğimiz etik kurallarımız var. Yeni ilan ettik, 2-3 ay oldu. Meslektaşlarımızın uymak zorunda oldukları etik kuralları var. Yine bu mesleğin niteliği var. Bu meslek kamu görevlileri içinde, toplumu en yakından ilgilendiren, toplumun huzur içinde yaşaması için önemli işlevi olan bir meslek. Halkın Peygamber postunda oturduğunu kabul ettiği bir görevliden bahsediyoruz. O Peygamber postunda oturan kişi o makama uygun davranmalı. Bizim şiarımız bu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Muğla'da orman yangını (2)

SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü. Yangında, 6 hektarlık alandaki kızılçam ağaçları yandı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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MARKETTE YAKALANAN MASKELİ SOYGUNCU: ŞANSIMI DENEDİM, AMA OLMADI



KARABÜK'te, maskeli kişi elinde tabanca ile markete girerek soygun girişiminde bulundu. Market çalışanları ve müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen H.Y.(58) "Şansımı denedim ama olmadı" dedi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Polisevi karşısında bulunan markette meydana geldi. Yüzü kar maskeli bir kişi elinde tabanca ile markete girdi. Market çalışanlarından kasadaki paraları isteyen kişi, kadın kasiyerin uzaklaştığı kasayı açmak istedi, ancak başarılı olamadı. Diğer kasayı açıp paralarla kaçmaya çalışan şüphelinin peşinden çalışanlar ve müşteriler koştu. Market girişinde yakalanarak etkisiz hale getirilen kişi daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. H.Y.'nin polis ekiplerine 'Şansımı denedim ama olmadı' dediği öğrenildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen H.Y. daha sonra emniyete götürüldü. H.Y.'nin emekli olduktan sonra inşaatlarda çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Cep telefonu görüntüsü

-Şüphelinin hastaneye götürülmesi

Süre: (04.19) Boyutu: (482 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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HİSARCIKLIOĞLU: 81 İLİN 80'NİNE YAPTIĞIM ZİYARETLERDE KAYSERİ'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİM



TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de Ticaret Odası'ndaki konferans salonuna adının verilmesi nedeniyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Beni onurlandırdıkları için teşekkür ederim. Kayseri ahde vefasını hep böyle sergiliyor. Ben gittiğim her yerde Kayseri ile iftihar ettiğimi dile getirdim. İş yaparken hep Kayserili olmaktan gurur duyuyorum. 81 ilin 80'nine yaptığım ziyaretlerde Kayseri'yi örnek gösterdim" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de Ticaret ve sanayi Odaları ile Ticaret Borsası'nın organize ettiği programa katıldı. Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) adının verildiği Konferans Salonu'nun açılışına katıldı. Ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ortak toplantısı yapıldı. Toplantıya, Vali Şehmus Günaydın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ticaret Odamıza bu konferans salonuna ismimin vererek beni onurlandırdıkları için teşekkür ederim. Daha önceki Ticaret Odası'ndaki konferans salonuna da benim adım verilmişti. O zaman ki yönetime de teşekkür ediyorum. Kayseri ahde vefasını hep böyle sergiliyor. Ben gittiğim her yerde Kayseri ile iftihar ettiğimi dile getirdim. İş yaparken hep Kayserili olmaktan gurur duyuyorum. Kayseri'nin itibarını yukarıya çıkarmak için neler yapabiliriz diye hep düşündük" diye konuştu.

Kayseri'yi gittiği her şehirde dile getirdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "81 ilinin 80'nine yaptığım ziyaretlerde Kayseri'yi örnek gösterdim. Kayseri deyince farklı farklı görüşlerimiz olsa da şehrimiz için yüreklerimizin hep birlikte attığını biliyoruz. Kayseri'nin başarı hikayesi tek kişiyle olabilecek iş değil, hep beraber yapılacak bir iştir. Bizlere güzel bir ortam hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Kayseri'nin birlik ve beraberliğini burada gösterdikleri için oda ve borsalar birliği başkanlarına teşekkür ediyorum. Eskiden Kayseri bir ticaret şehriydi. Kayseri en önemli sanayi şehri oldu. Sağlık, üniversiteler şehri haline geldi. Bunlar Kayserili girişimcilerimiz ve hayırseverlerimizin girişimiyle oldu. Kayseri kendi imkanları ile bu duruma geldi" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması

-Genel detay

Süre: 7.25-894 MB

Haber: Olcay DÜZGÜN-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA

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Kaynak: DHA